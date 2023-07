Diablo 4 in esclusiva italiana: il kolossal infernale cresce a dismisura

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Diablo 4 è stato lanciato da più di un mese e ha ottenuto le lodi della critica e degli appassionati di tutto il mondo. Nonostante l'uscita in contemporanea con altri pezzi da 90 come Final Fantasy XVI (qui la recensione di Final Fantasy XVI), il cupo action RPG è riuscito a mantenere saldamente le prime posizioni all'interno delle classifiche dei titoli più giocati nel mese di giugno. Come specificato più volte nel corso delle conferenze e degli eventi stampa, l'esperienza sarà dinamica e in costante evoluzione: siamo alle porte della Season 1 di Diablo 4, la Stagione degli Abietti, che introdurrà numerosi cambiamenti sistemici, nuove meccaniche, aspetti leggendari e importanti frammenti di lore.



Il bilanciamento delle classi, il guadagno dell'esperienza e il ruolo dei dungeon in materia di farming, sono stati pensati per intraprendere una direzione praticamente opposta rispetto a quella di Diablo 3, titolo in cui bisognava rendere straordinariamente efficaci gli oggetti e le skill. Nella prima season del quarto capitolo, la filosofia adottata per costruire l'esperienza base è stata mantenuta (a un click c'è la recensione di Diablo 4). Ad esempio, le attuali build più potenti subiranno un processo di "razionalizzazione" per ritrovarsi alla pari con altre combinazioni di oggetti e poteri leggendari. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con gli sviluppatori del gioco in esclusiva italiana: da questa chiacchierata sono venute fuori numerose prospettive interessanti riguardo i contenuti della Season 1 e il futuro della saga.

Il futuro prossimo e remoto di Diablo 4

All'interno della nuova stagione non saranno presenti World Boss aggiuntivi, ma sarà introdotto un boss con difficoltà multiple. Si parla di Varshan il Consumato, di cui sarà possibile scoprire la lore durante l'apposita questline. Sarà proprio il potente nemico a permetterci di acquisire alcuni tra i migliori Cuori Abietti disponibili. Nel corso della season il team andrà a introdurre boss inediti e incontri impegnativi, così da ampliare la varietà situazionale.

Sin dai tempi di Diablo 2, se il Regno Eterno conserva il guerriero che abbiamo usato nell'avventura base, ogni season chiama a realizzare un altro personaggio con cui affrontarla (ricominciando, di fatto, da zero). Questa caratteristica ha sempre rappresentato uno degli scogli più grossi per i nuovi giocatori della serie, ma stavolta c'è una differenza. Potendo beneficiare delle meccaniche e delle questline inedite già dal livello 1, gli utenti potranno accrescere le capacità del proprio eroe avvertendo meno del solito il peso di questa pratica.



Lo sforzo di Blizzard in tal senso è lodevole, perché altri Action RPG tendono a rendere disponibili le nuove meccaniche soltanto nell'endgame. Il percorso stagionale inoltre aiuterà a dividere la progressione in molteplici micro-obiettivi da raggiungere, ricompensando il giocatore al completamento di specifici incarichi. Nelle varie season sarà possibile portare con sé alcuni progressi dal Reame Eterno (gli altari sono solo un esempio dei tanti). Ad ogni modo gli addetti ai lavori vogliono accertarsi che i neofiti non si sentano tagliati fuori all'inizio di una Stagione, assicurandosi al contempo di gratificare sufficientemente i giocatori che completeranno gli obiettivi previsti in ogni season.

Con stagione degli Abietti il team vuole accelerare il processo legato all'aumento del livello dei personaggi, considerato uno degli aspetti critici della prima versione di Diablo 4. Attraverso il completamento del percorso stagionale e del season pass gratuito (lo si potrà fare in un tempo ragionevolmente breve), verranno fornite diverse ricompense che permetteranno di velocizzare la progressione del guerriero di turno. Gli utenti avranno la possibilità di stabilire i propri obiettivi, come ad esempio completare un Nightmare Dungeon di livello particolarmente alto, portare l'avatar a livello massimo o semplicemente sbloccare i premi del season pass.



