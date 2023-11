Enotria The Last Song è un 'souls più accessibile, ma comunque hardcore'

Nella cornice della Milan Games Week 2023, i ragazzi di Jyamma Games si sono accomodati nello stand di Everyeye.it per raccontare Enotria: The Last Song, promettente "summer soulslike" al quale stanno dando forma presso le loro fucine digitali di Milano. Ecco tutto ciò che è emerso durante la chiacchierata con Andrea Beneduci (Executive Producer), Roberto Pavan (Tech Designer) e Federico Ferrarese (Art Director).

Alla scoperta del gameplay

Enotria: The Last Song ha catturato fin da subito la nostra attenzione per il suo particolare setting. Piuttosto che calare il giocatore in un contesto lugubre popolato da esseri ripugnanti, il soulslike di Jyamma Games preferisce attingere a piene mani dal nostro folklore per trasportare il giocatore in ambientazioni illuminate dal sole e modellate sulla base di città italiane realmente esistenti.

Dopotutto, come dichiarato dall'Art Director Federico Ferrarese, l'obiettivo del team è quello di realizzare "un gioco che in qualche modo possa rappresentare la cultura italiana e allo stesso tempo raccontare qualcosa del nostro paese che normalmente non viene visto" dagli stranieri, abituati ad una versione stereotipata e non sempre esaustiva. Enotria: The Last Song prova a farlo unendo un'atmosfera colorata e sgargiante con la difficoltà tipica dei soulslike, in modo da dare forma ad un peculiare contrasto tra il bello e il pericoloso. Il mondo è attanagliato dal Canovaccio, un'eterna e contorta rappresentazione che, rispondendo all'ideale di bellezza voluto dai potenti Autori, mantiene ogni cosa in una stasi innaturale. Solo una persona, il Senza Maschera, è riuscito a ribellarsi al disegno di tali essere. Capace di sfruttare il potere dell'Ardore, è l'unico in grado di cambiare Maschera al bisogno, libero com'è dal giogo degli Autori e dalla necessità di seguire un copione prestabilito. Il mondo del teatro, al quale i ragazzi di Jyamma Games si sono fortemente ispirati per dare forma al gioco, funge così da "metafora della società italiana, dotata di una cultura ricchissima ferma da tanto, troppo tempo nei suoi ruoli precostituiti."



Lo stesso Pulcinella nasconde molto più di quanto non dia a vedere: dietro al suo inconfondibile aspetto cela una forte realtà di critica sociale, che Enotria: The Last Song prova a svelare tanto ai giocatori italiani, quanto agli stranieri attirati in prima battuta da personaggi così iconici.



Il nostro paese, che nel corso dei secoli è stato influenzato anche dai conquistatori venuti da altri paesi, ha funto da principale fonte d'ispirazione per gli artisti di Jyamma Games.

Non aspettatevi città realmente esistenti, ma vi sentirete subito a casa riconoscendo un'estetica oltremodo famigliare. A tal proposito Ferrarese ha spiegato: "All'interno del gioco abbiamo un sacco di posti reali. Ci siamo ispirati a luoghi realmente esistenti, ma il nostro è un mondo fantasy. Non è una visita turistica al nostro paese, è un mondo alternativo costruito sulle nostre basi culturali e contenutistiche. Volevamo avere la libertà espressiva di raccontare un mondo ispirato alla nostra storia, alla nostra cultura e al nostro paesaggio, ma che non ci vincolasse al mero riferimento storico".



I reparti artistici sono dunque stati liberi di sbizzarrirsi nella creazione di città come Quinta, che fa da sfondo alla build riproposta alla Milan Games Week 2023 (che è la stessa del Tokyo Games Show 2023, dunque vecchia di qualche mese). Anche se di primo acchito può ricordare la Liguria e le sue Cinque Terre, l'Art Director ha spiegato che al suo interno sono celati elementi tratti da quasi tutti i luoghi dell'Italia. Dalle parole del Tech Designer Roberto Pavan son emerse poi alcune interessanti dettagli sulle animazioni e, di conseguenza, sul Parry, che figura a pieno titolo tra i pilastri fondanti del sistema di combattimento di Enotria: The Last Song.

Le animazioni sono state oggetto di grande attenzione da parte degli sviluppatori milanesi, ben consci che da esse dipende in larga misura la difficoltà percepita del gioco. Al fine di rendere l'esperienza hardcore ma non frustrante, hanno lavorato sulle regole delle animazioni al fine di rendere l'azione e la direzionalità dei colpi sempre leggibili. In merito alla questione Pavan ha dichiarato: "Questo gioco sarà più accessibile, ma sarà comunque un soulslike hardcore. Per avere la leggibilità assoluta ed evitare che il giocatore diventi frustrato, abbiamo studiato le animazioni in modo che, sia dal lato del personaggio che dal lato dei nemici, i colpi siano sempre leggibili e prevedibili, e che sia sempre chiaro cosa sta accadendo senza sorprese strane. Abbiamo lavorato tantissimo e continuiamo a lavorare sui periodi di visibilità, i key frame di animazione, che consentono al giocatore di capire la direzione del colpo e quando sta partendo il colpo".



