Dredge è irresistibile: l'orrore di Lovecraft riprodotto alla perfezione

Cinque isolotti dispersi in una mappa dalle dimensioni saggiamente contenute, esplorazione cadenzata e priva di qualsiasi pressione temporale, una piccola imbarcazione a solcare le onde mentre una forza misteriosa aleggia sul territorio senza lasciarsi vedere: all'apparenza Dredge sembra l'esperienza perfetta per placare la sete di mare, un piccolo videogioco indipendente capace di pizzicare le corde della tensione ammiccando all'horror delle sensazioni, senza strepiti, zombie da macellare o fiumi di sangue.



Quello che era difficile da prevedere, prima di mollare gli ormeggi e dirigersi verso l'immenso blu con un controller tra le mani, era che questo team di sviluppatori riuscisse davvero a cogliere la sfuggevole maestosità della poetica lovecraftiana, costruendo un'opera in grado di risvegliare terrori inspiegabili.

Corolla è l'universo

Il primo assaggio del bacino di Corolla è una roccia infida che spunta dalla superficie dell'acqua e spacca la prua della nave. Il corpo di un marinaio senza nome viene accompagnato dall'oceano sulla spiaggia di Corolla Maggiore, un umile centro abitato il cui unico scopo sembra quello di sostenere il grande faro che illumina la notte, costruito su un'altura poco distante a guardia dell'intero territorio.

Il sindaco della città, un omino corpulento che scimmiotta gli atteggiamenti dell'aristocrazia, si premura di affittarci un'altra imbarcazione permettendoci di tornare immediatamente in mare, ma senza allontanarci troppo: per ripagare il debito bisognerà infatti rivendere il nostro pescato al mercato locale, e inoltre la navigazione notturna è resa impraticabile dalla fitta e misteriosa bruma che avvolge l'isola.



Questi densi banchi di nebbia sembrano muoversi come un essere organico, si allungano e si ritirano sull'acqua reagendo assurdamente alle luci, ma nessuna lampada è abbastanza luminosa da permetterci di abbandonare l'area.

Da queste scarne premesse narrative si sviluppa un videogioco dalle meccaniche di pesca estremamente semplici (una sorta di minigame basato sul ritmo), che rimpalla l'utente tra le zone di cattura e il pescivendolo del luogo mentre racimola il denaro utile a migliorare la barca, acquistando di volta in volta attrezzature sempre più resistenti e versatili per esplorare nuove porzioni della mappa in relativa sicurezza. I pochi membri di Black Salt Games scelgono dunque l'oceano e i suoi segreti per costruire un horror cosmico che punta alla vastità, sia evidente che sommersa, per pungolare un innato spirito di sopravvivenza contro qualcosa che non si vede, eppure crediamo esserci. Sorretto da una peculiare direzione artistica, fatta di pochi elementi a schermo e linee spigolose che tendono ad aumentare la gravità delle immagini, Dredge propone un'avventura che affascina con i suoi frammenti di terrore misti all'attività della pesca, per risucchiare l'utente nella sua tragica storia fatta di lutti e vuoti incolmabili.

Il mestiere perfetto per il terrore

Questo contrasto è reso vivido da un lavoro quotidiano come quello del marinaio, apparentemente banale ma in realtà ben più complicato di quanto molti credano, un mestiere che nel corso del tempo ha acquisito una sorta di aura enigmatica anche a causa delle fantasie più sfrenate che il mare riesce a generare.

Prima dell'avvento di quelle tecnologie che hanno reso le traversate rapide e tranquille, la vita dei lupi di mare era infatti pericolosa e solitaria, puntellata da viaggi che duravano anche interi mesi, tutti trascorsi lontani dalla propria casa ad osservare un orizzonte sempre diverso, eppure sempre uguale. I capricci della natura potevano spezzare centinaia di vite nell'arco di pochi minuti, correnti impreviste allungavano le traiettorie delle navi obbligando gli equipaggi ad altre settimane di viaggio, facendo marcire le provviste e inasprendo gli animi a bordo, accendendo scintille che spesso divampavano in incendi di ammutinamento. Persi nell'immensità dei mari, tra la rigida noia e il battere costante del sole sulla testa, i marinai svilupparono una cultura quasi del tutto slegata da quella dei loro paesi di appartenenza: le loro esistenze diventavano così dominate dalle superstizioni e dai simbolismi, in una sorta di religione pagana che venerava e al tempo stesso temeva il mare come una divinità imprevedibile, da rispettare e soddisfare in ogni momento se si voleva arrivare interi al prossimo porto.



Giunti in sicurezza sulla terraferma, i navigatori non abbandonavano certo il loro "credo", consapevoli che avrebbero mollato gli ormeggi nel giro di pochi giorni, e contribuivano ad appesantire l'alone di mistero intorno ai loro viaggi con racconti assurdi e testimonianze di avvistamenti incredibili, mescolando le diverse storie fino a creare miti e leggende che ad oggi resistono, sebbene non ci creda più nessuno.

