Doom 64: uno sparatutto demoniaco ora gratis su Epic Games Store

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Una delle offerte più accattivanti legate all'Epic Games Store è sicuramente quella che prevede l'immissione costante di titoli offerti in maniera del tutto gratuita, capaci di impreziosire un catalogo in perenne evoluzione per attirare quei giocatori Pc da sempre affezionati alla piattaforma Steam. In occasione del QuakeCon 2022 andato in scena la scorsa settimana, Epic Games Store regala DOOM 64 fino al 25 agosto, uno dei titoli più divisivi di un franchise che era destinato a staccarsi con orgogliosa violenza dal filone degli sparatutto per diventare qualcosa di unico, grazie ai suoi ritmi elevatissimi e ad una propensione alla brutalità senza precedenti. Imbracciamo la nostra fidata doppietta e rituffiamoci nel gioco che ha ufficialmente trasformato un marine senza nome nel sanguinario distruttore di demoni.

La lezione non è bastata

Il Doom Marine è finalmente tornato sulla Terra dopo aver dilaniato le forze infernali nel cuore della loro tana, lasciando alle sue spalle l'intera razza demoniaca a galleggiare in un mare di sangue: nessuno è sopravvissuto alla sua furia. Il laboratorio di ricerca dell'U.A.C. è stato messo in quarantena con la creazione di un campo radioattivo mortale, così da impedire a chiunque di avvicinarsi al teletrasporto marziano che aveva spalancato le porte ai demoni, e per svariati anni sul luogo non si è registrata alcuna traccia di attività, umana o diabolica che fosse.

A ricognizione del luogo opera però ancora un vecchissimo satellite che gli scienziati credevano ormai perduto, il quale, nonostante funzioni appena a causa degli anni trascorsi nella densa radioattività, invia un segnale allarmante verso la Terra indicando la presenza di una singola entità ancora in vita. Questo Demone Madre è caratterizzato da poteri di ringiovanimento che ha utilizzato non solo per sopravvivere al clima inospitale della base spaziale, ma anche per riportare in vita le carcasse demoniache disseminate in giro per il pianeta.



Essendo l'unico in grado di fronteggiare questa nuova avanzata infernale, il marine senza nome è richiamato al suo barbarico dovere di smembratore di malvagità, lasciato ancora una volta completamente solo ad affrontare i propri traumi e le pericolose incursioni delle bestie resuscitate.

Esordio incompreso

La pubblicazione del titolo non venne accolta dagli strepitosi favori del pubblico che gli sviluppatori speravano, e a questo risultato contribuì il confusionario "64" del titolo che si riferiva ovviamente alla piattaforma di gioco, una denominazione ripetuta da altre numerosissime opere nel corso della complicata storia del Nintendo 64.

In molti credevano infatti che Doom 64 fosse una sorta di reboot del capitolo originale o, per utilizzare termini più consoni al 1997 nel quale venne distribuito, l'ennesimo porting di un gioco distribuito ormai su qualsiasi piattaforma esistente: gli strumenti di distruzione riprendevano l'armamentario classico del Doom Guy, ed anche i nemici erano gli stessi visti nei due episodi precedenti, ad eccezione del boss finale e del Nightmare Imp (in sostanza un Imp classico, ma quasi trasparente e più veloce del normale). Lo sviluppo affidato a Midway Games portò in molti a snobbare l'opera, non sapendo che id Software aveva seguito da vicino il prosieguo dei lavori, ma il risultato finale testimonia tutta la cura - e soprattutto la focosa passione - infusa in quello che è il vero seguito di Doom 2. Sul piano narrativo, infatti, Doom 64 si colloca come successore immediato del secondo capitolo della saga, e numerosi rimandi della sua trama sono infatti presenti nei più recenti Doom del 2016 e Doom Eternal (andate all'inferno con la recensione di Doom Eternal), ma il titolo di Midway si distacca dai progenitori per dare forma ad uno sparatutto molto più dark rispetto al passato, claustrofobico e quasi depressivo, portando sullo schermo le difficoltà psicologiche di un Doom Slayer che mai prima d'allora era stato umanizzato.

Una richiesta d'aiuto

Nell'analisi di un titolo solo apparentemente semplicistico, così immediato e riconoscibile da portare una larga porzione di pubblico a credere che si trattasse di una nuova versione del Doom originale, hanno grande valore le parole stampate sul manuale del gioco: in esse, infatti, ritroviamo la psiche distrutta di un soldato che ha letteralmente combattuto all'inferno, un posto che nessun umano dovrebbe mai visitare.