A beneficiare di una progettazione così fine è stato chiaramente anche il Parry, per il quale Jyamma Games è andato a lezione dagli altri soulslike decidendo infine di prendere ispirazione da Sekiro: Shadows die Twice. Anche in questo caso gli sviluppatori hanno lavorato per renderlo comprensibile e reattivo, senza raggiungere la velocità d'esecuzione richiesta negli altri giochi.



L'obiettivo, anche per questa meccanica di gameplay, è ancora una volta quello di fornire al giocatore tutti gli strumenti e il tempo per poter leggere le animazioni, in modo da eseguire tempestivamente il parry e proseguire con la concatenazione delle altre mosse. Impegno che ha coinvolto anche il team dei grafici: nei soulslike avvolti dall'oscurità è facile implementare dei feedback luminosi, mentre nel mondo vivido e assolato di Enotria: The Last Song si è reso necessario un attento studio dei colori per poter offrire ai giocatori degli input visivi adeguati per la corretta esecuzione del parry.

A tal proposito, Ferrarese è intervenuto confessando che il dipartimento grafico si è persino visto costretto a desaturare certi colori pur di garantire il giusto contrasto con gli effetti del parry - un processo iterativo che continua ancora oggi. A margine, Pavan ha ammesso che l'Unreal Engine 5 alla base di Enotria: The Lost Song "è un motore estremamente potente che da la possibilità di raggiungere una qualità sicuramente molto alta e su cui stiamo costantemente lavorando su. Ovviamente, è un engine nuovo che richiede il giusto livello di attenzione che i nostri reparti tecnici stanno gradualmente raggiungendo".

Dimensione GDR

Dopo le rassicurazioni sull'offerta contenutistica di Enotria: The Last Song, che sarà tutt'altro che misera dovendo offrire uno spaccato fantasy dell'Italia intera, il discorso si è addentrato nella dimensione GDR dell'esperienza. L'aspetto narrativo di Enotria: The Last Song si ripercuote sul gameplay, dal momento che il protagonista, l'unico immune alla maledizione degli Autori, può cambiare Maschera - e dunque stile di gioco - al bisogno. Più precisamente, è possibile personalizzare e portare con sé tre differenti loadout, ognuno dei quali associato ad una Maschera e ad un preciso set di abilità e poteri.

La possibilità di passare da uno all'altro in qualsiasi momento, permette di adattarsi ad ogni situazione di gameplay impiegando lo stile di gioco che più si addice. Un ampio skill tree, denominato Path of Innovator, permette inoltre di sbloccare delle abilità aggiuntive da inserire nei loadout per creare nuove sinergie e dare ulteriore spinta alla dimensione RPG.



Il tutto è reso ancor più emozionante da una sorta di Intelligenza Artificiale adattiva, che a detta di Pavan "è tarata per rispondere a ciò che il giocatore ha a disposizione." Quello che è apparso come uno degli spunti più interessanti dell'intera chiacchierata non ha purtroppo trovato ulteriori chiarimenti, ma possiamo assicurarvi che approfondiremo la questione non appena ci sarà data la possibilità.

Pavan ha inoltre confermato che quelle che nella schermata dei loadout vengono indicate come Lines, non sono altro che la versione delle magie di Enotria: The Last Song. Contrariamente a quanto avviene in giochi simili, qui le Lines sono "a carica", in altre parole non possono essere ripristinate manualmente al bisogno. "Per questa ragione avremo Lines che si ricaricano più velocemente, tarate per essere molto efficaci e di diverso tipo (starà a voi scoprirle e capire quando usarle, alcune entrano meglio in sinergia con alcune build piuttosto che con altre, anche in base alle statistiche) e hanno un buon impatto soprattutto se il giocatore sa utilizzarle al momento giusto". Con un sistema del genere, è stato possibile creare delle Lines estremamente potenti, poiché se mancano il bersaglio non possono essere ricaricate subito (non essendoci un mana da poter ripristinare con delle pozioni). Non è neppure possibile conservarle per i boss, visto che ad ogni scontro la ricarica parte da zero. A rendere l'esplorazione ancor più interessante ci sono degli emblemi luminosi disseminati per lo scenario, denominati Rift e capaci di alterare la realtà.



Tra quelli visibili nella build della Milan Games Week, ce ne sono alcuni che permettono di modificare lo scenario, offrendo vantaggi in combattimento, aprendo nuove strade o consentendo la risoluzione dei puzzle, altri invece che trasportano in ulteriori luoghi mettendo il giocatore dinanzi a nuovi incontri, con difficoltà graduali e variabili. Non mancheranno ovviamente neppure delle aree secondarie e luoghi ricchi di segreti tutti da scoprire

Con lo sviluppo pronto ad entrare nella fase più "calda", i ragazzi di Jyamma Games hanno approfittato dell'ospitata nello stand di Everyeye per annunciare che i preordini di Enotria The Last Song prenderanno il via nel mese di gennaio 2024.



La data di lancio definitiva del gioco non è ancora nota, in compenso, con lo scopo di raccogliere il feedback dei giocatori e presentarsi al varco nella miglior forma possibile, Enotria: The Last Song si concederà in prova nel corso di un Early Closed Beta Test per PC, al quale è possibile richiedere l'accesso seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale del gioco. La data di inizio è fissata per il 15 dicembre e potete aspettarvi una build più recente di quella mostrata nelle ultime occasioni. Attenzione però, i posti non sono illimitati, quindi mettete in conto la possibilità di non essere pescati.