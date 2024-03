Dragon's Dogma 2: la storia dell'Arisen, cosa è successo nel primo gioco

Dragon's Dogma è un'avventura fatta di scelte. Come la vita. Decisioni da prendere per poter arrivare al culmine della conoscenza di quel "dogma" che tiene in vita il mondo (qui la recensione di Dragon's Dogma 2). Un principio che si accoglie per vero e giusto, senza interrogarsi o porsi quesiti: esiste perché tale, lo seguiamo per far sì che l'intera esistenza possa continuare in quella direzione. Come un cerchio eterno.



Persino i più grandi assiomi, però, sono destinati a essere messi in discussione nel momento in cui sopraggiunge un'entità esterna, un giocatore che decide di attraversare il cancello dell'ignoto e affrontare la traversata verso l'isekai: un videogioco pronto da essere plasmato con la nostra curiosità e la conoscenza. Con la nostra volontà d'animo. Così nasce la possibilità di andare a distruggere il ciclo vitale di Dragon's Dogma, che - venendo meno alle indicazioni aristoteliche della tragedia - vi raccontiamo unendo tutti gli elementi messi in gioco da Capcom 12 anni fa. Ora la scelta è tua, Arisen.

Prologo - L'investitura

Uno spiraglio verso il passato ci conduce nella vita di Savan, l'ultimo Arisen in grado di sconfiggere il Grande Drago. Supportato dalle pedine Salde, Quince e Morganna, Savan è un uomo di poche parole, stoico e pronto all'azione: un guerriero senza macchia. La sua impresa è rimasta nella storia, ma di quell'uomo non si è più saputo nulla, facendo quasi del tutto perdere le proprie tracce. Le sue vicende restano avvolte nel passato, fino a quando una nuova frattura non si genera in cielo.

Un evento che preannuncia una catastrofe, destinata a mettere a soqquadro la serenità dei villaggi, la quotidianità degli uomini, la pace. Una scure che viene calata con costanza ciclica dalle entità sovrannaturali che governano l'andamento del tempo e dello spazio, per infliggere una punizione che ha il retrogusto del divino.



Questa frattura collega due mondi: quello degli umani con quello delle creature mostruose, pronte a una catabasi verso la Terra, con l'unico intento di azionare la propria falce, per niente silenziosa ma solenne, voluta dalle forze divine di Gransys. Quella scure, tra l'altro, ha le sembianze di una creatura ben specifica: si tratta di un enorme drago, simile a quello sconfitto da Savan, l'ultimo Arisen. Chiamata a dare vita allo scompiglio più generale, la belva ha un solo compito: individuare un valoroso uomo al quale strappare il cuore, per inaugurare il suo tremendo destino di Arisen.

I due danno vita a una danza attraverso il mondo di Gransys, durante la quale tocca al prescelto individuare il luogo in cui si nasconde il drago, per poi ucciderlo, così da recuperare la propria umanità: la scelta di Grigori, nome della creatura calatasi dal cielo, ricade proprio su di noi. Da umile pescatore del villaggio di Cassardis veniamo chiamati ad abbracciare il nostro destino di Arisen, facendoci strappare il cuore del petto e accettando la chiamata a quella danza che ha il sapore di un inseguimento all'ultimo respiro.

Atto 1 - Le condizioni della rincorsa

Perdere il cuore per l'Arisen significa accettare il dogma del drago, cedendo a una trasformazione che conduce un semplice essere umano a diventare apparentemente immortale: trasferito involontariamente il proprio organo alla bestia, in questo caso a Grigori, la vecchiaia non può coglierlo di sorpresa, né le malattie possono avere il sopravvento sulla sua condizione. Per porre la parola fine all'avventura dell'Arisen occorre solo una morte violenta, che sia in combattimento o contro il drago stesso.

