eFootball 2023: l'importanza dei club e degli eventi dal vivo

La cornice del Napoli Comicon 2023 è stata davvero importante per gli appassionati di calcio e videogiochi. Si sono infatti svolti quarti di finale, semifinali e finali della Coppa eFootball Italia, e per l'occasione Konami ci ha permesso di intervistare David Monk, Senior Partnerships and Activation Manager di eFootball, in una chiacchierata incentrata sulla filosofia del brand giapponese nei confronti dei club in partnership e degli eventi di eSport dedicati. Senza ulteriori indugi, ecco che cosa abbiamo scoperto (a proposito, ecco le novità di eFootball 2023).

L'importanza dei club

Everyeye.it: Siete riusciti a coinvolgere i club che occupano i primi posti della classifica nella Serie A calcistica: quanto è importante questo per voi e per eFootball?



David Monk: Direi che è di importanza vitale. In quanto gioco di simulazione calcistica, è nostra intenzione replicare i club nostri partner per regalare ai fan l'esperienza più autentica possibile. Qui in Italia in particolare collaboriamo con sette tra le squadre più entusiasmanti del campionato, una scelta che abbiamo fatto guardando - come dicevate - al loro posizionamento in classifica.



Siamo a Napoli ora, orgogliosi di collaborare con un team come questo. Quando si guarda a un modello di partnership bisogna tener conto del fatto che ogni squadra ha il proprio elemento caratteristico.

Nel caso del club di De Laurentiis abbiamo sponsorizzato il campo di allenamento, col Monza invece il team della primavera. La nostra strategia ha insomma puntato a individuare quali fossero i punti di forza di ciascuna di queste realtà sportive.



Everyeye.it: Parlando proprio di Napoli, state presenziando in un momento davvero magico per la città, che coincide con la vittoria del campionato per la compagine partenopea. Com'è stato per voi partecipare a questo clima di festa?



David Monk: Come già detto, siamo molto fieri della nostra partnership con il Napoli, ed essere qui in questo periodo è davvero una bellissima coincidenza. Sapete, abbiamo pianificato queste finali al Napoli Comicon molto prima che iniziasse la stagione calcistica, e pensare di prendere parte alla festa scudetto per noi significa molto.

Gli eventi di eSport

Everyeye.it: eFootball punta a permettere a chiunque di competere in numerosi eventi online e community: quanto è importante per i giocatori avere questa opportunità?



David Monk: Gli eventi che abbiamo organizzato nel paese credo siano una bella testimonianza di quanto significhi per noi la community italiana. Inoltre abbiamo dato vita alla coppa KONAMICI, attraverso la quale i fan italiani possono partecipare gratuitamente a una competizione per mettersi alla prova.

Siamo molto soddisfatti dei risultati, perché KONAMICI ha raccolto il 73% della fanbase d'Italia.



Everyeye.it: Quale è l'obiettivo della Coppa Italia eFootball portata al Comicon? Si tratta tra l'altro di uno dei più importanti eventi live targati Konami in Italia ormai da anni...



David Monk: Gli obiettivi sono tanti, in realtà. Anzitutto c'era la volontà di creare un evento di intrattenimento calcistico non soltanto per chi segue il fenomeno eSport, ma in generale per chiunque sia appassionato allo sport, così da avvicinare un pubblico sempre più vasto al nostro videogioco.

L'altro obiettivo riguarda anche il celebrare i nostri partner a trecentosessanta gradi, tra cui i loro sostenitori e gli eSport player.



Everyeye.it: Pensate che puntare sulle partnership singole con le squadre sia meglio che farlo con i vari campionati?



David Monk: Domanda molto interessante, perché sapete, eFootball si basa fondamentalmente su un unico grande principio creativo: simulare il calcio giocato. E simulare il calcio giocato significa anche riprodurre nella maniera più fedele possibile tutto ciò che riguarda i nostri club partner, dalle divise agli stadi, in modo che i fan trovino all'interno del titolo una perfetta versione digitale delle controparti reali. Da questa prospettiva, per noi è molto importante avere club di questa caratura, perché gli appassionati che si divertono col nostro prodotto devono sentirsi parte di questa rappresentazione accurata e vivere le loro squadre del cuore.