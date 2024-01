Oltre il DLC di Elden Ring: gli action soulslike più intriganti del 2024

Ci sono buone probabilità che il 2024 sia l'anno giusto per Shadow of the Erdtree, la tanto attesa espansione di Elden Ring di cui si sono perse da un po' le tracce. Oltre al DLC, però, i prossimi 12 mesi sembrano essere davvero ricchi per gli appassionati di soulslike e degli action che con essi condividono alcuni tratti per stessa ammissione delle software house che li stanno sviluppando. Scopriamo quali sono i titoli più interessanti di entrambe le tipologie.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Cominciamo a parlare delle esperienze soulslike con un grande nome. Non si tratta di un gioco vero e proprio ma di un'espansione, eppure - vista la sua appartenenza a Elden Ring - Shadow of the Erdtree non doveva assolutamente mancare. In aggiunta all'immagine diffusa al momento dell'annuncio, non molto altro sappiamo su questo contenuto, ma le aspettative sono ugualmente alle stelle.



Come da tradizione della software house nipponica, possiamo aspettarci l'arrivo di una nuova porzione esplorabile dell'Interregno, boss inediti, NPC capaci di lasciare il segno e pezzi d'equipaggiamento aggiuntivi con cui i giocatori potranno sperimentare build tutte nuove.

Deathbound

Nei primi mesi del 2024 un soulslike ambientato in un mondo affascinante dovrebbe arrivare in Early Access su Steam. A fare da sfondo a Deathbound vi è la città di Akratya, durante una sorta di secondo Medioevo che ha visto la tecnologia cadere in disuso per volere di un misterioso gruppo religioso.

Oltre a questo interessante conflitto fra scienza e fede, il gioco propone meccaniche di gameplay che, almeno sulla carta, sembrano intriganti. L'esperienza non si basa sulle classi tipiche dei soulslike e lo stesso equipaggiamento non viene gestito nel modo classico: in giro per il mondo si possono assorbire i cadaveri di guerrieri caduti in battaglia, i quali corrispondono a build con tanto di armi, armature e statistiche. In sostanza, all'utente viene data la possibilità di scegliere il preset da attivare, con tanto di scambi in tempo reale duranti gli scontri: difatti troveremo dei colpi speciali che, se eseguiti, causeranno la trasformazione del protagonista.

Enotria The Last Song

Fra i soulslike di prossima uscita non potevamo non citare una produzione intimamente legata all'Italia. Ovviamente ci stiamo riferendo ad Enotria The Last Song, il gioco in sviluppo presso Jyamma Games, una software house milanese. Tra i punti di forza di questa produzione fieramente basata sul folklore italiano troviamo certamente il suo setting. L'azione d'altra parte si svolge in luoghi ispirati ai paesaggi del nostro paese.

Passando al gameplay, una grande importanza è ricoperta da un sistema di maschere veneziane, che ha un impatto notevole sugli scontri. Ciascuna maschera infatti determina l'assetto del protagonista e ne modifica quindi le armi impugnate e il moveset. In Enotria vi è anche un albero delle abilità dalle dimensioni generose, attraverso cui ogni giocatore può sviluppare il personaggio come meglio crede e far sì che la build si adatti perfettamente al proprio stile di lotta (per approfondire, qui la nostra prova di Enotria The Last Song).

Black Myth Wukong

Passiamo quindi agli action con venature soulslike, una tipologia di prodotti che accoglie l'atteso Black Myth Wukong.

Fino a qualche anno fa alcuni dubitavano dell'effettiva esistenza di questo progetto, col suo trailer d'annuncio ritenuto troppo bello per essere vero. Pian piano però gli sviluppatori sono riusciti a concretizzare la loro visione e presto potremo finalmente mettere le mani sul gioco. Il titolo è basato su Viaggio in Occidente e ha come protagonista un guerriero ispirato a Sun Wukong. Le stesse creature che si affronteranno nel corso dell'avventura sono ispirate alla mitologia cinese e già dai trailer sembrerebbe che il roster di nemici sia davvero promettente. Se volete saperne di più su questo promettente soulslike che ci terrà impegnati a partire dal prossimo agosto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di Black Myth Wukong.

Witches of the New World

Passiamo quindi a Witches of the New World, un prodotto che fa uso dell'Unreal Engine 5 e che è in sviluppo presso il team che Horizontal Entertainment. Annunciato lo scorso marzo, il gioco è ambientato nel XVII secolo e racconta la storia di Jedediah Hopkins, un cacciatore di streghe inglese che si ritrova a compiere un lungo viaggio per scoprire se le leggende sul processo alle streghe di Salem siano fondate o meno.

Armato solo di pistola e sciabola, il nostro protagonista si ritroverà in un vero e proprio inferno, dal momento che ad ostacolargli il cammino vi saranno creature deformi e terrificanti, alcune delle quali di grosse dimensioni. La componente horror in aggiunta sembra ricoprire un ruolo importante all'interno dell'esperienza. Il team di sviluppo ha promesso anche la presenza di scelte che avranno un impatto sul viaggio di Jedediah, ma dovremo provare il gioco pad alla mano per saperne di più.

Phantom Blade Zero

Anche Phantom Blade Zero è un altro gioco in arrivo nel corso del 2024 che presenta solo alcuni elementi tipici dei soulslike. Annunciato nel corso del PlayStation Showcase dello scorso maggio 2023, il titolo in questione è ambientato in Cina al tempo della Dinastia Ming, non rinuncia a qualche elemento steampunk ed è fortemente basato sulle arti marziali. Come si è visto nel trailer d'annuncio, alla base di Phantom Blade Zero vi sono combattimenti coreografici che, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, prevedono anche la presenza di Quick Time Event.

Momenti spettacolari a parte, parliamo di un action RPG il cui combat system si ispira a Ninja Gaiden e Devil May Cry e che potrebbe presentare un unico livello di difficoltà (qui la nostra intervista agli sviluppatori di Phantom Blade Zero). In attesa di poterne sapere di più sul gioco e sulla sua finestra di lancio, vi ricordiamo che su PC, PlayStation, iOS e Android è possibile scaricare gratuitamente Phantom Blade Executioners, un action game a scorrimento che narra eventi antecedenti a quelli che vivremo in Phantom Blade Zero.