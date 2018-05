E3 2018: da TES 6 a Forza Horizon 4, le possibili sorprese per i giocatori PC

L'enorme universo del personal computer non gode di una vera e propria rappresentanza fieristica, al contrario delle principali console presenti sul mercato. In realtà è già da un po' di anni che va in onda in quel di Los Angeles il "PC Gaming Show", un talk show con l'ambizione di rappresentare tutti quelli che si limitano a "spizzicare" gli appuntamenti di Microsoft e Sony per trovare qualcosa che esca anche sulla loro piattaforma d'elezione. Eppure, la conferenza si è sempre rivelata soporifera e scarsamente interessante: non che mancassero nomi di rilievo (l'anno scorso fu mostrato War of the Chosen), ma il ritmo è solitamente stato troppo lento e gran parte dei progetti erano già stati presentati sugli altri palchi. Al di là di simili mancanze, l'E3 è sempre stato un appuntamento degno di nota per i possessori di personal computer: tra piccole perle indipendenti, grandi produzioni multipiattaforma ed una manciata di esclusive non c'è mai stato di che lamentarsi. Pensiamo che anche quest'anno si ripeterà la stessa situazione, abbiamo quindi raccolto una serie di giochi che potrebbero titillare i palati dell'utenza PC, e non manca neppure qualche improbabile pronostico. Ma si sa, la migliore attività in cui prodigarsi prima della fiera losangelina è quella dell'azzardo sconsiderato; anche al costo di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Metro Exodus

Metro è una serie che, per motivi prettamente artistici e di scrittura, ha lasciato un segno ben visibile nel mondo degli sparatutto in prima persona. Exodus è un capitolo di rottura col passato, perché l'impostazione originale si muoverà in ambientazioni più vaste, strutturate, complesse.

Non sarà un open world, ma solamente un gioco dal level design più arioso e nel quale si potrà sfruttare un numero d'approcci sensibilmente maggiore rispetto al passato. Inizialmente previsto quest'anno, Metro Exodus è stato recentemente posticipato al 2019, pensiamo quindi che possa fare una comparsata alla conferenza Microsoft per addolcire l'attesa. Magari riusciremo a saggiare meglio alcune delle principali novità.

Ori and the Will of the Wisps

Privo ancora di una data d'uscita, l'ispiratissimo seguito di Ori and the Blind Forest è rimasto troppo a lungo in disparte.

È probabile che l'azienda di Redmond stia aspettando l'E3 per annunciare il periodo di lancio e per deliziare le nostre pupille con altre sequenze giocate. Rimaniamo quindi speranzosi, perché l'intervento della produzione di Moon Studios sarebbe una presenza più che gradita ad un evento che Microsoft stessa definisce "la più grande conferenza Xbox di sempre".

Anthem

L'anno scorso Anthem rappresentò il miglior titolo con cui accompagnare l'annuncio di Xbox One X. Tuttavia, al di là delle prodezze tecniche di cui sembra esser capace, l'ultimo progetto di BioWare è un titolo che dovrà necessariamente dimostrare che lo studio è ancora capace di confezionare grandi esperienze.

Anthem è previsto per il prossimo anno, e i dubbi da dissipare sono ancora tanti: speriamo di vederlo sul palco della conferenza Xbox o quella EA per scoprire qualche dettaglio in più.

Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ci ha fatto penare a lungo, ma con molta probabilità l'E3 2018 sarà l'occasione in cui potremo vedere qualcosa di concreto sull'attesissimo Cyberpunk 2077. Sarà in prima persona o in terza? Come sarà gestito il combat system? E la reattività del mondo di gioco?

Domande che ci piacerebbe ricevessero una risposta grazie a qualche sequenza di gameplay. Forse sarà il palco di Microsoft ad aver l'onore di ospitare la creatura dello studio di Varsavia. L'attesa, comunque, si fa insostenibile.

