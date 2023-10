Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi: la classifica dal migliore al peggiore

La recente registrazione del marchio Sparking! Zero, chiaramente legato al prossimo fighting game ispirato alle battaglie di Goku, Vegeta e soci, l'attesa dei fan per l'arrivo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 (che potrebbe non chiamarsi così) è salita alle stelle. Nella speranza di poterne sapere presto di più, abbiamo stilato una classifica contenente i giochi legati all'universo Budokai Tenkaichi e al suo gameplay (qui i motivi per cui la serie Budokai Tenkaichi è così speciale).



Per questo ci siamo presi anche la briga di inserire alcuni titoli che, pur non essendo dei Budokai Tenkaichi, sono fortemente connessi alla serie nata su PlayStation 2. E adesso caricate il ki e seguiteci nel percorso, che partirà dalla produzione meno brillante del gruppo (che non significa necessariamente di scarso valore) fino ad arrivare alle punte di diamante del filone di riferimento.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi

Oltre ad avere una delle intro più esaltanti della storia dei videogiochi di Dragon Ball, il primo Budokai Tenkaichi resta un prodotto a cui gli appassionati devono molto, perché ha posto le solide basi su cui sono stati poi costruiti dei giochi rimasti nel cuore dell'utenza. Genuinamente differente dalle produzioni del filone Budokai, il titolo si distingueva in primis per l'impostazione della visuale, con la telecamera posta dietro le spalle dei combattenti. Questa caratteristica dava agli scontri un taglio più spettacolare e valorizzava l'esecuzione delle mosse dei vari guerrieri in battaglia.

A proposito di lottatori, la modalità storia di Budokai Tenkaichi non si risparmiava e dava spazio non solo agli eventi più importanti di Dragon Ball Z. Non mancavano infatti missioni legate ai film o a Dragon Ball GT, così come incarichi "whati-if", in cui si vestivano i panni di celebri personaggi malvagi come Cooler e Super Baby per eliminare i Guerrieri Z. Il grande problema del gioco? Le mosse dei vari lottatori tendevano ad assomigliarsi un po' tutte e le animazioni alla base delle combo erano un po' spartane.

Dragon Ball Raging Blast 1 e 2 (bonus)

I titoli Raging Blast fanno parte di un filone differente, ma devono molto ai Budokai Tenkaichi. Dalla posizione della telecamera, fino a una serie di caratteristiche del moveset, Spike ha guardato ai suoi lavori passati per dar vita al gioco su PS3 e Xbox 360. I personaggi di Raging Blast chiaramente beneficiavano di un maggior livello di dettaglio ed erano ben più espressivi delle controparti su PlayStation 2. Mancanze importanti nel roster venivano parzialmente compensate dalla presenza di guerrieri non canonici, eppure in grado di poter fare la felicità dei fan di Dragon Ball: parliamo di Vegeta e Broly Super Saiyan 3.

Il gioco consentiva di effettuare lunghe combinazioni di attacchi e offriva nuove possibilità offensive: si potevano lanciare i nemici contro i palazzi o le masse rocciose, per farli restare intrappolati tra le macerie e infliggere loro danni aggiuntivi. Impatti dei colpi non molto convincenti e controlli poco responsivi però hanno minato l'efficacia della produzione, con Raging Blast 2 che non è riuscito a risolvere del tutto la situazione. La caratteristica particolare di questo sequel? Offriva il remake di un corto di 30 minuti di Dragon Ball, che vedeva i Super Saiyan alle prese con il potente Hatchihyack, per l'occasione presente anche nel roster di Raging Blast 2.

Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team (bonus)

Tenkaichi Tag Team è stato pubblicato per console portatili, nello specifico per PSP. Il titolo del 2010 poneva l'accento sulle battaglie due contro due ma recuperava dai Budokai Tenkaichi la maggior parte delle mosse e dei moveset dei combattenti, inclusa la possibilità di caricare determinati colpi energetici.

Presentava chiaramente uno stile grafico semplificato a causa dei limiti dell'hardware della console su cui era destinato, ma restava gradevole alla vista: i contorni dei membri del roster erano più accentuati rispetto a quelli delle controparti su PlayStation 2 e ne risultava un indovinato effetto "disegno" che dava loro un certo carattere. Rinunciare a molti personaggi visti in Tenkaichi 3, tra cui i lottatori di GT però non era esattamente il massimo per un fan di Dragon Ball.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2

Con ben più di 100 personaggi giocabili e diverse migliorie al gameplay, Budokai Tenkaichi 2 ha fatto sognare i fan di Dragon Ball come pochi altri titoli dedicati al mondo partorito dalla mente di Akira Toriyama. Rispetto a quelli del predecessore, gli attacchi base dei singoli combattenti sono stati ripensati, in modo da rievocare più fedelmente i loro rispettivi stili di lotta. Ad esempio, le combo di Gogeta Super Saiyan 4 erano molto rapide e coinvolgevano i suoi calci in modo più consistente.

In battaglie che potevano arrivare a ospitare cinque guerrieri per sfidante, era possibile caricare manualmente una gran quantità di colpi energetici, inclusa la potentissima Kamehameha di Goku Super Saiyan 4. In aggiunta, gli effetti legati a queste mosse speciali erano assolutamente convincenti a vedersi, e quando si usavano personaggi avanzati il potere delle loro finisher era ben percepibile a schermo. Con più di 15 arene, la possibilità di effettuare fusioni durante lo scontro e una serie di piccole attenzioni capaci di fare la felicità dei fan, Budokai Tenkaichi 2 ha trovato un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

Al primo posto della classifica troviamo Budokai Tenkaichi 3, per una semplice questione di completezza. Forte di un roster di oltre 160 personaggi giocabili, tra cui figuravano delle "rarità" come Re Cold e Re Vegeta, e vere sorprese come la potentissima Arale di Dr. Slump, il titolo presentava un comparto grafico ancor più rifinito e offriva ai guerrieri nuove soluzioni offensive e difensive.

Presenti in numero minore rispetto al secondo capitolo, i colpi energetici caricabili manualmente affiancavano delle mosse finali spettacolari, in una ricca esperienza che nessun giocatore amante di Dragon Ball ha mai più dimenticato. Non ci resta che sperare che il prossimo Budokai Tenkaichi possa recuperare tutti gli aspetti più virtuosi dal passato di questo filone, così da catturare i fan per decine, se non centinaia di ore, proprio come hanno fatto i suoi predecessori. A questo punto, vi lasciamo la parola: quale è il vostro Budokai Tenkaichi preferito? Ditecelo nei commenti!