Alla fine potrebbe rimanerne uno solo, ma al prescelto viene data anche l'occasione di vivere la propria esistenza senza preoccuparsi del cuore e del drago: una condizione che, però, non appartiene al nostro Arisen, al quale sono stati strappati tutti gli affetti più cari dopo l'assalto a Cassardis. Per questo il viaggio deve iniziare, per adempiere a quell'obbligo morale di avere la meglio su Grigori e rivendicare la propria vita, onorando la memoria dei suoi cari. La scelta dell'Arisen non è così priva di conseguenze e non può basarsi solo sulla propria volontà.



Nel compiere il suo destino, il prescelto è chiamato a valutare anche le concause che saranno generate dal suo gesto: finché il drago resta in vita, infatti, l'Arisen non può morire e il cuore, preservato e celato all'interno del tesoro della creatura, permette a tutti coloro i quali lo hanno perduto in passato di continuare a vivere nell'apparente immortalità. Uccidere il drago implica interrompere questo ciclo di eternità e far ripartire l'orologio biologico degli Arisen ancora in vita, conducendoli a morte certa o comunque prossima. Quando il drago libera il cuore di tutti, riconsegna loro anche i giorni, gli anni, i secoli trascorsi.

Atto 2 - Gli alleati e gli antagonisti

In questo viaggio alla ricerca di Grigori, l'Arisen viene affiancato da una Pedina. Generata dalla spaccatura, arriva direttamente dalla Faglia, una realtà sospesa nel tempo e nello spazio, un limbo dal quale provengono tutte le pedine che si affiancano a un Arisen.

Fisicamente di sembianze umane, anche a esse viene concesso il dono dell'immortalità, senza mai invecchiare, a patto di cedere la propria volontà: se l'essere umano ha nella determinazione di compiere specifiche azioni il proprio massimo potere, alla Pedina non resta che seguire l'Arisen per supportarlo in tutte le sue mosse. Quando viene eletto il prescelto, a quella cicatrice generata sul petto per strappargli il cuore corrisponde la nascita di una pedina, la cui mano è scavata da una ferita luminosa: il simbolo di un legame indissolubile. Anch'essa fornita di un destino specifico, la pedina si ritrova a essere condizionata dalle scelte dell'Arisen, senza potersi ribellare e attendendo con riverenza ciò che accadrà durante il viaggio.



Il percorso dell'Arisen lo conduce a sempre maggiore conoscenza, approfondendo le dinamiche vincolate al dogma del drago e giungendo nella dimora di dove si sta compiendo il destino di Gransys. Dopo un terribile combattimento con un Idra, l'Arisen riesce a conquistare la fiducia di Mercedes Marten, una soldatessa inviata da una nazione vicina per sostenere il duca Edmun Dragonsbane di Gransys nella sua lotta contro il Drago: Mercedes decide di scortare l'Arisen e la sua pedina proprio a Gran Soren, la capitale, per un incontro con il Duca.

Maestoso e stoico, quasi come ci era apparso Savan all'inizio della nostra storia, Edmun si presenta come l'unico essere vivente in grado di sconfiggere un drago: le sue gesta, il suo aver trionfato sulla creatura, gli hanno permesso di tornare in città tra l'acclamazione del popolo, fino a essere incoronato come Duca di Gran Soren, concedendosi gloria, fortuna, ricchezza ed eternità, nonostante l'uccisione del drago che gli aveva rubato il cuore.

Atto 3 - La scelta del Drago

Non è il Duca, però, a supportare il nostro cammino verso la ricerca di Grigori, bensì il Forgiato dal Drago, un anziano eremita che si rivela un Arisen ancora in vita. Grazie a lui, il nascondiglio del drago viene rintracciato. Il viaggio culmina, prevedibilmente, nella scelta finale da parte dell'Arisen: da un lato affrontare e uccidere Grigori, così da riprendersi il cuore e la propria vita, accettando di tornare in sembianze umane a preoccuparsi della caducità dell'esistenza e della sua effimera durata; dall'altro, invece, sacrificare una persona cara in cambio di potere e ricchezza.



