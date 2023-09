eFootball 2024 gratis: il gameplay migliora, i contenuti offline sono pochi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Dopo due anni piuttosto travagliati, tra scelte discutibili di gameplay e bug d'ogni sorta, il titolo di Konami giunge a un appuntamento importante. Siamo al fischio d'inizio di eFootball 2024, che abbiamo provato in modo approfondito nella speranza che potesse confermare i progressi compiuti in questi mesi e fare la felicità degli appassionati di lunga data. Cominciamo dalla notizia positiva: la simulazione calcistica si è rivelata piacevole da giocare, seppur con pochissimi contenuti offline al seguito. Senza ulteriori indugi, tuffiamoci in campo per scoprire i cambiamenti apportati all'esperienza ludica e le sue mancanze.

Dribbling più reattivi

L'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023 aveva riportato il gameplay sulla retta via. Con eFootball 2024 Konami sembra fatto la pace con la sua community.

I calciatori si muovono in modo fluido, adottano soluzioni difensive intelligenti e imbastiscono delle azioni credibili. Il controllo di palla di Messi, Leao e compagnia bella ha fatto un concreto step in avanti: sin dai primi tocchi si avverte una maggiore reattività, specie quando si deve padroneggiare la sfera a mezz'aria (gli stop di petto, per esempio, sono meno macchinosi). In certe situazioni non si è più costretti a scaricare il pallone per non perderlo: i dribbling sono più veloci e naturali e le finte di corpo permettono di guadagnare quella frazione di secondo per disorientare il difensore avversario e intanto allontanarsene. Rispondono meglio anche doppi passi, elastici e altre giocate alla Ronaldinho. Puntare e saltare l'avversario è qualcosa di esaltante: la macchinosità dei primi eFootball, in altre parole, ci è parsa un lontano ricordo. Si può ingannare un calciatore in difesa partendo da fermi, oppure muovendosi a piccoli passi fino ad accelerare di colpo (come nella realtà), così da ritagliarsi un'apertura preziosa e tirare in porta. Il feeling nei passaggi è migliorato ed è più facile smistare il pallone al "compagno giusto al momento giusto", mentre i filtranti si dimostrano più efficaci e precisi (anche quelli alti).



All'incremento delle percentuali di passaggi andati a buon fine contribuisce anche il calo dei palloni intercettati/recuperati: in eFootball 2024 per rubare la sfera di cuoio è necessario essere sulla linea di passaggio. Talvolta i centrocampisti riescono a strapparci la palla anche se non si trovano nella posizione ideale, eppure il loro raggio d'azione sembra essere stato settato verso il basso rispetto agli scorsi update.

Ottime sensazioni anche nei tiri, soprattutto nella gestione della potenza: non si avverte più quella frazione di ritardo tra comando e tiro che caratterizzava le passate versioni di eFootball e favoriva gli interventi dei difensori avversari per il motivo sbagliato. Konami, poi, ha dato una bella ripulita a certe animazioni che rendevano macchinosa non solo la fase di tiro ma anche quella di passaggio e soprattutto i contrasti. Funziona meglio anche la protezione della palla e la gestione della corsa: i calciatori in movimento sembrano scivolare molto meno sul terreno.

Comportamenti delle squadre e migliorie all'IA

La costruzione dell'offensiva appare velocizzata e non poco, indipendentemente dai settaggi scelti: a livello Medio con pochi passaggi è possibile arrivare in area di rigore.

Meno tattica, meno fisicità negli scontri e un ritmo di gioco aumentato sono la nuova norma. Il team nipponico ha curato ancor di più il posizionamento dei ventidue in campo: le squadre guidate dall'IA sembrano avere maggiore personalità in fase di costruzione e occupano gli spazi con più consapevolezza, anche nelle marcature. Chi ha provato le precedenti versioni non faticherà a notare i progressi compiuti: in alcune situazioni la CPU tende a ricorrere a una fitta rete di passaggi per mettere in difficoltà il giocatore, in altre si diverte a verticalizzare cercando qualche soluzione dalla distanza o combinazione veloce in area di rigore (si dimostra spietata).