Riguardo le prospettive future del franchise, Blizzard ha negato quasi del tutto la possibilità di una modalità esclusivamente offline, poiché ogni aspetto dell'esperienza, dallo spawn dei mostri agli oggetti, è legato al client in maniera inscindibile e l'arrivo di una dimensione "sconnessa" richiederebbe la ricostruzione del titolo da zero. Per quanto riguarda le eventuali classi inedite, invece, sarà probabilmente necessario aspettare un'espansione: al momento non è prevista la comparsa di nuovi eroi giocabili durante le stagioni.

Dal controllo delle build, alle migliorie all'esperienza

Come dicevamo, abbiamo potuto fare qualche domanda alle figure chiave dietro lo sviluppo del titolo, per cercare di capire le ragioni alla base di determinate scelte di design. Parliamo, nello specifico, di Joseph Piepiora, Associate Game Director, e Madeleine James, Quest Designer. Non ci siamo fatti sfuggire l'occasione per dare il nostro feedback su alcune feature connesse alla quality of life, che riteniamo particolarmente importanti per rendere più godibile l'esperienza di gioco. A tutti coloro che non hanno terminato la trama: sappiate che d'ora in avanti troverete spoiler su alcuni personaggi chiave del racconto.

Everyeye.it: Con l'arrivo della Season 1 avete confermato il nerf di una delle configurazioni del Druido più popolari ed efficienti. Ci sono ulteriori piani per impedire la comparsa di build completamente fuori controllo ed eccessivamente potenti?



Blizzard: Continueremo a monitorare le build utilizzate dai giocatori durante l'intero corso della stagione. Nel nostro team ci siamo abituati alla possibilità di veder comparire delle configurazioni estremamente potenti, considerate le numerose combinazioni che gli utenti possono utilizzare. Tuttavia, c'è anche la possibilità che alcune abilità o oggetti presentino al proprio interno alcuni bug, ad esempio sullo scaling del danno. Il nostro obiettivo non è limitare la libertà degli appassionati ma intervenire nel dietro le quinte qualora alcuni aspetti si rivelassero completamente fuori controllo.



Everyeye.it: Quali sono i cambiamenti tecnici e strutturali che siete riusciti ad effettuare in questa Season 1, per migliorare o risolvere le criticità del gioco base?



Blizzard: La prima season è stata sviluppata quasi contemporaneamente all'avventura di partenza. Siamo riusciti a fare alcuni interventi in merito alla quality of life e cambiamenti al bilanciamento basandoci sul feedback degli utenti. Detto questo, la maggior parte del contenuto era già pronto prima dell'uscita di Diablo 4. Avremo modo di fare tesoro in modo più evidente dei feedback a partire dalla Season 2.

Everyeye.it: Abbiamo apprezzato particolarmente la presenza di guest e richiami ai vecchi capitoli come Duriel o Andariel. Possiamo aspettarci altre sorprese simili nel corso delle stagioni?



Blizzard: Non vogliamo fare spoiler di trama ovviamente, ma siamo costantemente in contatto con il nostro "dipartimento lore", quindi sì, potrete decisamente aspettarvi numerose facce familiari e richiami ad ogni precedente episodio della saga.

Everyeye.it: In materia di interventi legati alla quality of life, che vengono integrati grazie alle patch, abbiamo particolarmente apprezzato la possibilità di teletrasportarsi automaticamente all'entrata di una Spedizione da Incubo, che ha reso l'esperienza di gioco notevolmente meno frustrante durante l'endgame. Tuttavia, giungere in questo modo a un dungeon e poi entrare al suo interno richiede due schermate di caricamento. Sarebbe grandioso avere la possibilità di saltare direttamente nel dungeon, come accadeva per i Varchi Infernali del terzo capitolo. Ci sono piani a riguardo?



Blizzard: Si tratta sicuramente di una funzione che ci piacerebbe inserire in futuro e che il team sta valutando. Ci sono ancora alcune difficoltà tecniche che dobbiamo superare, ma speriamo di potervi dare una risposta positiva in tal senso quanto prima.