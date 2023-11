Emanuele di Savoia sponsorizza un bizzarro videogioco e cerca fondi

Emerso di sottecchi dalle volute dell'etere internettiano, The RoyaLand è un nuovo MMO promosso da Emanuele Filiberto di Savoia, portavoce di un progetto che mira a calare i giocatori in un mondo "utopico" popolato, fra gli altri, dai membri di diverse dinastie di ex-regnanti. Un particolare che naturalmente ci porta a mettere in discussione il taglio "utopico" di cui sopra, pur contribuendo a dare al tutto un sapore alquanto surreale, in linea con i caratteri di un'iniziativa a dir poco stravagante.

Ambiguità a corte

Il primo teaser di The RoyaLand è un mirabile ricettacolo di sfumature pirandelliane, un campionario di elementi che poco o nulla hanno a che fare con la comunicazione in ambito videoludico, se non per la generica assonanza di claim tanto vuoti quanto mal assortiti. In buona sostanza è come organizzare un panel sul seitan alla sagra delle frittole di Malvagna, sfruttando come gancio la vicinanza cromatica tra un panetto di glutine e una terrina di ciccioli.

Lasciando da parte i parallelismi a base di sugna, nonché i dissesti di una presentazione composta da immagini generiche (chiaramente fatte con l'IA) sulle note di un tema musicale stranamente familiare (qualcuno ha detto Starfield?), cerchiamo innanzitutto di capire che cos'è The RoyaLand. Stando alle note presenti sul sito ufficiale del progetto, si tratta di "una coinvolgente esperienza fantasy online e offline a tema ‘regalità', alimentata dall'intelligenza artificiale", e con un assetto simile a quello di MMORPG.



Tra le caratteristiche chiave della produzione viene citata la possibilità di creare avatar digitali "proprietari", guadagnare valuta in-game e amministrare un territorio virtuale con "asset" vari ed eventuali, il tutto in un contesto che sfrutta l'IA per ampliare la gamma dei contenuti "premium" disponibili nel mondo di gioco. In buona sostanza, la descrizione sembra suggerire che The RoyaLand Company abbia in programma di lanciare una sorta di metaverso, e alcune diciture fanno pensare alla volontà di inserire nell'esperienza due elementi spesso associati a prodotti di questo tipo, ovvero criptovalute ed NFT.

Sorvolando sul tempismo non proprio eccellente dell'iniziativa, e sui lineamenti distopici di un ecosistema digitale che considera il coinvolgimento di famiglie reali deposte un valore aggiunto, risulta quantomeno difficile non notare l'enorme quantità di segnali di pericolo che costellano il profilo del progetto. Tanto per cominciare l'inconsistenza del concept, infiocchettata alla meglio utilizzando termini più o meno tecnici, fa pensare che nessuna delle persone coinvolte abbia contezza di come funziona realmente il mercato cui The RoyaLand si rivolge, e ancor meno di come comporre un'esperienza interattiva che abbia una qualche presa sul pubblico. D'altronde nel team capitanato da Emanuele Filiberto di Savoia è per la gran parte composto da personalità senza alcun precedente nell'industria del gaming, con diversi esperti di finanza e - a sorpresa - un produttore musicale a supervisionare il lato creativo dell'impresa.



In relazione ai nostri sospetti sulla natura della produzione, non manca ovviamente un esperto di blockchain, cui si aggiunge il cofondatore di Neosperience, l'azienda che all'atto pratico dovrebbe occuparsi dello sviluppo di The RoyaLand. Su queste note è impossibile non accendere un'altra luce rossa: la compagnia in questione è infatti attiva nei settori del marketing e della digitalizzazione aziendale, senza alcun trascorso di rilievo sul versante dello sviluppo videoludico. Ancora una volta, decidiamo comunque di soprassedere sulla questione - almeno transitoriamente - per porci la domanda più importante di tutte: a chi si rivolge l'iniziativa dell'erede di Casa Savoia?

Escludendo dal discorso il patriziato reazionario e quelli che ancora covano un certo livore per i risultati del referendum del ‘46, sia per ragioni culturali che per gli effetti fisiologici della senilità, possiamo constatare come oggi la platea dei videogiocatori ospiti una quota estremamente ridotta di utenti che, per un motivo o per un altro, varcherebbero i confini di un mondo digitale spinti dal desiderio di scambiare quattro chiacchiere col Duca di Meclemburgo. Sì, l'ippicoltura è indubbiamente un evergreen della chiacchiera internettiana, ma la sua presa sul pubblico ludens è in caduta libera sin dai tempi della Campagna di Russia.



Tutto questo senza neanche scomodare le prospettive sulla congiuntura di un segmento del mercato, quello degli MMO e dei metaversi, già piuttosto affollato e di difficile penetrazione, anche quando a dirigere i lavori è una compagnia con solide fondamenta nel settore. Allora perché lanciarsi in questa impresa, peraltro mettendoci la faccia con un "avatar digitale" che pare realizzato con un app di deepfake? Per il momento preferiamo lasciare la domanda in sospeso.

In ogni caso vale la pena di sottolineare che nella sezione "Investors" del sito ufficiale, dopo aver citato i 366 miliardi di dollari generati dall'industria videoludica nel 2023, The RoyaLand Company Ltd. apre le porte agli investitori desiderosi di partecipare all'iniziativa, aggiungendo i propri fondi a quelli di un'azienda radicata a Bermuda, un territorio noto per le palme, le spiagge bianche, il clima subtropicale e altre cosucce interessanti.



Come andrà a finire? In tutta onestà non ci aspettiamo risultati di alcun genere, ma nel dubbio abbiamo già preparato il popcorn.