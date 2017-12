Destiny 2: la Storia di Osiride, protagonista del nuovo DLC

Parlare di Osiride significa anche parlare delle origini della Città e dell'Avanguardia. La sua storia parte proprio dove tutto è iniziato, durante la tremenda Battaglia dei Sei Fronti. Questo scontro, antico al punto che nessuno ha memoria dei casati Caduti che assaltarono le mura della Città, fu condotto da quattro compagnie di Titani, che riuscirono a sostenere l'impeto dei nemici e difendere l'ultimo baluardo dell'umanità.

Il simbolo esagonale che rappresenta la classe di Assaltatori, Sentinelle e Spezzasoli si riferisce proprio a questo evento, raffigurando i sei fronti della linea di difesa e le quattro compagnie che li difesero (due maggiori e due più esigue).

Nel corso della battaglia non si distinsero soltanto i Signori del Ferro (che abbiamo imparato a conoscere nell'omonima espansione), ma anche il Titano Saint-14 (l'originale proprietario dell'Elmo esotico) e Osiride: uno stregone così abile e veloce che sembrava possedere il dono dell'ubiquità. Grazie alla sua conoscenza del territorio ed alla foga che lo animava, Osiride riusciva a teletrasportarsi su ogni fronte esattamente al momento giusto, al punto da essere quasi onnipresente.

Furono proprio le sue gesta che gli permisero di distinguersi e di essere accolto tra le fila dell'Avanguardia.

Indagini pericolose

Nella vecchia carta Grimorio dedicata al mitico stregone, si leggono le parole d'ammirazione dell'Oratore in persona, che volle fidarsi di Osiride nonostante le maldicenze del Concordato.

"Tu eri un valoroso guerriero. Ho osservato le tue gesta ai Sei Fronti. Ho anche ascoltato il consiglio di Saint-14, nominandoti comandante dell'Avanguardia, seppure il Concordato ritenesse di possedere documenti d'archivio in cui venivi indicato come un esperimento dell'Età dell'Oro rianimato da uno Spettro inetto. Saint-14 mi ha assicurato che eri semplicemente un uomo senza pazienza per l'offuscamento."

Maestro di Ikora Rey è discepolo dell'Oratore, Osiride dimostrò ben presto un temperamento instabile, e sviluppò quasi un'ossessione per quella che lui stesso considerava la "ricerca della verità".Il ConcordatoL'Avanguardia, l'Oratore e il Consenso rappresentano i tre organi di governo della Città, creati al termine della Guerra delle Fazioni. Mentre l'Oratore è la guida spirituale del popolo e l'Avanguardia rappresenta il nucleo operativo delle forze militari dei Guardiani, il Consenso p come una sorta di parlamento in cui vengono raccolte le varie personalità che rappresentano le correnti politiche di Destiny.

Il concordato è una fazione ormai decaduta, che volle opporsi all'ordine costituito e tentò un infelice colpo di stato: il suo capo Lysander e la resistenza furono sconfitti dalla Nuova Monarchia, e il teatro di questa battaglia fu trasformato da Lord Shaxx in un'arena per gli allenamenti del Crogiolo (Stendardo Decaduto). Proprio qui è possibile vedere il simbolo del Concordato, ormai sparito da tutte le altre aree della città. Voci non confermate affermano che Lysander, esiliato, stia preparando il suo ritorno.

Dopo l'abolizione del Concordato, all'interno del Consenso furono fatti sedere gli esponenti del Culto Guerra Futura, per fare in modo di equilibrare le forze in gioco.

Del resto "gli stregoni, per loro indole, combattono anche una guerra interiore: la lotta per scoprire un universo di segreti, sepolti in un mondo che pretende di mandare i guardiani a combattere senza conoscere pienamente chi siano e quale sia il loro scopo."

Osiride si stancò degli assalti, delle pattuglie e delle ricognizioni, e iniziò a studiare l'Oscurità e i limiti della Luce.

La curiosità di Osiride divenne ben presto insaziabile, tanto da portarlo ad interrogarsi sulla natura stessa del Viaggiatore, sulle sue finalità, e sull'effetto che gli Spettri e l'immortalità potevano avere sulla mente dei Guardiani: "Ti chiedevi quanto fossero autentiche la personalità e le memorie dei guardiani, o quanto invece fosse opera dei loro Spettri. E ancora ti chiedevi se i guardiani avessero tratti di personalità in comune."

Osiride sviluppò insomma una sorta di teoria che sembrava assimilare il fronte dei Guardiani a quello di una "mente collettiva", proprio come quella della razza che sembrava affascinarlo più di ogni altra: i Vex.

Così come Toland divenne ossessionato dall'Alveare, insomma, Osiride perse la testa dietro agli esseri sintetici capaci di spostarsi attraverso lo spazio e il tempo.

Non servì molto perché le sue domande iniziassero ad essere considerate scomode, ma il punto di rottura si raggiunse quando Osiride mise a repentaglio la difesa la città. I membri del suo culto, affascinati dalla sua conoscenza e incuriositi dalle sue domande, divennero ben presto un problema, dal momento che organizzavano spedizioni in direzione dell'Atollo e di Mercurio, nonostante ci fosse una conclamata scarsità di navi a disposizione per gli interventi urgenti.

Osiride fu responsabile anche della morte di valorosi guardiani, che convinse ad addentrarsi nelle profondità della Volta di Vetro: Kabr, Praedyth e Pahnain si spinsero su Venere seguendo il suo suggerimento, e assieme alla loro squadra vennero lentamente cancellati dal tessuto temporale, incapaci di superare il Templare e i suoi Oracoli.



L'Esilio e il Ritorno

All'Oratore non restò altro da fare che esiliare il suo pupillo. Dopo essere stato bandito dalla Città Osiride chiese ospitalità alla Regina degli Insonni, e la ottenne, per i suoi discepoli, presso l'Avamposto Vestiano.

Guidati da Fratello Vance, i membri del Culto organizzarono le Prove di Osiride, in onore del loro capo, con l'intento di selezionare i Guardiani più valorosi, indottrinandoli con la conoscenza accumulata grazie alle ricerche dello stregone.

Ma la presenza di Fratello Vance in un luogo "così vicino al margine fra Oscurità e Luce" lascia pensare, almeno stando alle comunicazioni della sua consorella Faora, ad uno scopo nascosto. Magari Vance vuole solo portare avanti le indagini del suo maestro, o magari attendeva fiducioso il suo ritorno.

Dopo l'esilio ed il concilio con la Regina, del resto, Osiride sparì completamente dalle scene.

Lo stesso Oratore ribadisce: "non so dove sei andato, ma non posso più mandare Spettri a cercarti. Alcuni ritornano, raccontando della tua morte o di come sei andato alla ricerca di risposte nei più remoti anfratti dello spazio e del tempo. Raccontano di come hai trovato un modo per esplorare le reti dei portali Vex. Di come hai scoperto informazioni sulle loro origini, [...] di come i Vex siano suddivisi in molteplici gruppi per garantire uno stato finale per ogni possibile configurazione della realtà."

In verità, a cercare Osiride si è spinto proprio Saint-14, colui che per primo aveva intravisto nello stregone il valore di un grande combattente. Il Titano raggiunse Mercurio, dove Osiride fu visto per l'ultima volta, ma non fece più ritorno.

Chissà che anche lui, proprio come il compagno che lo aiutò nella Battaglia dei Sei Fronti, non possa tornare assieme al vecchio compagno. E chissà che in fondo, la terribile "eresia" di Osiride e la sua ossessione per i Vex, non possano rivelarsi armi importanti per la salvezza dell'umanità.