L'idea di strutturare l'intera operazione sulla vita di mare ci è parsa azzeccata e impreziosisce Dredge di un ricco sostrato narrativo che non ha bisogno di alcuna esposizione diretta, liberando gli autori dal vincolo di una vera trama e consentendogli di giocare sulle sensazioni e sui non detti. Utilizzare un protagonista sprovvisto di nome e apparentemente senza alcuna inclinazione personale, inoltre, permette all'utente di calarsi ancor di più nell'esperienza.

Scrutare l'abisso

Basta quel semplice avvertimento a non navigare di notte per scaldare i motori dell'immaginazione, e i dialoghi con i vari personaggi incontrati sugli isolotti non fanno altro che aumentare la portata dell'incubo, senza mai descriverlo o mostrarlo nella sua interezza. Qualora non bastasse la semplice curiosità per contravvenire a quella che è una regola aurea del posto, ci pensa la varietà notturna dei pesci ad obbligarci alle traversate al chiaro di luna.

Le specie più rare e quelle che fruttano un maggior compenso al mercato sono infatti rinvenibili soltanto al calare delle tenebre, e numerosi incarichi possono essere eseguiti solo se si ha il coraggio di imbarcarsi dopo il tramonto. Preparate le canne da pesca e le nasse per i crostacei, si solca dunque il mare al chiarore delle stelle, ma la notte è davvero infida e le storie raccontate dagli altri marinai non fanno che accrescere la tensione del viaggio, mentre diventa palese come un'insulsa lampadina non può nulla contro l'oppressione delle tenebre. L'oceano notturno di Dredge è una sconfinata distesa di buio e silenzio, un'esperienza orrorifica di portata immane per la sua profondità, perché gioca su quelle paure che ci uniscono tutti in quanto esseri umani. Pizzicati dalle suggestioni, sia quelle provenienti dal gioco che quelle personali e pregresse, ci si sente minuscoli e completamente in balia delle onde, e non aiuta di certo assistere ad eventi inspiegabili come i violenti mulinelli che sembrano inseguire la nostra imbarcazione, oppure ammassi di nebbia che sussurrano parole incomprensibili, forse verità indicibili che riguardano sfere dell'esistenza ben superiori alla nostra.



Questi e altri orrori aumentano il grado d'ansia del giocatore/protagonista che, morso da un terrore sempre crescente, prende a navigare con meno accortezza e comincia a vedere pericoli forse inesistenti, leggendo nelle ombre che lo attanagliano ogni specie di mostruosità pronta ad avvinghiare la nave, rischiando di schiantarsi contro quelle rocce che appaiono soltanto ad un palmo di distanza a causa della flebile luce artificiale.



Per ristabilire la sanità mentale basta trovare un approdo sicuro e riposare fino al mattino ma, dopo la prima notte di navigazione, niente sarà più come prima. L'attività rilassante della pesca si trasforma in un'ansiogena lotta contro il tempo per evitare di essere sorpresi dalla luna quando si è lontani dal porto, mentre le nostre lenze tirano fuori dalle onde non solo pesci da vendere e cucinare, ma anche disgustose aberrazioni che non hanno alcun motivo di esistere.



Merluzzi con denti appuntiti, razze con scaglie di pietra marmorea, piccoli squali con giganteschi occhi che scrutano il vuoto, pesci luna sorretti da uno scheletro disgustosamente umano: qualcosa sta corrompendo le acque sotto il nostro scafo, causando quei terribili cortocircuiti della natura che soffrono e fanno soffrire, e assume sempre più consistenza l'idea che la nebbia nasconda alla vista qualcosa di immenso e intollerabile per una mente mortale.

Vagare nel vuoto

Le modalità di progressione - migliorare la barca, spingersi sempre un po' più lontani rispetto all'ultimo approdo - tengono il giocatore incollato allo schermo anche senza spiattellare una vera e propria trama, come un pesce attratto da un'esca che lo attira in superficie, colpendo al momento giusto con scampoli di apparizioni malvagie che lasciano soltanto presagire la loro colossale portata.

