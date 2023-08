DOOM Guy di John Romero: un'autobiografia esaltante e commovente

Se avete versato qualche lacrimuccia durante la QuakeCon 2023 mentre Bethesda mostrava la spettacolare remaster di Quake II, preparate i fazzoletti leggendo "DOOM Guy. Life in First Person", l'autobiografia di uno dei ragazzi che hanno costruito il fenomeno id Software. Negli ultimi mesi sono quasi riuscito a completare il mio backlog letterario dedicato all'industria videoludica. Al grido di "Who Wants Toast!?" ho iniziato l'annata 2023 con "Control Freak: My Epic Adventures Making Video Games", parole e musica dell'indimenticabile Cliff Bleszinski.



Per le vacanze estive la mia scelta è caduta sul freschissimo DOOM Guy. Life in First Person di John Romero. Due autobiografie che hanno diversi punti in comune e che rispecchiano le differenti personalità di due game designer che hanno scritto la storia del medium videoludico. Due ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare diverse volte durante loro carriera.

Recuperate anche l'autobiografia di Cliff B.

Da fan accanito di Gears of War (dei primi tre episodi, per la precisione) ho divorato l'autobiografia di Cliff Bleszinski in un paio di giorni: di materiale interessante, però, non ne ho trovato molto.

Di rivelazioni sensazionali sulla creazione di Marcus, Dom, Augustus ce ne sono davvero poche (probabilmente per evitare discussioni con i legali di Microsoft, proprietaria del franchise), molto più interessante è invece la parte dedicata ad Unreal e Unreal Tournament. Oltre a celebrare il suo innegabile talento di game designer e le sue fenomenali abilità come giocatore (come nel caso dei 9.990.950 punti realizzati in Super Mario Bros su NES), CliffyB tende a ribadire - in più di un'occasione - il rapporto di stima e amicizia che lo lega a Hideo Kojima, rassicurarci sulle prestazioni delle Lamborghini acquistate da lui e dalla moglie Lauren: gli aneddoti più interessanti riguardano "Fortnite" e i numerosi abboccamenti avuti con i big del settore dopo la sua fuoriuscita milionaria da Epic Games.



Di ben altro taglio appare la biografia di John Romero la cui figura era già stata tratteggiata in modo superbo nel libro Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture (2003) di David Kushner.

Dai garage ai grattacieli

Di Romero conservo un ricordo piacevole: gentile e sorridente, John riusciva sempre a mettere a proprio agio l'interlocutore (CliffyB ha sempre avuto un atteggiamento diverso). L'ho incontrato la prima volta all'apice del suo successo, quando era assurto al ruolo di rockstar e tutto il mondo si aspettava che Daikatana fosse il nuovo messia (non quello di David Perry e Shiny Entertainment) nel mondo degli sparatutto in prima persona.

Proprio nel periodo dell'infausta campagna marketing "John Romero's about to make you his bitch" (John Romero sta per renderti la sua puttana) ideata dal CEO di Ion Storm Mike Wilson. Diversi anni dopo ho avuto la possibilità di chiacchierare con lui: nonostante l'esperienza fallimentare a Dallas il sorriso era sempre lo stesso, i suoi occhi si illuminavano quando parlava di game design. Certo, direte voi, con milioni di dollari sul conto corrente, una Ferrari parcheggiata nel garage di casa e la bella Stevie Case a fargli compagnia era difficile non sorridere. Dopo aver letto DOOM Guy. Life in First Person è facile apprezzare ancor di più l'uomo piuttosto che il suo alter-ego game designer: John Romero, infatti, racconta la sua "vita in prima persona" con sorprendente onestà intellettuale, non adducendo scuse per gli errori che l'hanno trasformato da assoluta rockstar dell'industria videoludica all'ultimo dei game designer.



E soprattutto offre la sua versione sul successo planetario di id Software (qui la recensione di DOOM Eternal), sul complesso rapporto con John Carmack e sul clamoroso fallimento di Daikatana e Ion Storm. Com'era intuibile, l'autobiografia dedica ampio spazio ai periodi più esaltanti e controversi della carriera di Romero, relegando nelle pagine finali le ultime esperienze lavorative (Romero Games), i progetti futuri, il trasferimento in Irlanda e lo spazio dedicato alla moglie Brenda Romero (brillante game designer) e alla sua famiglia allargata.



DOOM Guy è una lettura introspettiva, a tratti esaltante, a tratti commovente, scritta in modo scorrevole e comprensibile anche a chi non padroneggia perfettamente la lingua di Albione (attualmente non esiste una versione italiana).

Imparare a programmare in Assembly

David Kushner non aveva fatto alcun cenno in Masters of Doom agli abusi subiti in tenera età dal piccolo John, né alla tragica situazione della famiglia Romero. DOOM Guy inizia in modo scioccante: il lettore si trova spiazzato di fronte alla verità nuda e cruda raccontata da quest'uomo di origine messicana con sangue Yaqui e Cherokee nelle vene.

Un'infanzia salvata dalla sua smisurata passione per i computer (Apple II) e dalla voglia famelica di imparare e avere successo: un desiderio che lo spinse a chiedere come regalo di Natale nel 1982 due libri per imparare un linguaggio di programmazione come l'Assembly (nello specifico, la bibbia di Roger Wagner "Assembly Lines: The Book" e "Apple Graphics and Arcade Game Design" di Jeffrey Stanton). In DOOM Guy Romero è prodigo di consigli e si diverte a suggerire agli aspiranti game designer una serie di libri e articoli interessanti. Molte pagine sono dedicate allo sviluppo dei vari Commander Keen, Wolfenstein 3-D, DOOM e Quake: il libro è disseminato di aneddoti e chicche imperdibili. Gran parte dell'autobiografia è dedicata proprio agli anni d'oro di id Software: Carmack creava gli strumenti, Romero li utilizzava per progettare nuovi giochi.

Dodici ore di lavoro al giorno nella War Room

Le loro intuizioni geniali (lo shareware, per esempio) hanno cambiato l'industria del gaming; le vendite stellari di DOOM e Quake hanno fatto esplodere il settore videoludico proiettandolo in una dimensione planetaria. Tutto ha un prezzo: le condizioni impossibili di lavoro durante la realizzazione di Quake (molti ragazzi tornavano a casa alle cinque del mattino per poi tornare nella "War Room" quattro ore dopo!) e i problemi di comunicazioni deteriorano lentamente i rapporti umani in un gruppo di ragazzi poco più che adolescenti.



I giovani Romero e Carmack

Non c'è nulla di scioccante o polemico nell'analizzare il doloroso divorzio da Carmack e soci: traspare solo un grande rispetto per tutti i membri del team. Romero offre poi il suo punto di vista "in First Person" su diversi episodi controversi e sul presunto dualismo tra i due John, a suo avviso ricostruiti con troppa enfasi e fantasia da Kushner e da altri giornalisti/blogger.



Non anticiperò nulla per non rovinarvi la lettura, ma sono davvero molti i racconti "contestati" da Romero. Traspare invece molta amarezza e consapevolezza nel narrare l'esperienza negativa di Ion Storm, società fondata insieme al caro amico Tom Hall (ex colonna portante di id Software) e nel commentare il fiasco clamoroso di Daikatana.



C'erano davvero tutti gli ingredienti per un blockbuster mondiale: il lead designer di Doom, un budget faraonico e un gruppo di ragazzi di talento. Come ha fatto l'FPS più atteso del nuovo millennio a trasformarsi in un disastro colossale? Romero lo spiega senza grossi giri di parole con una lucidità e una franchezza disarmanti.