Dragon Ball FighterZ: Goku e Vegeta in versione base si uniscono alla battaglia

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch

Il supporto post-lancio di Dragon Ball FighterZ non accenna ad interrompersi: dopo aver rimpinguato il novero di combattenti con l'aggiunta di Broly e Bardak, Vegeth e Zamasu, Arc System Works e Bandai Namco hanno pubblicato di recente sia le versioni base di Goku e Vegeta, i nuovi personaggi scaricabili che si uniscono al roster, sia a una sostanziosa patch di bilanciamento del gioco. Come da tradizione, ci apprestiamo ad analizzare i nuovi combattenti, per permettervi di decidere se acquistali o meno in caso non aveste optato per il corposo Season Pass.

Kaioken!!!

Il primo dei nuovi lottatori è l'ennesima variante di Son Goku, questa volta nella versione base di Dragon Ball Z. Pur condividendo diverse mosse normali con Goku Blu e Goku Super Saiyan, Kakaroth adulto si distingue per una serie di meccaniche uniche ed interessanti. Al di là di una auto-combo atipica che solleva il personaggio in aria al secondo colpo, le unicità di Goku riguardano la sua super di livello 1 e la devastante livello 3. La prima è l'iconico Kaioken, il potenziamento che l'eroe di Toriyama apprende per battere Vegeta e Nappa, ed è stato riprodotto dagli sviluppatori con la solita cura maniacale che li caratterizza. Per simulare ciò che accade nel manga e nell'anime di riferimento, infatti, Arc System Works ha scelto di legare la potenza della mossa al numero di personaggi disponibili nel team. Se i supporti sono 3, il Kaioken sarà di livello base, permettendo di concatenare fino a tre attacchi differenti e di chiudere la sequenza con una super (investendo una seconda barra). Se uno dei combattenti del team è stato sconfitto, Goku passa al Kaioken x3, portando a 5 il numero di colpi concatenabili prima della super finale. La versione più potente del colpo, il Kaioken x20, si attiva quando Goku è l'ultimo lottatore del team, permettendo la combinazione di 7 attacchi più la super conclusiva. L'idea per la riproduzione del colpo è eccellente e va ad aggiungere un elemento diverso dal solito alle dinamiche ormai rodate di questo picchiaduro. L'altra particolarità di Son Goku è la sfera Genkidama, una Livello 3 molto difficile da mettere in combo e che, proprio per questo, può causare danni monumentali, un po' come la command grab kamikaze di Androide 16.

In virtù della meccanica atipica del Kaioken, quindi, Goku è un personaggio che dà il massimo se inserito come terzo elemento della squadra. In questo modo non solo potrà avvantaggiarsi dell'eventuale sconfitta dei compagni, ma potrà intervenire anche con il suo ottimo assist, capace di spedire l'avversario in wall bounce.

Il principe dei Saiyan

Da quando è piombata nel gioco, la versione base di Vegeta ha fatto sfaceli. Il borioso principe dei Saiyan è già considerato da molti professionisti uno dei guerrieri più forti del gioco, oltre a essere con assoluta certezza un Point eccellente. È un combattente molto rapido nei movimenti, possiede dei proiettili fulminei e può contare su micidiali loop di colpi e su mosse speciali parecchio fastidiose per l'avversario. I loop, come accadeva già con altri personaggi, permettono a Vegeta di realizzare combo aeree molto lunghe, causando danni tutto sommato normali ma riempiendo le barre della super con estrema facilità.

La command grab speciale (caratterizzata da un'animazione fenomenale molto fedele all'anime) gli permette di raccogliere gli avversari a terra per continuare ad attaccarli anche dopo un hard knockdown, caratteristica che, abbinata al caricamento rapido delle barre, lo rende a dir poco formidabile. Come nel caso di Son Goku, anche per Vegeta i programmatori hanno creato un mix con le mosse normali delle altre varianti del Saiyan, pescando quasi sempre le opzioni migliori. L'unico elemento non impeccabile è l'assist, buono ma non all'altezza del livello generale del personaggio.