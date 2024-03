Dragon Ball Sparking Zero: l'erede di Budokai Tenkaichi è devastante

Dragon Ball Sparking Zero è tornato in scena e lo ha fatto alla grande. Assieme al nuovo trailer chiamato Power vs Speed infatti abbiamo visto un gameplay showcase presentato dal producer Jun Furutani, che ha messo in luce alcune importanti novità legate al combat system del gioco, con gli sviluppatori che nel realizzarlo sembrano aver guardato non solo al filone Tenkaichi, ma anche a quello di Raging Blast. C'è un intero scontro tra Goku e Vegeta da analizzare, quindi non perdiamo altro tempo e fiondiamoci al canyon, uno dei punti di ritrovo storici per i due eterni rivali.

Citazioni e impatto visivo

Innanzitutto, le citazioni. Al momento della presentazione dei due rivali il buon Goku ha l'aria rilassata e saltella un po' prima di assumere la posa da combattimento. Questi movimenti vi ricordano qualcosa? Non ne dubitiamo, perché è così che il Saiyan si comporta al cospetto di Broly nel film Dragon Ball Super Broly (qui la recensione di Dragon Ball Super Broly).

Più tardi nel filmato, quando la Super Kamehameha di Kakarot incontra il Final Flash del principe, lo scenario che circonda lo scontro energetico cambia, come se la potenza sprigionata da questi Colpi Supremi conducesse i due sfidanti in un'altra dimensione. Anche questa è una chiara citazione alla lotta tra Gogeta e Broly nel lungometraggio d'animazione menzionato poco fa. Insomma, sembra proprio che - come i suoi predecessori - Sparking Zero ci delizierà con numerosi richiami al mondo di Dragon Ball. E adesso qualche parola in merito all'aspetto visivo del gioco.



Basta confrontare il nuovo materiale con quello mostrato in precedenza per accorgersi che sì, gli sviluppatori hanno raccolto il feedback degli appassionati per migliorare l'aspetto di mosse e personaggi. Vegeta che esegue il Cannone Galick appare ora ben più convincente rispetto al passato, sia in materia di ombre che per le sue espressioni facciali durante la carica dell'attacco.

Vegeta mostrato in precedenza Vegeta aggiornato

Tornando allo scontro, le vesti di entrambi i guerrieri si danneggiano quando questi vengono raggiunti da una mossa energetica, e in generale sono tanti i piccoli dettagli che balzano all'occhio. Quando i rivali caricano l'aura - peraltro molto bella a vedersi - provocano un addensamento delle nuvole, mentre sferrare devastanti Colpi Supremi potrebbe regalare sensazioni impagabili ai patiti di Dragon Ball, complici arene che sembrano subire danni in modo piuttosto coerente con le azioni e le mosse dei personaggi.

Restando in materia di attacchi energetici, questi ci sono parsi dallo stile un po' fumettoso, lontano da quello visto nei Tenkaichi, cosa che potrebbe accontentare alcuni fan e lasciarne più tiepidi altri. Al netto di alcune incertezze in termini di espressività facciale e di qualche animazione meno efficace della media, Sparking Zero pare essere sulla strada giusta per offrire battaglie dall'alto tasso di spettacolarità. Come messo in luce dal trailer Power vs Speed inoltre, Super Trunks, Maestro Muten, Toppo, Kale, Broly, Hit e gli altri lottatori comparsi sembrano ottimamente realizzati, cosa che ci rende indubbiamente curiosi di vedere in azione Vegeth, Gogeta e altri pezzi da novanta del mondo di Dragon Ball.

Le novità del gameplay

Passando al combat system, Sparking Zero deve molto alla ricetta classica dei Tenkaichi, cosa che oltre a essere stata confermata dal producer è emersa a più riprese durante questo appuntamento col gioco.



In Power vs Speed ad esempio vediamo in azione Burter, il membro della squadra Ginyu, che si fionda alle spalle di Nappa per colpirlo con una rapida sequenza di attacchi: chi si divertiva coi titoli della serie su PlayStation 2 non avrà fatto fatica a riconoscere il moveset caratteristico del guerriero, che è stato riportato anche in Sparking Zero.

