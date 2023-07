Oltre Dragon Ball: i videogiochi basati sui fumetti di Akira Toriyama

Noto in tutto il globo per aver creato Dragon Ball, Akira Toriyama è un mangaka che durante la propria carriera ha collaborato a diversi videogiochi, pensiamo ad esempio ai franchise di Dragon Quest e Blue Dragon (a proposito, avete già letto il nostro speciale sulla lezione di Blue Dragon?).



In attesa che Sand Land torni a mostrarsi (qui la nostra prova di Sand Land) e mettendo da parte i grandi combattimenti con protagonisti Goku, Vegeta e soci, abbiamo volto lo sguardo al passato per scoprire quali altri giochi siano stati effettivamente tratti dalle opere di Toriyama. Siete pronti a tornare al Villaggio Pinguino assieme a noi?

1982: dal manga ai Game & Watch

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump a partire dal 4 febbraio 1980, Dr. Slump - anche noto come Dottor Slump & Arale - è il divertente fumetto che ha trascinato il geniale sensei sull'Olimpo dei mangaka. Ambientata su una vivace isola che sarebbe comparsa persino nel manga di Dragon Ball e nei suoi numerosi derivati, la serie ruotava attorno a Senbei Norimaki, un inventore ventottenne ancora scapolo e amante delle donne che passava le sue giornate dando forma a invenzioni bizzarre, tra le quali un robot chiamato Arale.

Affetta da miopia e dotata di una forza erculea, la bambina robot sarebbe diventata un'enorme fonte di guai per l'intero Villaggio Pinguino, sollazzando i lettori e garantendo all'opera un successo notevole. Esattamente come accade ad oggi, la grande popolarità del nuovo manga spinse gli aventi diritto a realizzare dei videogiochi su licenza che potessero incontrare i favori dei fan e magari incrementare ulteriormente la notorietà del fumetto. Il primo sviluppatore a cimentarsi nell'impresa fu Popy Electronics, una storica sussidiaria di Bandai che nel corso del 1982 realizzò sei videogiochi handheld non molto diversi dai Game & Watch che al tempo spopolavano.



Proposto in tre diverse colorazioni, Dr. Slump Arale Part I: Hoyoyo Bomber è stato insomma il primissimo tie-in ispirato alla licenza e consisteva fondamentalmente in un duello tra Arale Norimaki e il suo creatore in cui il giocatore controllava però la prima: appostata su un albero, la ragazzina doveva lanciare delle bombe contro Senbei, che nel frattempo poteva muoversi e attaccarla dal basso.

Un concept semplicissimo e ripreso qualche mese più tardi da Dr. Slump Arale Part II: Gatchan Kazi Kazi, che appunto vedeva Gatchan e l'inventore lanciarsi balle da baseball e altri oggetti: il compito dell'utente era chiaramente quello di centrare l'avversario, cercando al contempo di evitare i suoi lanci. Intitolato Dr. Slump Arale Part III: Ncha! Bycha, il terzo videogioco tascabile di Popy Electronics vedeva invece la buffa protagonista e l'amico Gatchan alle prese con parecchi abitanti del Villaggio Pinguino, che una volta usciti dalle rispettive case andavano salutati nel minor tempo possibile: in caso contrario, Senbei, Kinoko Sarada, Re Nikochan, Taro Soramame, Suppaman e Chivil si sarebbero arrabbiati e avrebbero colpito la protagonista.



Nei mesi successivi videro quindi la luce Dr. Slump Penguin Village: Kaiju Asobo, un simpatico gioco handheld in cui Arale - stavolta con indosso un costume da pinguino - doveva scontrarsi con orde di Kaiju rigorosamente strampalati, Dr. Slump Penguin Village: Oha Konban Chiwa, che al contrario vedeva la ragazzina alle prese con Re Nikochan, il suo servitore e altri personaggi dell'opera, e per finire Dr. Slump Penguin Village: Wars, che incaricava i suoi eroi di confrontarsi con gli invasori umanoidi della Space Patrol Squad.

1983-2008: i tie-in di Enix e Bandai

Abbandonate le piattaforme dedicate, il successivo tie-in tratto dal manga di Toriyama venne pubblicato nel 1983 su Emerson Arcadia 2001, una console a 8 bit commercializzata in Italia da GiG e nota nel Bel Paese come "Leonardo". Intitolato semplicemente Dr. Slump, l'action game poneva il giocatore nei panni di Arale e gli chiedeva di impedire a Re Nikochan e al suo scagnozzo di rubare parti di automobili per costruire un UFO.

Urlando contro i due alieni, la protagonista poteva metterli al tappeto e recuperare i componenti rubati, ma dal momento che il suo carburante tendeva a esaurirsi spesso, di tanto in tanto era necessario fare il pieno attraverso la teiera che periodicamente compariva sul terreno di gioco. Una volta entrata in possesso di cinque parti di automobili, la banda di Re Nikochan completava l'UFO e spiccava il volo, ma anziché darsi per vinta la nostra eroina poteva abbatterlo con uno dei suoi potenti urli e farlo schiantare per ottenere tanti punti bonus. Se al contrario il disco volante riusciva a svignarsela, il giocatore perdeva una delle sue tre vite.



Voliamo quindi al 1984, anno in cui Enix pubblicò Dr. Slump Bubble Blitz su NEC PC-6001, adventure game di cui purtroppo sappiamo ben poco. Nei panni di Gatchan, l'utente doveva raccogliere cinque caramelle creare da Arale, per poi scambiarle con un saggio, acquisire la capacità di volare e quindi attaccare l'aeroplano del Dr. Mashirito, lo scienziato malvagio e acerrimo rivale di Senbei Norimaki, nonché principale antagonista del manga. Dopo aver fatto precipitare il velivolo, Gatchan poteva tornare da Arale per completare lo stage e tornare a giocare con l'amica robot.

