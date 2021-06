Digital Bros Game Academy: Online Blended, la nuova offerta formativa

Il 2020 ha rappresentato un anno record per l'industria videoludica globale. Un trend che si è manifestato anche in questa prima metà del 2021 e che ha condotto ad un progressivo ampliamento del mercato del lavoro correlato alla realizzazione di videogiochi. Un percorso professionale che non manca di esercitare il proprio fascino su appassionati e aspiranti sviluppatori: una platea che, dal 2014, può contare sulla presenza anche in Italia di Digital Bros Game Academy. Realtà accademica che opera nel settore gaming da oltre trent'anni, quest'ultima forma professionisti tramite i propri corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D.



Come noto, tuttavia, il 2020 ha portato con sé anche una vasta rassegna di sfide per l'intero universo scolastico, che ha dovuto trovare rapidamente il modo di adattarsi alle esigenze della didattica a distanza. In questo quadro, Digital Bros Game Academy ha deciso di ampliare la propria offerta formativa, elaborando il programma DBGA Online Blended. Quest'ultimo punta a fondere il valore dei corsi condotti in presenza alla flessibilità che contraddistingue l'apprendimento a distanza. Rivolti ad aspiranti Game Designer e Game Programmer, i nuovi programmi didattici si preparano a prendere il via entro poche settimane. Invitati da Digital Bros Game Academy, abbiamo avuto modo di testare in prima persona il nuovo impianto formativo strutturato dall'accademia: ecco quanto abbiamo scoperto.

Digital Bros Game Academy

I dati che Digital Bros Game Academy ci ha fornito delineano un quadro estremamente interessante per una realtà didattica altamente specializzata. Il 74% degli studenti DBGA trova infatti un'occupazione al termine dei corsi, sia nel campo dello sviluppo sia in quello del publishing. 505 Games, AvantGarden Games, DR Studios, Kunos Simulazioni sono solo alcune delle realtà che hanno accolto ex-studenti DBGA, alle quali si affiancano Avalanche Studios Group, Milestone, Ubisoft, Gameloft, 3D Clouds, Xplored, Forge Reply, Miniclip, Wargaming; Nordcurrent, Raceward Studios, Stormind Games, Jyamma Games, AnotheReality e altre ancora.

"La tipologia di team che ha accolto i nostri studenti è eterogenea così come lo è il mercato, quindi lavorano per studi grandi e per realtà più piccole, non c'è una regola precisa. Molti di loro lavorano su più progetti o su titoli non ancora annunciati. - spiega l'accademia - I primi anni della DBGA la maggior parte delle assunzioni erano in Italia, negli ultimi anni invece il trend è cambiato e molti ragazzi stanno andando all'estero, quindi la situazione si sta bilanciando". Dati sicuramente incoraggianti per un aspirante professionista in cerca di un punto di riferimento per plasmare e ampliare il proprio curriculum in preparazione al mondo del lavoro, a patto che sia fortemente determinato e disposto ad investire nella propria formazione tempo ed energie.

Flessibile non significa semplice

I nuovi programmi DBGA Online Blended si fondano su di un elevato livello di flessibilità, circostanza che non deve però essere associata ad una presunta semplicità del percorso. A colpirci favorevolmente nel corso delle lezioni di prova seguite, è stata infatti proprio la determinazione dell'istituto nel voler ambientare in un ecosistema completamente digitale un percorso formativo solido, che punta a simulare i ritmi di lavoro di una vera software house nell'ambiente protetto di un'accademia scolastica.

Esemplificativa di tale approccio è la scelta di svolgere la totalità delle lezioni esclusivamente in lingua inglese: la padronanza dell'idioma britannico è infatti ormai un requisito essenziale per chiunque punti a una carriera nel mondo videoludico. Pur - giustamente - intransigenti su questo aspetto, i corsi di Game Design e Game Programming di BDGA Game Academy adottano ad ogni modo un approccio costruttivo, grazie all'utilizzo di sottotitoli in tempo reale in lingua italiana e la possibilità di accedere a registrazioni e trascrizioni delle lezioni.



La medesima associazione tra qualità didattica e flessibilità può poi essere ravvisata nella scelta di rendere disponibili due diversi percorsi all'interno di ogni indirizzo formativo.

