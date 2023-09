EA Sports UFC 5: alla ricerca del realismo estremo! La potenza dell'MMA

I "simulatori di mazzate" sono un genere molto eterogeneo, che si è stratificato ulteriormente in quest'ultimo periodo. I titoli che appartengono a questo enorme macro insieme intercettano specifici tipi di pubblico, offrono gameplay differenti e pongono l'accento su aspetti unici.

I simulatori sportivi, come il recente pugilistico Undisputed (qui la nostra prova di Undisputed) e UFC 5, non possono assolutamente essere accostati ai tradizionali picchiaduro, e costituiscono categoria a sé stante. Diverse sono le premesse del gameplay, diverso è lo spirito simulativo, che punta a ricreare fattezze e caratteristiche di atleti in carne e ossa piuttosto che cercare un totale bilanciamento del roster. Differenti sono anche gli aspetti su cui gli sviluppatori si concentrano durante il processo di creazione. Nel caso dei simulatori di sport da combattimento, ci si focalizza sull'aspetto grafico e sulla volontà di ricreare fedelmente gli incontri tra atleti, piuttosto che sulla componente online.

L'approccio utilizzato quindi per giudicare i punti di forza di un prodotto come UFC 5 deve essere quindi inevitabilmente diverso dai picchiaduro più tradizionali. Andiamo quindi a scoprire le novità e le caratteristiche tecniche dell'ultima incarnazione di uno dei simulatori di Mixed Martial Arts (MMA) più celebri.

Violenza in alta definizione

La prima cosa che balza all'occhio è il cambio di rating del titolo. Gli sviluppatori hanno deciso di puntare al rating M, e questo fa subito capire la direzione intrapresa nello sviluppo. UFC 5 punterà a rappresentare i dettagli più crudi e violenti dell'MMA, senza risparmiarsi sul fronte grafico.

Grazie al Frostbite, la realizzazione di volti, muscoli e danni inflitti ai lottatori sarà estremamente realistica.

Proprio il realismo è uno dei pilastri su cui il team di sviluppo ha deciso di costruire la propria opera, per garantire una maggiore immersione del giocatore. Oltre alla resa tecnica, ci saranno modalità all'interno del gioco che seguiranno gli eventi sportivi del mondo reale, per rinnovare continuamente l'esperienza e coordinarla con il vero circuito MMA.

Uno degli aspetti più richiesti dalla fanbase della serie UFC, che sarà presente in questa ultima iterazione, è il passaggio ai 60 FPS, cardine delle esperienze fighting game tradizionali, ma non sempre disponibile nei simulatori sportivi. Risulta facile immaginare quanto questo impatti il gameplay, che risulterà più fluido. Il sistema FaceRig garantirà inoltre una grande verosimiglianza dei lottatori virtuali alle loro controparti reali, ed assieme ad altre nuove tecnologie offrirà un impatto visivo nettamente superiore ai predecessori. Tutto ciò in linea con i feedback della community, che ritiene il realismo componente essenziale dell'immersività di un simulatore di tal risma.

L'approfondito lavoro sul fronte tecnico di EA Sports non costituisce tuttavia uno mero sfoggio di potenza: i tagli, le ferite e gli ematomi accumulati dai lottatori durante gli scontri avranno nette conseguenze sul fronte gameplay. Il team di sviluppo ha, infatti, creato un sistema di simulazione danni tra i più approfonditi nel genere. Saranno previste 8 zone del viso che potranno essere colpite, e ognuna presenterà diversi livelli di danneggiamento, dal semplice graffio a grossi ematomi in grado di modificare radicalmente la conformazione del volto di un combattente o trasformarlo in una maschera di sangue.

A seconda delle aree colpite, le ferite si accumuleranno in maniera differente, generando fino a 64.000 combinazioni possibili. Ogni lesione avrà un impatto differente sul prosieguo dello scontro: un naso rotto impedirà al lottatore di respirare correttamente, rallentando il recupero della stamina; un ematoma sull'occhio aumenterà notevolmente i danni ricevuti dai colpi successivi in quella zona specifica del viso, mentre tagli alle gambe ridurranno l'efficacia degli scontri a terra e rallenteranno il movimento. È persino previsto l'intervento del medico durante gli scontri, che avrà il compito di accertarsi dello stato di salute del combattente e, potenzialmente, mettere fine al match. Al termine dell'incontro ne saranno mostrati i momenti salienti, con zoom e slow motion che daranno modo all'engine di mostrare i propri muscoli. Il materiale video a cui abbiamo assistito ha messo in evidenza una fisicità dei colpi mai vista prima: i pugni ed i calci vengono portati in maniera realistica ed impattano sui volti degli avversari con una veemenza ed una precisione in grado di far sussultare il giocatore durante gli scambi più violenti.

