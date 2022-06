Dune Spice Wars: si espande il conflitto su Arrakis

Al PC Gaming Show dello scorso 12 giugno ha partecipato anche lo studio Shiro Games. Durante l'evento abbiamo potuto assistere all'annuncio di due nuovi titoli, il survival city builder Abyssals e l'avventura horror Decarnation, così come a un video di Dune: Spice Wars, l'ultima fatica dello studio di Bordeaux basata sulla saga dello scrittore Frank Herbert. L'RTS dalle meccaniche 4X arriva dopo vent'anni dall'ultimo adattamento videoludico della serie e ci vede assumere il comando di una delle fazioni presenti sulle desertiche lande del pianeta Arrakis. Intrighi, diplomazia e forza militare, sono gli strumenti a nostra disposizione per distruggere i nostri rivali e diventare gli unici padroni della sostanza più importante dell'intero universo.



A più di un mese dal debutto in Early Access (ecco la nostra prova di Dune Spice Wars), Dune Spice Wars si prepara a ricevere un importante aggiornamento. Per l'inizio dell'estate sarà infatti introdotta la modalità multiplayer: fino a un massimo di 4 giocatori potranno sfidarsi in schermaglie 2v2, tutti contro tutti o allearsi contro l'IA. Ebbene, abbiamo intervistato Adrien Briatta, head of marketing di Shiro Games, per comprendere meglio il lavoro svolto per adattare questa amatissima serie letteraria e apprendere al contempo ulteriori dettagli sullo strategico sci-fi.

Il processo creativo

Adattare una storia come quella raccontata da Frank Herbert può sembrare una vera e propria impresa. Riuscire a condensare millenni di lore, storia, misteri e personaggi, restituendo al giocatore un titolo che non fa della narrativa il focus principale, necessita di un costante richiamo alle fonti originali, in modo da caratterizzare ogni minimo elemento in modo significativo. Definire con precisione le fonti, e il processo per adattarle, è stato esattamente il primo obiettivo che il team di sviluppo si è posto.

"Da un punto di vista artistico, le cose sono state piuttosto semplici, dato che il materiale su cui ci siamo basati sono stati i libri (e non l'ultimo film). Siamo stati liberi di dare la nostra interpretazione personale dell'universo di Dune. I libri forniscono alcune linee guida, ma non scendono troppo nei dettagli. Dal punto di vista del game design, abbiamo deciso di prendere una direzione differente rispetto a quello che finora era stato fatto con le precedenti licenze basate su questo universo, come Dune II e Dune 2000. La sfida più grande per noi è stata quella di riuscire a creare un gioco che potesse soddisfare i fan di Dune in tutto il mondo, e che potesse rivelarsi all'altezza delle aspettative".



Ogni dettaglio all'interno dell'ambientazione di gioco rispecchia evidentemente quello che possiamo leggere nei libri. In Dune Spice Wars, tuttavia, abbiamo potuto apprezzare diverse influenze oltre al materiale originale, in alcuni elementi alla base del gioco e delle sue meccaniche, come lo studio stesso ci ha confermato.

"Shiro Games ha la tendenza a trarre ispirazione da molti generi videoludici, così da mescolarli per creare qualcosa di nuovo e originale. Northgard è un RTS con elementi 4X, Wartales è un gioco open world tattico ambientato in un mondo con forti richiami e meccaniche RPG. Dune Spice Wars appartiene al genere 4X prima di tutto ma abbiamo voluto implementare combattimenti più dinamici, specialmente durante le partite multiplayer, quindi abbiamo conferito al gioco un gameplay dal passo più lento, anche se in tempo reale. Ovviamente, in aggiunta ai nostri stessi titoli, le ispirazioni arrivano da molte parti, come dalla serie di Civilization o al più recente Humankind."



Come nella saga letteraria, così in Dune Spice Wars, i personaggi giocano un ruolo vitale. È tramite le abilità, attive e passive, di ognuno di essi che il team è riuscito a delineare le peculiarità di ogni fazione.

"Una delle sfide dell'adattare un libro in un gioco di strategia è dare un senso e rendere riconoscibile le personalità dei personaggi tramite la loro fazione. I Fremen, attraverso Liet Kynes, hanno realmente una relazione simbiotica con Arrakis, ed è stato di primaria importanza per noi che questa relazione venisse riconosciuta nel gioco. Abbiamo creato le fazioni in modo che la loro personalità potesse trasparire attraverso ogni aspetto del loro game design. Gli Harkonnen basano il loro potere sulla forza militare, in modo quasi fanatico, gli Atreides hanno capacità diplomatiche e politiche migliori, che gli permettono di prendere il controllo di villaggi neutrali pacificamente. Il risultato finale ci è sembrato piuttosto avvincente, con ogni fazione caratterizzata da uno stile di gioco differente, priorità diverse nella costruzione di edifici o nella strategia militare."