La combo di Burter direttamente da Budokai Tenkaichi! Nappa

In generale, come da tradizione, i personaggi mostrati paiono vantare una precisa personalità offensiva, in accordo con la loro stazza e la loro potenza e ciò emerge chiaramente negli scambi di colpi tra Trunks e Dyspo. È inoltre possibile che in aggiunta agli scontri tra onde d'energia ne troveremo degli altri più "fisici", come lascia ipotizzare la prova di forza tra Broly e Kale.



A un certo punto del trailer inoltre accade qualcosa di molto interessante: per dare una bella lezione a Toppo, Jeice esegue la celebre mossa di squadra con Burter, l'Attacco Cometa Porpora, proprio come succedeva nel filone Raging Blast. È insomma lecito supporre che componendo i team con guerrieri specifici o soddisfacendo determinate condizioni potremo sferrare dei Colpi Supremi di coppia.

È arrivato il momento di soffermarsi sul gameplay showcase, che non si è limitato a mostrarci i rapidi scambi di colpi e teletrasporti tra Goku e Vegeta. Trasformandosi in Super Saiyan Blue il primo ha iniziato ad attaccare il rivale con mosse più rapide e differenti da quelle che usava in forma base, a conferma del fatto che i potenziamenti andranno a modificare i moveset dei combattenti in modo percepibile. Quando carica al massimo la propria aura, ossia quando le sue barre di energia e vita vengono avvolte di viola, il principe dei Saiyan si lancia verso l'avversario e può estendere più del solito la combinazione di attacchi base, proprio come nei Budokai Tenkaichi. Oltre a ricorrere ai rispettivi Colpi Supremi, che sfociano in uno scontro energetico legato a un minigioco, i guerrieri possono usare anche attacchi speciali, che in linea col passato si possono concatenare alle combo: è ciò che fa Goku Blue col suo super pugno, che sferra in pieno volto a Vegeta.



L'essenza dei Budokai Tenkaichi è insomma parte integrante di Sparking Zero, ma non mancano le novità in termini di gameplay, ed è stato il Producer del gioco a metterle in risalto. L'addetto ai lavori ha menzionato meccaniche che hanno subito delle modifiche, così come di aggiunte pensate per esprimere la velocità e l'unicità degli scontri di Dragon Ball.

Per cominciare, uno dei cambiamenti maggiori rispetto al passato riguarda i movimenti normali, che stando al Producer sono stati resi veloci quanto lo scatto del gioco precedente, ossia di Budokai Tenkaichi 3. Inoltre, è stato introdotto uno slancio breve, che permette di spostarsi per una breve distanza a velocità fulminea. Questa nuova possibilità permette l'esecuzione di colpi d'aura in movimento, di schivate rapidissime, come pure di passare a Slancio del Drago, per darsi all'inseguimento del nemico.



Da citare è anche l'aggiunta di azioni legate al consumo di un contatore chiamato Riserva Abilità. Ad esempio, quando il nostro personaggio sarà in balia degli attacchi del nemico potremo impiegare due punti di questa risorsa per fargli assorbire i colpi ed eseguire un Contrattacco Vendicativo, capace di spezzare l'offensiva dell'avversario.

C'è poi la Super Percezione, che permette di contrattaccare in anticipo varie mosse, incluse quelle energetiche. È in questo modo che nel corso del gameplay Goku riesce a deflettere il Cannone Galick di Vegeta. Quest'ultima soluzione, già che ci siamo, è stata recuperata dal filone Raging Blast. Insomma, la Riserva Abilità potrebbe giocare un ruolo fondamentale negli scontri di Sparking Zero, e acuirne la dimensione strategica. Ultimiamo la carrellata di novità menzionate dal Producer con un'azione che consuma aura, chiamata Assalto Evanescente, che permette di comparire nei pressi dell'avversario per coglierlo di sorpresa. Tanto c'è ancora da vedere sul gioco di Spike Chunsoft, ma sembra proprio che gli sviluppatori abbiano fatto i compiti a casa per confezionare un'esperienza capace di rivolgersi tanto ai fan di lunga data quanto ai neofiti desiderosi di vivere lotte degne di Dragon Ball. Restiamo inoltre in attesa di informazioni più precise sulla data d'uscita, che potrebbero giungere nei mesi estivi assieme a ulteriori video di gameplay.