EA Sports FC 24: come diventare grandi allenatori nella modalità Carriera

Dopo anni di totale immobilismo EA si è finalmente decisa ad ascoltare le richieste della sua community per ridare lustro a una delle modalità più amate: la Carriera. FC 24 fa davvero un bel lavoro offrendo agli aspiranti allenatori e calciatori nuovi contenuti e un'esperienza di gioco più coinvolgente rispetto alle ultime interazioni. Nel farlo EA si è ispirata al campione indiscusso della categoria: la serie Football Manager di Sports Interactive. La personalizzazione degli allenamenti o la possibilità di sviluppare la propria idea tattica vanno in questa direzione: chi non ha mai sentito nominare il Gegenpress? Chi non ha mai parcheggiato un bus in area di rigore?



Com'è immaginabile, il livello di esaustività e profondità simulativa proposta da EA non è paragonabile a quello della sopracitata serie manageriale calcistica: quelli che non sembrano mancare, per ora, sono i bug (ce n'è uno che manda in crash il gioco e che riguarda il budget degli allenatori) che abbondano come in FM. Scopriamo nel dettagli le caratteristiche della modalità!

Credo tattico

Per l'operazione ricostruzione EA non è ripartita da zero ma ha dato una bella ripulita qua e là aggiungendo alla Carriera allenatore una serie di nuove funzionalità per garantire una maggiore profondità. Prendiamo ad esempio l'aspetto economico: dal budget a disposizione fino alla gestione della campagna acquisti, i miglioramenti apportati sono netti: il calciomercato è più vivo che mai ed è un po' più facile portare a casa il campione tanto desiderato per vincere lo scudetto.

Come in Football Manager, per essere competitivi è necessario disporre di uno staff tecnico di primissimo ordine che sappia tradurre in realtà il proprio credo calcistico. Dare un'identità al proprio undici e migliorare il loro rendimento sul terreno di gioco diventa fondamentale in FC 24 (come nella realtà). L'idea tattica, la grande novità della stagione, è funzionale allo scopo: il giocatore può scegliere tra sette filosofie di gioco ("Standard", "Gioco sulle ali", "Tiki Taka", "Gegenpressing", "Difesa a oltranza", "Contropiede" e "Palla lunga") e personalizzare ogni singolo aspetto tattico.

Lo staff giusto

Scegliere l'assistente allenatore giusto o accaparrarsi il capo preparatore migliore permette alla squadra di ottenere un bel plus di potenziamenti. Vincendo partite su partite tutto lo staff sale di livello guadagnando punti esperienza. La possibilità di creare allenamenti individuali (altra novità della stagione) incide direttamente sulle condizioni del giocatore e toglie un po' di effetto random alla simulazione. Diventa fondamentale saper gestire i calciatori nell'arco di un'intera stagione, dosandone le forze per prevenire stanchezza e infortuni.

Parlando di calciomercato, è un po' più facile ottenere qualche prestito interessante rispetto a quanto succedeva in FIFA 23: dipende come sempre dal blasone del club ma non è impossibile arrivare a prospetti di livello mondiale.



Apprezzabile il lavoro dello staff tecnico invece nella preparazione dei match: le analisi/statistiche fornite permettono al giocatore di trovare facilmente le contromisure tattiche per mettere in difficoltà gli avversari. Fondamentale come sempre il lavoro degli osservatori: è possibile scovare qualche fenomeno da inserire nel proprio undici attraverso una serie di filtri specifici. Per chi è alla ricerca di qualche giovane promessa su EA Sports FC 24, ecco il listone da controllare.

Pep, Mou o Carletto?

Per la panchina si crea il proprio alter ego o si ingaggia un manager reale (Allegri non ha una bella cera mentre i capelli di Gilardino sembrano quelli dei tempi del Milan!) che possa perseguire l'idea tattica selezionata all'inizio: FC 24 mette a disposizione ogni mister (valutato in stelle) presente non solo in Serie A e B ma anche nella Premier League e in qualsiasi altro campionato di cui EA possegga la licenza (Ted Lasso e l'AFC Richmond non ci sono!). Se volete ingaggiarne uno, ecco i migliori allenatori di EA Sports FC 24.

