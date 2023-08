Dustborn: un'avventura stile comics tra Orwell, ironia e intensità

A vederlo, di primo acchito, non sembra proprio, ma in realtà Dustborn è un "single player action adventure". A una rapida occhiata parrebbe una di quelle verbosissime avventure grafiche che fanno dello stile fumettistico e delle innumerevoli linee di dialogo le loro colonne portanti. E in effetti è così, solo che a questo ensemble si unisce anche una componente d'azione tutt'altro che marginale e che, per questo, mi ha lasciato addosso qualche briciola di dubbio.



Quando mi è stato presentato Dustborn per la prima volta negli studi di Quantic Dream (vi lasciamo qui al nostro speciale sugli studi di Quantic Dream), l'impatto iniziale è stato certamente piacevole. Vuoi per il piglio visivo (un fumetto interattivo a tutti gli effetti), vuoi per lo scoppiettante cast di personaggi, vuoi per una sceneggiatura apparentemente frizzante quanto basta e per un'idea di fondo che - vedrete poi - pesca a piene mani nientemeno che da Orwell. Insomma, stava andando tutto per il verso giusto. "Fino a qui tutto bene" - mi ripetevo in testa mentre osservavo la demo di Dustborn, come fa la voce narrante all'inizio del film L'Odio. E poi è arrivato il momento in cui la protagonista del gioco è stata costretta a menare le mani...

Un viaggio distopico on the road

Procediamo per gradi, e partiamo dagli aspetti positivi. La cornice narrativa, anzitutto. Siamo negli Stati Divisi d'America, in un futuro assai diverso dal nostro presente. Quello di Dustborn è un viaggio on the road, come ci tengono a sottolineare gli autori di Red Thread Games - che parte dalla West Coast fino alla East Coast, lungo tutto il continente. L'America in cui ci muoveremo è molto diversa da quella della nostra realtà: ci troviamo nel 2030, ma tutto è cambiato. Nella reinterpretazione storica ideata dagli sviluppatori la divergenza è avvenuta intorno al 1950.

Ora il Continente è diviso tra zone senza legge e Repubblica d'America, da una parte un simil Far West e dall'altro uno Stato Autoritario. È un luogo affascinante quello in cui devono agire i protagonisti di quest'avventura che parla d'amore, d'amicizia, di supporto reciproco, di emozioni. E di parole. Soprattutto di parole. Così descritto, Dustborn sembra una rivisitazione distopica in salsa graphic novel di un Life is Strange. Ma c'è qualcosa di più. C'è esplorazione, c'è azione, c'è la necessità di intrattenere differenti relazioni con i membri della propria banda, che reagiranno diversamente a seconda dei modi della protagonista di interfacciarsi con loro. Sì perché Pax - il nostro personaggio principale - non viaggia da sola e, mentre è inseguita da fanatici Puritani, deve consegnare un pacco lungo questi States alternativi in compagnia di una sgangherata truppa di disadattati. Accanto a lei ci sono Sai, Theo, Noam e un altro amichetto robot che all'inizio del gioco non si è ancora unito alla ciurmaglia. La caratteristica distintiva di questi soggetti è che ognuno di loro (eccezion fatta per Theo) possiede un particolare potere legato alla voce.



Nel 2030 di Dustborn, i "vocals" non sono una rarità e hanno la capacità di usare le parole per differenti tornaconti: è sufficiente parlare. Pax può letteralmente ammutolire le persone, farle irritare, stuzzicarle in diversi modi; Sai è in grado di modificare la forza del suo corpo tramite il suono delle sue parole, mentre Noam ha un potere taumaturgico, e riesce ad alleggerire il peso emotivo dei suoi interlocutori. È evidente come Red Thread Games stia provando a dare un forte valore simbolico alle doti dei singoli personaggi: un messaggio non troppo velato all'influenza positiva o destabilizzante della comunicazione.

Ecco perché gli autori hanno definito il viaggio di Dustborn una sorta di "terapia personale", in cui i giocatori possono scegliere come approcciare i dialoghi, i toni delle conversazioni. Essendo un gioco che fa leva sulla forza della sceneggiatura, tutto dovrà fluire nel modo più realistico possibile: avremo il totale controllo della telecamera durante gli scambi di battute, e potremo in qualunque momento interrompere le chiacchiere dei co-protagonisti senza che lo script freni bruscamente. La scorrevolezza e la naturalezza dei dialoghi saranno fondamentali, e da quel che ho potuto vedere, il team è sicuramente sulla buona strada.