Una prospettiva più ampia

La lettura dei libri, o la visione dei film tratti da essi, rende di facile comprensione il ruolo centrale che ha la spezia nell'economia galattica. Senza di essa il viaggio interstellare non sarebbe possibile, ad esempio. Per il lettore sono quindi palesi le implicazioni racchiuse nell'espressione "chi controlla la spezia, controlla l'universo". Concentrandosi principalmente sugli scontri sul pianeta Arrakis, potrebbe essere semplice perdere questa visione d'insieme, specialmente per un neofita della saga. Evidenziare l'importanza cruciale della spezia, bilanciandola allo stesso tempo con le altre risorse presenti è stato fondamentale per creare la formula strategica di Dune Spice Wars.

"Con il titolo del nostro gioco, abbiamo letteralmente messo la spezia al centro del game design. La guerra per questa preziosa risorsa risiede concretamente nell'abilità del giocatore di controllare più spezia possibile. Questa risorsa è al centro di ogni cosa, genera introiti (solarii), garantisce stabilità politica, dà un grande vantaggio diplomatico sui propri avversari, permette alla propria fazione di crescere. La differenza tra i giocatori starà nella loro capacità di trovare il modo migliore per servirsene e distribuirla."



Il dispiegamento della forza militare non è l'unico modo per conquistare la vittoria finale nel gioco. Come è possibile apprezzare dalla saga letteraria, manovre e intrighi politici hanno lo stesso peso, se non maggiore. Impossibile contare esempi di questo tipo nei libri, ed è quindi fondamentale trasporre tali dinamiche in un titolo strategico. Alcuni eventi, più di altri, possono aver ispirato precise meccaniche, come hanno voluto sottolineare gli sviluppatori.

"La cosa bizzarra dei libri di Herbert, e soprattutto del primo, è che l'azione militare non è quasi mai descritta attivamente. Il lettore segue la battaglia attraverso il resoconto o la riunione militare alla fine dell'assalto. La maggior parte del libro parla di piani, tradimenti e diplomazia. Questo è uno dei motivi principali per cui il genere 4X era per noi così attraente. L'epurazione della casata Atreides (attenzione agli spoiler) nel primo libro è il risultato di un lungo lavoro di infiltrazione della casata Harkonnen. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare al giocatore la sensazione di poter lavorare nell'ombra per molto tempo, con le sue azioni che alla fine possono portare al crollo di una fazione nemica."

Novità all'orizzonte

L'annuncio della modalità multiplayer arriva ad un paio di settimane dalla condivisione di una roadmap di sviluppo per i prossimi contenuti in arrivo. Oltre all'introduzione di almeno una nuova fazione giocabile, la cui identità non è ancora stata svelata, durante il periodo di early access sono previsti importanti update. Tra di essi l'introduzione di nuovi personaggi, con la possibilità di controllarli direttamente sulla mappa di gioco, nuovi edifici, unità e meccaniche di gameplay. Questa lista non è tuttavia esaustiva, come il team francese ci ha voluto confidare: anche se l'azione sarà sempre focalizzata sul pianeta desertico di Arrakis, altre forze, militari o politiche, interagiranno con il giocatore.

"Dune Spice Wars è entrato da pochi mesi in early access, ci sono moltissime cose che vogliamo includere nel gioco: nuove fazioni, nuovi tipi di vittoria, nuove unità e più in generale nuove meccaniche. Quindi sì, posso dire che anche se l'azione si svolgerà principalmente su Arrakis, introdurremo elementi provenienti da altri luoghi con cui il giocatore potrà interagire."



Essendo una libera interpretazione del materiale originario con focus strategico, alcune differenze sono inevitabili tra gioco e libri. Uno degli esempi più evidenti è l'assenza degli scudi durante i combattimenti. Lo studio ha voluto chiarire come la prospettiva su cui è stato posto l'accento sia a un livello più alto, su una visione a livello planetario delle strategie di gioco. L'introduzione di nuove unità terrestri e aree, tuttavia, manterrà questa prospettiva di sviluppo.



"Ci saranno certamente altre meccaniche relative al combattimento, ma gli scudi sono una questione molto specifica, soprattutto per le loro interazioni con i laser che possono portare a situazioni caotiche o spesso ingestibili. Per questo motivo probabilmente manterranno un ruolo relativamente astratto nel gioco."

Il fatto che la caratterizzazione delle fazioni sia uno degli aspetti centrali dell'esperienza è lampante. Ognuna di esse, infatti, presenta differenze sostanziali nelle abilità di combattimento, adattamento ambientale, nel sistema economico e in generale nelle tecnologie che è possibile ricercare. Al momento attuale, il team non si sbilancia nel comunicare l'aggiunta di ulteriori modalità di gioco, o possibili obiettivi da completare nella schermaglia per indirizzare maggiormente lo stile di gioco verso i tratti peculiari di ogni fazione.



"La modalità campagna è qualcosa a che stiamo attivamente considerando. Abbiamo idee che potrebbero funzionare bene, ma al momento non posso annunciare nulla di concreto!"