EA Play E3 2018: Electronic Arts punta su FIFA 19, Battlefield 5 e Anthem

Dopo le nostre previsioni sulle conferenze E3 2018 di Sony, Microsoft e Nintendo, abbiamo deciso di dare uno sguardo più approfondito alle presentazioni dei grandi publisher, facendo il punto della situazione sui giochi confermati, sui rumor più insistenti e sulle sorprese che potrebbero arrivare sul palcoscenico di Los Angeles. Dal momento che la fierà verrà inaugurata il 9 giugno con l'EA Play 2018, partiremo con l'analizzare tutte le novità che possiamo aspettarci da Electronic Arts.



Giochi confermati EA Play 2018

Abbiamo la certezza che il publisher presenterà Battlefield 5, Anthem e le nuove iterazioni delle serie sportive come l'attesissimo FIFA 19, permettendoci di conoscere ulteriori dettagli sulle meccaniche di gioco, sui contenuti offerti e sulle finestre di lancio. Di seguito, tutti i titoli confermati per la conferenza EA.



Battlefield 5

Il reveal di Battlefield 5 ha anticipato il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale, offrendo un primo assaggio sulle caratteristiche del nuovo capitolo in arrivo il 19 ottobre su PS4, Xbox One e PC. DICE promette grande enfasi sulla personalizzazione e sul gioco di squadra, oltre a un gunplay leggermente rivisitato per valorizzare l'abilità dei giocatori.

Cosa ancora più interessante, da quest'anno i DLC e le future espansioni verranno pubblicate gratuitamente per tutti, in modo da non frammentare la community e da mantenere una fanbase costantemente attiva. Oltre a conoscere nuovi dettagli sulle modalità disponibili e sulle Storie di Guerra, durante l'EA Play 2018 avremo finalmente modo di vedere il titolo in azione, gustandoci le prime sequenze di gameplay tratte dal gioco vero e proprio.



Anthem

A distanza di un anno dalla sua prima comparsa, Anthem si prepara mostrarsi con un nuovo trailer durante la conferenza EA, svelando informazioni inedite sul setting, sulle premesse narrative e sul mondo di gioco.

BioWare salirà inoltre sul palco per mostrare nuove fasi di gameplay, fornendo con l'occasione ulteriori approfondimenti sul titolo con gli interventi del General Manager Casey Hudson, dell'Executive Producer Mark Darrah e del Lead Writer Cathleen Rootsaert. Considerando che il debutto di Anthem è atteso entro il primo trimestre del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ci sono buone probabilità che la data di uscita precisa venga finalmente svelata in occasione della fiera losangelina. Riuscirà la casa di Mass Effect e Dragon Age a soddisfare le enormi aspettative del pubblico?



EA Sports

Come da tradizione, uno spazio della conferenza verà dedicato alle iterazioni annuali dei giochi sportivi, dando risalto alle maggiori novità introdotte in termini di feature e gameplay. Anche se la lista dei giochi EA Sports non è stata ancora confermata ufficialmente, possiamo dare per scontata la presenza di FIFA 19 e Madden NFL 19 (a cui potrebbero aggiungersi i prossimi capitoli di NBA Live e NHL).

Occhi puntati sul nuovo titolo calcistico, che dopo l'aggiornamento introdotto da World Cup 2018 potrebbe tornare a sorprenderci con la terza Stagione de "Il Viaggio", con i classici miglioramenti tecnici proposti ogni anno e con una modalità Ultimate Team ancora più ricca e stimolante, senza dimenticare naturalmente l'annuncio della data di uscita.

Rumor e speculazioni

Ogni edizione dell'E3 viene accompagnata da rumor e voci di corridoio sulle possibili rivelazioni, alimentando le attese e le speranze dei fan. Parlando delle sorprese da considerare per l'EA Play 2018, nello specifico, uno dei primi titoli che viene in mente è Titanfall 3: stando ad alcuni insider, il reveal del nuovo FPS di Respawn potrebbe arrivare il 9 giugno, sebbene al momento non sia emerso nulla di ufficiale.

Sappiamo poi che EA Montreal sta lavorando al nuovo progetto di Star Wars nato dalle ceneri di Visceral Games, ma in questo caso è difficile dire se i tempi sono abbastanza maturi per presentare il gioco al pubblico: quanto alla nuova direzione intrapresa dal progetto, segnaliamo che un recente annuncio di lavoro sembrerebbe confermare la presenza del single player e del comparto narrativo. Discorso analogo per Dragon Age 4: il gioco si trova sicuramente in lavorazione, ma secondo le parole dell'ex creative director Mike Laidlaw il progetto avrebbe subito un re-design dallo scorso ottobre, allungando ulteriormente i tempi di sviluppo. Molto probabile, invece, il reveal di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3, con i listini di Amazon che ne avrebbero già fatto trapelare l'esistenza grazie alla descrizione di un fumetto dedicato alla serie. Ci sono anche ottime possibilità di vedere nuovi giochi della collana "EA Originals", specie dopo la buona accoglienza riservata ai titoli sfornati sotto l'etichetta: uno di questi potrebbe essere senza dubbio Unravel 2, visto che Electronic Arts e Coldwood Interactive hanno prolungato la loro parthership per realizzare il sequel del platform adventure 2D con protagonista Yarny. Per concludere, non sono in molti a credere nell'annuncio di un nuovo Need For Speed, in particolare dopo i risultati poco entusiasmanti dell'ultimo capitolo, mentre sembra abbastanza probabile l'arrivo in Occidente di Command & Conquer Red Alert Online, la riedizione di Red Alert per dispositivi iOS e Android già confermata in Cina.