Diablo 4: alla scoperta del loot e sistema di progressione

A due anni dal suo annuncio Diablo 4 è ancora privo di una finestra di lancio ufficiale, genericamente collocata oltre il termine del 2022 (Diablo 4 e Overwatch 2 forse usciranno nel 2023). Al momento Blizzard non ha neppure confermato l'arrivo del gioco sulle piattaforme dell'attuale generazione, sebbene si tratti di un passo inevitabile, specialmente considerando l'orizzonte di pubblicazione. Le incognite legate al processo di sviluppo, che nel tempo ha visto l'allontanamento dal team di diverse figure chiave, ha giustamente innescato una buona dose di preoccupazione tra le fila degli appassionati, con contributo di alcune scelte di design che non hanno mancato di scatenare qualche polemica.



Diablo 4 non avrà infatti alcuna modalità offline e si svolgerà all'interno di un open world condiviso: due nodi potenzialmente critici anche alla luce dei trascorsi di Blizzard per quel che riguarda la gestione delle sue infrastrutture online. Al netto di questi legittimi dubbi, gli aggiornamenti pubblicati a ritmi regolari dallo sviluppatore hanno contribuito a nutrire le nostre aspettative sul gioco, andando a delineare alcuni aspetti chiave della proposta ludica in gestazione presso gli studi dello sviluppatore californiano. L'ultimo di questi update, in particolare, tocca nodi essenziali come il sistema di loot e di progressione, che in Diablo 4 subiranno un buon numero di stuzzicanti modifiche.

Il loot è il sale della vita, almeno a Sanctuarium

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda il sistema di equipaggiamento di Diablo 4, che come prevedibile vede il ritorno degli Affissi, modificatori che definiscono tanto la nomenclatura di ogni singolo pezzo di loot quanto le sue caratteristiche.

Raccogliendo dei "Guanti di pelle fortunati della concentrazione", potrete ad esempio indossare delle manopole in grado di aumentare sia l'intelligenza del vostro personaggio (affisso Concentrazione), sia la quantità d'oro "droppata" da ogni mostro (affisso Fortuna). La gamma dei possibili vantaggi comprende anche bonus alle abilità delle diverse classi di Diablo IV: col giusto affisso potremo quindi aumentare il livello di un'abilità già ottenuta, o sbloccarne di nuove (fintanto che l'oggetto sarà equipaggiato). Oltre a fornici un buon modo per potenziare la nostra build, o per testare una capacità prima di investirci punti, il sistema in questione può permetterci di acquisire una skill prima di aver raggiunto il livello richiesto, migliorando di conseguenza la nostra efficienza battagliera. Restando in tema di loot, con l'ultimo aggiornamento trimestrale, gli sviluppatori hanno annunciato che Diablo 4 includerà un nuovo sistema di trasferimento dei bonus speciali offerti dagli oggetti leggendari.



Grazie ai servigi - presumibilmente prezzolati - di un mercante noto come l'Occultista, avremo infatti la possibilità di estrarre un potere leggendario da un oggetto e cristallizzarlo in un'Essenza, che potremo poi conservare o utilizzare immediatamente per trasferire quel bonus ad un altro pezzo d'equipaggiamento leggendario, anche di tutt'altro tipo. Questo vuol dire che il potere Arti Marziali, che incide sull'efficacia dei calci di un Barbaro, può essere strappato ad un'ascia e infuso in qualsiasi altro genere di oggetto, come un anello o uno spallaccio.

Vale la pena di precisare che la procedura non può essere applicata agli equipaggiamenti unici, e che richiede sempre il sacrificio dell'oggetto di partenza. Si tratta di una meccanica pensata per aumentare la flessibilità del sistema di equipaggiamento ed offrire agli utenti una maggiore libertà nella personalizzazione del proprio avatar, con conseguenze potenzialmente molto significative sulla definizione della relativa build. La nota pubblicata da Blizzard segnala anche l'arrivo di un'importante modifica al sistema di loot di Diablo 4, e più nello specifico alle "loot table" dei diversi nemici sparsi in giro per Sanctuarium.

In base alla loro categoria d'appartenenza, gli avversari avranno infatti più possibilità di lasciare a terra specifiche tipologie di oggetti. Massacrando banditi avremo dunque maggiori probabilità di raccogliere mazze, balestre e stivali, mentre passando a fil di lama gli Annegati ci sarà più semplice mettere le mani su un paio di pantaloni. Quella proposta dal team è senza dubbio una soluzione interessante, che potrebbe - specialmente nelle fasi avanzate - permettere ai giocatori di ottimizzare i loro sforzi nella ricerca di specifici pezzi d'equipaggiamento. Va da sé che si tratta di una considerazione del tutto preliminare, che potremo convalidare solo passando un buon quantitativo d'ore in compagnia della versione finale del gioco.

Un nuovo sistema di progressione endgame

La più intrigante delle novità annunciate da Blizzard riguarda la radicale revisione del "Paragon System", la meccanica di progressione endgame presentata per la prima volta con l'esordio dell'espansione Reaper of Souls di Diablo 3 (per approfondire vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Diablo 3 Reaper of Souls). Nel nuovo capitolo della saga, i punti guadagnati per ogni livello superiore al cinquantesimo potranno essere utilizzati per sbloccare i numerosi tasselli del Tabellone dell'Eccellenza, un ampio skill tree che ci permetterà di potenziare e personalizzare ulteriormente la build del nostro alter ego.