Foundation vs ProfessionalI corsi Foundation e Professional non differiscono unicamente per durata o impegno richiesto. La significativa differenza in termini di ore di lezione implica programmi differenti, con la proposta Professional che offre ovviamente un piano studi maggiormente articolato e approfondito. Il tutto si traduce anche in un costo differente, con il piano Foundation proposto a 2.900 euro (IVA esclusa) e il piano Professional proposto a 4.175 euro (IVA esclusa). Tutti i dettagli in merito ai corsi Online Blended di Game Design e Game Programming sono disponibili sul I corsi Foundation e Professional non differiscono unicamente per durata o impegno richiesto. La significativa differenza in termini di ore di lezione implica programmi differenti, con la proposta Professional che offre ovviamente un piano studi maggiormente articolato e approfondito. Il tutto si traduce anche in un costo differente, con il piano Foundation proposto a 2.900 euro (IVA esclusa) e il piano Professional proposto a 4.175 euro (IVA esclusa). Tutti i dettagli in merito ai corsi Online Blended di Game Design e Game Programming sono disponibili sul sito ufficiale di Digital Bros Game Academy

Aspiranti Game Designer e Game Programmer possono infatti scegliere tra programma Foundation, della durata di 6 mesi (per circa 80 ore di lezione), e programma Professional, della durata di 10 mesi (per circa 240 ore di lezione), con workshop e seminari che andranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza formativa. Nel primo caso, l'impegno richiesto è quantificato in un minimo di 7-10 ore settimanali, mentre nel secondo caso si sale drasticamente a 30 ore settimanali. A definire il programma Professional, troviamo una più diretta vocazione all'inserimento immediato nel mondo del lavoro, evidenziata anche dalla previsione di un piano di supporto extra-curriculare, con assistenza e coaching per prepararsi al mondo del lavoro e la possibilità di accedere ad un network composto da professionisti del settore videoludico.

Ogni corso DBGA Online Blended ha un punto di riferimento essenziale nel Core Trainer responsabile della classe. Nello specifico, gli studenti di Game Design potranno contare sul supporto di Derek Hartin, mentre gli studenti di Game Programming saranno guidati da Matt Sharpe. Entrambi i docenti vantano oltre 10 anni di esperienza nel settore videoludico e hanno preso parte allo sviluppo di progetti quali Sniper Elite VR e Dirt Rally 2.0.

Un'aula digitale: Lezioni e Intellego

Le lezioni dei corsi DBGA Online Blended, come già detto, si svolgono esclusivamente online, con l'intera classe guidata dal proprio Core Trainer. Le lezioni di prova alle quali abbiamo avuto modo di prendere parte - condotte via Zoom - ci hanno lasciato un'ottima impressioni in termini di professionalità e disponibilità dei docenti, che sfruttano molteplici strumenti didattici per replicare l'esperienza di una classe reale.

Condivisione dello schermo, strumenti di interazione in tempo reale, possibilità di interagire tramite chat plasmano nel complesso un'esperienza formativa dinamica e coinvolgente. La filosofia dei corsi, del resto, punta a sfruttare le potenzialità del learning-by-doing, per stimolare l'apprendimento tramite esperienza diretta. Per questa ragione, i futuri studenti possono aspettarsi un approccio all'insegnamento concreto, che mira non solo a trasmettere nozioni, ma anche a sviluppare le soft-skill necessarie a trovare il proprio spazio nel processo creativo collettivo che contraddistingue un reale team di sviluppo.



A supportare le lezioni live streaming, per l'intera durata dei corsi, gli studenti DBGA Online Blended potranno inoltre trovare una vera e propria classe virtuale: la piattaforma Intellego. Descritto dalla scuola come "un ambiente digitale pensato per l'apprendimento, la condivisione e la collaborazione", quest'ultimo mette a disposizione degli aspiranti sviluppatori una vasta selezione di utili funzioni. Qui è infatti possibile accedere, senza limitazioni di tempo o device, ad ognuna delle lezioni parte del proprio corso. I docenti possono inoltre rendervi disponibile materiale didattico supplementare o propedeutico a specifiche lezioni live.



Per favorire la creazione di una community tra gli studenti, Intellego propone inoltre strumenti di interazione, tra i quali trova spazio anche un forum dedicato. Un utile centro di coordinamento e di ritrovo virtuale, che gli studenti potranno peraltro sfruttare anche per la realizzazione di progetti di gruppo, un aspetto che - a seconda del percorso di formazione scelto - rappresenterà un aspetto di rilievo dell'esperienza formativa BDGA Online Blended.