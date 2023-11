Diablo 4: un futuro pieno di sorprese. Mephisto torna al centro della scena

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Alla BlizzCon 2023 abbiamo intervistato Brent Gibson, Associate Game Director di Diablo 4, e la Lead Game Producer Kayleigh Calder (qui la recensione di Diablo 4). La prima grande espansione del gioco ci porterà nelle giungle di Nahantu e sarà incentrata sulla figura di Mephisto. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alle parole degli sviluppatori.

Un endgame in evoluzione e le novità in arrivo

Everyeye.it: è chiaro che il feedback della community sarà vitale per Diablo IV d'ora in avanti. Rispetto al passato, state adottando metodi più rapidi ed efficaci per intercettare il feedback della community?



Brent Gibson: tutti i canali tramite cui è possibile inviare feedback sono "aperti", eventi, social media, siti... noi siamo qui per tutti gli appassionati che vogliono condividere i loro pareri con noi.

Kayleigh Calder: abbiamo una community meravigliosa, che ha ben chiaro cosa vuole ed è sempre sul pezzo. Riescono a contattare gli sviluppatori tramite social, forum, reddit etc.. noi siamo qui, ascoltiamo e facciamo del nostro meglio per applicare modifiche nella maniera che a noi sembra più sensata per il futuro del gioco. Il nostro obiettivo è recepire i feedback e produrre qualcosa a un livello qualitativo consono, pur cercando di mantenere un approccio cauto e ben oculato.



Everyeye.it: Season of Blood ha modificato alcune dinamiche dell'endgame, riducendo il focus sul grinding. Possiamo aspettarci altri cambiamenti pensati per conferire ancor più libertà ai giocatori durante l'endgame?



Kayleigh Calder: l'endgame è una delle cose a cui prestiamo più attenzione, sappiamo quanto sia importante per i giocatori. Abbiamo numerosi piani in merito e al panel di domani verrà mostrato un nuovo evento chiamato Abattoir of Zir. Lo abbiamo concepito per chi ha già completato la stagione e vuole spingersi oltre il limite, e speriamo che saprà regalare una progressione molto difficile per chi vorrà mettersi alla prova.

Questo è il primo evento endgame che proponiamo e quindi siamo molto attenti ai feedback: come i giocatori affrontano la sfida, cosa piace e cosa no. Insomma, ci aiuterà ad affinare tutti i contenuti futuri. In generale si, aspettatevi più cambiamenti all'endgame e una maggior possibilità di scelta per l'utenza.



Everyeye.it: potete farci una panoramica sui contenuti in arrivo prossimamente assieme ad Abattoir of Zir?



Kayleigh Calder: La prossima settimana presenteremo alcuni dei nuovi contenuti. Nuovi poteri per ogni classe e anelli unici che permetteranno ai giocatori di utilizzare certi poteri della stagione uno che sono piaciuti particolarmente. Ci sono poi i cambiamenti ai cultisti, che permetteranno ai giocatori di ottimizzare le loro build più velocemente. Inoltre in season 3 arriveranno le classifiche. Verrà anche aggiunto The Gauntlet, che è un dungeon "non lineare" che avrà sempre lo stesso layout.



Questo permetterà ai giocatori di farsi una mappa mentale degli spawn dei gruppi di elite, cosi da poter avere - col tempo - un percorso ideale per accumulare più punti possibile. Tutto questa sarà accessibile a partire dal Tier 4 e permetterà agli utenti di competere su larga scala e con i propri amici. Io per esempio devo far capire ai compagni di gioco chi comanda e devo rimetterli al loro posto...



Everyeye.it: grazie agli interventi di bilanciamento un sacco di build sono diventate adatte per l'endgame. State pensando alla possibilità di aggiungere i preset a Diablo 4? In questo modo i giocatori potrebbero cambiare facilmente la propria configurazione...

