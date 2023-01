eFootball 2023: le novità del gamplay, Konami verso la redenzione?

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo un inizio tutt'altro che facile, Konami è riuscita negli ultimi dodici mesi a rimettere faticosamente in carreggiata l'ambizioso progetto eFootball. Il passaggio all'Unreal Engine ha complicato non poco i piani degli sviluppatori nipponici, mentre la scelta di abbracciare un modello di business "free-to-play" con tanto di cross-play tra console, PC e dispositivi mobile ha confuso non poco i giocatori, che si sono trovati improvvisamente orfani dell'amata serie Pro Evolution Soccer e, soprattutto, con un sostituto problematico.



Il rebrand voluto, cercato e probabilmente necessario nelle intenzioni di Konami per arginare lo strapotere dell'accoppiata FIFA/EA (giunta al capolinea, dal prossimo anno si passa a EA Sports FC) per ora non ha dato i risultati sperati. Dopo mesi di malcontento, gli appassionati hanno ritrovato il sorriso con l'aggiornamento 2.0.0 (qui il nostro recente speciale su eFootball 2023) che ha sistemato un buon numero di magagne tecniche/grafiche e dato - finalmente - una svolta a un gameplay afflitto da numerose problematiche e da discutibili scelte di design. Passiamo quindi alla disamina dell'ultimo update, reso disponibile da Konami "solo" qualche giorno prima di Natale (era previsto originariamente per il 15 dicembre).

Il gameplay cambia (ancora una volta)

L'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023 non ha portato in dote ciò che in molti si aspettavano, ossia la Master League (o Campionato Master). L'ultima patch, infatti, non aggiunge alcun tipo di contenuto particolare se si escludono gli update ai valori dei giocatori/allenatori, alle rose delle squadre del campionato brasiliano e alle maglie ufficiali dei principali club, ai cartelloni pubblicitari e alle immagini dei calciatori.

Le modifiche in seno alla nuova versione in altre parole si focalizzano sul gameplay che è stato - per l'ennesima volta - stravolto e danno l'idea di come il team di sviluppo stia cercando in tutti i modi a trovare la classica quadratura del cerchio. L'esperienza proposta da eFootball 2023 si conferma a due facce: offline la simulazione di Konami funziona in un certo modo, con un'azione di gioco più ragionata, mentre in modalità online il ritmo è molto più sostenuto e frenetico.



Una soluzione che sulla carta dovrebbe accontentare un po' tutti, al netto della mancanza di contenuti importanti. L'update 2.3.0 di eFootball 2023 non offre novità significative per quanto riguarda le due principali modalità di gioco disponibili, ossia le Squadre Autentiche e il Dream Team. Il collettivo nipponico ha cercato un nuovo bilanciamento del gameplay apportando una serie di cambiamenti al motore fisico della simulazione: in particolare si è lavorato sul dribbling, sulla protezione del pallone e sugli scontri corpo a corpo.

Il tocco di prima è stato rimodellato così come la gestione dei passaggi. In poche parole, la CPU dovrebbe scegliere con più raziocinio i destinatari della palla. La stessa cosa vale anche per i filtranti, indirizzati con maggiore precisione negli spazi aperti. Konami ha cercato di dare ulteriore equilibrio ai calciatori nei contatti aerei e un miglior controllo della sfera a mezz'aria. In difesa sono stati apportati diversi cambiamenti, in primis nei blocchi su cross e tiri e soprattutto nella marcatura a uomo: con il nuovo update i difensori si posizionano in modo più realistico rispetto all'avversario di quanto fatto con il precedente aggiornamento. E per rendere i comportamenti delle squadre più credibili si è lavorato sul movimento dei membri del team in fase offensiva e difensiva e con certi stili di gioco. Per quanto riguarda i fischi arbitrali, è stato risolto un problema relativo al fuorigioco e sono stati chiaramente eliminati diversi bug, errori e crash che riguardano non solo il gameplay ma anche i menu, le telecronache e altro ancora.

Le nostre impressioni

Innanzitutto, l'esperienza proposta da eFootball 2023 cambia in modo netto se si gioca offline oppure online. È soprattutto una questione di ritmo: quando si affronta la CPU ai livelli più alti (Superstar e Leggenda) e indipendentemente dalla velocità di gioco selezionata, si è costretti a un approccio un po' più ragionato per cercare di aprire i varchi in difesa. Le squadre gestite dall'IA occupano diligentemente gli spazi, proteggono il pallone e lo fanno girare aspettando l'imbucata vincente.

Online l'azione risulta molto più furiosa e a tratti caotica: si punta subito a recuperare la sfera con un pressing asfissiante (scivolate e contatti di vario tipo) per prendere in velocità i difensori avversari. I giocatori umani, infatti, hanno la tendenza a scaricare il pallone con rapidità per arrivare alla conclusione il prima possibile. Nelle divisioni più forti (le prime tre) non mancano i calciatori abili nel puntare uno contro uno l'uomo o nel proteggere la sfera per far salire la squadra.



Domandone: i dribbling funzionano meglio? La risposta è "ni": controllando Messi, Neymar o Di Maria si avverte una minore leggerezza nei movimenti - in qualche caso il "peso" dei calciatori non viene simulato adeguatamente - anche se continua a mancare una certa armoniosità e fluidità nelle animazioni. L'effetto pattinamento sul campo è complessivamente diminuito e la protezione della sfera diventa fondamentale quando si affrontano avversari forti.

Per quanto riguarda i passaggi, la palla si sposta più velocemente da una parte all'altra mentre i rimbalzi sul manto erboso sembrano ancora troppo artificiosi (soprattutto rasoterra): quello che continua a non funzionare è la ricezione del pallone. In certe situazioni, infatti, la CPU tende a indirizzare la palla al compagno più vicino invece che al giocatore desiderato. Con l'aggiornamento 2.3.0 sono aumentati gli errori nei passaggi e i rimpalli fortuiti in mezzo al campo: stoppare la sfera e girarsi in molte occasioni diventa un'impresa.

Spesso si riescono a intercettare palloni sulla carta impossibili, altre volte invece si mancano clamorosamente pur essendo a mezzo metro (i giocatori talvolta interrompono bruscamente la loro corsa). Apprezzabile l'aggiunta di nuove animazioni in caso di errore: quando un atleta sbaglia uno stop elementare o porta la palla fuori dal campo lo vedremo disperarsi e arrabbiarsi. L'IA sembra soffrire meno il pressing ed esibisce una maggiore varietà non solo nei passaggi ma anche nelle giocate, soprattutto quando viene pressata nella propria area. La CPU tende a prendere maggiormente l'iniziativa, provando a saltare gli avversari in dribbling e giocando di sponda per favorire gli inserimenti in area di rigore. Quando non trova spazio, invece, fa ripartire intelligentemente l'azione da dietro in attesa di qualche improvvisa verticalizzazione. Questo miglioramento in attacco fa da contraltare a una minore "cattiveria" in difesa: le squadre gestite dall'IA sono diventate meno aggressive nei tackle e nelle battaglie aeree.



La reattività in sede difensiva è complessivamente migliorata anche se i contatti/scontri in certe situazioni sono rivedibili così come i falli, che restano un problema da risolvere per gli sviluppatori: la frequenza con cui gli arbitri fermano il gioco e tirano fuori i cartellini è insufficiente (per usare un eufemismo). In sostanza, i maxi recuperi visti in Qatar 2022 non sono stati - per ora - contemplati. Da notare, infine, come i livelli di difficoltà Superstar e Leggenda siano stati ritarati verso l'alto, così da offrire sfide più impegnative.