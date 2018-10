Destiny 2: la rinascita del gioco Bungie passa da I Rinnegati

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

I Rinnegati è senza ombra di dubbio il miglior contenuto mai prodotto in seno al progetto Destiny. Lo abbiamo detto e ribadito nella review ufficiale, ma oggi - dopo aver visto quello che Bungie ha preparato nelle settimane successive al lancio - possiamo affermarlo con maggior determinazione. A rendere così speciale questa espansione, infatti, non c'è soltanto il sistema di crescita e sviluppo del personaggio, finalmente meno frettoloso ed anzi studiato in modo da coprire un intero mese di gioco, ma anche un concept tutto nuovo legato alla distribuzione dei contenuti, che ha interessato soprattutto l'area endgame, ovvero la meravigliosa Città Sognante. Fra nuove imprese esotiche spuntate all'improvviso, inedite modalità apparse in Crogiolo ed una delle missioni più articolare e difficili di sempre, Bungie ha letteralmente stupito il suo pubblico, dimostrando di aver finalmente capito cosa significa fare supporto continuo.

Nei piani del team di Seattle la Dreaming City ha sempre avuto un posto speciale: abbandonata o quasi la Riva Contorta, i Guardiani si sono spostati sull'ultimo avamposto degli Insonni, in attesa di conoscere e combattere la spaventosa Riven.

Guidati dalla determinazione di Petra Venj, che di settimana in settimana ha distribuito taglie e suggerito il completamento delle Sfide Ascendenti, i giocatori hanno così imparato ad amare questa nuova area di gioco, letteralmente immensa e intrecciata con il Piano Ascendente, la dimensione corrotta da cui emergono le turpi unità dell'esercito che fu di Oryx (e che adesso sembra in mano a Savathûn). Il solo fatto che dopo il primo completamento del Raid si sia innescato un processo di progressivo logoramento della Città ha in qualche modo reso partecipe tutta la community delle gesta leggendarie dello Strike Team che ha fermato Riven e purificato il suo cuore. Una trovata sicuramente interessante, ma fino a poco tempo fa utilizzata in maniera non proprio roboante.

A conti fatti nelle tre settimane successive al lancio di Ultimo Desiderio abbiamo visto la Dreaming City venire lentamente assediata dalla corruzione, ma a livello strutturale non è cambiato poi tanto. È invece proseguita, in maniera comunque interessante, la questline legata a Petra ed alla liberazione dell'insediamento Insonne. Ogni settimana è stato possibile accedere una missione inedita, in una sequenza di attività che ha iniziato ad instillare qualche curiosità nella testa dei Guardiani più attenti. È la stessa Petra a chiedersi se dietro gli attacchi ripetuti alla Città, portati avanti dai Corrotti e dagli Infami, non ci sia in verità un piano orchestrato da una volontà superiore e nascosta. Probabilmente proprio oggi, o al limite con le prossime espansioni incluse nell'annual pass, potremo scoprire di più su questo aspetto. Nel frattempo abbiamo liberato le Tecnidi, e chissà che la loro conoscenza non possa esserci utile in qualche modo: per il momento ci è servita solo per scoprire qualche dettaglio in più sulla storia della Città, ma in futuro le più fedeli consigliere della Regina potrebbero giocare un ben ruolo più importante.



Fino allo scorso reset, in ogni caso, l'evoluzione della Città Sognante era stata portata avanti in maniera regolare, senza sorprese incredibili. Poi, tutto ad un tratto, è arrivata la quest Il Trono Infranto, capace da sola di lasciare un segno profondo nella memoria della community. A conti fatti questa lunga missione rappresenta una sorta di "mini-raid" pensato per un team di tre persone. Dentro c'è davvero tutto: una prova introduttiva che conduce poi alla fase centrale dell'attività, un paio di boss con meccaniche inedite (molto più elaborate rispetto a quelle di qualsiasi Assalto), le tanto contestate fasi platform, e persino i checkpoint e i drop che superano il livello degli engrammi potenti.

Affrontare e riaffrontare la missione è una sfida più che stimolante, anche per quei guardiani che non riescono a lanciarsi a capofitto contro Riven dalle Mille Voci.

C'è di più: all'interno de Il Trono Infranto si nasconde persino una nuova Impresa che permette di ottenere l'Ammazzadraghi, l'arco esotico che evidenzia la sagoma dei nemici oltre le pareti. Un'altra Impresa, indispensabile per ottenere il cannone portatile Cattiva Condotta, può essere avviata (con un bel po' di fortuna) durante le partite di Azzardo. In questo caso bisogna trovare uno speciale tipo di Primordiale a cui strappare il "cuore in fermento". Entrambe queste attività stanno tenendo impegnati i Guardiani mentre scriviamo, e possiamo dire che l'inaspettata iniezione di contenuti sia riuscita ad entusiasmare la community.



Anche la nuova modalità disponibile in Crogiolo, accompagnata dalla mappa Base degli Echi, è un'aggiunta sicuramente gradita. C'è inoltre da considerare un altro aspetto: per completare l'Impresa legata all'ottenimento del Cattiva Condotta bisogna affrontare una versione speciale dell'assalto La Corrotta, pensata per sei giocatori. Non è nulla di speciale, ma assieme a Il Trono Infranto testimonia la volontà del team di trovare nuove forme ibride per le sue attività.

Abbiamo infatti un Raid da tre persone e un Assalto studiato per sei Guardiani, e a ben pensarci si tratta di un importante allargamento della tipologia di attività disponibili. Avere un maggior numero di opzioni del genere sarebbe davvero importante per la community: i clan più popolosi potrebbero dedicarsi ad attività di gruppo anche dopo aver completato le Incursioni, mentre chi non riesce ad assemblare un team da sei persone potrebbe sfogarsi con dei "Raid in miniatura".



Ovviamente c'è ancora tanto da lavorare affinché queste prospettive possano concretizzarsi, ma è chiaro che il team stia sperimentando nuove soluzioni, e visti i feedback del pubblico ci sembra difficile che Bungie scelga di non proseguire su questa strada. Se pure queste novità dovessero rimanere confinate nella Città Sognante l'approccio di Bungie non potrebbe che dirsi virtuoso: Forsaken è un contenuto che ha retto abbondantemente l'assalto dei voraci giocatori di Destiny 2, ancora ben lontani dall'idea di aver consumato questa espansione. Speriamo che prima dell'uscita di Black Armory ci sia qualche altra sorpresa, magari capace di darci qualche indizio sul futuro della storia e dei Guardiani. Sarebbe la proverbiale "ciliegina sulla torta" di un'espansione indiscutibilmente vincente.