E3 2018: onferenza sopra le righe per Devolver Digital, tra SCUM e Metal Wolf

Disponibile per iPhone iPad 3DS Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Fedele alla sua natura sopra le righe, Devolver Digital inaugura l'E3 2018 sfoderando un'altra (la seconda, dopo quella dell'anno scorso) conferenza intrisa di follia e tagliente ironia. L'appuntamento del publisher americano va inteso come un vero e proprio show comico, non come un palco tradizionale dove annunciare i tasselli della futura line-up. I giochi mostrati durante l'evento sono infatti appena tre, ma a corredo non sono mancate situazioni sopra le righe che hanno toccato - come sempre - temi piuttosto scottanti: lootbox, i battle royale, perfino il revival di vecchie macchine da gioco.

Un ceffone al "bon ton"

La conferenza si apre con l'arrivo sul palco dell'entusiasta Cinco Miller, che si appresta a presentare, attraverso un discorso ricco di paroloni e d'incomprensibili intrecci di parole, il prossimo nuovo battle royale di successo. Fortunatamente, poco prima che possa avvenire il delittuoso annuncio, l'eroica Nina Struthers (la sboccata presentatrice già protagonista dell'appuntamento all'E3 2017) spunta dietro la schiena del mefistofelico Miller e fa giustizia spezzandogli il collo in un sol colpo. Dopo un incipit simbolico, a sancire il rifiuto di Devolver d'inchinarsi ad una moda che ha influenzato anche due colossi dell'industria come Battlefield e Call of Duty, l'evento entra nel vivo.

C'è la presentazione di SCUM Season 2, un survival multigiocatore in arrivo come Early Access su Steam che fa una pernacchia a tutti gli esponenti più seriosi del genere: nel video si vede infatti un giocatore intento ad espletare i suoi bisogni corporali che rischia d'essere centrato da un proiettile, o un pover'uomo inseguito da un tizio con un'accetta ed un buffo costume da orso. Insomma, è chiaro che SCUM voglia soprattutto criticare la tendenza all'uniformazione proponendo uno stile davvero su di giri. Ma le stilettate più dolorose ad alcuni modi di fare poco virtuosi tipici dell'industria arrivano sul palco. Viene ad esempio presentato Jeffrey, il ragazzo che si occupa di "far finta di giocare in diretta ad una demo scriptata e preparata settimane prima", mentre Nina ribalta la stucchevole captatio benevolentiae da palco insultando la platea. In questi momenti di teatrale e dissacrante ironia ci si accorge che, pure nei suoi eccessi, la presentazione di Devolver non è poi così fasulla se confrontata alle controparti più sobrie. Dopotutto, chi non vorrebbe azzittire con una scarica di pallettoni quei presentatori imbellettati che dipingono ogni annuncio come l'esperienza in grado di cambiare la vita d'ognuno? In questo caso la presentatrice non risparmia alcuni cinici commenti sui giochi non di suo gradimento (come lo stesso SCUM), mentre tra la platea c'è chi si addormenta, chi si pulisce i denti con le unghie e chi beve rumorosamente la sua bibita.

È stato impossibile non sghignazzare di gusto quando Nina ha ironizzato sulle lootbox e su una nuova valuta, chiamata lootboxcoin, che ha il pregio di avere un valore sconosciuto e di non essere regolata da nessun tipo di legge. Oppure quando, irritata da un saputello in platea che gli ha questionato la pronuncia della parola "GIF", ha tirato fuori un lanciafiamme Per la cronaca, il poveraccio è finito arrostito da una vampa di fuoco. La conferenza è stata quindi un susseguirsi di sketch esilaranti con l'obiettivo di criticare particolari aspetti dell'odierno mercato e alcuni tipici comportamenti dei giocatori. Ed è chiaro che tra le risate a squarciagola, ci sono stati dei momenti in cui non si è potuto fare a meno che riconoscere la tragica verità. L'operazione di Devolver è insomma un grande sfottò delle strategie di comunicazione dei publisher più importanti, che nasconde comunque un riconoscibile fondo di verità. Ah, poi è stato anche un luogo in cui presentare qualche gioco interessante come My Friend Pedro, uno sparatutto a scorrimento laterale che fa sue interessanti dinamiche ludiche: l'agile protagonista può sparare compiendo acrobazie di diverso tipo, e può anche direzionare i proiettili delle sue pistole colpendo alcuni oggetti (tra cui una padella).

Siamo felici, inoltre, per l'arrivo già rumoreggiato di Metal Wolf Chaos in versione rimasterizzata su PlayStation 4, Xbox One e PC, visto che il gioco di From Software a base di mech era uscito solo in Giappone sull'originale Xbox. Assenti alcuni giochi attesi: Serious Sam 4 o il nuovo gioco di Dennaton Games (gli autori di Hotline Miami), in compenso, tuttavia, le vicende che si sono consumate sul palco nei frangenti finali della conferenza sono valse da sole il prezzo del biglietto. Grazie ad un finale ricco di pathos, con tanto di "To be continued", Devolver Digital dichiara apertamente la sua voglia di trasformare questi concisi appuntamenti in un'avvincente epopea a puntate. E per fortuna, aggiungeremmo. C'è bisogno, tra i tanti discorsi e le miriadi di presentazioni, di ridere con gusto, apprezzando al contempo alcune critiche su alcuni meccanismi dell'industria che potrebbero - e dovrebbero - farci riflettere a fondo.