C'è una maggiore varietà nell'esecuzione degli schemi ma non tutto è ancora perfetto. Veder giocare il Milan di Pioli o l'Inter di Inzaghi allo stesso modo fa un po' storcere il naso, così come affrontare formazioni meno blasonate che sbagliano pochi passaggi e hanno difese impenetrabili.

Il livello di sfida a difficoltà Superstar sembra aver subito un incremento, ed è fondamentale avere un buon numero di centrocampisti in mezzo al campo per recuperare velocemente i palloni. In attacco è meglio schierare tre punte e avanzare centralmente: il gioco sulle fasce sembra regalare meno soddisfazioni in eFootball 2024.

Recuperi (meno) miracolosi

I calciatori cambiano posizione spesso, suggeriscono il passaggio e vanno a recuperare il pallone anche in zone del campo non abituali per far ripartire l'azione immediatamente. In difesa Konami è intervenuta a gamba tesa per sistemare la questione recuperi: certe rimonte in corsa non si vedono più. Se Leao salta un difensore scarso e s'invola velocemente verso l'area di rigore non verrà più raggiunto anche dal terzino più scarso presente nel gioco.

I difensori ad ogni modo riescono ad anticipare un attaccante avversario e a mettere a segno delle spazzate salvifiche, peraltro forti di nuove animazioni. In definitiva, la CPU ogni tanto lascia qualche buco ma la situazione difensiva si è evoluta positivamente. La sfera di cuoio rotola in modo differente rispetto alle prime versioni di eFootball e il manto erboso si deteriora in modo più credibile. Giocare in condizioni meteo avverse (pioggia e neve) permette di apprezzare la fisica del pallone: non è ancora perfetta ma i rimbalzi sono di un altro pianeta rispetto a quanto visto due anni fa.

Mancano i contenuti offline

Sui portieri l'idea di Konami era quella di rendere più sensate le loro decisioni, ossia quando bloccare la palla oppure respingerla di pugno (sono state aggiunte nuove animazioni). Nonostante i proclami il risultato non è privo di incertezze: in alcune situazioni l'IA sembra essere più lucida, in altre tende a compiere errori grossolani.

Nel corso della nostra prova non ci è più capitato di causa degli autogol in caso di passaggio all'estremo difensore (nelle precedenti iterazioni di eFootball questi a volte non recuperava la palla e la faceva viaggiare indisturbata verso la rete). Inoltre, i portieri sono diventati più reattivi anche quando fuori dai pali. È stata rivisto anche lo stato di forma dei calciatori, che presentava qualche bug di troppo nelle passate versioni. Per quanto concerne la dimensione offline, la situazione è tutt'altro che rosea. Gli utenti possono scendere in campo coi top team, alcuni dei quali - inclusi Inter, Milan, Napoli, Arsenal, Barcellona - sono aggiornati per quanto concerne i kit e le rose. Ci sono poi gli stadi in esclusiva eFootball, come l'Allianz Arena, lo Spotify Camp Nou, San Siro e lo Stadio Olimpico, in cui disputare amichevoli e allenamenti con minutaggio e IA limitati (la difficoltà è settabile a livello Principiante, Medio e Superstar). Per il resto, niente Master League, modalità Carriera, tornei o altro. Per intenderci, Konami spinge forte sull'online e l'introduzione delle "carte booster" ne è l'ennesima dimostrazione.



Si tratta di potenziamenti che sono in grado di migliorare e personalizzare le carte dei propri giocatori e della propria squadra. Gli eventi/obiettivi online sono divertenti da completare e permettono di guadagnare un buon numero di monete anche senza essere costretti ad aprire il portafoglio. Sul fronte Divisioni, invece, il matchmaking si diverte a fare le bizze proponendo spesso degli incontri poco equilibrati, tra chi ha una squadra di top player e chi invece ha appena cominciato a giocare. Da un punto di vista grafico eFootball 2024 è stato ripulito per benino: i volti dei calciatori in media sono migliorati nettamente, al pari dei campi da gioco.