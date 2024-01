Dragon Age Dreadwolf e Mass Effect Next: cosa sappiamo sui giochi BioWare?

Mass Effect e Dragon Age sono due saghe amatissime dai videogiocatori, entrambe da tempo destinate a proseguire con nuovi capitoli in sviluppo presso Bioware. Ciononostante, le informazioni che li riguardano sono state diffuse con il contagocce, aumentando l'aura di mistero che aleggia loro intorno. Dragon Age è in "vantaggio", perché dovrebbe essere in una fase di sviluppo più avanzata rispetto al prossimo Mass Effect. Per fare un po' di chiarezza e solleticare la vostra curiosità, abbiamo radunato gli aggiornamenti più recenti, i trailer e in generale tutto ciò che sappiamo oggi, sia sull'RPG fantasy, che su quello sci-fi.

Dragon Age Dreadwolf: è un seguito di Inquisition?

Quando fu annunciato per la prima volta, sul palco dei The Game Awards 2018, di Dragon Age 4 conoscevamo solo il titolo del suo breve trailer: The Dread Wolf Rises. Nonostante in quella sede non siano state fornite informazioni ufficiali su trama, setting e protagonisti, la presenza di alcuni elementi nel filmato promozionale aveva fatto intuire che Dreadwolf potrebbe essere ambientato dopo gli eventi di Dragon Age Inquisition.

Nello specifico, sono ben visibili il nano Varric Tethras, introdotto nel 2011 con Dragon Age 2 e un idolo fatto di Lyrium, un preziosissimo minerale presente sotto la superficie delle terre di Thedas, apparso anch'esso nella seconda iterazione dell'RPG. Soprattutto, sembra proprio che l'elfo oscuro Solas (introdotto proprio in Dragon Age Inquisition) avrà un ruolo importante nel nuovo episodio, che sebbene sia ancora da confermare è stato reso un po' più chiaro da un post sul blog ufficiale di BioWare.



Ne abbiamo tradotto un estratto interessante. "Solas, il Dreadwolf: alcuni dicono che sia un'antica divinità elfica, ma altri non sono d'accordo. Costoro si dividono fra chi racconta di come Solas abbia tradito la sua stessa gente e chi lo considera un salvatore, che li aiuterà a costo di distruggere il mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi spesso discutibili, ragion per cui si è guadagnato anche la reputazione di "divinità dell'inganno", che gioca con l'oscurità e sprezzo del pericolo." Il quadro delineato da questa descrizione parrebbe indicare Solas come una sorta di antagonista, ma è presto per affermarlo con certezza. Quel che è certo è che Dragon Age Dreadwolf ci farà interpretare un protagonista del tutto nuovo, con una storia inedita e ricca di personaggi, situazioni e location mai viste prima nella saga. Nel sito ufficiale del gioco, campeggia infatti la scritta "Thedas ha bisogno di un nuovo eroe: uno che non vi immaginereste mai".

Le prime indiscrezioni in merito a Dragon Age Dreadwolf avevano fatto tremare i fan della saga, dato che tirava aria di "multigiocatore" e "gioco live service". Un tweet del general manager di Bioware Casey Hudson aveva infatti lasciato intendere che all'epoca (il 2018) fosse in progetto una sorta di endgame online. Tuttavia, leggendo alcuni report successivi di EA e pensando al successo di prodotti esclusivamente in singolo come Star Wars Jedi Survivor, pare sia stata fatta marcia indietro e che Dragon Age Dreadwolf sia stato confermato come titolo RPG solo single player, come i suoi predecessori.



Da allora, non ci sono state grandi rivelazioni sulle meccaniche di gioco più specifiche. L'ultimo aggiornamento risale a febbraio 2023, quando un community update di BioWare ha fornito qualche superficiale indicazione sulle modalità di crescita dei personaggi nell'RPG. Pare siano in sviluppo alberi delle abilità molto complessi, con nodi unici e capaci di rendere i membri del party diversi di partita in partita, non solo rimodulandone le statistiche. Luke Barrett, un System Designer Director a lavoro sul progetto, ha affermato che "vogliamo dare ai videogiocatori un sistema che permetta loro di modificare con grande libertà i loro protagonisti, in modo differente dai classici sistemi di progressione lineari".

L'ultimo teaser trailer pubblicato il 4 dicembre 2023 ci ha fornito informazioni più recenti, sebbene in parte altrettanto misteriose. Il filmato si è infatti concentrato sostanzialmente sul rivelare la presenza di alcune location visitabili in Dreadwolf, finora note pur se mai viste nella serie. Le terre di Anderfels, Rivain, e Antiva si sono mostrate con immagini incoraggianti, non solo per gli evocativi panorami proposti, ma anche perché la loro presenza in gioco fornisce ulteriori indizi su possibili personaggi e situazioni narrate nella trama.