Partendo dalla casella centrale del Tabellone, dovremo quindi decidere in quali tasselli investire i punti guadagnati, definendo il percorso evolutivo più adatto al nostro stile di gioco. Ogni casella è contraddistinta da un livello di "rarità" che determina i vantaggi ottenibili: i tasselli normali garantiscono ad esempio bonus minori alle statistiche, mentre quelli magici offrono vantaggi più potenti e diversificati, come potenziamenti per le difese elementali.



I benefici concessi dai tasselli rari sono ancor più significativi e specifici, modellati per valorizzare una particolare strategia di progressione, e prevedono tra l'altro poteri aggiuntivi che possono essere attivati soddisfacendo determinate condizioni, come il raggiungimento di una specifica soglia statistica. In ultimo, i tasselli leggendari (ogni Tabellone ne contiene uno) possono attivare in via permanente un potere speciale per il personaggio, del tutto simile a quelli accordati dagli oggetti col medesimo rango.

A rendere il sistema ancor più flessibile e stratificato troviamo poi i castoni, tasselli speciali nei quali gli utenti possono inserire glifi di rarità crescente (rinvenibili in giro per Sanctuarium), la cui potenza dipende dal numero e dalla natura dei tasselli attivi entro il loro raggio d'azione.

Un determinato glifo potrebbe quindi aumentare del 30% gli effetti delle caselle nelle vicinanze, e aggiungere un ulteriore 10% di danni ai nemici vulnerabili per ogni bonus alla destrezza sbloccato nella sua area d'effetto.

Questa si amplierà man mano che il glifo salirà di livello, ma per farlo dovremo affrontare "spedizioni particolarmente pericolose". Una volta raggiunti i tasselli di collegamento alle quattro estremità di ciascuna schermata, potremo inoltre espandere lo skill tree selezionando un nuovo Tabellone dell'Eccellenza da unire a quello già esistente. Al momento non è chiaro quando ampio sia l'elenco dei Tabelloni aggiuntivi a disposizione dei giocatori, ma sappiamo che ciascuno avrà una struttura unica, con un diverso assortimento di tasselli normali, magici e rari, disposti attorno ad una casella leggendaria che sarà sempre collocata nel centro. Sebbene al momento sia impossibile valutare la solidità delle meccaniche di progressione messe a punto da Blizzard (che sembra aver tratto ispirazione dall'avversario Path of Exile), questo nuovo "Paragon System" promette di garantire agli utenti un'enorme libertà nella definizione del proprio eroe, ben oltre i confini del level cap. L'intento degli sviluppatori è chiaramente quello di rendere l'endgame più ricco e stimolante, e dal canto nostro speriamo che l'assetto contenutistico di Diablo 4 (loot, attività e quant'altro) si dimostri in grado di sostenere al meglio le ambizioni del team.

Il gameplay è il centro di tutto, anche sul versante grafico

Nell'ultima parte dell'aggiornamento trimestrale, Blizzard ha offerto al pubblico qualche dettaglio in più sul lavoro svolto dal team sul fronte dell'effettistica, realizzata per esaltare la resa complessiva del comparto grafico in accordo con le esigenze del combat system. A questo proposito, il capo progettista degli effetti grafici Daniel Briggs ha spiegato che Diablo 4 utilizza un metodo di rendering flessibile progettato per conciliare realismo e funzionalità.

Questo vuol dire che in determinati contesti l'illuminazione può aggirare le regole del PBR (Physically Based Rendering) per rendere il gameplay più leggibile ed appagante, ad esempio aumentando artificialmente la luminosità di alcuni elementi negli ambienti più tenebrosi.

L'effettistica viene inoltre utilizzata per manifestare con chiarezza la potenza delle abilità e dell'equipaggiamento in dotazione al personaggio: in base ai potenziamenti applicati ad uno specifico potere, osserveremo quindi variazioni piuttosto significative negli effetti grafici generati da ciascuna capacità. Gli sviluppatori hanno anche alterato in maniera consistente il rapporto tra le animazioni dei personaggi e la gestione delle aree bersaglio, in modo da rendere il sistema di combattimento più chiaro, immediato e viscerale.

Su queste note, lo studio ha anche riprogettato il modo in cui gli effetti dei colpi vengono applicati ai mostri: in base alla direzione e al punto d'impatto di un attacco, gli avversari sfoggeranno specifiche animazioni, ad esempio capitolando a terra dopo una ferita alle gambe.



La maggiore complessità dei modelli poligonali dei nemici promette inoltre arricchire l'esperienza con piacevoli sfumature di brutalità, che peraltro dovrebbero contribuire a delineare il "carattere battagliero" di ciascuna classe. La fenomenale forza bruta di un Barbaro ci permetterà dunque di tagliare letteralmente a metà i nostri avversari, mentre nei panni di un Tagliagole potremo scarnificarli fino a lasciare esposta la struttura muscolare, in una tempesta di zampilli scarlatti che andranno ad imbrattare il nostro equipaggiamento.