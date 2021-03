E se gli arcade tornassero mainstream? Corsi e ricorsi storici del gameover

Chi come me è nato attorno alla metà degli anni '80, il fenomeno "sale giochi" l'ha vissuto solo tardivamente, ma non certo con meno intensità di chi invece ha assistito alla sua nascita e alla sua esplosione. Quando siamo diventati abbastanza grandi per frequentare quei locali foschi e fumosi - marginalia di quartiere popolati da una varia umanità - i cabinati ospitavano giochi coloratissimi e dettagliati, abbandonate ormai le geometrie essenziali e le forme delle origini. Giocavamo a Cadillac & Dinosaurs e già il primo Golden Axe ci sembrava a suo modo "preistorico", ci impegnavamo per superare con una sola vita i primi due livelli di Metal Slug, e spendevamo fior di quattrini per sperare di massacrare Kingpin nel picchiaduro a scorrimento di The Punisher.



Nell'estate del '94, ricordo, conservavo i soldi del gelato per passare i pomeriggi a spigiacchiare come un dannato sui tastoni rossi, controllando un soldato, Frank Castle, di cui sapevo poco o nulla. In quegli anni, ovviamente, bruciava ancora la febbre di Street Fighter II (io ero felice di aver imparato a fare "la pallina" con Blanka), e l'industria degli arcade era ancora profittevole; ma le nostre frequentazioni delle sale giochi erano comunque rapsodiche, istintive e occasionali. Dopo la grande crisi dell'82 (quella di ET, per intenderci) il videogioco aveva finalmente trovato il modo di entrare nelle case dei consumatori: l'Amiga 500, il Super Nintendo, il Mega Drive erano delle alternative concrete e percorribili.

L'invasione degli Space Invaders

Per questo ho detto, in apertura, che le sale giochi le abbiamo vissute "tardivamente": già a quei tempi c'era chi ci raccontava di quando gli Arcade erano l'unica soluzione possibile per videogiocare. Ci parlavano di Defender, di Space Invaders, di Pac-Man e Donkey Kong. Se volete una cronaca piuttosto precisa di quegli anni, scritta durante quella stessa epoca e non a posteriori, vi consiglio di leggere L'Invasione degli Space Invaders, di Martin Amis: un libro dalla struttura incomprensibile, a metà tra fotografia sociale, guida strategica e analisi storica/commerciale. Un testo che prova in tutti i modi a raccontare qualcosa di nuovo, qualcosa che prima di allora non aveva mai trovato posto nella saggistica e sulle pagine di nessuna pubblicazione, semplicemente perché non esisteva.

Leggendo l'opera di Amis, anche chi è nato quando le sale giochi si erano ormai definitivamente spente riuscirà a percepire un dettaglio fondamentale: i videogiochi Arcade erano focalizzati, sostenuti e tenuti in piedi da uno specifico elemento: il Game Over. La morte virtuale, l'oblio nero dello schermo, la fine dei giochi. O meglio: della partita.

Lessico FamiliareIl termine inglese "arcade" nasce nei primi anni ‘70, per identificare i cabinati dei giochi elettronici e dei flipper che si potevano trovare nelle gallerie commerciali e nei parchi divertimenti. Attestato per la prima volta nel 1977, deriva appunto dalle arcate sotto cui i "coin-op" (abbreviazione di "coin operated machines") venivano collocati. Nei decenni successivi il vocabolo è stato usato per definire tutti quei prodotti che abbracciavano la filosofia dei cabinati: giochi immediati, concentrati sulla dimensione ludica e sul senso di sfida, molto spesso integralmente votati al culto del record e dell'hi-score. Il termine è stato assorbito integralmente dall'italiano, entrato nel gergo tecnico dei videogiocatori e dei critici di settore.

Mi sono chiesto se il fatto che questo sintagma - "Game Over" - sia entrato così potentemente nell'immaginario comune sia legato anche alla frequenza con cui veniva sparato in faccia a generazioni di proto-giocatori, curiosi, tecnomani. Fatto sta che per gli Arcade il Game Over era, paradossalmente, la vita. La vita economica e commerciale, l'opportunità di ricevere un'altra monetina. I tempi medi delle partite erano calcolatissimi, misurati con precisione, e quando il pubblico cominciava a prendere la mano con questo o quel cabinato, per i gestori delle sale giochi era ora di cambiare videogame, di sperare nell'arrivo di un seguito più difficile, oppure di ricorrere alle schede "moddate" che alteravano gli equilibri delle partite. L'obiettivo era sempre il solito: ingurgitare monete quanto più velocemente possibile, mantenere alto il ritmo di questo vorace banchetto metallico, per sostenere economicamente le attività, l'industria, il mercato.

La filosofia Arcade e l'avvento di Demon's Souls

Ecco, se dovessi trovare il minimo comun denominatore della filosofia arcade, sarebbe esattamente questo, piuttosto che la passione per il punteggio record: i cabinati erano pensati per farti "morire", che fosse per via di un checkpoint non raggiunto su Sega Rally, di un Hadoken, di un proiettile, di un fantasma colorato. Non c'è mai stato un altro periodo storico in cui il Game Over ha avuto la stessa identica funzione. Quando i videogiochi si sono rintanati nelle case il senso di difficoltà e di sfida si è ben presto trasformato, con un processo graduale ma inesorabile. I videogame, persino quelli ascrivibili ai generi più in voga nelle sale giochi, non avevano più la pretesa di farti concludere la partita, ma quella di farla continuare ancora e ancora.

