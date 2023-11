E' subito nostalgia canaglia: su Fortnite Stagione OG si torna al 2018

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Negli ultimi mesi si è chiacchierato spesso e volentieri di come Epic Games avrebbe chiuso il Capitolo 4 di Fortnite e delle possibilità che fosse proprio la quarta stagione l'ultima di questo arco narrativo. Le speculazioni sono finite nel momento esatto in cui gli sviluppatori hanno mandato in visibilio gli utenti con i primi teaser riguardanti una stagione speciale, un content update completamente diverso dal solito che si pone l'obiettivo di riavvicinare al battle royale gratis tutti quegli utenti che l'hanno abbandonato. Stiamo parlando ovviamente della Stagione OG, un aggiornamento che, pur mantenendo alcuni elementi di gameplay introdotti di recente, riporta la mappa e il loot del Capitolo 1.



In maniera più che prevedibile, l'operazione sta funzionando alla grande e ha riacceso l'interesse della community nei confronti del gioco. Incuriositi da questo ritorno alle origini, siamo tornati anche noi sul Bus della Battaglia per poi far visita alla vecchia/nuova isola.

Operazione nostalgia

Il termine OG, molto utilizzato tra gli americani, era inizialmente usato tra i gangster e stava appunto per Original Gangsta: il suo significato era quello di criminale della vecchia scuola. Nel corso del tempo, queste due lettere hanno preso il largo tra i giovani, che hanno iniziato a pronunciarle (e a scriverle) per riferirsi alla versione originale di un qualcosa.

La Stagione OG indica quindi il ritorno di quello che potremmo definire il Fortnite originale, lo stesso che ha raggiunto il picco massimo di popolarità tra i videogiocatori ed era perennemente sulla bocca di tutti. Con l'ultimo aggiornamento, Epic Games ha voluto rievocare il passato della sua gallina dalle uova d'oro e, a giudicare dall'accoglienza dei fan, possiamo dire che ci è riuscita alla grande. Sono ormai trascorsi giorni dal debutto della Stagione OG e, come mai prima d'ora, bisogna attendere qualche minuto in coda per poter accedere ai server.



Ma in cosa consiste esattamente questa particolare stagione di Fortnite? La risposta a questa domanda è molto semplice: è un ritorno alle origini.

Pur mantenendo gli elementi di gameplay introdotti nel corso degli ultimi anni come la scivolata e l'arrampicata - fondamentali per poter giocare la modalità Zero Costruzioni, che non è stata rimossa - tutto è tornato al lontano 2018. La mappa è quella del Capitolo 1, la stessa in cui si poteva decidere se atterrare a Parco Pacifico, Pinnacoli Pendenti o Corso Commercio. Oltre al ritorno dell'isola originale, ovviamente riproposta con una veste grafica rinnovata (all'epoca non c'era ancora l'Unreal Engine 5), anche il loot è tornato quello di un tempo. In giro per i vari punti d'interesse o nei forzieri possiamo infatti trovare l'originale fucile a pompa, lo scar, la sei colpi, le granate appiccicose e persino le trappole. Gli sviluppatori hanno tirato fuori dal magazzino proprio tutti gli oggetti del Capitolo 1, compresi i veicoli.



E non è finita qui, poiché Epic Games ha pensato bene di non realizzare una stagione statica: settimana dopo settimana, la mappa verrà modificata per seguire i cambiamenti subiti nell'originale Capitolo 1 e verranno aggiunti persino nuovi oggetti, armi e veicoli.

Mentre stiamo scrivendo questo articolo, il gioco è in una fase ispirata alla Stagione 5, ma già tra qualche giorno assisteremo al primo cambiamento: con la 'Soluzione Rapida' (termine usato da Epic per riferirsi agli aggiornamenti di Fortnite OG) del 9 novembre, ad esempio, si tornerà alla Stagione 6 e la mappa accoglierà la versione modificata di Sponde del Saccheggio con l'enorme punto d'interesse fluttuante. La Soluzione Rapida del 16 novembre riporterà le Stagioni 7 ed 8, invece quella conclusiva arriverà il 23 novembre e sarà incentrata sulle Stagioni 9 e X. A tal proposito, i dataminer parlano del possibile ritorno dei mech nella fase conclusiva di Fortnite OG.

Anche il Battle Pass è OG

Al netto della breve durata della Stagione OG di Fortnite, il team di sviluppo non ha voluto rinunciare a quelli che sono elementi cardine di ogni grosso aggiornamento del free to play. Uno di questi è ovviamente il Battle Pass, che viene proposto in una forma leggermente diversa dal solito per poter consentire a tutti i giocatori di poter ottenere ogni singola ricompensa.