Forza Horizon 4

Negli scorsi mesi, i rumor che suggerivano l'annuncio di Forza Horizon 4 all'E3 di quest'anno sono stati confermati ufficialmente. Il corsistico di Playground Games (studio che potrebbe star sviluppando anche il nuovo capitolo di Fable, difficilmente presente alla kermesse losangelina) sarà di conseguenza uno dei piatti forti della conferenza Microsoft.

Le voci di corridoio parlavano anche dell'ambientazione, che potrebbe essere il Giappone. Dopo l'Australia del terzo capitolo si tratterebbe di un apprezzabile cambio di registro.

The Last Night

The Last Night è una piccola ma favolosa perla cyberpunk di cui in questi ultimi tempi si è parlato troppo poco. Tim Soret ed il suo team potrebbero, però, aver prenotato un biglietto per Los Angeles: con un po' di fortuna potremo appagare i nostri occhi con qualche altro fantastico scorcio al neon.

Se la dea bendata vorrà esser ancor più benevola, forse ci concederà persino la data di lancio. Occhi puntati sulla conferenza Xbox.

Age of Empires 4

Dopo la scottatura che ci ha regalato la pigra riedizione del primo Age of Empires, l'attesa per il quarto capitolo s'è fatta incessante.

Purtroppo non abbiamo visto proprio nulla del gioco passato nelle mani di Relic (Dawn of War, Company of Heroes), l'E3 2018 potrebbe essere l'appuntamento perfetto. Chissà se farà la sua apparizione dalle parti di Redmond oppure durante il famigerato PC Gaming Show.

Halo 6

Passiamo ora alla pura speculazione: non sono mancati sussurri in merito ad una possibile presentazione di Halo 6, dopotutto i tempi dovrebbero essere maturi. Certo che i fan scottati dal quinto capitolo potrebbero guardare una tale rivelazione con sospetto, ma la vera novità è che, dopo molti anni, il brand tornerebbe di nuovo su PC.

Magari un annuncio del genere potrebbe essere accompagnato dalla disponibilità, sempre su personal computer, della ricca Halo The Master Chief Collection. Anche di questo si era parlato nei mesi passati.

Gears of War 2 Special Edition

Il mondo Xbox e quello Windows si stanno pian piano sovrapponendo, ma tra le squisitezze del Play Anywhere mancano all'appello alcuni titoli di saghe importanti. Gears of War, ad esempio, debuttò su PC ed Xbox 360 tra il 2006 ed il 2007, per poi spostarsi, fino all'uscita del quarto capitolo, esclusivamente sulla console di Microsoft.

È plausibile che la la casa della grande X voglia trasportare le peripezie di Marcus Phoenix su computer con la formula Special Edition (un remake in Unreal Engine 4), come avvenuto come il primo Gears of War. Un breve filmato distribuito non ufficialmente tempo fa faceva pensare che The Coalition stesse lavorando a Gears of War 2 Special Edition: se fosse vero, sarebbe molto probabile vederlo all'E3.

RAGE 2

Il reveal pre E3 di RAGE 2 era un modo per "sottrarlo" ad una conferenza Bethesda che si preannuncia davvero corposa, oppure aveva solo l'intenzione di far venire l'acquolina agli amanti di Mad Max e post apocalissi?

Speriamo caldamente nella seconda ipotesi, visto che del gioco nato dalla collaborazione tra id Software e Avalanche non si è visto un granché. Abbiamo qualche indizio sui toni, sulla formula ludica, sappiamo anche che il gioco sfrutterà l'APEX Engine di Just Cause, eppure ci piacerebbe osservarlo con più calma.

DLC di Prey

La presenza di Arkane e dell'espansione di Prey è ormai una certezza. E sappiamo pure, grazie alla comparsa di alcuni achievement sulla scheda di Steam, che il nuovo contenuto sarà ambientato sulla luna.

