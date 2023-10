Detective Pikachu Il Ritorno: un personaggio iconico tra enigmi e indagini

"La mascella di Pikachu era curva e tondeggiante, il suo mento era una U arrotondata sotto la mobile V della bocca. Le narici disegnavano un'altra V, più piccola. Aveva vispi occhi sui toni del marrone e un colorito giallo acceso. Sulle guance trovavano posto due macchie rosse e le orecchie puntute presentavano terminazioni nerastre. Con quel cappello poi somigliava, in modo abbastanza divertente, a un vero investigatore privato".



Siamo sicuri che il celebre scrittore statunitense Dashiell Hammet, già autore dei romanzi polizieschi che hanno dato i natali all'investigatore Sam Spade, avrebbe descritto in toni simili l'aspetto di Detective Pikachu (qui la recensione di Detective Pikachu Il Ritorno). E proprio Sam Spade, interpretato sul grande schermo dall'indimenticabile Humphrey Bogart, una vera e propria stella nel firmamento del cinema hollywoodiano, deve essere stata una delle principali fonti di ispirazione per l'adorabile creaturina protagonista dei due giochi spin-off della serie Pokémon: Detective Pikachu, pubblicato sui Nintendo 3DS europei nel 2018 e Detective Pikachu Il Ritorno, recentemente approdato in esclusiva su Nintendo Switch.

Indagini elettrizzanti

Sì, sappiamo che si tratta di un accostamento difficile da immaginare, specie considerando quanto sia radicata la personalità classica di Pikachu nell'immaginario collettivo dei figli degli anni '90 (e non solo), eppure il carismatico investigatore privato partorito dallo sviluppatore nipponico Creatures Inc. è stata una scommessa vinta.

Il detective Sam Spade (Humphrey Bogart) Il buon detective Pikachu

D'altronde, calare il roditore dai poteri elettrici in un contesto da giallo che si rifà ai grandi classici del genere è un azzardo che avrebbe potuto tradursi in una pigra rivisitazione dei tratti tipici della mascotte del brand Pokémon, volta più a capitalizzare sulla sua fama planetaria che a proporre una visione fresca e originale del personaggio. Con Detective Pikachu, invece, Nintendo ha saputo mettere modellare un personaggio fresco, dotato di un carattere forte, riconoscibile e assolutamente irresistibile.



Una miscela esplosiva, talmente intrigante da aver generato un lungometraggio per il cinema diretto dal regista Rob Letterman, con un cast di volti noti quali Justice Smith, Kathryn Newton e Ken Watanabe e con il brullante Ryan Reynolds a dare la voce a Pikachu (qui la recensione di Pokémon Detective Pikachu). Proprio la caratterizzazione ciarliera è un elemento fondamentale il successo del personaggio, perché a differenza del compagno di avventure di Ash Ketchum, visto in azione nella serie animata dedicata alle Creature Tascabili di Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, questo Pikachu può parlare o - quanto meno - farsi capire dal suo collega Tim Goodman.

A ben vedere, è proprio questa la principale discrepanza tra il Pikachu di Ash e quello di Tim, una caratteristica che si riflette nello sviluppo della personalità del detective: nella serie animata classica, infatti, l'elettrizzante Pokémon viene tratteggiato come una creatura incapace di comunicare verbalmente ma allo stesso tempo parecchio espressiva, coraggiosa e pronta a lanciarsi a capofitto anche nella più ardua delle battaglie (emblematica, in tal senso, la disperata lotta contro l'Onix nella palestra di Brock nella prima stagione).

Un nuovo Pikachu

Al contrario, nei due giochi sviluppati da Creatures Inc., così come nell'omonima trasposizione cinematografica, Pikachu appare più posato, più riflessivo e, soprattutto, del tutto refrattario all'uso di mosse offensive, anche nelle situazioni di comprovato pericolo. Dopo aver brillantemente risolto l'intricato enigma legato all'Agente R nell'episodio che ha dato origine alla saga su Nintendo 3DS, il duo di investigatori è appena approdato su Switch con 'Detective Pikachu - il Ritorno'.

In questa nuova iterazione del brand, Tim Goodman e il suo singolare braccio destro dalle orecchie puntute sono ormai acclamati come eroi di Ryme City, al punto che il sindaco della metropoli indice una festa cittadina in loro onore. Il clima di gioia, tuttavia, viene interrotto dalla nascita di un nuovo caso: qualcuno ha rubato la Goccia d'Aurora, una gemma preziosissima dalle proprietà misteriose, direttamente dall'abitazione del più noto gioielliere della zona. Quella che a prima vista può sembrare un'indagine di routine, nasconde invece un intrigo su scala molto più vasta che porterà i due protagonisti a scavare nel passato e addirittura a ottenere rivelazioni inedite sui trascorsi di questo meraviglioso Pikachu, finora mai esplorati a fondo.



