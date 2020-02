Dragon Ball Z Kakarot: alla scoperta delle musiche originali di DBZ

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Uno dei massimi valori aggiunti di Dragon Ball Z Kakarot è il suo comparto musicale. In parte riarrangiando brani già esistenti, in parte riproponendo gli stessi ascoltati nell'anime del 1989, o ancora componendo qualche traccia esclusiva per il proprio videogame, il team di CyberConnect2 ha scelto di sfruttare l'indimenticabile colonna sonora di Shunsuke Kikuchi (recuperate la storia di CyberConnect 2 nel nostro speciale). Il risultato è una OST in grado di arricchire ulteriormente il fanservice proposto dalla nuova avventura videoludica incentrata sulle avventure di Son Goku. Dopo aver ripercorso i riferimenti alla prima serie di Dragon Ball, abbiamo quindi deciso di riepilogare i brani più emblematici della sontuosa OST di Dragon Ball Z, presenti ovviamente anche in Kakarot, ricordando i momenti o le situazioni più memorabili in cui li abbiamo ascoltati centinaia di volte negli episodi della serie animata.

Le sigle

Impossibile non iniziare dal brano più rappresentativo non soltanto di Dragon Ball Z, ma forse di tutto il franchise: CHA-LA Head CHA-LA. Interpretata dal grande Hironobu Kageyama, la prima opening di Dragon Ball Z è tutt'oggi un vero e proprio manifesto per tutti i fan dell'opera di Akira Toriyama: svariate versioni di questa canzone, rese strumentali per l'occasione, ci accompagnarono già durante la visione delle puntate dell'anime.

Tra queste la più celebre è senza dubbio quella che fa da sottofondo al recap degli episodi precedenti (la traccia del CD ufficiale si intitola proprio "Prologue & Subtitle"), senza dimenticare la versione "più leggera" utilizzata dal maestro Kikuchi per accompagnare i momenti più rilassati e comici della serie TV. Tre forme differenti per un unico, leggendario brano, presenti in egual numero anche nella soundtrack di Kakarot. Col sopraggiungere dell'arco narrativo di Majin Bu, invece, gli autori dell'anime decisero di operare un cambio drastico: nuove sigle di apertura e chiusura e di conseguenza - pur mantenendo "in vita" gran parte della OST dei primi 199 episodi - nuova linfa alla colonna sonora, che accoglie "We Gotta Power" come nuova opening.



Quest'ultima canzone, insieme alla splendida ending "Boku Tachi Wa Tenshi Datta" ("We were Angels" in inglese), rappresenta il principale accompagnamento musicale delle gesta di Goku e Gohan. In particolare quest'ultimo, sulle note del brano, muove i suoi primi passi da adolescente a Satan City, tra la lotta alla criminalità nei panni di Great Saiyaman e gli allenamenti con Goten e Videl per prepararsi alla venticinquesima edizione del Torneo Tenkaichi.

Tra le sequenze più belle con queste due musiche annoveriamo il duello tra Goten e Trunks sul ring del Tenkaichi e lo spettacolare ingresso in scena di Gohan Supremo, precipitatosi in soccorso di Piccolo e Gotenks per eliminare Super Bu.

Il suono delle battaglie

Dragon Ball Z, così come le altre incarnazioni del brand, racchiude anche momenti più leggeri, in particolar modo negli intermezzi narrativi tra una saga e l'altra. In quei momenti non è difficile assistere alle scampagnate del protagonista a bordo della Nuvola d'Oro, o più semplicemente alle traversate che i nostri eroi compiono in volo per attraversare il continente in cui si svolgono le loro avventure.

Tanto nell'anime quanto nel gioco di CyberConnect2 queste sequenze sono accompagnate da brani meno impegnati, ma necessari a dare il giusto tono ad ogni fase del racconto. Tra questi c'è "New Hero Tojo", una traccia che viene utilizzata anche in Kakarot soprattutto nelle fasi open world. La OST di Shunsuke Kikuchi dà comunque il meglio di sé nei momenti più seri o drammatici: accade spesso che un ingresso in scena particolarmente pomposo da parte di un nemico, o un intero scontro, lascino spazio a musiche ben più potenti. Una delle più rappresentative è sicuramente "Kyoufu No Ginyu Tokusentai": un brano che torna spesso e volentieri nelle sequenze dell'anime in cui le battaglie si fanno sempre più impegnative, ma una delle sue apparizioni più celebri arriva nel momento in cui la serie TV ci presentò la Squadra Ginew. E non è un caso che il brano porti proprio il nome del leader della squadra speciale al soldo di Freezer: l'arrivo dei guerrieri sul pianeta Namecc, con il loro indimenticabile ed eccentrico "assemble" di fronte all'imperatore, lasciò tutti a bocca aperta, sia per il contrasto tra il pericolo rappresentato dagli antagonisti e le loro movenze comiche, sia per la musica di sottofondo.



La forza di un prodotto audiovisivo si evince anche dalla sua colonna sonora e, in tal senso, Dragon Ball Z non ha mai deluso. Oltre al "tema della squadra Ginew", riproposto più volte durante gli scontri più epici, altre musiche hanno accompagnato spesso e volentieri i momenti drammatici. Che sia in situazioni di pericolo o di battaglia, il team di CyberConnect2 ha scelto di aggiungere altre due tracce al proprio accompagnamento sonoro: c'è ad esempio "Moetsukiro!! Nessen Ressen Chou Gekisen", un crescendo di tensione che nel videogioco fa da sfondo alcuni scontri particolarmente ostici come quello tra Vegeta e Androide 18 (un duello finito purtroppo in una disfatta totale per il principe dei saiyan).

"Tension" (in giapponse "Tenka Wakeme no Chou Kessen") è invece un titolo che parla da sé: un brano di adrenalina pura, sfoggiato dal team di sviluppo in particolare durante i colpi di scena più drammatici, come la morte di un guerriero Z o la nuova trasformazione del nemico di turno.



CyberConnect2 ci ha promesso che in primavera verrà distribuito un nuovo "Anime Music Pack" per Dragon Ball Z Kakarot, che probabilmente arricchirà la colonna sonora con altri brani originali tratti dalla OST del grande Shunsuke Kikuchi. Musiche che renderanno ancora più immersiva l'esperienza action RPG ambientata nello straordinario mondo di Akira Toriyama.