Ci troviamo di fronte ad un percorso ben più breve rispetto a quello delle passate stagioni, ma non per questo meno ricco. Basti pensare che il costo del pass è sempre quello di 950 V-Bucks, ma completando tutti e 60 i livelli (49 standard e 11 extra) si possono ottenere ben 1.000 V-Bucks. In poche parole, si tratta di un investimento che vale fino all'ultimo centesimo per tutti quei giocatori che giocano abbastanza da poter completare il pass.



Parlando invece di skin, Epic Games ha voluto fare in modo che anche il ‘Pass Battaglia OG' rievocasse il passato, accantonando momentaneamente le collaborazioni.

Scalando i vari livelli si possono infatti sbloccare quattro costumi davvero speciali, poiché consistono in versioni alternative dei personaggi proposti nel corso delle stagioni del Capitolo 1. Paladina Spectra è una riedizione del Cavaliere Nero in versione femminile con una miriade di opzioni per la personalizzazione, grazie alle quali la sua armatura può essere modificata per somigliare al Cavaliere Rosso o al Cavaliere Ultima. Altro gradito ritorno è Omegarok, versione rivisitata in chiave futuristica di Ragnarok, il vichingo della Stagione 5 che, proprio come all'epoca, dispone di stili aggiuntivi con cui completare la sua armatura e coprire con un casco la sua chioma azzurra. A chiudere il cerchio troviamo anche il ritorno di Lynx in versione Rinnegata e di Bananita, la cui nuova iterazione prende il nome di Bananetto ed è stata privata della buccia, così da essere pronta per fare da dessert.



E il negozio? Beh, anche quello è diventato OG e si aggiorna ogni 24 ore non solo con costumi che hanno ormai più di qualche anno sulle spalle, ma anche le loro versioni remix che seguono quanto fatto con i contenuti del pass. Da una parte potremo quindi procedere con l'acquisto di skin come quella del Cavaliere Rosso, dall'altra invece sarà possibile accaparrarsi una versione ibrida di Corvina e della Leader del Team Coccole.

Resta ora da capire quanti saranno i costumi di questo tipo che approderanno nel Negozio Oggetti OG nel corso delle prossime settimane e, cosa ancor più importante, se questi contenuti saranno o meno un'esclusiva di questa speciale parentesi del gioco.

Ritorno al futuro

È chiaro che la mossa di Epic Games non sia arrivata in un momento casuale e nasconda un piano ben preciso da parte della software house. Il Capitolo 5 è drammaticamente vicino ed il fisiologico calo di utenti registrato negli ultimi tempi avrebbe rappresentato un problema per il successo della nuova fase del gioco. Ed è per questo che gli sviluppatori hanno giocato il loro asso nella manica, l'offerta che i giocatori non potevano rifiutare.

La Stagione OG di Fortnite, con il suo picco di più di 6 milioni di utenti connessi, ha ripopolato i server come nei vecchi tempi e, con tutta probabilità, questi giocatori continueranno ad avviare il titolo fino alla fine della stagione. In poche parole, sarà grazie a questa peculiare iniziativa che il Capitolo 5 sarà al centro dei riflettori più di qualsiasi altro aggiornamento di Fortnite degli ultimi anni.



Ma perché c'è questa ‘ansia da prestazione' di Epic Games per il Capitolo 5? Beh, in questo caso sembra che la motivazione sia da ricercare nella collaborazione con LEGO.

Secondo le indiscrezioni, l'accordo con l'azienda produttrice di mattoncini non prevede una manciata di skin o un Battle Pass a tema, ma un intero capitolo del battle royale. Siamo sempre nel campo delle speculazioni, ma si vocifera che al centro del prossimo grande aggiornamento possa esserci una modalità survival in stile Minecraft con i LEGO. Dopotutto si è parlato in più di un'occasione della possibilità che Fortnite potesse accogliere una modalità inedita con elementi basati sulla sopravvivenza e tutto ciò avrebbe perfettamente senso, soprattutto se si considera che l'arrivo di ogni nuovo capitolo è stato sempre accompagnato da una grossa novità, che fosse la mappa, un aggiornamento del motore grafico o l'introduzione di una meccanica di gameplay.



Per tutte queste ragioni, pare proprio che la chiusura di questa stagione breve, che avrà una durata di sole quattro settimane, sarà ‘esplosiva'. I primi indizi diffusi dagli sviluppatori ed intercettati dai dataminer sembrano lasciare poco spazio all'immaginazione: Fortnite OG si chiuderà con un grosso evento finale che proverà a bissare il clamore generato dal celebre Buco Nero e, perché no, verrà seguito da un lungo periodo di manutenzione. Tale attesa potrebbe trovare una giustificazione nelle pesanti modifiche apportate al codice del gioco.



Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero tanta e sarà interessante scoprire non solo l'evoluzione della Stagione OG nelle prossime settimane, ma anche come reagiranno gli utenti alle novità del Capitolo 5 di Fortnite.