Invece di farti morire i game designer dovevano semmai metterti in difficoltà, darti uno stimolo. Chiaramente il Game Over è rimasto il segnale inequivocabile della sconfitta, ma è cambiata la filosofia alla base di tutto il sistema. Finché addirittura il Game Over non è stato visto, in una stagione videoludica che non ricordo con troppo affetto, come uno sbaglio concettuale, un ostacolo alla fruizione del prodotto, una pericolosa fonte di frustrazione. Nei tempi più bui della generazione PlayStation 3 e Xbox 360, arrivano sul mercato giochi che avevano espunto la morte, avventure che procedevano senza asperità, senza difficoltà ma anche senza stimoli. L'esempio più estremo di questa filosofia è proprio il Prince of Persia del 2008 (qui la nostra recensione del reboot di Prince of Persia), che aveva superato persino il concetto dei checkpoint e aveva del tutto eliminato l'idea di fallimento.



Se il Principe sbagliava un salto la principessa Elika correva in suo aiuto e lo riportava appena prima dello strapiombo. Fu proprio in quel momento che la morte tornò di prepotenza nel mondo videoludico, grazie ad un prodotto che, come convinta reazione alla semplificazione imperante, volle ribadire con forza il valore

anche formativo del Game Over. Sto parlando ovviamente di Demon's Souls, il capostipite di un filone ludico ancora oggi apprezzatissimo (per approfondire, eccovi la nostra recensione del remake di Demon's Souls per PS5). Mentre ritengo che l'approccio di From Software abbia aiutato a chiudere con perentoria decisione una pagina buia della storia videoludica, sono convinto che l'obiettivo dei Souls e dei Soulslike sia profondamente diverso rispetto a quello delle origini. È diverso dal punto di vista concettuale, persino lessicale: ad essere finita per sempre non è la partita, il game, bensì la vita dell'avatar, rappresentante digitale del giocatore (You Died). La partita continua, va avanti, e se il giocatore dimostra di aver interiorizzato il percorso e le difficoltà già superate prima di morire, non subisce neppure una penalità, recuperando le anime accumulate in precedenza. La serie dei Souls e la turba dei loro discepoli pongono l'accento sulla funzione anche istruttiva dello sbaglio, ma non vogliono affatto interrompere la partita.

I Roguelike

C'è però un'altra macro categoria che recupera in tutto e per tutto lo spirito arcade originario. Mi riferisco ai Roguelike (anche nella loro versione meno punitiva, opportunamente definita Roguelite), il cui fine ultimo è esattamente quello di interrompere bruscamente la partita, la progressione, di farti ripartire da zero (o quasi). L'obiettivo del gioco, la finalità del game designer, è quella di ucciderti più e più volte, senza scampo, finché una combinazione imprevedibile di casualità e di esperienza non ti permette di arrivare ai titoli di coda.

Nei Roguelike puri il senso di progressione è affidato soltanto alla consapevolezza e alla competenza del giocatore, nelle declinazioni più permissive è possibile accumulare una serie di vantaggi che prima o poi porteranno inevitabilmente alla vittoria. In entrambi i casi io non riesco a non vedere nei Roguelike lo spirito arcade delle sale giochi. Le partite si sono allungate, perché è diverso il contesto di fruizione e non c'è più l'ossessione di monetizzare, ma si innescano le stesse dinamiche. C'è la volta che ti va bene, quella in cui arrivi quasi a toccare il traguardo, e il match disastroso. Tutte le partite hanno un sapore uguale e diverso, tutte alla ricerca della diversità nella continuità. Alcune sono memorabili e interessanti da raccontare, ed è bello condividere non tanto le tue impressioni su una lunga avventura, quanto le emozioni di una specifica partita: un uno specifico Game prima che fosse, inevitabilmente, Over.



L'aspetto che mi esalta di tutta questa questione è che i Roguelike, fino ad oggi relegati ai margini del mercato, stanno diventando sempre più apprezzati, conosciuti, frequentati. Un titolo "minuscolo" come Loop Hero piazza un numero di copie da record in rapporto alle sue ambizioni, Hades spopola ai The Game Awards, Dead Cells è fra gli indie più apprezzati di questa generazione. Senza contare la spinta che le software house stanno operando per portare i Roguelike più vicini al mercato dei blockbuster. Forse ancora manca un esponente della categoria che si possa pienamente considerare un Tripla A, ma Returnal e Deathloop vanno esattamente in quella direzione (se volete saperne di più, leggetevi la nostra intervista al Game Director di Returnal). E sono pronto a scommettere che pure il neo-annunciato Sifu avrà una struttura basata sulla morte (semi?)permanente.

In buona sostanza, per concludere questa lunga passeggiata che parte dai tardi anni '80 e arriva fino ad oggi, sono convinto che l'esplosione dei Roguelike sia in verità un ritorno di fiamma per lo spirito arcade, che è rimasto in disparte per decenni senza tuttavia esser stato davvero sconfitto. L'idea che le nuove generazioni di giocatori possano in qualche maniera provare l'emozione di una partita che finisce senza scampo, la voglia di avviarne subito un'altra (magari senza dover conservare i soldi del gelato), in un continuo andirivieni di bellissime e inevitabili sconfitte, mi riempie il cuore di gioia. Del resto i giochi single player che tutti amiamo non devono necessariamente sostenersi sul solo valore narrativo o sullo spirito d'avventura; ogni tanto possono anche rappresentare un viaggio di superamento dei propri limiti. Game Over dopo Game Over.