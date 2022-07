Dino Crisis: un grande survival horror con i dinosauri

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Sony ha giocato con i nostri cuori poche settimane fa, strimpellando le note dei sentimenti nascosti nel profondo, costruendo quella schermata a presentazione del catalogo di giochi "classici" del nuovo servizio in abbonamento: ci eravamo davvero illusi che Dino Crisis stesse arrivando su PS Plus, abbiamo riempito gli occhi di meraviglia e nostalgia nel guardare l'iconica Regina scrutare qualcosa all'orizzonte al fianco della nuova cacciatrice di dinosauri (meccanici) Aloy.



Purtroppo il sogno è rimasto tale e non si è mai realizzato, nel catalogo non è presente la folle creazione di Shinji Mikami e non abbiamo potuto rimettere le mani su uno dei titoli più ispirati della prima console Sony. In realtà il gioco potrebbe effettivamente approdare sul servizio in futuro ma a prescindere da questo, complice l'affetto che proviamo per una serie non abbastanza celebrata, abbiamo deciso di fare un tuffo nel passato per riscoprire un horror dove i dinosauri si dimostrano ben più terrificanti di una folla di zombie assetati di sangue.



Governo, sangue e dinosauri

Ambientato nel 2009, dieci anni nel futuro rispetto alla sua effettiva data d'uscita, Dino Crisis racconta la storia di un laboratorio di ricerca caduto tra gli artigli di un branco di dinosauri incontrollabili. Appartenente all'organizzazione militare Secret Operation Raid Team, l'agente Tom viene spedito sull'isola di Ibis per indagare su di una struttura che all'improvviso ha cessato d'inviare ogni comunicazione. Arrivato sul luogo, il soldato scopre che il complesso è invaso dai dinosauri creati dai pericolosi esperimenti condotti dal dottor Edward Kirk, uno scienziato che tutti credevano deceduto da tre anni, quindi richiede l'invio immediato di rinforzi per mettere in sicurezza la struttura e prelevare la mente dietro le ricerche segrete svolte sull'isola.

L'avventura a base di mostri preistorici ci chiama a vestire i panni di Regina, una dei quattro membri del team inviato dalla S.O.R.T, che si ritrova a esplorare il laboratorio di Ibis Island devastato da lucertoloni giunti dal passato attraverso una frattura spaziotempo. Con la sua squadra che non riesce a trovare vie di fuga, la coraggiosa agente è costretta a superare i predatori senza ingaggiarli in un combattimento impari che la vedrebbe perire, muovendosi tra gli angusti corridoi della struttura per recuperare le chiavi d'accesso, sbloccare il lockdown, e tornare in patria insieme ai suoi commilitoni limitando il più possibile la conta delle perdite.



L'horror che non ti aspetti

Gli anni '90 hanno conosciuto l'esplosione del tema preistorico al cinema, con quel Jurassic Park che ricordava a tutti il fatto che i dinosauri fossero la vera specie dominante. (trovate qui il nostro speciale dedicato ai dinosauri nel mondo dei videogiochi). Il Giappone non si dimostrò affatto estraneo a questo rinnovato amore per gli animali estinti: fu così che Shinji Mikami decise di cavalcare l'onda seguendo le modalità di creazione che l'avevano reso una stella del settore, dando vita a un videogioco horror che sfruttasse la letalità dei nemici rettili per architettare una tensione costante pronta a esplodere nel puro terrore da un momento all'altro.

L'utilizzo degli stilemi tipici dei B-Movie è uno dei primi tratti che accomunano Dino Crisis e Resident Evil anche se, a detta del buon Shinji, il titolo coi dinosauri voleva essere un videogioco horror più serio. In realtà, tutte le caratteristiche da thriller pseudo-scientifico con picchi di assurdo facevano assolutamente parte dell'impasto narrativo di Dino Crisis. La squadra inviata su Ibis Island evidentemente non aveva una linea di comando definita, perché spesso i membri litigavano per decidere il prosieguo delle operazioni, con il giocatore che veniva chiamato a scegliere l'azione da percorrere aprendo la trama a soluzioni variabili, che conducevano ai diversi finali alternativi in seguito allo scontro decisivo con il Tirannosauro. Dino Crisis sapeva terrorizzare grazie a meccaniche di gioco ostiche, con i dinosauri che diventavano dei predatori inesorabili da evitare a qualsiasi costo perché l'armamentario di Regina era risicato e le munizioni sempre insufficienti a tuffarsi nello scontro a cuor leggero. Proprio come in Resident Evil, il combattimento contro i nemici non era sempre la scelta più opportuna, mentre rimaneva vibrante l'esortazione a trovare il modo di aggirare gli ostacoli e risparmiare i proiettili, coi dinosauri che erano velocissimi e soprattutto abbastanza grossi: immaginate un Resident Evil 2 dove tutti i nemici sono Licker e avrete un'idea del terrore costante di ripartire dal checkpoint che riusciva a creare Dino Crisis (se non ricordate quanto fossero pericolosi rinfrescatevi la memoria con la recensione di Resident Evil 2).