Dredge spezza questa sua costruzione minimalista con immagini e suoni capaci di gelare il sangue nelle vene, giocando con la vastità dell'oceano e con l'immedesimazione creata con l'utente per alimentare quel senso di piccolezza che stringe le viscere e fa spalancare gli occhi, riportando alla mente i terrori che soltanto Lovecraft è riuscito ad immaginare per i suoi sfortunati personaggi. Lo scrittore nato e morto a Providence, forse per scherzare con il proprio spirito materialistico, si è "divertito" ad immaginare piani dell'esistenza così lontani dal genere umano che il nostro linguaggio, e i nostri occhi, semplicemente non possono descrivere né comprendere appieno. Partendo da un antefatto solitamente semplice, Lovecraft guida i suoi protagonisti in una terribile discesa nell'assurdo pungolandoli con eventi e scoperte sempre meno chiari, lasciandoli poi precipitare nella pura follia della conoscenza senza mai cedere alla tentazione di descrizioni precise. Sono pochi gli artisti che hanno saputo cogliere e replicare la grandezza dell'autore americano, sebbene esistano validi esponenti dell'orrore cosmico in svariate forme di intrattenimento (a tal proposito, qui la recensione di Sherlock Holmes The Awakened).

L'ignoranza è gioia

C'è stato un particolare momento capace di illuminarmi definitivamente su quanto Dredge stesse lavorando sulla mia psiche piuttosto che sugli occhi, e non è legato ad un evento di trama che, come già detto, rimane sempre sul vago. Navigavo durante il giorno e da non molto ero in mare aperto, dove si trovano specie oceaniche e abissali dal prezzo di rivendita molto elevato.

Mi trovavo ad una distanza considerevole da un approdo sicuro quando ho sentito un suono cristallino provenire dalla mia sinistra: mi sono immediatamente voltato da quella parte per assistere alla scena di una coppia di delfini che nuotavano a poca distanza tra di loro, lanciando spruzzi d'acqua e trilli festosi in quello che poteva trasformarsi in un dipinto carico di gioia e meraviglia. La direzione artistica, unita ad un sound design magnifico, ha regalato un momento di pura felicità, incorniciato dall'azzurro abbacinante di un oceano che sembrava accogliermi con la promessa di continue scoperte. Essendomi allontanato molto dal porto di Corolla Maggiore dove avrei venduto il mio pescato, la notte mi ha sorpreso mentre ero ancora al largo. La distesa d'acqua intorno alla mia imbarcazione sembrava infinita, e quella promessa di scoperta che sembrava sussurrare quando il sole era alto si era improvvisamente trasformata in una minaccia ben poco velata di oblio e dannazione. A poca distanza dal luogo in cui mi era stata regalata quella toccante immagine di giubilo con i delfini, dal buio alle mie spalle si è alzato un rumore sordo e penetrante che mi ha lasciato una sensazione di vuoto nello stomaco.



La mia reazione immediata è stata dettata dalla sopravvivenza, motori al massimo e prua verso la luce del faro ancora lontano, ma è stato il mio atteggiamento contingente a lasciarmi in seguito esterrefatto: non mi sono voltato per guardare cosa ci fosse alle mie spalle, perché semplicemente non lo volevo sapere. È esattamente questo il genere di terrore che ha avvinghiato gli esploratori del Polo Sud durante le loro disavventure in Alle Montagne della Follia, mentre discendevano in cunicoli creati da qualche essere mostruoso che era ancora lì, nascosto dall'ombra e dai ghiacci, e rifuggivano una conoscenza che li avrebbe segnati per sempre.

Facendo leva sui rumori e su immagini rese indistinte dalla nebbia, Dredge ha ricreato alla perfezione il senso di pericolo immane che Lovecraft costruiva con giuste parole e descrizioni vaghe. L'esplorazione dell'intera mappa rivela sempre nuovi spiragli sul passato e sul futuro delle isole intorno a Corolla, senza mai piegarsi a spiegazioni ma lavorando sulle suggestioni per creare un turbinio di eventi collegati in modo straniante tra di loro, in una circolarità temporale che ricorda molto da vicino una spirale che rifugge e intanto è attratta dal suo punto centrale, l'unico momento non ancora raggiunto ma spaventosamente vicino.



Sussurrando la possibilità di terribili ricorsi storici che maledicono il territorio da tempo immemore, l'opera di Black Salt riporta subito alla mente l'allucinato finale che Junji Ito ha immaginato per il suo capolavoro Uzumaki, il quale, proprio nelle ultime tavole del manga, esplode in un orrore lovecraftiano che lascia confusi ed esterrefatti.

Catturando pesci e dragando artefatti che appaiono sempre più legati ad un lutto insuperato, Dredge procede invece a ritroso, diventando lentamente sempre più intimo e umano, concludendosi senza fornire alcuna giustificazione alla trama prima che il suo lavoro di stimoli inconsci scada nella noia ludica, lasciando il giocatore in balìa dei sentimenti e del proprio terrore atavico. Gli sviluppatori di Black Salt Games riescono così a catturare l'essenza dell'orrore cosmico tanto caro a Lovecraft, ricordandoci attraverso suggestioni che non importa quanto il nostro scafo sia potente e quanto in profondità siamo in grado di gettare i nostri ami: restiamo comunque una barca insignificante persa in quello sconfinato e sconosciuto oceano che è l'universo.