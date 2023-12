I dinosauri di Magic secondo un paleontologo: tanta fantasia, poco realismo

Il 16 novembre, Wizards of the Coast ha lanciato Le Caverne Perdute di Ixalan, l'ultima espansione del 2023 di Magic: The Gathering. Dinosauri, vampiri, pirati e divinità azteche: questo è il bizzarro mix di creature proposto dal nuovo set del gioco di carte collezionabili più longevo di sempre. In effetti, il character design dell'espansione è uno dei più intriganti e centrati degli ultimi tempi, almeno nel mondo di Magic, merito di una direzione artistica che ripesca miti e suggestioni della cultura centroamericana e che, al contempo, mette in scena alcuni dei dinosauri più iconici mai visti nel mondo dei trading card game, talvolta con delle illustrazioni davvero fedeli ai giganteschi rettili preistorici.



Bilanciare licenze creative e scientificità nella rappresentazione dei dinosauri è un compito difficile. Noi abbiamo voluto vederci chiaro e parlarne con un esperto: quanto sono fedeli ai veri dinosauri le illustrazioni delle Caverne Perdute di Ixalan? Per scoprirlo, abbiamo commentato una manciata di carte insieme a Filippo Bertozzo, Paleontologo al Museo Reale delle Scienze Naturali di Bruxelles e Divulgatore scientifico del gruppo Paleonerd!

Pterosauri, Stegosauri e... guance!

Il nostro viaggio nelle profondità di Ixalan comincia con l'Alasabbia Volteggiante, uno pterodattilo... anzi, non proprio! "Si tratta di uno pterosauro, quindi non di un dinosauro. Nello specifico, quello ritratto nell'artwork è un Tapejaridae, ovvero uno pterosauro che viveva perlopiù nelle zone dell'attuale Brasile e che aveva una riconoscibile cresta quadrangolare, molto simile a quella ritratta nell'illustrazione della carta", spiega Bertozzo.

La caratteristica peculiare della creatura, insomma, non è affatto una licenza creativa: semmai lo è l'ornamento della cresta, che riprende lo stile dell'arte delle popolazioni mesoamericane (d'altro canto, l'influenza artistica delle civiltà precolombiane era stata confermata dai designer dell'espansione già ai tempi della nostra anteprima di Le Caverne Perdute di Ixalan). Ma torniamo allo pterosauro: a cosa serviva l'enorme cresta sul becco dell'Alasabbia? "Esistevano due tipi di creste: in alcuni casi era completamente ossea, in altri era composta da due ossa collegate da un lembo di pelle. La funzione era un po' quella di una vela, dunque serviva a orientare e direzionare il volo, ma c'erano anche degli scopi secondari, come quello di "display" per la stagione degli accoppiamenti e quello territoriale". Nel complesso, il design della creatura viene promosso dal paleontologo: "Wizards of the Coast non si è presa grandi licenze con questa rappresentazione. Forse le dimensioni dell'apertura alare sono un po' eccessive, ma si tratta di un'imprecisione minima. Mi fa piacere che non abbiano commesso un errore molto comune, ovvero quello di dotare la creatura di una dentatura: gli pterosauri erano quasi tutti privi dei denti, avevano solo il becco".



Un discorso analogo vale per il Codapunta Infuriato, che viene promosso a pieni voti in termini di accuratezza scientifica. Bertozzo ci rivela che "questa è una delle mie carte preferite del set. Il dinosauro rappresentato è uno stegosauro quasi perfetto. L'unica parte irrealistica di questa illustrazione è la forma della testa, diversa rispetto alle controparti scheletrica. Il numero delle placche che la creatura porta sulla schiena, invece, è perfetto: uno stegosauro ne ha circa 17-22, in questo artwork ne contiamo 18. Ma la sagoma delle placche è corretta, e lo stesso vale per le punte sulla coda". Infatti, persino gli spuntoni della coda del dinosauro sono realistici: "hanno anche un nome proprio: si chiamano thagomizer e in questa rappresentazione hanno la posizione e la forma giusta.

