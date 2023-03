Dungeons & Dragons Direct: da Minecraft a Secret Lair, riassunto e novità

Wizards of the Coast pare inarrestabile. Tra le ultime uscite dedicate a Magic the Gathering, il ritorno del setting Dragonlance (qui il nostro speciale sulle novità di D&D Dragonlance), e i giochi da tavolo, giusto per fare qualche esempio, il colosso di Renton si trova in un momento di intensa attività. In aggiunta, abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla presentazione in anteprima di alcune tra le più importanti novità in arrivo per gli universi di D&D, Magic e non solo. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Minecraft e D&D: matrimonio avvenuto

"Secondo noi il titolo di Mojang si prestava perfettamente a una trasposizione dell'universo di D&D, per questo abbiamo scelto di portare il gioco di ruolo più famoso al mondo in Minecraft". Così ha avuto inizio la presentazione del D&D Direct a cui abbiamo assistito in anteprima. A questa dichiarazione d'intenti ha fatto eco Riccardo Lenzi, Senior Producer di Mojang Studios, che non è riuscito a trattenere l'entusiasmo per questo annuncio di importanza cruciale. "Siamo davvero entusiasti di collaborare con Wizards of the Coast per portare in Minecraft un nuovissimo DLC dedicato interamente a Dungeons & Dragons. Non vediamo l'ora che la community possa sperimentare una rivisitazione in chiave blocky del mondo di D&D".

In effetti, a ben pensarci, i due prodotti sono in perfetta comunione d'intenti. Entrambi danno ampio risalto alla creatività, all'esplorazione e alla fantasia, tanto che viene da chiedersi per quale motivo questo matrimonio non sia avvenuto prima. A onor del vero un'insieme di iniziative dal basso, portate avanti dai fan con alcune mod, esisteva già da un po' di tempo. Ora, però, pare che Wizards of the Coast si sia finalmente convinta dell'immenso potenziale di Minecraft, tanto da autorizzare la creazione di un'espansione intera che debutterà nel corso della primavera nel Minecraft Marketplace.



Questo DLC funzionerà come qualsiasi sessione di D&D che si rispetti. Insomma, ci dovremo dirigere nel seminterrato del Dungeon Master, che ci permetterà di iniziare l'avventura. Una volta scelta una delle quattro classi a disposizione, infatti, verremo trasportati all'interno del mondo fantasy partorito da Wizards.

Per quanto concerne le tipologie di personaggi, potremo selezionare tra il Bardo, il Mago, il Barbaro e il Ladro. Ogni classe, ovviamente, vanterà un combat system all'insegna di specifiche unicità, il che andrà a diversificare gli scontri a seconda delle abilità a disposizione. Tutti i personaggi poi sono stati dotati di espressioni facciali e linee di dialogo doppiate.



Tra le altre cose l'avventura che si aprirà davanti agli occhi dei giocatori non sarà solamente un eterno girovagare per quella che - pare - sarà una mappa piuttosto vasta. Oltre ai combattimenti infatti sarà possibile interagire con gli NPC tramite le ben note risposte multiple. Tornando per un momento al sistema di combattimento, pare che non verrà utilizzata la formula di D&D basata sul leggendario d20, bensì una soluzione un po' più votata all'action e legata alle statistiche estrapolate dalla quinta versione del regolamento. Il sistema d20, invece, dovrebbe essere sfruttato per i tiri legati alle opzioni dei dialoghi.

In molti si staranno chiedendo anche come verrà rivista la gestione del menù tipica di Minecraft. Ebbene, pare che le schermate siano state studiate appositamente per avvicinarsi ai classici giochi di ruolo. In questo modo inventario, quest log, statistiche del personaggio e così via saranno rapidamente recuperabili dal giocatore. Riguardo all'esperienza ludica, invece, il team di sviluppo ha deciso di concentrarsi sul single player, per porre ulteriormente l'accento sugli eventi narrati. Ovviamente, se vorrete divertirvi coi vostri amici, nulla vi vieterà di invitarli.



Sul fronte della durata, stando agli sviluppatori avrete bisogno di circa 10 ore per ultimare il primo playtrough. Non si tratterà di un vero e proprio open world, comunque, ma di una mappa suddivisa in zone che i giocatori potranno tranquillamente esplorare. In tutto sembra saranno cinque i luoghi iconici dei Forgotten Realms (come Candlekeep e Icewind Dale). Un piccolo spiraglio, infine, è stato lasciato circa la possibile aggiunta in futuro di ulteriori classi e sviluppi narrativi per arricchire la campagna.

Altra interessante novità che probabilmente farà felici gli utenti di Minecraft appassionati di D&D è che Wizards lancerà a breve un compendio in cui i mob dell'universo di Mojang verranno "tradotti" in linguaggio ruolistico (pensate ai Creeper o agli Enderman). Ciò significa che grazie alla "codificazione" delle loro statistiche potrete utilizzarli senza problemi nelle vostre campagne cartacee.

L'onore dei ladri e il ritorno di R.A. Salvatore

Per tutti i fan di Magic non poteva di certo mancare una speciale edizione Secret Lair dedicata alla celebrazione dell'uscita della pellicola Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri. Il drop presenta sei carte foil nuove di zecca con le riproduzioni di altrettanti personaggi principali del film: Edgin, Forge, Holga, Simon, Xenk, Doric.

I preordini per Secret Lair x Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri sono aperti da oggi, quindi non fateveli scappare! R.A. Salvatore e il suo personaggio più iconico, il drow Drizzt, sono da decenni (per la precisione 35 anni) sinonimo di Forgotten Realms, per ogni appassionato di D&D che si rispetti. In autunno l'autore tornerà con "Dao of Drizzt" ed è imminente anche la conclusione dell'ultima trilogia che vede protagonista il ranger drow: "Il guerriero di Lolth".

Gearbox e Cryptic Studios hanno inoltre chiesto la collaborazione di Salvatore e di suo figlio Geno per creare Menzoberranzan, la venticinquesima espansione del popolare MMO Neverwinter. Il nuovo contenuto per l'MMORPG free to play è disponibile ora su PC, Xbox e PlayStation e consente ai giocatori di esplorare la pericolosa città sotterranea di Menzoberranzan per la prima volta in tutta la storia del titolo. Salvatore sembra essere piuttosto entusiasta del risultato finale: "Scrivere per un videogioco e per un romanzo sono due cose diverse. In questa prima dimensione potrete esplorare e guardare il mondo attraverso gli occhi di Drizzt e il fatto che ciò che scrivo venga realizzato da un team di sviluppo così capace mi rende davvero orgoglioso. Il risultato è spettacolare".

D&D Virtual Tabletop

Tutti gli appassionati di D&D sanno quanto siano diventate importanti le miniature nell'economia delle sessioni di gioco. Vuoi per collezionismo, vuoi per arricchire la dimensione visiva dell'avventura o per tenere traccia dei movimenti di personaggi e nemici, sono ormai un must have per gli estimatori di questa dimensione ruolistica. Ebbene, pare che Wizards of the Coast stia pensando a un "tabletop" digitale.

Durante il Direct, Chris Perkins e Jeremy Crawford hanno infatti svelato qualche immagine del prossimo virtual tabletop (VTT) di D&D. Ovviamente si tratta di screenshot provenienti da una fase preliminare dello sviluppo, ma è già possibile notare qualche caratteristica distintiva come un combat system turn based fondato sul dominio dei dadi. Interessante e da tenere d'occhio!