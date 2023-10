EA Sports FC 24: calcio globale, dalla Premier League alla Serie A

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Cambia il nome ma non la sostanza. Seguendo le orme dei suoi predecessori, EA Sports FC 24 propone l'offerta più strabordante della categoria, potendo contare sulle licenze di ben 19.000 giocatori e giocatrici, oltre 700 squadre, più di 30 campionati e ben 115 stadi. Un mare magnum contenutistico nel quale anche l'appassionato di calcio più scafato può rischiare di perdersi, per questo motivo abbiamo ben pensato di redigere una guida chiara e sintetica per facilitarne la comprensione.

Le star indiscusse di EA Sports FC 24

Ci sembra doveroso cominciare la rassegna menzionando i protagonisti indiscussi della produzione. Potendo contare sulla licenza della FIFPro, la Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti, EA Sports ha potuto imbastire un vastissimo database composto da oltre 19.000 calciatrici e calciatori professionisti.

Erling Haaland, Sam Kerr, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Victor Osimhen, Lautaro Martinez, Mike Maignan, Paulo Dybala e chi più ne ha, più ne metta: in FC 24 non dovreste riscontrare alcuna difficoltà nel trovare il vostro atleta preferito. La stragrande maggioranza dei calciatori più famosi può anche godere di volti, caratteristiche fisiche e movenze pressoché identiche a quelle reali, con una cura per i dettagli tale da renderli perfettamente riconoscibili non solo dai replay a distanza ravvicinata, ma anche da lontano durante la normale azione di gioco.



Non tutti i 19.000 atleti possono vantare volti reali, tuttavia EA Sports ha compiuto dei grandi passi in avanti rispetto a FIFA 23 aggiornando e in alcuni caso aggiungendo da zero le face scan di molti calciatori. Qualche esempio? Tra le facce nuove o aggiornate di EA Sports FC 24 menzioniamo Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Fagioli, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Moise Kean, Luiz Felipe, Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Dusan Vlahovic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Marcus Thuram, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Rafael Leao e Diogo Jota.

Federico Chiesa s'è guadagnato un restyling e pure un posto sulla copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 24

Hanno ricevuto un trattamento di bellezza anche alcune delle star più in vista del momento, come l'uomo di copertina Erling Haaland, Vinícius Júnior, Virgil Van Dijk e Antoine Griezmann.

Le competizioni e i club più prestigiosi del mondo

Le licenze delle competizioni sono importanti quasi quanto quelle dei calciatori, per fortuna FC 24 non delude neppure da questo punto di vista. Immancabili, tanto per cominciare, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, UEFA Women's Champions League e UEFA Super Cup. I tornei più prestigiosi del Vecchio Continente, che proprio in questi giorni sono oggetto di celebrazione nella campagna Road to the Final di FC 24 Ultimate Team, sono impreziositi da una programmazione autentica, la telecronaca personalizzata e i marchi che li caratterizzano.

Presenti all'appello anche gli omologhi sudamericani CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa, dove si sfidano regolarmente club come River Plate, Boca Juniors, Flamengo e Corinthians.



A dare ulteriore lustro all'offerta ci pensano i campionati dei cinque principali paesi europei. Premier League, EFL Championship, EFL League One ed EFL League Two (Inghilterra), LALIGA Santander e LALIGA Smartbank (Spagna), Bundesliga e 2. Bundesliga (Germania), e Ligue 1 e Ligue 2 (Francia) sono presenti con tutti i loro club, marchi e divise. I campionati di punta godono anche di atmosfere pre-partita e pacchetti telecronaca personalizzati. Il legame con la massima lega spagnola, in particolare, è molto stretto: oltre ad essere un'esclusiva di FC 24, LALIGA vanta anche EA Sports come sponsor ufficiale.



L'Italia contribuisce con Serie A e Serie BKT, ma in questo caso bisogna fare un'importante precisazione. Se la serie cadetta può vantare tutte le sue 20 squadre, lo stesso non può dirsi della Serie A, che deve fare a meno delle licenze ufficiali di Napoli, Lazio, Roma e Atalanta - sostituite da squadre chiamate Napoli FC, Latium, Roma FC e Bergamo Calcio con stemmi e kit fittizi.

Non ci sono invece problemi di licenze per la Nazionale Italiana, che forte del rinnovo appena annunciato con EA Sports ha risposto presente con nome, logo e divise ufficiali.



La lista dei campionati non si esaurisce mica qui. Fate un bel respiro, ecco tutte le altre licenze incluse: MLS, Liga Portugal, Belgium Jupiler League, Eredivisie, Liga Profesional de Fútbol-Argentina, Roshn Saudi League, Korea K League 1, Chinese Super League, A-League, Süper Lig, Liga 1, Ekstraklasa, Austrian Bundesliga, Credit Suisse Super League, Superliga, Scottish Professional Football League, SSE Airtricity League Premier Division, Allsvenskan, Eliteserien, EFL League One, EFL League Two, 3. Liga, Indian Super League.



Siamo inoltre felici di testimoniare la crescita della rappresentanza femminile, che in EA Sports FC 24 è pienamente integrata in Ultimate Team e vanta sei differenti campionati: UEFA Women's Champions League, Barclays FA Women's Super League, National Women's Soccer League, D1 Arkema e le nuovissime Google Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F.

La cornice perfetta: i nuovi stadi

I calciatori più forti del mondo meritano di giocare in cornici adatte alla loro grandezza, per questo motivo EA Sports ha cucito attorno a loro ben 115 stadi. Molti di questi sono generici o progettati specificamente per Volta, tuttavia non mancano una moltitudine di stadi minuziosamente ricreati sulla base di strutture realmente esistenti, tra i quali spiccano 12 novità assolute per la serie, ossia Decathlon Arena (Lille OSC), Kenilworth Road (Luton Town), Vonovia Ruhrstadion (Bochum), Ibrox Park (Rangers), Celtic Park (Celtic), Martinez Valero (Elche), PH Stadium (Almeria), Millerntor (St. Pauli), Ronhof (Fuerth), AOK Arena (Wolfsburg Femminile), Stadio Alfredo Di Stéfano (Real Madrid Femminile) e l'Udinese Arena (Udinese).

L'Udinese Arena in EA Sports FC 24

Tre le piacevoli conferme menzioniamo invece Anfield, Old Trafford, Wembley Stadium, Santiago Bernabéu, Civitas Metropolitano, Parco dei Principi, Estádio do Dragão, Philips Stadion e Borussia-Park, giusto per citarne qualcuno dei più prestigiosi. L'Italia, purtroppo, si conferma tra le nazioni meno rappresentate, ma almeno possiamo consolarci grazie all'introduzione della già citata Udinese Arena, che va ad affiancarsi ai già presenti San Siro e Allianz Stadium.



Riportarli tutti quanti sarebbe impossibile, dunque vi consigliamo di consultare la lista completa degli stadi di EA Sports FC 24. Vi risparmiamo comunque la fatica della ricerca segnalandovi subito l'assenza del Camp Nou del Barcellona e dell'Allianz Arena del Bayern Monaco, che anche quest'anno sono esclusive della concorrenza. Qualcuno sperava nell'introduzione dello stadio catalano alla luce del nuovo accordo di sponsorizzazione tra EA Sports e LaLiga, ma purtroppo ciò non si è rivelato possibile.