Dobbiamo ricordare che la coda è lo strumento di difesa prediletto da molti animali terrestri: una lesione alla coda non è grave come una al tronco o alla schiena, dove si trovano gli organi vitali. Quindi quando un animale deve difendersi usa la coda: pensate all'anchilosauro, che aveva una vera e propria mazza in fondo al corpo.



Ci sono persino delle evidenze fossili di spine di stegosauro infette o rotte, oppure di ossa di allosauro con spine di stegosauro conficcate al loro interno: ciò dimostra che la funzione di queste punte era difensiva. Le placche, invece, servivano per l'accoppiamento o, forse, per la termoregolazione.

Infine, potrebbe sorprendervi sapere che anche la resa cromatica del Codapunta Infuriato non è così irrealistica come sembra: "la colorazione dei dinosauri è il pomo della discordia tra gli studiosi. Secondo me, i dinosauri erano molto più colorati di quanto pensiamo: se guardiamo ai dinosauri "moderni", gli uccelli, notiamo tantissime tinte diverse. Noi umani, insieme agli altri mammiferi, siamo nati come animali notturni, quindi non abbiamo sviluppato una grande varietà di colori e ci siamo sempre basati sull'udito e sull'olfatto. I dinosauri erano animali diurni, dunque è logico pensare che come apparissero alla vista fosse di estrema importanza per la loro sopravvivenza".



E che dire del Carnosauro Ruggente, un altro dinosauro estremamente fedele alla sua controparte reale? "Si tratta di un esempio di carta di grande impatto realizzata senza sovvertire gli stilemi del design del dinosauro di riferimento, conferma il nostro intervistato, che aggiunge: "Quello che vediamo ritratto nell'illustrazione è un Carcharodontosaurus molto ben realizzato a partire dal muso.

La testa non ha una presenza esagerata di corna e altre protrusioni irrealistiche, e anche la dentatura è verosimile, senza denti strani posizionati vicino alla gola come si vede nei film. Solo i polsi non sono ben fatti, esattamente come avviene in Jurassic Park. Per dare un'idea chiara di come dovrebbero essere, io dico sempre che ‘i dinosauri battono le mani, non aprono le porte'. Insomma, in questa carta il Carnosauro Ruggente ha i polsi rotti. E, forse, le braccia sono un po' troppo allungate. Per il resto, però, c'è molto poco da dire, anche se questo dinosauro scoperchia un vaso di Pandora del mondo della paleontologia. Sì, perché Bertozzo ci spiega che le guance dei dinosauri sono un tema di grande dibattito nella comunità scientifica: "tra gli studiosi c'è una piccola guerra su chi crede che ne fossero privi - come in questo caso - e chi invece pensa che le avessero, un po' come noi umani. Ciascuno partito ha delle prove a suo favore, quindi si tratta di una questione estremamente soggettiva".

Poco realismo, tanta fantasia

Non tutti i dinosauri di Ixalan sono però degli esempi di rigore scientifico: al contrario, i designer di Wizards of the Coast si sono concessi numerose libertà artistiche per alcune mostruosità del Piano. Un esempio è il Cucciolo Bellicoso: "questa mostruosità rappresenta esattamente il modo sbagliato di disegnare un dinosauro", spiega il paleontologo. "Però credo che questa scelta di design abbia una ragione ben precisa.

