EA Sports WRC: Codemasters rinnova il suo amore per i giochi per i rally

La nostra prova di EA Sports WRC ha saputo convincerci appieno e Codemasters potrebbe essere sulla strada giusta per costruire un'esperienza di tutto rispetto. Per questo abbiamo colto con entusiasmo la possibilità di intervistare due figure chiave del Team, il game designer Jon Armstrong (che è anche un pilota di rally nella vita reale, recentemente vincitore dell'European Rally Championship, ndR) e il senior producer Ross Gowing, che ci hanno svelato alcuni gustosi retroscena sulla creazione di questa importante incarnazione del brand.

Il rapporto col mondo WRC, l'esperienza di Jon e gli aiuti alla guida

Everyeye.it: Questo è il primo capitolo di WRC pubblicato da EA e sviluppato da Codemasters. Sappiamo che avete già esperienze con titoli di rally avendo lavorato sulla serie Colin MacRae e su Dirt, ma quali sono state le principali sfide relative al creare un gioco su licenza ufficiale WRC?'



Ross Gowing (Senior Producer): Questa è un'ottima domanda! In realtà i promoter del campionato WRC ci hanno reso la vita piuttosto semplice, per quanto possa essere definito 'semplice' lo sviluppo videoludico. Ci hanno fornito tutto il materiale di riferimento di cui avevamo bisogno, ci hanno messo in diretto contatto con i team e con i produttori, ci hanno supportato passo dopo passo: è stato veramente fantastico poter contare su questo tipo di sostegno durante la creazione di un gioco così vasto e importante.

Una delle principali sfide che abbiamo dovuto affrontare è stata sicuramente quella di riprodurre il comportamento dei motori ibridi equipaggiati sulle nuove vetture da Rally1, uno dei fattori distintivi del nostro WRC. Fortunatamente abbiamo potuto contare sul supporto da parte di M-Sport che ci ha aiutato a interpretare correttamente questo tipo di dinamiche. E poi, ovviamente, il passaggio dal precedente Ego Engine all'Unreal Engine ha richiesto un po' di tempo e di lavoro aggiuntivo: ricostruire tutti i sistemi che utilizzavamo nei nostri giochi di rally e trasportare i modelli di guida e di fisica nel nuovo engine ha comportato un po' di sforzi extra. In definitiva, però, posso dire di essere davvero orgoglioso del lavoro che il team ha portato avanti e dei risultati raggiunti.



Everyeye.it: Jon, tu sei un pilota di rally. In che modo hai messo queste competenze al servizio dello sviluppo del gioco? Quali sensazioni doveva trasmettere ai piloti virtuali l'esperienza di guida di EA Sports WRC?



Jon Armstrong (Game Designer): Beh, faccio parte del team di Codemasters già da cinque anni e fin da quando mi sono unito a loro il mio obiettivo è sempre stato quello di sfruttare la mia esperienza di pilota di rally per contribuire al lavoro del collettivo. Ho cercato di dare consigli nel campo del level design, della corretta riproposizione della fisica e del comparto audio. Cerco di aiutare dove posso ma ci sono alcune aree in cui sono maggiormente coinvolto come la manovrabilità delle auto, la fisica, il level design e quant'altro.

Il mio obiettivo è fare leva sulla mia esperienza da pilota di rally nella vita reale per confezionare un gioco quanto più autentico possibile. Mi diverto molto a farlo e se dovessi indicare alcuni dei risultati migliori che abbiamo raggiunto direi che abbiamo ricreato in modo molto fedele i tracciati del campionato WRC. Abbiamo condotto molte ricerche durante la realizzazione dei tracciati: alcuni di essi sono repliche 1:1, altri sono liberamente ispirati ma, in generale, credo che i giocatori avranno davvero la sensazione di trovarsi a bordo di una vettura della WRC.



Sotto il profilo della fisica, invece, abbiamo lavorato molto sulla manovrabilità delle auto, sul comportamento degli pneumatici, abbiamo migliorato l'esperienza generale, abbiamo potenziato il force feedback sui volanti e modificato l'input dei comandi tramite il controller. Credo che il team stia facendo un ottimo lavoro e che il gioco, alla fine, sarà molto divertente per gli appassionati.