Per giocare è necessario selezionare una squadra: i top team, oltre a mettere a disposizione dei budget faraonici, puntano a fare incetta di trofei e successi. Tradotto: non centrare gli obiettivi prefissati equivale a un esonero certo a fine stagione. Funzionava così in FIFA 23, funziona allo stesso modo anche in FC 24: in diversi casi, neanche una vittoria in campionato ci ha permesso di salvare la panchina.



È buona regola considerare sempre il budget, la qualità della rosa e le aspettative della dirigenza: sono sei gli obiettivi a cui è necessario prestare attenzione (fiducia, popolarità in patria, continentale, fama del brand, finanze e crescita giovani). Cominciare la propria avventura con un team di secondo piano resta un'opzione validissima: serve per testare le dinamiche simulative di EA e per verificare la bontà del proprio credo tattico. Come sempre è possibile costruire un club completamente da zero personalizzando ogni aspetto/parametro del gioco (dal livello di difficoltà fino al rigore nelle trattative o al cambio di proprietà).

Spazio all'allenamento

È importante sviluppare un programma di allenamento ad hoc per regolare la forma fisica e la lucidità dei calciatori: i due parametri variano in base al minutaggio in campo. A inizio stagione il programma di allenamento viene tarato su "Equilibrato" ("Specifico sull'Energia" e "Tutto sull'Energia" sono le altre alternative): in previsione di un tour de force è buona regola non esagerare con i carichi e far rifiatare i giocatori più importanti quando è possibile.



Per esempio, se abbiamo bisogno di spingere sulla resistenza, possiamo impostare un programma "Tutto sull'Energia": può essere usato per un po' di partite senza grossi problemi.

La lucidità invece sintetizza la condizione di un giocatore e può essere aumentata durante una partita o una sessione di allenamento, mentre cala se si resta a scaldare la panchina. Si tratta di due parametri fondamentali che servono a dare equilibrio ai propri giocatori e vanno bilanciati costantemente: un po' come lo Ying e lo Yang, per vincere servono sia una buona lucidità sia un'ottima forma fisica.



Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei preparatori: ogni reparto (portieri, difesa, centrocampo e attacco) può progredire più o meno rapidamente in base alla bravura degli uomini selezionati (basta guardare il numero di stelle per ingaggiare i top). Con lo staff giusto è possibile migliorare non solo le qualità tecniche/fisiche del proprio undici ma il loro rendimento complessivo in campo.

Ho avuto un'idea...

L'idea tattica è il pezzo forte della Carriera allenatore: EA mette sul piatto 7 filosofie di gioco che possono essere adattate in base alle proprie esigenze. C'è il "Tiki Taka" inventato dal maestro Pep Guardiola che si basa su possesso palla, fraseggio e tagli improvvisi; la "Difesa a oltranza" marchio di fabbrica di Mourinho (il classico bus parcheggiato in area di rigore) punta tutto su un pacchetto difensivo impenetrabile; "Contropiede" è il mantra di Allegri che ama difendere basso per ripartire velocemente; "Palla lunga" è la soluzione ideale se non si ha un centrocampo all'altezza; il "Gioco sulle Ali" è per chi ama attaccare sulle fasce laterali e crossare, sfruttando tutto il campo quando si ha la palla tra i piedi; il "Gegenpressing" reso celebre da Klopp richiede pressing alto e continue verticalizzazioni; "Standard", infine, propone uno stile di gioco più ragionato e meno sbilanciato.

Tutte le tattiche hanno chiaramente pro e contro: dalle prove che abbiamo fatto attaccare sulle fasce si è dimostrato piuttosto efficace contro la Cpu (servono esterni veloci però!). In generale, il gioco sembra favorire tutti i moduli che contemplano un pressing alto (non solo il Gegenpressing) e veloci ripartenze.



Il nostro excursus sulla Carriera Allenatore termina qui, ma presto arriveranno nuovi approfondimenti sulle altre modalità del gioco. Nell'attesa, recuperate la nostra recensione di EA Sports FC 24.