Il Cucciolo Bellicoso è un po' un'illustrazione di come i dinosauri erano percepiti dalla cultura pop tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta, prima che la "Dinosaur Renaissance" investisse il mondo accademico e, più tardi, la società di massa. Quel periodo ha trasformato la nostra visione dei dinosauri da animali stupidi, lenti e goffi che vivevano nelle paludi, fino a come li vediamo oggi. È proprio su questa scia che è nato Jurassic Park negli anni Novanta. Quando ho visto il Cucciolo Bellicoso mi sono entusiasmato molto perché mi è sembrato una citazione ai film sui dinosauri con modellini in stop-motion di Ray Harryhausen. In particolare, mi ricorda molto "La Vendetta di Gwangi", una pellicola del 1969 che, a mio avviso, è il miglior film sui dinosauri prima di Jurassic Park. Il dinosauro protagonista, Gwangi, che era un tirannosauro con delle caratteristiche molto simili ad un allosauro, è identico al Cucciolo Bellicoso. Neanche a dirlo, di scientifico non c'è niente: quella copertura ossea sulla schiena ricorda i dinosauri anni Sessanta, mentre le corna sono quelle di un carnotauro. Un bel miscuglio, insomma".



Passiamo però ad uno dei dinosauri più grandi di Ixalan, la Fauce del Terrore Scuotiterra. Dando un'occhiata all'artwork forse lo avrete capito da soli, ma anche l'esperto conferma che "questa è una creatura inventata di sana pianta! Hanno preso un dinosauro e l'hanno completamente trasformato in senso fantasy per creare un mostro.

Una cosa bella delle Caverne Perdute di Ixalan è che molti dinosauri non sono stati trasformati per diventare più "cool", ma, pur nel loro realismo, restano comunque imponenti e spaventosi. Su questa carta è stato adottato un approccio chiaramente opposto. È un mostro completamente fantasy: la testa è quella di un tirannosauro, ma il corpo... è un bel rebus. Anche anatomicamente, si tratta di una creatura poco sensata. La coda è rotta in più punti, perché fa dei "salti" che in natura si ottengono solo spezzando le vertebre. Il collo è estremamente muscoloso e ha una gobba simile a quella di un bisonte. L'articolazione degli arti anteriori è stranissima, sembra che siano stati spezzati".

Persino le dimensioni della Fauce del Terrore Scuotiterra sono fuori scala: "dinosauri così grossi non sono mai esistiti. Però ci sono state creature veramente enormi, come i sauropodi (o collilunghi, nella cultura pop) e il Patagotitan (che però è un sauropode): quest'ultimo, per esempio, arrivava a 37 metri di altezza. Però si tratta di dinosauri quadrupedi. Inoltre c'è un'altra caratteristica che spesso non viene menzionata dei dinosauri di grandi dimensioni: il loro corpo era pieno di sacche d'aria, che si insinuavano tra le vertebre e li "riempivano" d'aria. Insomma, la Fauce del Terrore Scuotiterra, se fosse mai esistita, sarebbe stata un gigantesco palloncino".



Altro esempio di design poco scientificamente accurato è senza dubbio il Raptor Massiccio, che non è affatto un velociraptor - a dispetto di ciò che il nome della carta potrebbe farci pensare. Bertozzo riporta che "no, non è un raptor. Ho scelto di commentare questa carta proprio per mostrare come oggi il nome "raptor" sia abusato. Se guardiamo agli arti anteriori e a quelli posteriori, la creatura somiglia ad un allosauro o a un gigantosauro, mentre la mancanza di artigli ad uncino (quelli resi famosi da Jurassic Park, per intenderci) esclude categoricamente che si tratti di un Velociraptor. Ma in realtà il termine "raptor" è improprio, perché fa riferimento agli uccelli rapaci: lo scrittore di Jurassic Park Michael Crichton e, più tardi, Steven Spielberg, hanno deciso di utilizzare una sorta di soprannome per riferirsi ai Velociraptor perché sapevano che con quel nome sarebbe rimasta nelle menti dei lettori e degli spettatori".