Kayleigh Calder: è un'ottima idea e renderebbe le cose molto più semplici, tuttavia so che al momento non è una delle cose su cui stiamo lavorando ma non si può mai sapere cosa riserva il futuro. In ogni caso se ci saranno novità in questo senso lo saprete.



Everyeye.it: dobbiamo tentare. Il Secret Cow Level sarà mai in Diablo 4?

Kayleigh Calder: Cosa è il Secret Cow Level?

Brent Gibson: Non ne abbiamo mai sentito parlare prima...

Everyeye.it: Ok, messaggio ricevuto...

Carneficine natalizie e Vessel of Hatred

Everyeye.it: E cosa potete dirci di Midwinter Blight?



Kayleigh Calder: Midwinter Blight è una versione di una famosa festività in stile Diablo. Così come noi abbiamo le nostre tradizioni durante le varie stagioni, lo stesso vale per Sanctuary. Ritroveremo dei volti familiari con aspetto e abilità diverse, che causano problemi nei Fractured Peaks.

Ci saranno molte ricompense estetiche, che però a differenza della norma avranno uno stile allegro. Parliamo chiaramente sempre del nostro modo di intendere l'allegria, quindi sinistro e pieno d'ossa e teschi. Sarà divertente e un ulteriore modo di far esplorare il mondo ai giocatori...



Everyeye.it: Vessel of Hatred sarà la prima espansione maggiore di Diablo 4. Conterrà anche location molto amate dai fan della serie. Che tipo di approccio avete adottato nel ricostruirle per il nuovo gioco?



Brent Gibson: adoro la lore e la storia di questo universo, sia dei giochi che delle novel. E innanzitutto da fan era importante riprodurre i dettagli in modo corretto. Credo che Joe (il Game Director) abbia usato le parole corrette quando ha detto: non possiamo raccontare la storia di Mephisto senza andare in quei luoghi, che inoltre sono l'ultima regione del continente orientale. Abbiamo rivisitato alcune location - io per esempio non vedo l'ora di sapere cosa c'è sotto la ziggurat - e abbiamo riprodotto altri luoghi in maniera più fedele. Abbiamo approcciato la ricostruzione di questi posti tenendo a mente i fan, e siamo davvero felici di poterli integrare in un open world. In generale sono contento che potremo raccontare la storia di una parte del mondo che non è mai stata mostrata prima.



Kayleigh Calder: sono molto contenta perché questa regione ha una vegetazione e in generale un bioma che sono molto diversi da quelli a cui i giocatori sono abituati. Il team si è divertito molto nel realizzare questi ambienti.



Everyeye.it: la storia di focalizzerà su Mephisto. Che tipo di toni possiamo aspettarci dal racconto?

Brent Gibson: saranno toni oscuri, come tutto in Diablo d'altronde. Abbiamo il privilegio come creativi di continuare la bellissima storia del gioco principale.



Everyeye.it: potete dirci qualcosa sulla classe che verrà introdotta in Vessel of Hatred? Anche solo un indizio...



Brent Gibson: vi dirò solo una cosa a riguardo. Quando abbiamo pubblicato il gioco lo abbiamo fatto mettendo a disposizione della community cinque bellissime classi. Quando abbiamo lavorato sull'espansione ci siamo chiesti se fosse il caso di riproporre qualcosa di già visto, o qualcosa di inedito e abbiamo scelto la seconda. Crediamo di avere la responsabilità di dovervi offrire qualcosa di nuovo. Non siamo pronti a mostrare nulla ora ma non vediamo l'ora di poterne parlare di più dal prossimo anno.

In generale, il team ha mille idee ed è pieno di energie. Finché avremo l'opportunità di creare grandi giochi, questo è quello che faremo. Siamo tutti ispirati dalla nostra community e dall'interazione con i fan. Abbiamo molti piani che non vediamo l'ora di condividere ma sappiate che siamo pienamente concentrati su Diablo.