Struttura classica ma con qualche sorpresa

Il nuovo survival horror di Shinji Mikami riprendeva numerose meccaniche di gioco dai canoni di un genere che lui stesso aveva creato, piegandole quel tanto che bastava per creare un'esperienza che fosse innovativa e immediatamente comprensibile al tempo stesso.

La prima gigantesca differenza con la storica serie sui non morti della Umbrella era nella presentazione visiva, perché Dino Crisis si muoveva all'interno di ambientazioni 3D invece che sugli sfondi pre-renderizzati visti in Resident Evil, con la telecamera che seguiva Regina lungo i corridoi della struttura tenendola sempre al centro dell'inquadratura. La minaccia zombie di Villa Spencer e Raccoon City era tanto terrificante proprio perché la telecamera fissa rendeva ogni angolo non illuminato un nascondiglio perfetto per i nostri nemici, eppure Dino Crisis riusciva a costruire la stessa paura affidandosi alla difficoltà degli scontri e all'ingegnoso trattamento dedicato alla salute della protagonista: non era infatti possibile vedere concretamente la barra della vita, bisognava osservare le animazioni e la velocità della sua corsa per capire se c'era bisogno di utilizzare un kit di pronto soccorso, e questa meccanica brillava in maniera ancora più oscura se rapportata al fattore sanguinamento provocato dagli attacchi dei dinosauri, che svuotava lentamente l'energia di Regina, costringendola a trovare un laccio emostatico per tenere lo stress sotto controllo.



L'impianto ludico si basava ancora una volta sull'esplorazione degli ambienti e sulla risoluzione degli enigmi, ma questi ultimi non erano affatto di immediata comprensione e richiedevano uno sforzo intellettivo superiore rispetto a quelli visti in Resident Evil, un gioco in cui il grosso dell'esperienza proveniva dal ritrovamento di oggetti chiave da gestire con saggezza all'interno dell'inventario.



L'intelligenza artificiale sorprendente

Nel giro di qualche ora il giocatore era costretto, suo malgrado, a imparare la disposizione dei corridoi e delle stanze della struttura per imbastire una via di fuga dai nemici, utilizzando con arguzia le trappole presenti nelle vicinanze per bloccare i dinosauri dall'altro lato e ottenere qualche secondo per respirare. Gli atteggiamenti predatori di questi animali preistorici furono ricreati basandosi sulle movenze dei carnivori attuali e, sebbene i sogni gloriosi di Mikami gli impedirono di festeggiare il risultato ottenuto, il team fu comunque soddisfatto dell'operazione, perché l'hardware della console Sony non permetteva di ottenere un prodotto migliore.

La scintilla per una possibile riproposizione del concept potrebbe baluginare proprio da questa osservazione, perché dal 1999 la tecnologia ha fatto passi da gigante. Oggi sarebbe possibile ottenere i movimenti terrorizzanti che Mikami e soci sognavano per i loro dinosauri, eppure non è tutto oro quel che luccica. Questi antichi predatori non pongono soltanto il problema delle movenze credibili, ma anche la loro stazza rischia di rompere l'immersione nel titolo perché non è affatto semplice gestire elementi così grandi sullo schermo.



Impedire ai lucertoloni di compenetrare elementi degli scenari in fase di scatto o di reazione ai proiettili, per non parlare della necessità di dover "ridurre" le loro effettive abilità predatorie per non renderli degli avversari insormontabili negli spazi angusti, sono soltanto due dei possibili inconvenienti legati al dover far varcare le porte della modernità a un prodotto di questo tipo. A riprova di quanto abbiamo affermato, sembra proprio che in The Lost Wild (qui la nostra anteprima di The Lost Wild) gli spazi aperti avranno una grande importanza, nell'economia del gameplay, una scelta questa che potrebbe basarsi sulla volontà del team di sviluppo di evitare i potenziali intoppi da noi menzionati.



Non sappiamo se qualcuno all'interno di Capcom stia effettivamente pensando di riproporre il concept del survival horror con dinosauri creato da Mikami ma possiamo affermare con certezza che accoglieremmo l'idea con il cuore in subbuglio e gli occhi pieni di gioia: abbiamo amato Dino Crisis per la sua pazza voglia di sperimentare rimanendo al tempo stesso sul sicuro (non a caso è inserito tra i grandi assenti del nuovo PS Plus), per questo non merita il triste silenzio che lo circonda da numerosi anni e attendiamo fiduciosi qualsiasi progetto legato a questo storico marchio.