L'altra caratteristica del Raptor Massiccio è la grande quantità di penne che ricoprono il suo corpo, ma che sfortunatamente sono anche completamente innaturali: "la cifra stilistica di Ixalan è quella di mettere le penne anche dove non ci sono. Fino a qualche decennio fa credevamo che i dinosauri fossero come i moderni coccodrilli, ma in realtà oggi sappiamo che non è così. I dinosauri erano piumati, il che significa che avevano una peluria come quella di un pulcino che li ricopriva. Le penne erano un'evoluzione tardiva tipica dei maniraptora, come i Velociraptor, ma in un dinosauro chiaramente basato su un allosauro (al di là del nome) non hanno senso. Wizards le ha messe ovunque: anche i collilunghi e i triceratopi di Ixalan le hanno! Hanno rivoltato lo stereotipo dei dinosauri come lucertoloni completamente glabri".

I "dinosauri" di Jurassic World

Tutti sappiamo che la rappresentazione dei dinosauri di Jurassic World non è delle più accurate, ma anche in questo caso i disegnatori di Wizards of the Coast sono riusciti a imprimere il proprio stile alle creature partorite dalla mente del duo Crichton-Spielberg.

Partiamo però con il tasto dolente: l'Indominus Rex. "La carta è senza dubbio molto bella, ma l'Indominus Rex è una delle creature meno realistiche dell'intera saga di Jurassic World. Se non altro perché quando viene menzionato si parla sempre di un "dinosauro": non è un dinosauro! Al contrario, quando in Jurassic World: Fallen Kingdom si parla dell'Indoraptor, i personaggi si riferiscono ad esso con termini come "ibrido" o "mostro". Anche la carta Magic dell'Indominus Rex lo chiama "dinosauro mutante": questo perché nella realtà un dinosauro simile non è mai esistito. L'Indominus Rex è una creatura diversa, è un mutante creato sulla base di ciò che il pubblico cinematografico del momento richiedeva: gli spettatori volevano più denti, volevano una creatura più "fantasy" e meno accurata - anche se i dinosauri di Jurassic Park accurati non lo erano di certo. Il pubblico voleva un mostro, e gliel'hanno dato: dai film sappiamo che si tratta di un ibrido tra T.rex e velociraptor con il DNA di altri animali, come raganelle e seppie; dall'universo espanso invece scopriamo che il materiale genetico era quello di molti altri dinosauri carnivori mai comparsi nei film. Insomma, si trattava di una mostruosità mutante: un essere davvero inquietante. Il problema è che lo hanno chiamato dinosauro!"



Al contempo, però, ci sono anche delle rappresentazioni accuratissime, come quella del Mosasauro Emergente. "Io adoro il Mosasauro di Jurassic World, e questa carta mi piace davvero molto. Come lo pterosauro che abbiamo analizzato in precedenza, anche il mosasauro non è un dinosauro vero e proprio: per intenderci, è molto più vicino ai serpenti che ai dinosauri. La differenza tra dinosauri e mosasauri è un po' come quella che c'è tra l'uomo e i marsupiali: siamo entrambi mammiferi, abbiamo un antenato comune, ma la nostra evoluzione si è separata in tempi antichissimi. L'unico problema di questa carta - e dell'omonima bestia di Jurassic World - è che chi ha lavorato al franchise cinematografico ha usato il "trattamento Godzilla" per il mosasauro: le dimensioni sono troppo grandi, nei film lo vediamo mangiarsi un elicottero.

È vero che alcuni mosasauri erano enormi, fino a 14-15 metri, ma queste dimensioni, pari a 25-30 metri, sono eccessive. Però, se la rimpiccioliamo, la creatura non è affatto male: la dentatura è particolarmente accurata, apprezzo moltissimo il fatto che siano stati disegnati anche i denti presenti all'interno del palato. Questo dettaglio è comune ai varani e si vede benissimo nei fossili, molti dei quali sono stati recuperati in Europa. Questi denti palatali si muovevano in modo indipendente dalla mandibola e servivano ad aiutare la deglutizione del cibo. Oggi si ritiene che i mosasauri avessero la lingua biforcuta, che qui non c'è, ma il dibattito a riguardo è ancora aperto.