Tormentato dagli incubi e irresponsivo alle cure dei medici, il Doomslayer ritorna a massacrare demoni non per dovere, ma per necessità. La crociata infernale vista in Doom 64 viene combattuta da un uomo psicologicamente distrutto ed in cerca di pace: non a caso il titolo del gioco era in origine The Absolution, ma alla fine venne scelto il più commercializzabile 64, mentre L'Assoluzione diventò il nome dell'ultimo livello. Al termine di questa nuova, penosa campagna omicida , il marine preferisce rimanere all'inferno piuttosto che tornare a casa, smembrando e lottando contro i demoni per sempre, a dimostrazione di un'umanità ormai completamente perduta. L'estetica del gioco accompagna questa spirale discendente nella bestialità con il solito approccio labirintico ai livelli, attraverso i classici meccanismi nascosti e le porte da sbloccare cercando le schede d'accesso in giro per la mappa - come da tradizione per ogni Doom che si rispetti - ma i colori sono molto più scuri rispetto al passato, i nemici attaccano il protagonista anche durante le lunghe sezioni di backtracking senza dargli nemmeno un attimo di fiato, e le musiche creano un'atmosfera opprimente che è difficile scrollarsi di dosso.



L'ironia della sorte ha voluto che, visto il nome dello studio creatore di Doom 64, il capitolo sviluppato da Midway si dimostrasse una via di mezzo tra i due capitoli iniziali - frenetici, violenti ma sempre leggibili - ed il successivo Doom 3, col quale id Software riformulò la ricetta ludica ormai superata calandola in un contesto più serioso ed apertamente horror.

Non bisogna reinventare la ruota

Il laboratorio di ricerca esplorato in questo terzo capitolo è lo stesso visto all'origine della saga, ma avanzando lungo la campagna la disposizione delle stanze si fa confusionaria, i corridoi vengono rimodellati di continuo e la mappa assume nuove forme davanti agli occhi del protagonista, garantendo una straniante sensazione di familiarità unita alla paura di rilassarsi e cadere in un'imboscata. L'ansia che pervade il gioco è infatti garantita non solo da una difficoltà dei combattimenti molto elevata e dalle musiche aggressive composte da Aubrey Hodges, ma anche dalle trappole disseminate in lungo e in largo che portano alla dipartita immediata del Doomslayer.

L'orda di demoni che infesta la struttura è ripresa in toto dai due capitoli precedenti, con i nemici rimodellati per apparire in 3D pur rimanendo immediatamente riconoscibili dai fan della saga, così come ritorna l'intero arsenale già visto in precedenza tra pistola, super shotgun, motosega e l'immancabile BFG9000. L'unica aggiunta all'armamentario si rivela essere l'Unmaker (un nome che compare soltanto nella lista trofei della più recente remastered), infatti il soldato esclama una profanità quando la raccoglie: un'arma potenziabile attraverso gli artefatti demoniaci nascosti nei livelli segreti che, se portata al massimo delle sue capacità, rende anche la battaglia finale contro il Demone Madre una trivialità di poco conto.

Senza sosta

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, questo terzo capitolo non tentò di rinnovare la storica formula ludica della saga, con la sua visuale in prima persona ed i movimenti solo orizzontali delle bocche da fuoco, risultando sotto questo punto di vista un po' datato vista l'esplosione di originalità che in quegli anni aveva investito gli FPS.

Doom 64 fu però capace di portare al massimo splendore le modalità da "shooter in corridoio", grazie ad un level design ispirato ed alla sensazione di potere garantita da un protagonista capace di rivoltare sottosopra l'inferno stesso, unita alla straniante fragilità in cui viene calato attraverso jump-scares, trappole mortali e schiere di demoni che si nascondono appena oltre una porta precedentemente chiusa. Ciò in cui il titolo spiccava, e lo fa ancora ai nostri giorni grazie alla remastered pubblicata con l'uscita di Doom Eternal (ve l'abbiamo descritta nella recensione di Doom 64), erano i ritmi frenetici di uno sparatutto in cui non c'è un attimo per rifiatare, vissuto attraverso gli occhi di un soldato che si trova a smembrare ancora una volta lo stesso esercito di demoni fatto a pezzi solo pochi anni prima. La ripetizione sconsiderata di gesti così brutali immerge il giocatore nella mente di un Doomslayer che non prova alcun piacere a squartare i suoi nemici, ma non è capace di fermarsi perché le sue esperienze all'inferno ne hanno offuscato l'umanità. I toni oscuri, la colonna sonora angiosciosa e le complesse tematiche hanno reso Doom 64 oggetto di culto per un numero spropositato di appassionati, diventando nel tempo una vera pietra miliare all'interno di una delle saghe videoludiche più importanti mai esistite.