Gameplay e modalità

Alla base del gameplay di UFC 5 troviamo un sistema chiamato "Seamless Submissions". Nei capitoli precedenti l'intera meccanica delle sottomissioni era legata a una lunga serie di minigame da vincere per poter proseguire con la presa successiva e, a detta degli sviluppatori, tale escamotage toglieva realismo ed intensità ai match, spostando l'attenzione dall'incontro e dall'azione.

Nell'ultima iterazione della saga questo sistema è stato completamente rivisto tramite l'implementazione di 600 nuove animazioni, e sarà possibile effettuare prese e contrattacchi utilizzando i controlli già esistenti, senza dover necessariamente ricorrere ad una HUD diversa e a minigame talvolta tediosi. Ogni elemento di queste sequenze di prese, e l'intero ground game, sarà molto più veloce ed interattivo, poiché ci sarà la possibilità di effettuare counter e reversal continue, per evitare di aggravare la propria posizione e concludere prematuramente lo scontro.Bonus Pre-Ordine e data d'uscitaL'uscita di UFC 5 è prevista per il 27 Ottobre 2023 esclusivamente su Xbox Series S/X e Playstation 5 in edizione Standard e Deluxe. Non sono previste versioni old gen. La versione Deluxe fornirà un accesso anticipato di tre giorni.

La chicca finale dell'offerta è il ricco bonus di preorder che permetterà ai giocatori di vestire i panni di tre lottatori che non hanno bisogno di introduzioni: Mohammad Ali, Mike Tyson e Fedor Emelianenko.



In maniera forse simile a quanto sta accadendo nel mondo dei picchiaduro più tradizionali (la nostra recensione di Street Fighter 6 è qui per voi), anche UFC 5 proporrà una rinnovata attenzione alla didattica, guidando il giocatore attraverso vari esercizi nella nuova modalità carriera per giocatore singolo. Il nuovo "Performance Institute" permetterà agli utenti di incontrare Valentina Shevchenko e affinare in maniera graduale e semplice le proprie abilità. Le varie "sfide" saranno divise per categoria e potranno essere affrontate per ottenere un voto finale che ne testimonierà la padronanza da parte dell'utente. Una volta terminate le modalità introduttive, sarà possibile cominciare il proprio cammino verso il titolo UFC.

L'aspetto più interessante del pacchetto, a nostro modo di vedere, è tuttavia la modalità "Carriera Online". Si tratta di un'opzione in tutto e per tutto simile alla carriera single player, ma gli alter ego digitali che creeremo con l'apposito editor potranno scontrarsi con avversari in carne ed ossa.



Piuttosto che mischiare roster base e personaggi inventati, come avvenuto nelle precedenti iterazioni, sarà possibile accedere a questa modalità esclusivamente con gli avatar creati nella modalità "Create a Fighter". Potremo competere in quattro diverse divisioni, impreziosite da uno skill based matchmaking che accoppierà giocatori di simile abilità. La vera novità di questa esperienza multigiocatore risiede nella possibilità di potenziare il proprio combattente attraverso gli "Evolution Points", che gli permetteranno di specializzarsi in determinati aspetti e sbloccare classi di prestigio.

L'idea di base è quella di fornire un'esperienza simile alla modalità Carriera presente nella maggior parte dei simulatori sportivi, ma in un contesto online multigiocatore.

Infine, a corredo di una mole di contenuti decisamente rilevante, troviamo la modalità Fight Week, pensata per essere un'estensione della vera UFC e permettere ai fan delle arti marziali miste di rivivere in game gli eventi che si svolgono nel mondo reale. Ogni aspetto di questa esperienza sarà tarato sugli eventi delle "card" UFC che stanno avvenendo in quel determinato momento. Ogni giorno sarà possibile provare a vincere dei "contratti" che varieranno in base agli eventi reali per ottenere valuta virtuale. Tali contratti metteranno in scena lo scontro con un avversario guidato dalla CPU e cambieranno di difficoltà con il proseguire della settimana.

Alternativamente sarà possibile prevedere gli esiti delle varie Pay per View disputate nella vera UFC, in una modalità che ricorda da vicino le "schedine" tanto care agli appassionati di calcio del nostro Paese. Queste previsioni saranno raccolte in una Leaderboard e permetteranno ai giocatori di ottenere ricompense in base al numero di risultati indovinati. All'interno della modalità Fight Week sarà anche possibile sbloccare gli "Alter Ego", versioni alternative di atleti già presenti nel roster già esistenti che li "inquadrano" in un momento particolarmente importante della loro carriera, con statistiche e abbigliamento differenti.