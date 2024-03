Dragon's Dogma 2 contro la noia: 'un mondo fantasy ma realistico'

Il 22 marzo è sempre più vicino e Dragon's Dogma 2 si appresta a farci tornare in viaggio con l'Arisen (qui la nostra ultima prova di Dragon's Dogma 2). Capcom assicura una struttura molto simile a quella del primo capitolo, ma rinnovata in moltissimi aspetti: di alcune di queste caratteristiche abbiamo avuto il piacere di parlare con Hideaki Itsuno, Game Director di Dragon's Dogma 2, che ci ha svelato anche parte della filosofia alla base di questo action RPG davvero promettente.

Un videogioco come la vita vera

Everyeye.it: In Dragon's Dogma 2 non ci sono gli indicatori per le quest, non c'è il lock sui nemici, la UI non è così ricca di informazioni. Quale è la filosofia che si cela dietro questo aspetto e non pensate che i novizi possano trovarsi in difficoltà?



Hideaki Itsuno: Ci tengo a far sì che l'esperienza sia quanto più vicina alla realtà e a ciò che succede nella vita di tutti i giorni. Spero che i giocatori capiscano che non dev'essere un inconveniente che abbiamo voluto arrecare loro, ma una parte del concetto fondamentale di un approccio realistico, che vuole simulare l'esistenza in un mondo fantasy.

Uno degli aspetti su cui mi sono voluto concentrare è anche l'uso della telecamera, il point of view di ogni giocatore: in tantissimi titoli c'è questo campo di vista enorme, questo occhio di pesce che ci permette di vedere tutto ciò che accade ai nostri lati e anche alle nostre spalle, mentre io ho intenzionalmente creato un campo di vista molto più reale. Se ti stai avventurando in questo mondo devi essere in grado di percepire il senso di scoperta. Voglio avvicinare il più possibile Dragon's Dogma 2 alla realtà, come se ti stessi svegliando e all'improvviso ti ritrovassi in questo nuovo contesto. So che può essere difficile, complesso, ma confido nel fatto che i giocatori possano comprendere cosa abbiamo voluto creare.



Everyeye.it: Un mondo così vasto richiederà un'esplorazione intensa, col rischio di incontrare bestie molto grandi, come hai dichiarato anche di recente. Come hai bilanciato l'esplorazione e il combattimento durante il nostro viaggio?



Hideaki Itsuno: Non è tanto il bilanciamento il problema, quanto l'evitare che un viaggio dal punto A al punto B diventi noioso: la mappa è grande, ma il giocatore non può essere messo in condizione di annoiarsi nello spostamento. Il combattimento è uno degli espedienti che abbiamo trovato per evitare di rendere prolissa l'avventura: però non dev'essere un problema, anzi dev'essere un divertimento.

Invece di concentrarci su quella che è la dimensione del mondo di gioco, abbiamo fatto in modo di mettere l'accento sulla varietà dei contenuti e anche sulla densità dell'ambiente stesso. Ogni minuto deve accadere qualcosa: tante cose che possano rendere quest'avventura emergente. Combattere dev'essere un'interruzione felice, deve rendere più divertente il tragitto. Spero di aver raggiunto un buon equilibrio tra esplorazione e combattimento, perché l'obiettivo era quello.



Everyeye.it: Giocando abbiamo avuto modo di apprezzare molto le interazioni con gli NPC: ti parlano anche senza dover interagire con loro, come nella vita vera. Quanto è stato difficile dal punto di vista della scrittura inserire una meccanica del genere?



Hideaki Itsuno: Oh, in realtà non è stato difficile dal punto di vista della scrittura. Parlare liberamente o parlare solo quando interpellati non ha mutato di molto la struttura narrativa. L'aspetto più difficile di andare a realizzare qualcosa del genere è sicuramente legato all'IA: non puoi sapere dove andrà il giocatore col proprio personaggio, quindi devi preparare l'NPC a parlargli nel momento in cui lo incontra.

Devono rendersi conto di quando il giocatore è vicino o sta passando di lì, devono seguirlo se inizia a correre, fare in modo di fermarlo se hanno bisogno di dirgli qualcosa e quant'altro. Queste sono state le implementazioni più complesse, perché si legano a quel desiderio di verità e di simulazione che tanto volevamo raggiungere, è come se qualcuno ti fermasse per strada per parlarti.

Quanto durerà Dragon's Dogma 2?

Everyeye.it: Il potenziale di durata di Dragon's Dogma 2 è davvero altissimo. Quanto tempo potremmo impiegare per la main quest e per poter arrivare a un ipotetico completamento al 100%?



Hideaki Itsuno: Penso che in 40 ore, andando dritti verso l'obiettivo, sia possibile terminare la main quest. Però ci sono talmente tante cose da fare che è una stima soggetta a variazioni, anche perché dipende dall'approccio che poi si deciderà di adottare durante una sfida. Per il completamento totale non è facile fare una stima delle ore necessarie: potremmo dire un centinaio, ma tutto dipende dalla capacità del giocatore, dalla sua propensione a determinate azioni e anche a come vorrà svolgere certe situazioni.



Abbiamo inserito talmente tanti contenuti che potrebbe non bastare nemmeno una sola run per vedere tutto. Lo stesso New Game Plus è diverso da quello che avevamo in Dragon's Dogma, ma non voglio svelare troppo, per ora (qui la recensione del primo Dragon's Dogma).

Everyeye.it: Parliamo delle Pedine, viste le migliorie che hanno ricevuto. Danno suggerimenti durante le missioni, sanno quale direzione dovremmo imboccare, ci aiutano in combattimento, ma quanto potrebbero distrarci dall'obiettivo finale?



Hideaki Itsuno: Non penso che il giocatore debba preoccuparsene troppo. Fanno tantissime cose durante l'avventura, ma tutte di supporto. Il giocatore deve preoccuparsi della propria progressione e di ciò che accade: per il resto dev'essere come andare in viaggio con i propri amici, che però sanno già cosa accadrà durante il tragitto, dandoti consigli. Penso che i giocatori possano godere solo della loro presenza e non preoccuparsene eccessivamente.

I numerosi contenuti ancora da scoprire

Everyeye.it: Durante la seconda prova ci è capitato di acquistare una casa. Non abbiamo ben capito cosa poterci fare, ma ci siamo detti "perché no?" e quindi adesso vorremmo saperne di più.



Hideaki Itsuno: Ci sono un po' di cose che potete fare. La più ovvia - come nella vita reale - è che non dovete pagare per dormire, non dovete andare in hotel e potrete tornare nel vostro letto per riposarvi e recuperare energia. Potrete anche aumentare l'interazione con gli NPC, perché potranno venire a casa con voi, potranno farvi visita o portarvi dei regali. Non voglio spoilerare niente di più, ma scoprirete che ci sono diverse possibilità per giustificare l'acquisto di una casa nel gioco.

Everyeye.it: Come avete pensato l'endgame e quanti contenuti avremo una volta terminata la nostra avventura?



Hideaki Itsuno: Sarà praticamente impossibile coprire tutto in una sola run. Non andrò a svelare altri dettagli perché la scoperta fa parte dell'esperienza, ma di base ribadisco che non sarà sufficiente giocare una sola volta a Dragon's Dogma 2. La seconda volta avrete molto più tempo e possibilità di andare a scoprire cosa avete lasciato indietro nel corso del primo viaggio. Quando il gioco sarà uscito avremo modo di parlarne di più, ma per adesso vogliamo evitare di fornire spoiler che possano andare a rovinare l'avventura alla community.