Oltre Dolmen: da Bloodborne a The Surge, i Soulslike più distintivi

Combatti, muori, impara, ripeti: il mantra che accompagna e ossessiona un numero sempre crescente di giocatori trova le sue radici nel lontano 2009, quando From Software investe in quel successore spirituale di King's Field la sua aura di osticità e narrazione criptica. Demon's Souls non ebbe un ampio successo commerciale, ma il plauso della critica - e l'amore a tratti malsano di una nicchia di giocatori - ha portato al fiorire di un genere videoludico che sta vivendo sulla cresta dell'onda da quasi un decennio. Da Dark Souls al recentissimo Elden Ring (riscoprite qui la nostra recensione di Elden Ring), passando per il remake del capostipite spirituale del filone, le produzioni dello studio nipponico hanno ispirato altre realtà a produrre progetti simili, paragonabili tra loro quantomeno in termini di gameplay.



L'ultimo titolo in ordine di tempo a inserirsi nel filone dei soulslike è quello di Massive Work Studio: nella nostra recensione di Dolmen vi abbiamo descritto un gioco poco creativo, nonostante un'ambientazione da sci-fi horror molto intrigante. Il timore di modificare un impianto ludico così riconoscibile ha ingolfato i motori di tanti altri progetti - molti dei quali si sono rivelati delle copie carbone dei titoli From Software -, ma alcuni sviluppatori hanno avuto il coraggio di imprimere un'impronta unica e personale a quel canovaccio che abbiamo imparato ad amare col tempo, riuscendo a creare opere indimenticabili e apprezzate dal pubblico.

Bloodborne

In un mercato così restio alle novità, all'interno del quale l'originalità viene diluita costantemente da sequel sempre più pigri, può sembrare assurdo notare come una delle prime compagnie a modificare l'impianto ludico di From Software è stata... From Software stessa. Il team guidato da Hidetaka Miyazaki abbandona senza remore il dark fantasy medievale che ha lanciato Dark Souls nell'olimpo dei videogiochi per tuffarsi nell'incubo lovcraftiano dell'epoca vittoriana.

Ambientazioni tetre e sanguinolente fanno da scenario a una storia da horror cosmologico, nella quale divinità provenienti da un altro universo hanno devastato le menti degli umani accecati dalla brama di potere. I primi soulslike premiavano un approccio al combattimento ragionato, come una partita a scacchi all'interno della quale ci si barrica per poi colpire al momento giusto.



Con Bloodborne le regole vengono letteralmente ribaltate: la battaglia è veloce e aggressiva fino all'estremo, i nemici provocano danni catastrofici ma il giocatore ha l'opportunità di recuperare la vita se reagisce subito al colpo subito, cibandosi di quel sangue che è cardine della narrazione così come del gameplay. Non esistono scudi nel sogno malsano del cacciatore, con buona pace dei difensivisti più convinti ma l'ingresso delle rudimentali armi da fuoco spalanca le porte a un meccanismo di parata proattiva, che premia il coraggio e la reattività fulminea dell'utente.

The Surge

Lo studio tedesco Deck13 si era già cimentato in un soulslike nel 2014 ma Lords of the Fallen, sebbene fosse perfettamente godibile di per sé, fu un titolo incapace di applicare novità rilevanti a una formula videoludica già rodata. A tre anni di distanza gli stessi sviluppatori ci hanno riprovato con The Surge, che - nonostante non si sia rivelato perfetto, come vi abbiamo raccontato nella recensione di The Surge - è riuscito quantomeno a dare una svolta personale all'impianto di gioco precostituito.



Il combattimento è flemmatico e tattico proprio come insegna From Software ma un innovativo sistema di puntamento degli arti porta all'esecuzione di brutali finisher e al recupero di determinati pezzi di equipaggiamento.



Concentrarsi ad esempio sulle gambe del nemico permette di staccarli in maniera netta e violenta, così da poter razziare la protezione annessa, e lo stesso vale per le altre parti del corpo. L'ambientazione fantascientifica, unita al netto cambio di registro in termini di gameplay, gli ha permesso di ottenere un discreto successo che ha portato a un sequel molto simile ma ugualmente apprezzato, come vi dicevamo nella recensione di The Surge 2.