Everyeye.it: 'Una tra le tante novità introdotte da questa iterazione di WRC è il cosiddetto 'Dynamic Handling System', un modello di guida regolabile fin nei minimi dettagli per adattarsi a qualunque tipo di giocatore, a partire dai più casual fino ad arrivare agli appassionati hardcore. Potete parlarci nel dettaglio di questo nuovo sistema che avete adottato?'



Ross Gowing (Senior Producer): Sappiamo bene che i giochi di rally possono essere davvero difficili da approcciare per un pubblico di neofiti: ci sono tante meccaniche da considerare, alcune delle quali apprezzate soprattutto dai giocatori più esperti e navigati. Ciò che volevamo fare con questo gioco è mantenere il livello di simulazione che i veterani si aspettano di trovare ma, allo stesso tempo, aprire le porte a una platea più ampia di utenti che potrebbero innamorarsi del mondo del rally. Per fare questo abbiamo preso il modello di guida di Dirt Rally, lo abbiamo innestato alla base di questo nuovo titolo e abbiamo inserito una serie di sistemi di assistenza che possano sostenere gli esordienti nelle prime battute della loro avventura.



Uno di questi aiuti è il cosiddetto 'Limitatore di Accelerazione' che, in sostanza, impedisce ai giocatori di premere il pedale a tavoletta e di fare la conoscenza ravvicinata di... uno degli alberi a bordo strada. Questo meccanismo tiene sotto controllo la potenza delle auto, permette di manovrarle più facilmente e così i giocatori possono abituarsi passo dopo passo a gestire le vetture.

Poi c'è il controllo di stabilità, il controllo di trazione e la frenata assistita, una serie di aiuti che consentono a chiunque, indipendentemente dal livello di abilità, di mettersi al volante e guidare i veicoli più performanti anche nelle condizioni meteo peggiori. Abbiamo anche due sistemi differenti per la classificazione delle curve da parte del co-pilota: quello attualmente utilizzato nelle vere gare di WRC (con la scala di difficoltà da 1 a 6, ndR) e uno più semplificato adatto a tutti. Quest'ultimo si limita a suggerire al giocatore che tipo di curve si troverà ad affrontare tra facili, medie e difficili.



In questo modo il pubblico può abituarsi, con poche informazioni per volta, ad assimilare le direttive del co-pilota e magari, col tempo, passare alla classificazione standard. Il rally è davvero la forma più affascinante del motorsport perciò vorremmo che più persone possibili si avvicinassero a questo tipo di esperienza.

La scuola di rally, la campagna e Momenti

Everyeye.it: La Scuola di Rally è molto interessante, perché permette un approccio più soft all'esperienza. Quali sono stati i vostri obiettivi nel realizzarla?



Ross Gowing (Senior Producer): Devo dire che è stata davvero interessante da sviluppare. Ricordo bene i meeting che ho avuto con Jon e con il resto del team in cui dicevamo: 'ok, torniamo alla radice, pensiamo ai giocatori che non hanno mai nemmeno visto un'auto da rally in vita loro. Cosa avranno bisogno di sapere per lanciarsi in pista?'. La prima lezione doveva essere sicuramente legata ai più basilari sistemi di movimento, bisognava insegnare loro i rudimenti dell'accelerazione, della frenata e del volante. Poi potevamo passare al ruolo del co-pilota e a tutte le altre caratteristiche tipiche delle gare di rally.



L'obiettivo era proprio quello: prendere per mano i giocatori meno esperti, dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per partecipare alle prime tappe. Credo che sia stato divertente anche per Jon e il suo team lavorare su questo aspetto del gioco.

Jon Armstrong (Game Designer): Sì, è stato uno spasso. Come diceva Ross, volevamo dare a tutti gli strumenti per iniziare a familiarizzare con il rally, le sue regole e i suoi fondamenti. Abbiamo strutturato le lezioni in modo organico per diventare via via più complesse, per insegnare a tutti come gestire la velocità, le fasi di frenata e via dicendo. Abbiamo introdotto anche un sistema di valutazione per dare un'idea dei risultati ottenuti in pista e degli aspetti da migliorare. Non è stato facile bilanciare tutto correttamente ma crediamo di aver raggiunto un buon equilibrio in questa modalità per tutte le tipologie di utenza.