Sempre Enix, nel 1985, lanciò dunque "Run! Senbei", uno strampalato quanto semplice action game per Sharp X1 che, rifacendosi all'umorismo tipico della serie (dove persino la cacca era al centro di gag ricorrenti), chiedeva al giocatore di impersonare Senbei Norimaki e correre per tutto il Villaggio Pinguino, cercando di evitare i "ricordini" lasciati cadere dai corvi incontrati lungo il percorso. Ad ogni passo compiuto, il punteggio dell'utente saliva progressivamente e, tra una deiezione schivata e l'altra, era possibile abbattere gli uccelli per portare a casa qualche punto extra.



Un'idea assurda, ma che incarnava alla perfezione la comicità dell'opera di Toriyama. Sviluppato da Natsume e pubblicato da Bandai soltanto in terra nipponica il 18 marzo 1999, Dr. Slump per PlayStation è stato il decimo gioco tratto dal popolare manga del sensei, nonché il primo fra i suoi tie-in a ispirarsi alla seconda trasposizione animata della serie.



Nonostante fosse estremamente fedele al fumetto originale, il titolo per PS1 ricalcava infatti il design e i colori del remake dell'anime, e oltretutto ne ripercorreva a grandi linee le vicende iniziali. Nei panni di Arale, che a questo giro indossava appunto l'iconica t-shirt viola con la sua iniziale, il giocatore poteva esplorare per la prima volta il Villaggio Pinguino, far amicizia con Akane Kimidori, Taro Soramame e gli altri personaggi della serie, sconfiggere mostri e dinosauri che si aggiravano nelle aree limitrofe, e non per ultimo dare una bella lezione ai boss di fine capitolo.

La nostra Arale era chiamata a raccogliere oggetti, distruggere ostacoli come staccionate o ricorrere a qualche scoreggia per superare puzzle e fasi di platforming, cercando naturalmente di preservare la propria salute. Caratteristiche che lo rendono il più divertente e articolato videogioco tratto dal manga del sensei. Il più recente adattamento per console del franchise è invece Dr. Slump: Arale-chan, action adventure per Nintendo DS sviluppato da Bitstep e pubblicato da Bandai Namco Games il 30 ottobre 2008.



Lanciato ancora una volta nel solo Giappone, il titolo coinvolgeva una marea di personaggi (tra cui lo stesso Son Goku). Inoltre, durante lo svolgimento delle varie missioni, l'utente doveva setacciare l'intero Villaggio Pinguino, interagire coi suoi abitanti e in generale avvalersi della super intelligenza della protagonista per investigare e risolvere alcuni misteriosi eventi. Giocabile con lo stilo, il titolo proponeva pure una moltitudine di mini-giochi, che si sbloccavano lungo la campagna principale.

2018: l'approdo su mobile

L'ultimo tie-in di Dr. Slump è attualmente Arale Adventure, un action per dispositivi mobile sviluppato da Game Hollywood Hong Kong Limited e lanciato il 26 giugno 2018. Mai localizzato e sfortunatamente non ancora disponibile negli store occidentali, il tactical shooter - che oltre alla modalità single player presenta pure una modalità PvP - include più di 20 personaggi giocabili, ognuno dei quali è contraddistinto da abilità squisitamente uniche, cosa cha garantisce ai match una grande varietà.

Oltre a offrire la possibilità di personalizzare l'aspetto del cast con costumi e accessori buffissimi, il titolo mobile trabocca di meccaniche legate alla sfera social, e permette ai giocatori di chattare o formare delle gilde. Alleandosi con gli amici o coi compagni incontrati online, gli utenti possono affrontare assieme i vari stage, collaborare per sconfiggere i boss e addirittura condividere le proprie battaglie affinché altri possano seguirle in tempo reale.

Dragon Ball & Jump: tutte le comparsate

Benché il nostro viaggio alla scoperta dei titoli tratti dalle opere di Toriyama termini qui, dobbiamo segnalare che i personaggi di Dottor Slump & Arale sono comparsi in diversi tie-in di Dragon Ball (come appunto Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball: Revenge of King Piccolo, Dragon Ball: Origins e Dragon Ball Fusions) e naturalmente nei vari titoli che nel corso dei decenni hanno riunito gli eroi di Shonen Jump.

Se ad esempio Famicom Jump: Hero Retsuden del 1988 includeva Arale, il roster di Jump Super Stars per Nintendo DS - pubblicato solo in Giappone l'8 agosto 2005 - accolse sia la protagonista che il perfido Dr. Mashirito, mentre il simpatico Senbei figurava tra i personaggi di supporto. Il sequel intitolato Jump Ultimate Stars e lanciato in patria il 23 novembre 2006 lasciò molto più spazio all'opera di Toriyama, includendo tra le figure di supporto anche l'affascinante Midori Yamabuki, il piccolo Gatchan, l'androide Obotchaman e Unchi-kun, un'improbabile cacchetta parlante! Pubblicato sulle PlayStation 3 e PS Vita di tutto il globo il 19 marzo 2014, J-Stars Victory VS presentava la bellezza di 52 combattenti tratti da 32 diverse serie targate Shonen Jump (per tutti i dettagli rileggete la nostra recensione di J-Stars Victory VS+), ma per qualche ragione gli sviluppatori scelsero di convocare la sola Arale dal Villaggio Pinguino, che per l'occasione venne incluso tra gli scenari selezionabili.



Curiosamente, la ragazzina robot che fino a quel momento aveva partecipato a tutti i "crossover" con gli storici eroi del settimanale nipponico non si è però unita al roster di Jump Force, il picchiaduro del 2018 che non ha saputo conquistare il pubblico.