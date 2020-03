Doppi Sconti PS4: le migliori offerte per risparmiare con PlayStation Plus

Sul PlayStation Store europeo sono tornati i Doppi Sconti, campagna promozionale che offre saldi fino al 35% sui migliori giochi PS4. Attenzione però, perché gli abbonati PlayStation Plus possono risparmiare ancora di più (fino al 70%) grazie ad uno sconto esclusivo riservato agli iscritti al servizio. La nostra selezione questa volta è orientata sulle esclusive PlayStation 4, passando da Marvel's Spider-Man a Horizon Zero Dawn, senza dimenticare l'acclamato God of War e il coloratissimo Concrete Genie. A fianco di ogni titolo troverete il prezzo scontato per tutti, mentre tra parentesi abbiamo indicato la percentuale di sconto extra riservato ai membri Plus. Come sempre aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Uncharted The Nathan Drake Collection - €14.99 euro (sconto extra PS Plus del 25%)

In attesa di capire quale sarà il futuro della serie Naughty Dog dopo Uncharted 4 Fine di un Ladro e L'Eredità Perduta, tutti coloro che hanno scoperto la saga solo in tempi recenti possono acquistare questa interessante raccolta ad un prezzo davvero contenuto. The Nathan Drake Collection include le edizioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake, originariamente usciti tra il 2007 e il 2011 su PS3 e in seguito riproposti su PlayStation 4 con migliorie grafiche e tecniche.



Marvel's Spider-Man Edizione Gioco dell'Anno - €37,49 (sconto extra PS Plus del 25%)

La Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man viene proposta ad un prezzo davvero conveniente: oltre al gioco questa versione contiene anche l'espansione La città che non dorme mai (venduta normalmente a 19.99 euro) composta da tre diversi DLC: La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, tre DLC che ingigantiscono l'avventura targata Insomniac aggiungendo nuovi personaggi, costumi e missioni e fungendo anche da ponte per Marvel's Spider-Man 2.



Horizon Zero Dawn Complete Edition - €15.99 (20% sconto extra per gli abbonati Plus)

Subito dopo l'annuncio della versione PC, è impossibile non menzionare Horizon Zero Dawn nella nostra selezione, in questo caso ad essere in offerta è la Complete Edition che include anche l'espansione The Frozen Wilds, l'unica prodotta per il gioco: con poco meno di 20 euro potrete dunque acquistare l'esperienza definitiva dell'avventura di Aloy. Una bella occasione per scoprire il mondo allestito da Guerrilla Games in attesa del tanto rumoreggiato Horizon Zero Dawn 2 per PlayStation 5.



God of War - €15.99 (sconto extra del 20% per i membri PS Plus)

Anche in questo caso parliamo di un gioco che non ha bisogno di presentazioni, l'ultima apparizione di Kratos ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico, acclamato come uno dei migliori titoli di questa generazione. La versione in offerta è quella standard, priva di DLC o contenuti extra, in ogni caso a questo prezzo l'acquisto di God of War è comunque caldamente consigliato.



Concrete Genie Digital Deluxe Edition - €31,99 (sconto extra 20% per gli abbonati Plus)

Uscito lo scorso autunno, Concrete Genie è passato inosservato al grande pubblico, pur trattandosi di una delle esclusive PlayStation più interessanti del 2019. La Digital Deluxe Edition presenta oltre al gioco completo anche il Pacchetto Pennello dello Stagno, colonna sonora e artbook digitale, oltre al tema dinamico Faro, un bundle piuttosto ricco per vivere la miglior esperienza possibile in compagnia di Concrete Genie, che contiene al suo interno anche una modalità per dipingere in realtà virtuale dopo aver indossato il PlayStation VR.