Scegliere la giusta musica alla radio (con brani interamente originali), ad esempio, può creare una situazione di allegrissima spensieratezza, con tutti i membri della crew impegnati a canticchiare in macchina. Anche di questi momenti vive Dustborn, e speriamo ce ne siano quanti più possibili nell'esperienza completa.



A tal proposito, Red Thread Games ha parlato di 10 capitoli, ognuno dei quali possiede una propria copertina a fumetti: ogni scelta, ogni scena madre e ogni grande evento narrativo saranno riprodotti in formato comics, cosicché alla fine dell'avventura il giocatore potrà sfogliare la propria, personalissima graphic novel. Una scelta stilistica certamente azzeccata.

Scelte e combattimenti

Quando non si chiacchiera, si esplora. Le interazioni a base di timidi enigmi prevedono comunque l'utilizzo delle abilità dei personaggi: spetta all'utente indirizzare i compagni verso l'azione giusta da compiere, ma in base a ciò a cui ho assistito, tutto sembra estremamente intuitivo e guidato. E poi ci sono i minigiochi.

La loro natura sarà molto varia, stando alle parole degli autori, ma io ne ho visto in azione soltanto uno: un rhythm game a tutti gli effetti! Dal momento che il quintetto di eroi scapestrati agisce sotto copertura - quella di una band rock, per la precisione - può capitare che sia costretto a esibirsi per mantenere le apparenze. La bravura di questi menestrelli improvvisati dipenderà da voi: se eseguirete in modo corretto il minigioco in cui premere (prevedibilmente!) i tasti a tempo di musica, i vostri eroi faranno una bella figura, altrimenti...beh...potrebbero apparire esattamente come gli incapaci che sono, ma non al costo di un game over. In Dustborn la partita non finirà mai, a prescindere dalle scelte selezionate. Non ci sono errori da commettere, solo esperienze da vivere. Come dicevo in apertura, "fino a qui tutto bene". Il problema subentra nel momento in cui occorre menar le mani. Il sistema di combattimento - che fa uso di colpi melee e dei poteri - è terribilmente grossolano e rigido, come se fosse un elemento incollato a forza sulla struttura ludica in nome della varietà.



Non è da escludere che nella versione definitiva la parte action conosca una rifinitura significativa, ma al momento sembra una componente troppo arrabattata e poco coesa con il resto dell'esperienza. Mi auguro sinceramente di essere smentito.

Il linguaggio

Quello che, sulla carta, affascina di più di Dustborn è il concept narrativo. Il gioco si muove funambolicamente sul filo dell'ironia e della leggerezza, ma tratta tematiche di una importanza considerevole. Anzitutto la libertà contro l'autorità soverchiante, e inoltre - soprattutto! - l'idea del linguaggio come seme primario da cui germoglia la conoscenza. Gli autori hanno preferito non scendere nel dettaglio, ma mi hanno rivelato che l'origine dei poteri legati alle parole avrà una grandissima importanza durante la storia, con un piglio filologico e filosofico di cui sembrano andare molto fieri. La parola è la matrice della conoscenza, e può modellarla.

Non appena il team ha parlato di quest'idea, mi è tornato in mente Orwell, nello specifico il momento in cui, in 1984, si parla della Novalingua e dell'Undicesima Edizione del Dizionario, con il Partito intenzionato a sfoltire al minimo i vocaboli, per "ridurre la lingua all'osso" e, conseguentemente, "ridurre la gamma dei pensieri". Detto in soldoni: il controllo della lingua è anche il controllo della conoscenza. Il controllo della conoscenza è anche il controllo della coscienza. Questo legame tra pensiero e parola è esattamente ciò che ha ispirato Red Thread Games, e il passo di 1984 è proprio una delle fonti a cui ha attinto lo studio di sviluppo. Un'ambizione non da poco, e confidiamo che gli autori possano tener fede alle loro parole.