Salt and Sanctuary

L'attacco alla nave che trasporta la principessa di un regno senza nome scaraventa nel mare il cavaliere votato a proteggerla, che perisce sotto i colpi di una bestia marina. Ma la morte non ha potere sul nobile guerriero: dopo essersi risvegliato sulla spiaggia di un'isola sconosciuta, l'uomo comincia la ricerca che lo porterà a esplorare il limbo che separa la realtà dall'oltretomba, per trovare la principessa e consentire il matrimonio che può mettere fine alla guerra.

Espressione dell'ingegno di due sole persone, Salt and Sanctuary mescola le meccaniche dei capolavori From Software all'approccio esplorativo che ha reso Castelvania uno dei franchise più importanti di sempre. Combattimenti ragionati e dall'impatto brutale creano la coreografia che si muove sugli sfondi disegnati a mano, con uno stile artistico vario ma sempre ispirato di panorami che sanno essere terribili e stupefacenti al tempo stesso, mentre il movimento in due dimensioni contribuisce a generare quel senso di pericolo costante che ben si coniuga all'osticità del titolo.



A sei anni di distanza da questa gemma videoludica, il minuscolo team di Ska Studio ha riportato i giocatori nell'universo del sale con il sequel che vi abbiamo descritto nella recensione di Salt and Sacrifice, un'altra grandiosa esperienza che è manchevole solo in termini di novità evidenti rispetto alla precedente, ma capace di regalare numerose ore di gioia agli amanti dei soulslike.

Remnant From the Ashes

Il gioco sviluppato da Gunfire Games è stato fin da subito etichettato come "un Dark Souls con le pistole", ma oltre ad una facciata così semplicistica si nasconde un'esperienza molto più articolata di quanto si possa credere. Lo studio americano si è certamente ispirato ad alcune delle meccaniche immediatamente riconducibili a From Software, come una difficoltà molto al di sopra della media e un importantissimo sistema di schivata che tiene conto della resistenza del personaggio, ma le ha assimilate per creare qualcosa di unico e memorabile.

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto in terza persona nel quale il mondo è generato in maniera procedurale, un tratto distintivo che rende ogni partita diversa da quella precedente, tanto che con una singola run non si possono combattere nemmeno tutti i boss disponibili. La direzione artistica non è delle più ispirate, ma questo è uno dei pochissimi difetti di una produzione troppo spesso sottovalutata proprio a causa del pesante paragone coi grandi nomi From Software. Remnant presenta un gunplay soddisfacente e responsivo, che si sposa a un sound design che immerge in maniera decisa nel mondo di gioco, oltre a una componente multiplayer che fa schizzare la conta delle ore verso cifre importanti.

Nioh

Il gruppo che ha dato alla luce Dead or Alive e che ha rimesso sulla mappa videoludica la serie di Ninja Gaiden si propone nel campo dei soulslike in un momento molto complicato per loro, dopo un decennio passato tra le insidie di una mancanza di visione unitaria a seguito dell'abbandono del fondatore Tomonobu Itagaki, colui che imponeva un certo stile - punk e aggressivo - alle opere firmate Team Ninja. Di Nioh si era capito quasi tutto dalla pubblicazione dei primi trailer: un action all'arma bianca ambientato in un Giappone feudale sospeso tra la realtà e il mondo degli yokai e caratterizzato da un grado di sfida elevato.

Ciò che non era immediatamente chiaro, però, è la fortissima dipendenza che il sistema di looting rischia di causare nel giocatore. Nuovi strumenti di morte e armature scintillanti vengono lasciate cadere da ogni nemico abbattuto, creando un riciclo costante di armi che si piega a un continuo miglioramento così come a una reinvenzione totale della build.



Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Nioh 2, il sequel aggiunge molto poco alla formula del suo predecessore, ma il fortissimo senso di progressione - unito al meccanismo di morte e tenacia che caratterizza i soulslike - è troppo invitante per lasciarsi sfuggire un titolo di questo calibro.