Le probabilità che venga distribuito come episodio standalone (alla stessa maniera di Death of the Outsider) sono, a questo punto, molto più basse. In ogni caso, nell'attesa di scoprire in quale punto della storia si situerà, le speranze di vedere un DLC che riproduca in versione ridotta le grandi qualità del gioco di Arkane sono più vivide che mai.

The Elder Scrolls VI

Sono passati sette anni da Skyrim, mai un arco di tempo così lungo era intercorso tra due capitoli della serie The Elder Scrolls. La "colpa" è quasi sicuramente da imputare al successo planetario riscosso dalla quinta iterazione, che Bethesda ha abilmente sfruttato con una serie di edizioni speciali e riproposizioni.

I tempi per The Elder Scrolls VI, tuttavia, sono maturi: non sappiamo se Pete Hines lo presenterà sul palco della conferenza all'E3 o se lo terrà nella faretra ancora per un po'. Nel dubbio noi incrociamo le dita.

Starfield

L'annuncio di Starfield, di fatto, nuclearizzerebbe la probabilità di vedere The Elder Scrolls VI. O l'uno o l'altro, quindi. Ma Starfield, da quando alcuni rumor ne hanno diffuso i dettagli, si è sempre meritato grande attenzione.

Secondo alcuni sarebbe un gioco dalle ambizioni smisurate, pensato per connettere - non si sa bene come - i gargantueschi universi di The Elder Scrolls e di Fallout. Tante razze, viaggi spaziali ed interi pianeti da esplorare: una nebulosa di dettagli, molti dei quali probabilmente frutto di fantasia. C'è anche il dubbio che il progetto sia reale: staremo a vedere.

Shadows Dies Twice (From Software)

Cosa si nasconda dietro al nome "Shadows Die Twice" ancora non lo sappiamo. Forse Bloodborne 2? Forse Tenchu?

Le ultime voci di corridoio parlano di una nuova IP multipiattaforma, il che escluderebbe entrambi i nomi citati poco più su. Il fatto che il gioco di From Software arrivi anche su PC è una notizia fantastica, ma non aiuta a svelare il mistero. Ci sono buone probabilità che ne sapremo di più alla conferenza Sony.

The Division 2

Per quanto The Division si proponesse come un'esperienza nuova ed avvolgente, il risultato finale lasciò l'amaro in bocca. Tutte le nuove idee, infatti, pagavano lo scotto di esser associate ad una concezione di open world "alla Ubisoft" che già a quei tempi era quasi insostenibile: il seguito già svelato dovrebbe insomma lavorare soprattutto in quel senso.

Ora che la software house francese ha ripreso le briglie della serie Assassin's Creed, ci aspettiamo una gestione più assennata delle sue IP di punta. Attendiamo The Division 2 soprattutto per capire quanto abbia imparato dagli errori del passato.

Nuovo Splinter Cell

Da un po' di anni, prima di ogni E3 spunta sornione il nome di Sam Fisher. La voglia di un nuovo capitolo di Splinter Cell è infatti tanta, specialmente dopo le ottime sensazioni che ci aveva lasciato Blacklist, in cui il buon Fisher appariva più stanco e brizzolato.

Magari il nuovo capitolo, che ci pare alquanto plausibile, sarà una sorta di prequel, o addirittura introdurrà qualche nuovo protagonista. Non vi nascondiamo la nostra curiosità.

Serious Sam 4

Sappiamo già che la conferenza di Devolver Digital sarà, nella sua dissacrante follia, l'appuntamento più imperdibile di tutto l'E3: non mancheranno creazioni indipendenti dall'inesauribile verve creativa, e magari pure qualche sorpresina (Hotline Miami, stiamo parlando di te).

Tra i protagonisti è estremamente probabile la presenza di Serious Sam 4, annunciato giusto un mese fa. Dopo il periodo in cui si è occupata di The Talos Principle, chissà come sarà per Croteam tornare a lavorare con il personaggio più "serio" del mondo dei videogiochi.