In questa avventura gli sviluppatori hanno premuto l'acceleratore sulla sua naturale propensione al ragionamento critico, la sua spiccata sagacia e le brillanti doti intuitive che vanno di pari passo con la sua facoltà di comunicare sia con gli altri Pokémon che con il suo collega umano, fattori che lo rendono particolarmente propenso alla professione di detective, mutuata dal noto investigatore Harry Goodman, papà di Tim e 'partner' originale di Detective Pikachu nel capostipite della serie.

Proprio il lavoro di Harry presso l'agenzia investigativa Baker (nome evidentemente ispirato a Baker Street, la via di Londra in cui è situata l'abitazione di Sherlock Holmes nei romanzi di Sir Arthur Conan Doyle, ndR) ha permesso a questa variante di Pikachu di percorrere una via alternativa a quella della sua controparte animata, e di mettere le sue abilità più uniche che rare al servizio della comunità di Ryme City.



Perfino il suo abbigliamento, con l'inconfondibile berretto deerstalker, richiama visibilmente quello del leggendario detective partorito dalla mente di Conan Doyle oltre un secolo fa, tanto per rimarcare in maniera ancora più decisa un altro dei riferimenti culturali che hanno portato alla creazione di questa peculiare incarnazione del roditore giallo più famoso al mondo. Sotto il profilo psicologico e caratteriale, infine, Detective Pikachu fa spesso sfoggio di deduzioni logiche argute, puntualmente enfatizzate dal suo intercalare 'A Bolt of Brilliance' (alla lettera 'Un Lampo di Brillantezza', un simpatico gioco di parole che strizza l'occhio alla natura di Pokémon Elettro di Pikachu e che incapsula, fondamentalmente, l'essenza stessa del personaggio.

Lo vediamo riflettere, conversare con Tim e formulare conclusioni utili alle risoluzioni dei vari casi in cui si trova coinvolto, sempre con un tono di voce profondo e arrochito, se vogliamo in linea proprio con quella del Sam Spade di Humphrey Bogart. Questo è senza dubbio l'elemento più dissacrante nella caratterizzazione di questo Pikachu, che produce un esilarante dualismo tra il suo aspetto grazioso e la sua dialettica da investigatore esperto e navigato. C'è poi la sua passione sfrenata per il caffé che, ancora una volta, contribuisce a creare l'alone di fascino che ammanta questo 'rude' detective, consumato dal peso della responsabilità e dalle decine di misteri che ha dovuto risolvere. Adorabile, non c'è che dire. In sostanza, Detective Pikachu possiede una personalità assolutamente magnetica che vale da sola il prezzo del biglietto di qualsiasi opera sia protagonista, sia essa in forma videoludica o cinematografica: che siate o meno fan dei Pokémon, quello ideato da Creatures Inc. è un personaggio memorabile, che si è già ritagliato un posto speciale nell'immaginario legato alla cultura pop.



In definitiva, quella di Detective Pikachu è una figura che esula dalle logiche delle 'varianti multiversali' che la fanno da padrone nella stragrande maggioranza dei prodotti di intrattenimento che sgomitano nel mercato moderno, e si configura come una sorta di completa reinterpretazione di una delle creature più iconiche mai apparse nei videogiochi. Ciò dimostra, laddove ve ne fosse ancora la necessità, che l'universo dei Pokémon può davvero accogliere un ventaglio pressoché infinito di storie, differenti per toni, tematiche e sviluppo narrativo di cui, finora, si è solo scoperta la punta dell'iceberg.

In tal senso, Detective Pikachu - Il Ritorno offre già qualche spunto piuttosto interessante, con tematiche non comuni per un titolo appartenente alla serie di Nintendo, che vale la pena esplorare al fianco della strampalata coppia di protagonisti.



Cosa ci aspetta in futuro? Tra le nuove generazioni che si avvicenderanno sull'ormai sempre più chiacchierata nuova piattaforma da gioco della Grande N e gli altri progetti originali basati sull'immaginario dei Pokémon, prevedere le prossime incarnazioni delle Creature Tascabili è davvero un mistero impenetrabile. Sarà il caso di interpellare Tim Goodman e Detective Pikachu?