Everyeye.it: La Campagna prevede una vera e propria dimensione gestionale, che chiama a dirigere non solo il pilota ma un'intera squadra. Potete raccontarci la creazione di questa dimensione dell'esperienza?



Ross Gowing (Senior Producer): Certo! Beh, ci siamo chiesti cosa sarebbe ancora più soddisfacente di impersonare un pilota di rally che compete al vertice del campionato più ambito del mondo? Essere a capo dell'intero team di corse, ovviamente! Perciò abbiamo pensato di concedere al giocatore la possibilità di assumere ingegneri, ampliare lo staff, acquistare nuove auto per gareggiare in eventi sempre più emozionanti e cercare di vincere anche il trofeo costruttori.

Si può anche costruire una vettura da zero e usare quella nella modalità Carriera invece di acquistare uno dei modelli reali inclusi nel gioco. È veramente interessante l'idea di poter essere il 'quarto produttore' nel circuito WRC.



Si può decidere di partire dalla divisione Junior WRC e scalare fino al top del campionato oppure partire direttamente nei panni di uno dei migliori piloti del mondo. C'è tantissimo da fare e da vedere. Magari qualcuno riuscirà a battere il record di Sébastien Loeb di nove titoli WRC in carriera, chi lo sa?



Everyeye.it: Uno dei contenuti più interessanti inclusi nel pacchetto è la cosiddetta modalità 'Momenti' che consente sia di rivivere alcuni passaggi storici del campionato WRC che di affrontare scenari ideali immaginati dal team di sviluppo e che verrà aggiornata regolarmente per offrire sfide sempre nuove ai fan del gioco. Com'è nata questa idea?



Ross Gowing (Senior Producer): Nei nostri precedenti giochi di rally avevamo una modalità molto popolare chiamata 'Sfide Giornaliere'. In EA Sports WRC abbiamo preso questo concetto e lo abbiamo migliorato ulteriormente grazie alla licenza ufficiale WRC. In questo modo abbiamo potuto includere alcuni dei momenti più entusiasmanti degli ultimi cinquant'anni di questa competizione, correlati dei relativi videoclip, e abbiamo potuto garantire ai giocatori la possibilità di vivere quegli avvenimenti in prima persona.

A differenza di quanto accadeva in Dirt Rally, però, questi contenuti non scompaiono alla fine della giornata, per cui anche chi ha meno tempo da dedicare al gioco potrà goderseli con calma. Ci sono anche alcuni eventi legati alla carriera di Jon, per esempio. Siamo davvero orgogliosi di questa modalità e non vediamo l'ora di consegnarla in mano agli appassionati.

Vetture, tracciati, stagioni

Everyeye.it: Il gioco ospita una notevole quantità di vetture differenti, suddivise per le varie categorie di gara disponibili (stiamo parlando di quasi 80 modelli di auto). Sappiamo che siete un team che tiene molto alla riproposizione fedele delle macchine: come gestite il processo di acquisizione e realizzazione di ogni singola vettura?



Ross Gowing (Senior Producer): Si tratta di un processo incredibilmente complesso ma siamo davvero fortunati ad avere un team con tanta esperienza alle spalle nella realizzazione dei modelli delle auto. Nel caso delle vetture più moderne contattiamo direttamente l'azienda manifatturiera e chiediamo una copia dei modelli computerizzati 3D che utilizzano nei processi di produzione, ovviamente dopo aver compilato decine di moduli e documenti burocratici vari.

A quel punto ci inviano i progetti e anche una serie di fotografie di riferimento che ci aiutano nella creazione dei modelli per il gioco nel modo più fedele possibile. Li inviamo quindi al reparto che si occupa del gameplay per iniziare a lavorare sulla manovrabilità tipica di ciascun tipo di veicolo, magari interpellando alcuni dei piloti che hanno guidato quell'auto specifica nella vita reale. In tal senso, la presenza di Jon e di Ryan Champion nel team ci aiuta moltissimo nella riproposizione del carattere distintivo di ogni singola macchina.



