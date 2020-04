DualSense, il pad di PS5: ci è piaciuto o no?

Nell'ultimo periodo le strategie comunicative di Sony continuano a spiazzarci, sia nel bene che nel male. L'azienda giapponese sa come scatenare un terremoto di proporzioni incalcolabili: a volte basta soltanto il reveal del logo PS5, capace di calamitare le attenzioni del mondo videoludico, e in altri casi è sufficiente un post sul PlayStation Blog in cui, senza alcun preavviso, viene mostrato l'attesissimo design del pad della nuova console. La next gen di Sony decide insomma di svelarsi a piccoli passi, accompagnata da un effetto sorpresa che, con travolgente consapevolezza dei propri mezzi di comunicazione, sa sempre come attrarre su di sé le luci dei riflettori. In ogni caso, il reveal del nuovo controller - ribattezzato DualSense - è importantissimo per due ragioni fondamentali: da una parte è il primo assaggio concreto e visibile della nuova generazione PlayStation, e dall'altro ci fornisce succulenti indizi su quello che potrebbe essere l'aspetto di PS5.



Design: il futuro è bicromatico

Prima di analizzare le funzionalità del controller, soffermiamoci rapidamente sul suo design: pur in continuità con le linee che hanno da sempre contraddistinto i pad di PlayStation, il DualSense possiede una forma più morbida e rotonda, che lascia presagire un'ergonomia più efficace, sebbene chiaramente non sia possibile, allo stato attuale, giudicare in maniera concreta la comodità dell'impugnatura.

Ma a incuriosire più di tutto, legittimamente, è la scelta della colorazione: la bicromia bianca e nera ci suggerisce che anche il design di PlayStation 5 riprenderà i colori e le forme del PAD, esattamente come è accaduto anche nelle passate generazioni. L'utilizzo di questa gamma cromatica ricorda inevitabilmente lo stile futuristico di Detroit: Become Human, di Killzone: Shadow Fall e anche quello di un gioiello per PSVR come Astrobot: in sostanza, Sony ha saggiamente scelto un approccio estetico che rappresenta un punto d'incontro tra le linee classiche del vecchio Dualshock e un design dal tocco avveniristico e familiare al contempo.



Il primo impatto con il controller, d'altronde, è molto piacevole, e ci fa sentire subito "a casa": la disposizione dei pulsanti frontali è sempre la stessa, le levette continuano a essere simmetriche, e permane ancora il touchpad, proprio come nel Dualshock 4, anche se la superficie che occupa è più estesa rispetto a quella del controller di PS4.



La batteria (dalla durata più ampia in rapporto a quella attuale) sarà ancora una volta ricaricabile, tramite una porta USB Type C, il peso del pad dovrebbe essere più leggero in confronto al predecessore (anche se non sono ancora state diramate specifiche precise), e infine presenterà un microfono integrato, che permetterà di interagire con gli amici online anche senza l'uso di un headset.

Ciò non toglie, in ogni caso, che sarà possibile ovviamente collegare le proprie cuffie tramite l'apposito connettore jack, ed anzi è Sony stessa a suggerire che, per lunghe sessioni di gioco in chat, è consigliabile l'utilizzo di una periferica esterna. Per quanto nel complesso il DualSense non stravolga interamente il design a cui siamo abituati, c'è da dire che le differenze sono sufficienti per segnare uno stacco abbastanza evidente con il passato, anche in termini di retrocompatibilità: ad esempio, il Back Button Attachment del Dualshock 4 non sembra potersi incastrare a dovere con le nuove forme del controller, anche se non è da escludere che in futuro venga realizzata un'apposita versione dell'accessorio adatta alle linee del pad di PS5.

Funzionalità: la creazione è condivisione

Il DualSense ha dunque un sapore sia familiare sia inedito: un equilibrio che, a nostro avviso, reputiamo di primo acchito alquanto riuscito. Lo stesso discorso vale anche per il cambio di nome: abbandonando la denominazione "DualShock" che ha accompagnato ben quattro console, Sony riesce comunque a mantenersi nel solco della continuità.



Alla parola "Shock" si sostituisce "Sense", ad indicare un cambiamento evolutivo intenzionato a massimizzare in maniera esponenziale il grado di immersione. Dalla vibrazione, pertanto, il focus si sposta sulla sensorialità. È questo l'elemento distintivo su cui si concentra il CEO Jim Ryan in un messaggio in coda al post apparso sul PlayStation Blog: il DualSense è il simbolo di PS5, il mezzo tramite il quale veicolare l'innovazione di cui la console si fa portavoce, per estendere i confini del videogioco oltre il limite conosciuto.

Un indizio sulla VR?Un'altra sottile differenza con il Dualshock 4 risiede nella posizione della lightbar, non più situata nello spazio frontale del controller bensì all'interno e ai lati del touchpad, come se fosse una cornice luminosa che dona al look un tocco ancora più futuristico. Questa scelta di design potrebbe darci qualche suggerimento sulle novità che saranno contenute nell'eventuale (e assai probabile) PlayStation VR 2: non è da escludere, infatti, che la versione next gen del visore di Sony non abbia più bisogno della PS Camera che rileva la lightbar frontale, ed anzi è plausibile che sfrutti dei sensori interni a modello di quanto fatto da Oculus con Rift e Quest. Si tratterebbe certamente di un buon passo in avanti volto a rendere più snella la fruizione della realtà virtuale di PlayStation, così da accorciare le distanze con la concorrenza del mondo PC.

Sono sicuramente promesse altisonanti, e tutte queste parole dovranno essere accompagnate dalla prova con mano del nuovo pad, per comprendere fino a che punto le feature garantite da Sony verranno attuate con concretezza. Quel che è certo è che un simile grado di immersività sarà promosso dalle caratteristiche del controller, nello specifico dall'uso dei trigger adattivi e del feedback aptico. Per il colosso nipponico superare i confini del videogioco significa anche acuire il senso del tatto, tramite il quale sentirsi più coinvolti a livello sensoriale all'interno di un'opera interattiva. Ecco perché il feedback aptico dovrebbe - ad esempio - farci percepire la differenza di tipologia di tracciato nei giochi di guida, così da fornire impressioni diverse "pad alla mano" quando sfrecciamo su superfici sterrate o nel fango; allo stesso modo, l'aggiunta dei trigger adattivi nei pulsanti L2 e R2 dovrebbe restituire un feeling più realistico e tangibile quando imbracciamo vari tipi di armi.



Ma a ben guardare, al di là delle funzionalità aptiche e del rinnovato design, uno degli aspetti più interessanti e "nascosti" del DualSense consiste nella presenza del tasto "Create" che sostituisce il pulsante "Share". Il cambiamento, com'è ovvio, non riguarda solo il nome, ma anche le sue funzioni. Al momento Sony ha preferito non sbilanciarsi eccessivamente, limitandosi a sostenere che gli utenti potranno creare nuovi contenuti di gameplay da condividere poi con il mondo PlayStation. Stando a quanto sostenuto dal post, maggiori informazioni verranno diffuse in seguito, man mano che si avvicinerà il periodo di lancio della console.

Tuttavia possiamo già iniziare a speculare sul pulsante Create: un brevetto diffuso mesi fa in rete lascia intendere che Sony ha sperimentato la possibilità di condividere intere porzioni di gameplay sulla rete, in modo da permettere a un altro giocatore collegato al cloud di prendere attivamente possesso della sequenza e giocarci in prima persona, a modello di quanto promesso dallo State Share di Google Stadia. Per ora si tratta solo di speculazioni, ma francamente crediamo che le probabilità che questa feature si concretizzi siano abbastanza elevate.