Grigori rivela che lo stesso Duca si ritrovò a dover affrontare la medesima decisione e preferì compiere un sacrificio per ottenere il ruolo del quale si fregia. Quel drago, quindi, non era mai stato sconfitto, pertanto al destino dell'Arisen è legato anche quello di Edmun. Affrontato Grigori e recuperato il cuore, Gransys sprofonda in un nuovo tragico evento: non solo il Forgiato dal Drago si polverizza a causa del tempo che viene restituito alla morte del drago, non solo il Duca si ritrova all'improvviso spogliato di quella che era la sua apparente immortalità e del suo potere, ma nella capitale si genera un'enorme voragine che inizia a risucchiare le abitazioni e gli abitanti di Gran Soren.



Il nostro ritorno alla Capitale viene, dunque, accolto con crudeltà: le guardie cittadine vengono scagliate contro di noi, mentre Dragonsbane ci accusa di essere la principale causa delle calamità che stanno adesso colpendo tutta Gransys. Dopo esser stato sconfitto in un duello all'ultimo sangue, il Duca cade sotto i colpi dell'Arisen, che per portare a compimento il proprio destino decide di lanciarsi nell'Abisso.

Epilogo - Il Dogma del Siniscalco

Convinto che uccidere il drago sarebbe bastato, l'Arisen dinanzi a sé vede stagliarsi una nuova realtà, finalmente in grado di rivelare tutto il grande disegno del dogma. L'Abisso cela e rivela l'esistenza del Siniscalco, un Arisen al quale è stato affidato il compito di sorvegliare il mondo intero. La sua stessa esistenza vitale tiene in piedi Gransys e tutto ciò che ruota intorno alla Terra: ora, però, il Siniscalco, divenuto un essere etereo, è in cerca di un suo erede, qualcuno a cui cedere lo scettro del potere e l'onere di supervisionare che il dogma venga portato a termine di ciclo in ciclo.

Il Siniscalco altri non è che Savan, il quale rivela che Grigori, il drago affrontato dall'Arisen, è un suo messaggero inviato sulla Terra per poter individuare una persona degna e valorosa che potesse intraprendere il viaggio e arrivare fino all'Abisso, forgiandone il destino e temprandone lo spirito. L'Arisen è chiamato a un'altra scelta, l'ultima. Può rifiutare di diventare Siniscalco, così da vivere una esistenza normale, di nuovo nel proprio villaggio di pescatore, ma condannato a rinunciare a tutto ciò che ha vissuto, azzerando qualsiasi evento che sia stato scatenato dall'arrivo di Grigori; oppure può farsi carico dell'importantissimo ruolo, a patto di riuscire a sconfiggere Savan.



Soccombendo sotto la lama della divinità, l'Arisen dimostra di non esser stato preparato in maniera adeguata a succedergli e viene rigettato in una spaccatura che lo costringe ad assumere le sembianze di un drago molto simile a Grigori: il suo compito diventerà quello di individuare un nuovo prescelto e far ripartire il ciclo. E così appare chiaro che Grigori altri non era che un Arisen che aveva fallito nella sua impresa di trafiggere il Siniscalco.

Nel caso in cui la divinità che tutto amministra dovesse, invece, perire sotto i colpi dell'Arisen si apriranno due ulteriori scenari: da un lato la facoltà di usare la Godsbane, l'unica arma in grado di uccidere il Siniscalco, per prendere il suo posto e assumerne le sembianze, con la possibilità di visitare Gran Soren e Cassardis, anche se in una capacità limitata ed eterea, senza poter interagire con nessuno e restando invisibile. Dall'altro lato l'Arisen potrà decidere di suicidarsi e colpirsi con la Godsbane, così da distruggere per sempre il ciclo e impedire la nascita di un nuovo Siniscalco.



Scelta questa strada, il prescelto viene rigettato a Cassardis, insieme alla sua Pedina. Una volta atterrati al suolo, ci si accorge che qualcosa di strano è accaduto. L'anima della Pedina si ritrova all'interno del corpo dell'Arisen. Il ciclo è distrutto, e la Pedina può finalmente vivere un'esistenza indipendente, libera, umana: spogliata dell'obbligo di seguire il proprio padrone, ora potrà godersi il libero arbitrio e il successo delle scelte dell'Arisen.