Nel frattempo, la squadra che si occupa dell'audio registra in presa diretta il rumore prodotto dalle diverse vetture grazie al supporto di piloti e proprietari di auto che ci permettono di accedere ai modelli di cui necessitiamo senza difficoltà. Il sound design e il rombo del motore sono elementi molto importanti per i giocatori per cui ci assicuriamo di rendere giustizia a tutti i veicoli che includiamo nel nostro gioco.



Everyeye.it: Anche sotto il profilo delle gare il pacchetto sembra piuttosto ricco, con ben 200 livelli differenti disponibili già dal lancio tra piste su asfalto, sterrato e via dicendo. Volete parlarci del modo in cui trasportate questi circuiti all'interno del videogioco?



Jon Armstrong (Game Designer): In materia di level design iniziamo con un'approfondita ricerca sui tracciati che intendiamo riprodurre nel gioco: facciamo foto, acquisiamo una notevole mole di dati del terreno, contattiamo gli organizzatori per ottenere quante più informazioni possibili. Dopodiché impieghiamo tutti questi riferimenti per creare i tracciati da zero, aggiungendo strato dopo strato e cercando di rimanere fedeli alle controparti reali con i loro salti, le irregolarità e tutto il resto: facciamo molto lavoro di rifinitura.

E poi c'è da considerare la degradazione della pista che avviene dopo il passaggio degli avversari. In base alla posizione di partenza, infatti, sarà possibile vedere nuove crepe, increspature e avvallamenti crearsi sulla strada perciò i primi della lista avranno vita più facile rispetto a quelli in coda. Tutto questo avrà un impatto, naturalmente, sulla manovrabilità del mezzo e sul feedback di ritorno. È sicuramente uno degli ambiti in cui viene investito maggior tempo ma, grazie al talento dei nostri sviluppatori, siamo sicuri che i nostri giocatori apprezzeranno il risultato finale.



Everyeye.it: Per la prima volta in assoluto nei vostri giochi di rally avete introdotto gare ambientate nelle quattro differenti stagioni dell'anno, il che si ripercuote ovviamente su diversi aspetti della competizione (come l'impatto delle condizioni meteo, la qualità del terreno e via dicendo). Cosa devono aspettarsi i giocatori su questo fronte?



Jon Armstrong (Game Designer): Sì, per la prima volta avremo quattro versioni stagionali di ogni location, al netto di quelle ambientate sulla neve. Ad esempio, a Monte-Carlo in inverno troverete neve e ghiaccio sulla strada, fattore che può cambiare radicalmente l'esperienza complessiva. In generale, in tutte le location, il meteo variabile avrà un impatto considerevole sulla manovrabilità dei mezzi e anche sul tipo di eventi che sarà possibile affrontare.

Crediamo che questa aggiunta assicurerà maggiore varietà alle gare proposte dal titolo e permetterà ai giocatori di mettersi alla prova con un più ampio ventaglio di situazioni.



Everyeye.it: ultima domanda: quale è l'aspetto del gioco di cui andate più fieri?

Ross Gowing (Senior Producer): Wow, è difficile rispondere. Credo sia la possibilità di costruire un'auto da zero. È la prima volta che facciamo qualcosa del genere e quando l'ho proposto al team mi hanno chiesto se fossi diventato pazzo. Circa dieci dipartimenti interni dello studio ci hanno lavorato senza sosta e posso dire di essere veramente orgoglioso del risultato raggiunto. Penso sia qualcosa di nuovo, mai visto in un gioco di corse su licenza. Sì, è indubbiamente l'elemento di cui vado più fiero.



Jon Armstrong (Game Designer): È difficile anche per me indicare un singolo aspetto della produzione. Probabilmente è la 'Scuola di Rally'. Ci sono tante feature interessanti nel gioco ma un tutorial così approfondito non lo avevamo mai avuto nei nostri titoli passati. Direi che è ciò di cui vado più orgoglioso, sì.