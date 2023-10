Meno male che c'è Insomniac: Spider-Man e Ratchet tengono a galla PS5!

Come confermato dalla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games sta continuando a mantenere alto il nome degli studi first party di Sony. Da anni riesce a regalarci esperienze di spessore a cadenza regolare, grazie a una macchina produttiva perfettamente oliata e al talento dei suoi creativi (qui la nostra intervista all'Art Director di Marvel's Spider-Man 2).



Da quando è entrata ufficialmente nella famiglia di PlayStation, la software house si è rivelata un asset di primissimo ordine per la compagnia e ci sembra un ottimo momento per soffermarci sui tanti obiettivi che ha raggiunto e su quello che potrebbe essere il suo futuro.

Una storia d'amore, successi e tecnologie

Quando Insomniac Games è entrata nei PlayStation Studios nel 2019, il CEO Ted Price ha fatto pubblicare un messaggio per celebrare l'avvenimento, in cui parlava di un ritorno a casa per il team. Da ben prima dell'acquisizione, lo studio e il platform holder erano partner praticamente inseparabili, come ben dimostrano i franchise di Spyro, Ratchet & Clank e Resistance (giusto per fare alcuni esempi). La grande vicinanza tra l'allora capo degli studi PlayStation - Shawn Layden - e la dirigenza di Insomniac Games ha ulteriormente favorito questo matrimonio, costato a Sony 229 milioni di dollari.

Shawn Layden, ex capo dei PlayStation Studios Ted Price, CEO di Insomniac Games

Poco tempo dopo, Layden ha lasciato PlayStation, il che rende l'acquisto di Insomniac una delle sue ultime grandi manovre a beneficio della divisione. Sono passati quattro anni da allora e il team sta dando corpo all'offerta first party di PS5 come nessun altro: PlayStation non avrebbe potuto impiegare quei 229 milioni in modo migliore. Con l'arrivo di Marvel's Spider-Man nel 2018 - il primo di una serie che a maggio del 2022 ha totalizzato 33 milioni di copie - il collettivo statunitense ha dato inizio a una fabbrica di grandi avventure destinate ai giocatori.



Il debutto di PlayStation 5 e in generale della nona generazione di console è arrivato in un periodo difficile, con una pandemia in atto e diversi rinvii di titoli in sviluppo. Eppure Insomniac era lì, con il più compatto ma sorprendente Spider-Man Miles Morales e una remaster di Marvel's Spider-Man di grandissima qualità. Neanche un anno dopo, il team di PlayStation ha sfornato Ratchet & Clank Rift Apart - stavolta solo su PS5 - dando ai giocatori un assaggio ancor più evidente delle capacità della piattaforma (un punto questo su cui torneremo a breve).

Sempre nel 2021, ha annunciato Marvel's Wolverine, un'esperienza single player interamente dedicata all'amato mutante dagli artigli in adamantio, e in aggiunta ha mostrato Marvel's Spider-Man 2, ora in procinto di arrivare su PlayStation 5 con le lodi praticamente unanimi della stampa. A margine, c'è da fare un'ulteriore precisazione. Al di fuori dei giochi Insomniac, oggi le esclusive PS5 first party contano due remake di qualità, il DLC di Horizon Forbidden West e Returnal (qui la recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores). Se pensiamo a questa situazione, ecco che l'importanza di due produzioni come Rift Apart e Spider-Man 2 è ancora maggiore. Come dicevamo poco fa, coi suoi titoli lo studio ha permesso a PS5 di mostrare i muscoli, sin dal day one della console. Sviluppato in meno di due anni, Miles Morales in versione "next-gen" ha offerto ai giocatori una New York più dettagliata di quella del primo capitolo e ben tre opzioni grafiche, due delle quali munite di Ray Tracing. Sono stati in molti a restare impressionati dalle tecniche di illuminazione in tempo reale a marchio Insomniac, inclusi gli esperti di Digital Foundry, che tra l'altro hanno appena definito l'RT di Marvel's Spider-Man 2 il migliore mai visto in un open world su console.



D'altra parte, sebbene sia presente in diverse produzioni per PS5 e Xbox, spesso il Ray Tracing comporta dei compromessi evidenti in termini di risoluzione o frame rate, capaci talvolta di impattare negativamente sulla piacevolezza dell'esperienza. Inoltre, la fetta di pubblico che - lecitamente - credeva che le produzioni Insomniac "only PS5" non avrebbero potuto offrire il Ray Tracing a 60 fps è stata smentita.

