EIC League of Legends Week 2: è subito vendetta Forge sugli OP

Giunge al termine la seconda settimana di ESL Italia Championship su League of Legends e le sorprese continuano a fioccare come neve in alta montagna. Positive da un lato, con i Dragons Power rivalutati dopo la sconfitta con i 4G della Week 1, e negative dall'altro, con gli iDomina in caduta libera. Per loro fortuna, una volta toccato il fondo, si può iniziare a scavare.

Risveglio infernale per i Cyberground

Dopo l'ottima partita d'esordio dei Cyberground contro gli iDomina, la squadra palermitana non riesce a replicare lo stesso risultato. Perché in realtà sotto il profilo della prestazione c'è poco da recriminare in un match ben controllato in cui Sharpie e Luque, in corsia inferiore, affrontano per la prima volta gli ex compagni degli Inferno. Fino al minuto 13 è calma piatta, con nessuna delle due squadre che vuole esporsi: entrambe sanno che il formato Bo1 a single round robin, senza girone di ritorno, non concede errori.

Al minuto 13 però il rischio, calcolato, decidono di correrlo gli Inferno spostandosi in quattro in corsia superiore. "Troppo presto", potrebbero pensare alcuni, ma è l'azione che sblocca il match: arrivano insieme il Primo Sangue sul Trundle nemico e la prima torre esterna: è il vantaggio su cui gli INF costruiranno la vittoria del game. Il secondo momento decisivo arriva al minuto 20: il jungler Tunaraz, fresco innesto greco, vince il duello di Smite con Vethorn dei CGG raccogliendo un drago infernale e consentendo alla propria squadra di ottenere tre uccisioni sul team nemico. Al vantaggio si aggiunge la follia di Saddy che con la sua Kai'sa si lancia in mezzo a tre avversari: ne uccide due prima di vedere schermata grigia. Sempre solido Phantomles che, insieme alla squadra, dimostra di aver già fatto passi da gigante in fatto di coordinazione di team. Per i CGG è una lenta e inesorabile fine verso la distruzione del proprio Nexus.

"Il mio regno per un midlaner"

Avere un giocatore come Vaniiali sarebbe il sogno di molte squadre. Il problema è che sia lui che il team sanno che si tratta di una situazione temporanea in attesa di trovare il sostituto dell'ex Tsuzume. Vaniiali ci mette tanta buona volontà e abilità meccaniche, ma dalle partite è chiaro che tra lui e il resto del gruppo la sinergia non sia ai massimi livelli. Difficile trovarla con un giocatore a tempo determinato.

Nonostante la situazione ambigua gli iDomina riescono a indirizzare il match verso lo stile che più preferiscono: il caos totale. I Racoon li accontentano ma al minuto 17 decidono di averne abbastanza e di iniziare a giocare come un'unica entità pensante: collassano in massa nella corsia superiore sorprendendo gli avversari. Aki, il midlaner, cresce sempre di più con una Cassiopeia devastante. Il game, anziché decollare, torna di nuovo in stallo per 10 minuti. Ancora una volta sono i Racoon a prendere l'iniziativa e a sorprendere Rharesh e compagni: tripla uccisione per Aki e Barone Nashor per tutta la squadra. Ovvero, game per i Racoon.

Per il potere del drago

Il Clan doveva essere una delle pretendenti ai primi posti del campionato ma l'inizio di stagione non è tra i migliori. La squadra vincitrice di tutte le partite in Lega Seconda, e conseguente promozione, sembra aver perso la lucidità che l'aveva contraddistinta. Passi la sconfitta, prevedibile, contro gli Outplayed. Ma essere battuti dai Dragons Power può avere due significati: o che i CLAN Vipers si sono persi per strada o che i DP sono una squadra da temere. E non sappiamo quale sia più preoccupante.

Perché al di là di eventuali demeriti dei CLN, i Dragons Power hanno dimostrato di essere più che mai solidi. Gli innesti stranieri del greco Fox in corsia superiore, e dello svizzero Vango in corsia centrale hanno iniziato a dare i propri frutti, aiutando la crescita di tutta la squadra. Ancora imperfetti, vero, ma facilmente migliorabili.

Le aspettative sui DP sono adesso elevate dopo una vittoria così convincente contro i CLN, maturata con attenzione e pazienza, senza grosse sbavature. Vango in corsia centrale ha dominato se dimentichiamo alcune supreme andate "leggermente" a vuoto. Il resto è scuola, con le rotazioni che permettono loro di spingere sulle corsie e penetrare nella base avversaria dei Clan Vipers obiettivo dopo obiettivo.

Riserva a chi?

Non chiamatele riserve di lusso. Il quintetto dei Forge è indubbiamente composto dai giocatori che meno spazio hanno trovato in stagione, ma definirle "riserve" sarebbe un'offesa per loro e per chi li ha scelti. Se la settimana scorsa ne avevamo avuto un anticipo nel match contro i DP, nella Week 2 abbiamo avuto la conferma di quanto siano eccezionali: anche rispetto agli Outplayed.

Una partita mai in discussione in cui la mancanza di Orome in corsia superiore si fa sentire sempre più. Belze, non per colpa sua, gioca sostanzialmente un altro incontro per quasi 20 minuti, bloccato in corsia superiore dalla pressione costante di TheGame con Shen. Per sfuggire alla morsa dei Forge gli OP tentano anche una rotazione del duo Proxey&Brizz che non porta a nulla. Somejoio è un treno, per citare Guido Bordoni, analyst del Team Forge: "Olaf soffre la pressione su tre corsie ma lui non lo sa e asfalta chiunque gli si pari davanti." Compreso il jungler avversario, lo Shadow che al momento è al primo posto delle partite classificate.

Per non parlare di Cohle, irresistibile con Vladimir sia nelle fasi di corsia, in cui bullizza il malcapitato DrMatt che nelle fasi finali di partita quando corre da solo contro quattro avversari sotto la torre nemica. Uscendone vivo con un'uccisione in tasca. Ultima menzione per Decapsy, sempre più protagonista e apparentemente già ben integrato con la sua nuova squadra. La sua Morgana, dopo appena due game, è già da considerare un ban mirato. Alla fine della fiera, come piace dire a Marcello "Ferakton" Passuti, uno dei commentatori di EIC, a distruggere il nucleo degli Outplayed non è nessuno dei Forge. Ci pensano i minion a espletare la pratica con la strada spianata dai due inibitori distrutti e dal potenziamento del Barone Nashor.



La prossima settimana sarà scontro al vertice tra Team Forge e Inferno eSports, uniche due squadre a punteggio pieno: chi ne esce illeso ipoteca con ogni probabilità un posto tra i primi quattro e la qualificazione alle finali dal vivo. A fondo classifica sarà invece già scontro salvezza tra Clan Vipers e iDomina: un attimo di respiro per il vincitore, un passo ulteriore verso il baratro per il perdente. Potete seguire i match del torneo sui canali ufficiali Facebook, Twitch e YouTube di ESL Italia.