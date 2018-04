Dragon Ball FighterZ, Broly e Bardak: somiglianze tra il gioco e i film di DBZ

ha iniziato a venerare i videogiochi e il cinema quando, a soli 4 anni, è rimasto folgorato dalla schermata d’avvio del Sega Mega Drive e dai titoli di testa di Toy Story. Nato con un pad tra le braccia, vorrebbe morire con un Oscar. Non ama molto i social network e bazzica raramente solo su Google Plus

Ormai sappiamo benissimo quanto fanservice sia contenuto all'interno di Dragon Ball: FighterZ: un corollario incredibile di rimandi e riferimenti all'opera di Toriyama che fa da sfondo ad un picchiaduro estremamente elaborato e complesso. Ed ora, dopo avervi raccontato la storia di Broly e Bardak, dopo aver analizzato il combat system di questi due amatissimi personaggi, ci siamo divertiti a ricercare tutte le citazioni visive che il nuovo DLC di FighterZ si porta in dote, pronto a stuzzicare la memoria degli irriducibili appassionati dello shonen per eccellenza. Questa volta, i ragazzi di Arc System Works hanno studiato con grande attenzione non tanto le puntate dell'anime o le pagine del manga, quanto i film di Dragon Ball Z in cui fanno il loro esordio i due guerrieri: parliamo di Il Super Saiyan della Leggenda, del suo seguito diretto Sfida alla Leggenda, in cui compare il colossale Broly, e dello special televisivo Le Origini del Mito, nel quale il valente Bardak cerca di evitare lo sterminio della sua razza ad opera di Freezer. Per testimoniare il lavoro filologico del team, le immagini valgono più di mille parole.

L'inizio e la fine

Conscio dei piani per lo sterminio dei Saiyan da parte dell'Imperatore del Male, il padre di Kakaroth, con il tipico orgoglio che contraddistingue la sua specie, decide di fronteggiare a viso aperto il suo "padrone", pur con la consapevolezza di non avere alcuna possibilità di vittoria. Condensa insomma tutta la sua energia in un unico colpo, che scaglia senza indugio contro il nemico.



Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Le differenze tra lo special TV ed il gioco qui si riscontrano principalmente nell'aspetto di Freezer, che in FighterZ ha ovviamente assunto la sua forma finale. Non lasciandoci certo intimorire dall'attacco dello scimmione, il villain carica la sua Supernova per spazzare via il Pianeta Vegeta: sebbene il suo aspetto sia diverso, il ghigno malefico è rimasto lo stesso.



Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Travolto dall'energia distruttiva del mostro, Bardak ha una visione del futuro. Vede il figlio Kakaroth pronto a combattere il tiranno: è la rivalsa dei Saiyan, la sconfitta definitiva di coloro che ha provato a cancellarli dalla galassia.



Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Paradossalmente, FighterZ risulta addirittura più fedele alla mitologia di Dragon Ball di quanto non lo sia Le Origini del Mito, ponendo rimedio, in un certo senso, ad un piccolo errore del film. Nello speciale, infatti, Bardak vede Kakaroth faccia a faccia con un Freezer nella sua forma base, mentre - nella storia originale - Goku si batte contro l'Imperatore soltanto al suo stadio finale, esattamente come appare nella ricostruzione del gioco.



Le Origini del Mito Dragon Ball FighterZ

Nonostante la morte lo stia per cogliere, il saiyan sorride: sa che il suo sacrificio, un giorno, verrà vendicato dal sangue del suo sangue. E che la sua stirpe proseguirà.





La forza della leggenda

Oltre il super saiyan, al di là della leggenda, Broly è una vera macchina da guerra, la furia e la forza allo stato puro. Non sorprende che sia entrato nell'immaginario collettivo come uno dei personaggi più amati del franchise, sebbene non rientri ufficialmente nel canone. Nel film "Il Super Saiyan della Leggenda", i guerrieri Z vengono sopraffatti ad uno ad uno, almeno finché Son Goku non assorbe l'energia di Mirai Trunks, Vegeta, Gohan e Piccolo, provando così a tenere testa al suo gigantesco avversario.

Il Super Saiyan della Leggenda Dragon Ball FighterZ

Con un singolo pugno, assestato grazie alla potenza congiunta di tutti i suoi compagni, Kakaroth colpisce Broly, che viene (apparentemente), sconfitto del tutto.



Il Super Saiyan della Leggenda Dragon Ball FighterZ

Il Super Saiyan della Leggenda Dragon Ball FighterZ

In realtà, come sappiamo, il Super Saiyan leggendario non è stato ancora eliminato. In Sfida alla Leggenda, Broly fronteggia Gohan (divenuto adulto), Goten, Trunks e Videl. Ovviamente, la sua carica distruttiva è irrefrenabile: con la ferocia che lo contraddistingue, il bestione si appresta a scagliare il proprio attacco finale contro un Gohan ormai stremato.



Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

Goten sopraggiunge allora in aiuto del fratellone: la cosiddetta "kamehameha fratelli", tuttavia, non è ancora sufficiente a contrastare la potenza di Broly.



Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

Soltanto l'intervento temporaneo di Son Goku, riportato momentaneamente in vita da Shenlong, permette al trio di avere la meglio sul nemico, dando vita alla "kamehameha familiare".



Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

E così, Broly viene scagliato via dall'assalto combinato dei tre saiyan, al di là dell'atmosfera terrestre, diritto verso il sole.



Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

Sfida alla Leggenda Dragon Ball FighterZ

Prima di svanire nel nulla, in una smorfia di deforme dolore, il Super Saiyan Leggendario urla di rabbia. Le sue ultime parole, ancora una volta, sono rivolte all'antico rivale: Kakaroth.