Vi ricordiamo infatti che l'ordine di potenti guerrieri introdotto in Dragon Age Origins, noto come Grey Warden, ha sede proprio in unacittà dell'Anderfels: Weisshaupt. Dragon Age Dreadwolf non ha ancora una data fissata per la pubblicazione. Quel che è certo, però, è che nel corso del 2024 ne sapremo di più. Il summenzionato teaser trailer di dicembre 2023 ha indicato una generica "estate 2024" come periodo scelto per il "full reveal" della nuova fatica fantasy made in Bioware.

Il nuovo Mass Effect: 4 o 5?

Rispetto a quelle relative a Dragon Age Dreadwolf, le informazioni sul prossimo Mass Effect sono ancora più scarne e limitate. Non solo non è ancora stato reso noto il titolo ufficiale del gioco, ma rispetto all'RPG fantasy ci sono state, per ora, molte meno comunicazioni dedicate alla community, che nonostante tutto non ha mai smesso di speculare. Nello specifico, l'argomento più dibattuto è la posizione del gioco rispetto a Mass Effect Andromeda (qui la recensione di Mass Effect Andromeda).

Mass Effect Andromeda

Considerando quest'ultimo alla stregua di un Mass Effect 4, il prossimo in lista dovrebbe essere il 5. A parte qualche illustrazione non troppo "eloquente", ci sono solo due brevi teaser trailer (privi di gameplay) ad alimentare la curiosità dei fan della saga. Non sono granché eloquenti, ma è comunque più o meno chiaro che il prossimo Mass Effect dovrebbe essere ambientato nel medesimo universo dei precedenti.



Il primo indizio è la presenza delle immagini di due diverse galassie, forse le stesse in cui si sono svolti rispettivamente (e separatamente) i primi tre episodi, e Andromeda. Poi, la comparsa a schermo degli enormi "Reapers" (Razziatori), che tuttavia nel filmato sembrano ormai deceduti. Ancor più eloquente in tal senso è però la comparsa di Liara T'Soni , la celebre aliena blu di razza Asari membro della squadra di Shepard. La ricercatrice, che in Mass Effect 3 ha 109 anni, è evidentemente invecchiata, ma ricordate che gli Asari possono vivere più di mille anni.

Pertanto, è comunque possibile che il gioco sia ambientato così tanti secoli dopo la trilogia principale e Andromeda da esserne del tutto svincolato. L'ultimo stralcio di novità fornito da Bioware in merito al nuovo Mass Effect, infine, è un teaser ancor più breve pubblicato il 7 novembre 2023, intitolato "N7 DAYS". Si tratta di appena 34 secondi di video, ma c'è chi guardandolo attentamente e studiando tutto il processo che ha preceduto la pubblicazione su YouTube e sul sito ufficiale potrebbe aver scovato qualche segreto in più. Tenete bene a mente, però, che quelle che seguono sono solo speculazioni, in mancanza di conferme ufficiali che avremo probabilmente solo nel corso del 2024.



Il teaser trailer mostra una misteriosa figura ammantata, con il viso coperto da un casco, che si muove all'interno di una navicella, seguita dalla scritta "Mass Effect": niente di davvero esaltante. Ben più curiose sono invece le modalità di diffusione di questo contenuto, e alcuni dettagli comprensibili solo ai fan più accaniti. Tutto parte da una comunicazione scritta in codice binario dal direttore di BioWare, Michael Gamble, che decifrata recitava "Epsilon". Epsilon è la quinta lettera dell'alfabeto greco, il che fa pensare a quanto vi abbiamo scritto in precedenza riguardo la posizione del gioco nella timeline della serie. Bisogna considerare che uno dei nomi pensati prima del lancio, nel 2007, al posto di Mass Effect era "The Epsilon Effect", dunque potrebbe trattarsi solo di un omaggio.

Tuttavia, il bello deve ancora venire. Ore prima della messa in onda del trailer completo, era già possibile vederne tre estratti su altrettanti siti nascosti, raggiungibili aggiungendo le parole "Epsilon", "OCULON-2819-DEFIANCE" e "Post Nebula" all'url del sito ufficiale del nuovo Mass Effect. Analizzando ancora più a fondo, nei testi ufficiali di accompagnamento alle tre mini-clip i riferimenti ad "Andromeda" sono chiari, ma ancor più interessanti sono le altre parole di accesso da aggiungere all'indirizzo del sito ufficiale oltre a "Epsilon". Il numero "2819", per esempio, secondo alcuni potrebbe essere l'anno in cui si ambienterà il gioco.



Gli ultimi tasselli sono stati inseriti con un'illustrazione del viaggiatore (o viaggiatrice) protagonista del filmato. All'interno del suo mantello svolazzante sono ben visibili numerose figure sedute in un bar, identificate dagli appassionati con individui di razza Geth, Salarian, Asari, Human, Angaran, Turian, Krogan e Hanar. Non ci resta che attendere per saperne di più, sapendo però che difficilmente il 2024 potrà contenere due full reveal importanti della stessa casa di sviluppo: se davvero tra luglio e agosto 2024 vedremo in azione Dragon Age Dreadwolf, per Mass Effect il viaggio intergalattico potrebbe essere ancora abbastanza lungo.