Sia Ratchet & Clank Rift Apart, sia la nuova avventura degli Spider-Man raggiungono questo importante traguardo. In aggiunta ai caricamenti veloci e ai peculiari utilizzi dell'SSD presenti in entrambe le produzioni appena citate, le storie ragnesche sono state dotate di piccole attenzioni come la deformazione realistica dei muscoli, mentre l'ultimo viaggio del Lombax e del suo amico di latta si è distinto per una presentazione visiva spaccamascella, che lascia ancora oggi a bocca aperta. Ratchet, Rivet e soci hanno mostrato un livello di dettaglio degno dei film d'animazione in CG di qualche anno fa, e si sono lanciati in scontri pieni di armi folli ed effetti particellari d'ogni sorta.

Il senso della misura e il futuro

Discorso grafico a parte, prima abbiamo fatto riferimento all'ex capo dei PlayStation Studios - Shawn Layden - che adesso chiamiamo in causa per alcune sue dichiarazioni. Nel 2020 si è infatti espresso sull'attuale modello dei giochi tripla A, che ha definito insostenibile. I costi per confezionare questo tipo di produzioni crescono sempre più, ma il prezzo con cui vengono proposte agli utenti non può alzarsi di conseguenza (almeno, non quanto servirebbe).

Layden ha poi parlato di un altro aspetto, che in sostanza riassumiamo così: realizzare un prodotto con 60 o più ore di contenuti richiede spesso uno sviluppo più lungo e costi più elevati. Dove possibile e sensato, perché non tornare a titoli da 12-15 ore, ultimati in tre anni e non in cinque? Si tratta chiaramente di un pensiero legato a un discorso complesso e pieno di variabili, perché la creazione di un videogioco differisce sempre da quella di un altro, per un numero incalcolabile di ragioni. Eppure, al netto delle opinioni di ciascuno di noi sulla faccenda, le parole del buon Shawn ci riportano immediatamente a Insomniac Games e alla sua filosofia produttiva.



Coi sui giochi dall'offerta contenutistica non ridotta ma controllata e la sua tendenza a mantenere alto il focus sulla dimensione narrativa, il team di PlayStation sta effettivamente riuscendo a offrirci uscite a cadenza regolare e a gestire in contemporanea la produzione di più titoli. In Marvel's Spider-Man 2 il trofeo di platino può essere ottenuto in circa 30 ore e ce ne vogliono la metà per portare a termine la storia.

Ad alcuni questo dato ha fatto storcere il naso, ma francamente non riusciamo a comprendere il perché, soprattutto quando si parla di un "tempo di qualità", in un'esperienza priva o quasi di modi artificiosi per estendere la conta delle ore. Inoltre, in un'era in cui assistiamo al debutto di tanti prodotti molto longevi per loro stessa natura, bisognerebbe accogliere le avventure più compatte (e quindi gestibili) con favore, soprattutto se si appartiene a quella fascia d'utenza più navigata, con un monte ore inferiore da poter investire nel gaming. Per concludere il discorso, il presente di Insomniac Games è a dir poco luminoso, ma cosa aspettarsi dal suo futuro? In primis, a meno di particolari rallentamenti sulla tabella di marcia, è probabile che nel 2024 vedremo Wolverine in azione per la prima volta, magari in occasione di un prossimo PlayStation Showcase. Non sono da escludere inoltre dei possibili DLC dedicati a Marvel's Spider-Man 2, come del resto è accaduto per il precedente capitolo, mentre non sappiamo nulla circa una futura iterazione di Ratchet & Clank. Nel nostro speciale sui Game as a Service in casa Sony abbiamo fatto menzione di un progetto multiplayer firmato dallo studio, ma anche in questo caso le informazioni scarseggiano.



Non dubitiamo del fatto che Insomniac riuscirà a regalarci diverse sorprese nei prossimi anni, eppure non possiamo guardare a questo suo focus sui mondi Marvel con un pizzico di dubbio. Sia chiaro: pensare al fatto che potrebbero dar lustro al Wolverine dei videogiochi come hanno fatto con Spider-Man ci rende felici, ma al contempo ci piacerebbe che il team tornasse a occuparsi anche di altri progetti, tra serie ben note e nuove IP. E voi cosa vorreste dal futuro di Insomniac? Fatecelo sapere nei commenti!