Draghi dell'Isola delle Tempeste: il set per i novizi di Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons è un nome che, nella mente degli appassionati di ogni generazione, viene accompagnato da una travolgente valanga di ricordi legati a nottate passate attorno a un tavolo. Ci si lascia travolgere dalla memoria che ci riporta ai primi fogli scarabocchiati, agli snack sparsi e ai dadi sempre avversi, alle epiche gesta narrate dalle impareggiabili interpretazioni attoriali di un talentuoso amico Master. Insomma, il gioco di ruolo cartaceo più famoso al mondo (non ce ne vogliano gli altri!) è da decenni una certezza granitica per tutti gli amanti di questa dimensione ludica.



Wizards, per fortuna, l'ha capito (recuperate la nostra intervista a Marco Caputo di Wizards of the Coast Italia) e dal 2021 ha deciso di rilanciare il brand, per condurlo alla riconquista del posto che gli spetta. Tra le uscite più interessanti spicca il Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste che permette a chiunque di iniziare a divertirsi con D&D. Non ci credete? Ve lo raccontiamo, ma prima non dimenticate di leggere la nostra recensione di Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri.

Il contenuto e le regole

All'interno del Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste troviamo un bel po' di materiale (stando alle uscite passate, comunque, non ci pare che Wizards abbia esagerato sotto il profilo della quantità). Nella scatola è presente un'avventura di circa una cinquantina di pagine, bella e pronta per essere affrontata, un manuale di circa 30 pagine che permette di familiarizzare con la creazione e l'utilizzo dei protagonisti (il cui livello andrà dal primo al terzo con il progredire delle vicende). Ci sono poi 5 schede dei personaggi, che sono decisamente varie per ciò che concerne le Classi, le razze e le relative backstory.

Le schede precompilate sono molto comode, soprattutto se ci si trova a dover fare i conti con giocatori novizi che non hanno mai visto, toccato o testato in prima persona un'esperienza di questo tipo. In questo senso abbiamo provato anche noi, al pari di quanto tentato da Francesco Lancia di Radio Deejay (con il podcast Dungeons&Deejay, se non l'avete fatto ascoltatelo subito!), a coinvolgere alcuni che non avevano mai toccato un gioco di ruolo cartaceo. L'intento era, chiaramente, duplice. Da un lato bisognava testare un prodotto "introduttivo" nel modo più genuino possibile. Dall'altro volevamo far cadere qualche atavica resistenza che da sempre accompagna l'esperienza ruolistica vista dall'esterno.



In relazione ai cinque personaggi già ideati (non temete, comunque, non occorre per forza essere in cinque per giocare, potete essere anche in due) troverete un guerriero, un paladino, un mago, un ladro, un chierico. Come vi abbiamo anticipato, nelle schede troverete tutto quello che vi serve per familiarizzare con il vostro alter ego. Le statistiche sono già impostate, mentre la parte relativa alle caratteristiche (Competenze, indicazioni degli attacchi, tratti di classe o razza) risulta chiara e comprensibile.

A completare il tutto ci pensa un set di dadi: d4, d6, d8, d10, d12, d20. Se vi appassionerete al gioco, probabilmente inizierete a provare una forte attrazione per questi oggettini, tanto da volerne possedere di personali e personalizzati.

I Giocatori, il DM e l'avventura

Naturalmente, non potrete godere del Manuale del Giocatore nella sua forma più completa. Il Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste cerca di ridurre l'esperienza ruolistica ai suoi tratti fondamentali, in modo che sia per tutti il più semplice possibile. Elementi essenziali come statistiche, combattimento, equipaggiamento, incantesimi e interazione con il mondo sono esposti in termini comprensibili.

