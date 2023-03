Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4: cosa vogliamo dal gameplay del picchiaduro

Con enorme sorpresa, il prossimo capitolo del celeberrimo franchise Budokai Tenkaichi è stato annunciato durante le finali del Dragon Ball World Tour, evento competitivo ormai storico di Dragon Ball FighterZ e altri titoli basati sull'opera di Toriyama. L'annuncio, data la popolarità della saga, che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di milioni di appassionati, è stato ovviamente accolto in maniera reboante. La futura incarnazione della serie Budokai Tenkaichi potrebbe avere l'importante compito di rinnovare il paradigma in fatto di arena fighters.



Si tratta di un sottogenere del picchiaduro a incontri che, al netto di qualche vetta qualitativa come il titolo dedicato a Demon Slayer, non è riuscito ad innovarsi molto nel corso degli anni, risultando spesso un poco ispirato "more of the same". Vediamo quindi quali caratteristiche dovrebbe avere secondo noi il prossimo capitolo della celeberrima serie ed in quali errori dovrebbe evitare di incappare.

Quantità o qualità?

Uno dei motivi per cui la saga è tanto apprezzata è l'enorme roster di partenza. Dal punto di vista quantitativo, Budokai Tenkaichi 3 disponeva di uno dei roster più colossali mai visti in un picchiaduro. Un tripudio di fanservice che è, col tempo, divenuto elemento caratterizzante e distintivo.

Molti lottatori, tuttavia, presentavano moveset estremamente simili tra loro, e l'opera era ovviamente priva di qualsivoglia bilanciamento. Il dibattito tra quantità e qualità dei personaggi all'interno dei picchiaduro arena è molto antico e non possiede al giorno d'oggi una vera soluzione. Un roster estremamente scarno, ma variegato negli stili di gioco, andrebbe contro lo spirito della serie, concepita come un enorme parco a tema per appassionati dell'opera di Toriyama; un cast titanico fatto di personaggi uguali tra loro, tuttavia, potrebbe non essere più accettabile in un videogioco moderno. Dal canto nostro, riteniamo che una buona via di mezzo possa essere la scelta migliore. Il nuovo capitolo della serie potrebbe ad esempio prendere una strada simile a Jojo All Star Battle (se volete approfondire, ecco la recensione di JoJo's All Star Battle R), dividendo i personaggi per archetipi, piuttosto che dare un moveset completamente differente a ciascuno di essi. Potremmo ad esempio avere gli umani, contraddistinti da proprie meccaniche, e i Saiyan, con dinamiche completamente diverse, magari legate alle trasformazioni e ai potenziamenti. Riteniamo sia inoltre importante fornire un nutrito roster di combattenti già al lancio del gioco, impreziosendo solo in seguito l'offerta con pochi e mirati DLC.

Imparare dal passato

Uno dei difetti principali dei precedenti titoli Budokai Tenkaichi era la scarsa precisione della telecamera, che talvolta faticava a seguire i voli e i teletrasporti dei combattenti, rendendo la fase di combo spesso confusionaria. Il prossimo episodio della serie avrà sicuramente il compito di rinnovare questo aspetto, e per farlo potrebbe prendere spunto da altri arena fighters usciti in epoca moderna.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles (ecco la recensione di Demon Slayer The Hinokami Chronicles), ad esempio, ha risolto tale problematica in maniera davvero elegante, spostando il piano di gioco sulle due dimensioni durante le combo. In generale, la gestione della "regia" nel corso degli scontri sarà un aspetto cruciale sul quale il team di sviluppo dovrà concentrarsi.



Sarà indispensabile mantenere un buon compromesso tra spettacolarità e funzionalità, per permette ai duelli di essere leggibili, ma senza rinunciare al fanservice e alla frenesia dei combattimenti presenti nei precedenti capitoli. Un altro elemento fondamentale su cui concentrarsi sarà ovviamente la componente single player.

Non trattandosi di un picchiaduro tradizionale, è fondamentale che il titolo disponga di una campagna per giocatore singolo completa e soddisfacente, che ripercorra i momenti salienti dell'anime di Toriyama, magari focalizzandosi su specifici archi narrativi, oppure riproponendo alcuni punti focali della trama in versione "what if" per garantire una notevole rigiocabilità. La presenza dei personaggi di Dragon Ball Super è praticamente scontata, considerata la comparsa del Super Saiyan Blue presente nel brevissimo teaser d'esordio.



Il materiale presente nell'intera opera di Toriyama è immenso, e creare un'esperienza che sia al contempo approfondita e copra ogni arco narrativo rischia di risultare un'impresa decisamente complessa, se non impossibile. Siamo comunque convinti che il team di sviluppo cercherà il compromesso migliore tra accuratezza e mole di contenuti.

Il comparto online

In chiusura, è necessario spendere due parole sulla componente online degli arena fighters, da sempre considerata di secondaria importanza. L'infrastruttura online è forse il più grande anello debole di questo genere di titoli, e a tal proposito crediamo sia opportuno fare alcune precisazioni.

Nonostante la natura prettamente "casual oriented" di simili produzioni, che non puntano al bilanciamento perfetto del combat system e ai rapporti tra i membri del roster, la debolezza del comparto online non deve rappresentare una scusa valida per fornire un'esperienza multiplayer scadente, all'insegna del lag. Il genere arena fighter è rimasto l'unico baluardo (in negativo) del delay netcode in un'epoca in cui ogni altra produzione di stampo picchiaduro, indipendentemente dal team di sviluppo, è passata al più performante rollback. Poichè Budokai Tenkaichi, data la sua pesante eredità, ambirà a porsi - con molta probabilità - come nuova pietra miliare del genere arena fighter, potrebbe ergersi a titolo capace di alzare l'asticella anche in ambito multiplayer, fornendo finalmente agli appassionati la possibilità di scontrarsi con amici provenienti da ogni parte del mondo come se fossero sullo stesso divano!



"Normalizzare" il rollback netcode anche in ambito arena fighter sembra un passaggio obbligatorio a questo punto, e potrebbe essere il tassello finale di una produzione che, nonostante le scarse informazioni al momento disponibili, promette di essere il sogno proibito di ogni fan dell'opera di Toriyama.