Inoltre, all'interno delle regole ci sarà un comodo QR code che vi rimanderà, come risorsa aggiuntiva, direttamente alla pagina del sito ufficiale in cui potrete trovare una buona quantità di video introduttivi (come quello mostrato poco sopra), molto chiari e veloci. Attraverso questi contributi potrete imparare a compilare la scheda personaggio, apprendere le regole, i consigli per il DM (o Dungeon Master, per i meno avvezzi), e saperne di più sulle risorse per partecipare a una partita, anche da remoto. A fianco del mini manuale, come dicevamo, questo Set propone anche un'avventura fatta e finita. In questo modo il compito - sempre difficile e gravoso - del Master sarà un po' meno pesante e, anzi, potrà dirsi persino "formativo".

Insomma: l'avventura trasporta il gruppo sull'Isola dei Draghi; un piccolo pezzo di terra emersa segnata da un eterno conflitto tra le due stirpi presenti nei Forgotten Realms: Bahamut, famiglia dei draghi metallici e Tiamat, famiglia dei draghi cromatici. Nella prima parte del viaggio, Runara , la pacifica ma misteriosa guida del Chiostro di Riposo del Drago, vi introdurrà all'isola e ai suoi numerosi misteri. Questo nuovo pacchetto si è rivelato piacevolmente complesso e stratificato, pur senza sopraffare i partecipanti. I PNG e le ambientazioni sono piuttosto variegati e dotati di particolari e apprezzabili accortezze narrative che, siamo sicuri, permetteranno al DM e al gruppo di divertirsi, mitigando l'obbligo alla stretta osservanza del regolamento. Il Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste espone ai Dungeon Master un aspetto fondamentale dell'esperienza ruolistica: la flessibilità.



I giocatori possono affrontare i capitoli dell'avventura nell'ordine che preferiscono e il Set si preoccupa di fornire al DM consigli utili per rendere scalabile la difficoltà delle sfide che gli inesperti eroi si troveranno ad affrontare. I partecipanti dovranno essere di un certo livello per completare il dungeon finale e risolvere la storia, ma fino ad allora, starà a loro plasmare il percorso. E, ovviamente, al Master.



Inoltre, a ogni personaggio il Set assegna anche un obiettivo personale da perseguire al di là delle dinamiche di gruppo, che il DM può integrare nella trama per rendere l'esperienza ancor più completa e interessante. L'avventura, tutto sommato, è abbastanza breve per chi ha già un po' di dimestichezza, eppure si è rivelata a dir poco coinvolgente. I personaggi chiave hanno un background ricco e motivazioni chiare, senza contare il rinnovato peso delle azioni dei giocatori nell'economia del viaggio.

Anche in questo Set è insomma evidente la volontà di Wizards di impegnarsi con costanza per rendere il gioco attuale e attraente. Se a ciò aggiungiamo un regolamento snello e semplificato quanto basta, Draghi dell'Isola delle Tempeste è un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare il proprio viaggio in D&D.

Le tante dimensioni di D&D

Come abbiamo già ricordato in apertura, D&D è un brand in continua evoluzione. Oltre alla nuova serie di manuali dobbiamo aspettarci anche l'arrivo - futuro - della sesta versione del regolamento e non solo. Parliamo di un universo crossmediale, che include anche i tanti romanzi ristampati in occasione del debutto della pellicola cinematografica D&D: l'onore dei ladri (che sembra essere finalmente ispirata). Non possono mancare poi i videogiochi: i più recenti sono Dungeons&Dragons Dark Alliance (a tal proposito vi invitiamo a leggere la nostra recensione di D&D Dark Alliance) e Baldur's Gate III, attesissimo titolo di prossima uscita.

Inoltre, vi consigliamo caldamente di ascoltare le due stagioni del podcast Dungeons&Deejay, in cui una compagnia di giocatori alle prime armi viene condotta dal DM Francesco Lancia in un'avventura indimenticabile. Tiriamo in ballo per completezza le tante piattaforme online che vi permettono di entrare in questo magico mondo, in aggiunta ai forum e alle compagnie che non mancano di mettere in scena le proprie peripezie su Twitch. Parliamo insomma di un ottimo momento per diventare (o riscoprirsi) appassionati di D&D.