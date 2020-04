Escape from Today: un videogioco per scoprire la musica degli Psicologi

Non sappiamo quanti dei lettori di Everyeye abbiamo mai sentito parlare di Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu): loro sono gli Psicologi, uno dei gruppi di pop-rap di maggior successo tra quelli nati in Italia negli ultimi anni. Oltre a seguire le loro gesta musicali, ci siamo anche molto incuriositi quando sul sito della loro etichetta Bomba Dischi è stato pubblicato il videogioco Escape from Today. Dato che qualche tempo fa Night Skinny, altro produttore/artista di quel giro, aveva lanciato sui canali la sua versione di Tetris, peraltro molto piacevole, ci siamo subito fiondati sul videogioco per provarlo.



Ed ecco la sorpresa: questi due ragazzi del 2001, grazie al supporto del team che ha sviluppato Red Rope: Don't Fall Behind e Circle of Sumo, hanno proposto una loro versione di Out Run, quel gioco che probabilmente molti di voi hanno provato in sala giochi sul finire degli anni ottanta. Abbiamo colto quindi l'occasione per raggiungerli, con mezzi rigorosamente digitali, per farci raccontare i natali di questo peculiare progetto.

Musica in gioco

"All'inizio l'idea era di realizzare un videogioco per promuovere il nostro prossimo disco. Poi chiaramente con l'emergenza e la situazione creatasi con il Covid-19 si è tutto un po' bloccato. Però, visto che credevamo molto in quest'idea, abbiamo voluto lanciarla subito, senza aspettare troppo - spiega Alessio - Quindi abbiamo voluto utilizzare questo videogioco per anticipare il nostro singolo, con tanto di record e sfide che sbloccano diversi tipi di premi, oltre che anticipazioni sul disco stesso".

"C'è da dire che, man mano che pubblicheremo gli aggiornamenti, il gioco includerà piccoli/grandi 'spoiler' sull'album, è naturale - chiarisce Drast/Marco - La nostra speranza, e anche un po' la nostra idea per i prossimi mesi, è quella di tenere in vita il portale, proprio per rendere questa operazione qualcosa in divenire e non semplicemente una trovata per promuovere un singolo".



"L'interfaccia grafica magari cambierà quando avremo un nuovo progetto - aggiunge Marco - Ci piacerebbe diventasse un ibrido, un qualcosa che col tempo continua ad offrire novità - afferma Drast aka Marco -Gli sviluppatori, è bene ricordarlo, hanno avuto tempi molto stretti e hanno lavorato benissimo. Basti pensare al fatto che, ogni trenta secondi, lo scenario di gioco cambia e si modifica. In fondo nella canzone stessa l'elemento tempo è fondamentale, ed era giusto rendere centrale questo aspetto anche nel prodotto".

"C'era un po' la paura di risultare 'cringe' - confessa Alessio - perché di solito i titoli di questo tipo, nati per una finalità specifica, alla fine lasciano il tempo che trovano. E invece no, perché il risultato è decisamente interessante e, vendendo il numero di accessi al sito e il numero dei download, ha trovato una risposta incredibile da parte degli utenti e di chi ci segue. E poi è anche gratis, per tutti".

Giochi per psicologi

"Quando mi annoio mi capita sempre di aprire un'app che si chiama True Skate e con la quale neanche gioco più attivamente, visto che ho completato qualsiasi tipo di sfida o di record- continua nel discorso Alessio - Semplicemente sto lì e uso questo skate virtuale come antistress. Quindi è facile capire come ci sia venuto quasi spontaneo inserire un videogioco nel nostro percorso creativo".



"Ad un certo punto ci era venuto in mente il concept per un gioco totalmente pazzo - racconta Marco - Una specie di Zelda ambientato a Roma dove ad un certo punto ci si spostava a Napoli, verso casa di Alessio. Sarebbe stato qualcosa di epocale, ma anche di molto, molto complesso da realizzare. Non c'era proprio il tempo necessario, però, magari più avanti, non è detto che si torni sull'idea".



A questo punto, appena abbiamo sentito la parola magica Zelda, non ci siamo trattenuti e abbiamo chiesto con quali giochi Marco e Alessio si sono avvicinati al mondo del gaming.

La risposta di Alessio è prorompente: "Io ho iniziato a giocare all'epoca della PS2 quando era un fenomeno di costume andare dai venditori ambulanti e acquistare magari pacchi di trenta, quaranta o anche cinquanta giochi - ci dice Lil Kaneki - E puntualmente i titoli non erano mai quelli che uno vedeva sulla copertina, ma tant'è. E così con PS2 ho scoperto giochi meravigliosi come Jak and Daxter, i primissimi giochi di Alien e, soprattutto, i titoli della serie Sly, che in molti si sono dimenticati ma che per me rimangono dei giochi meravigliosi, davvero eccezionali. Con delle suggestioni alla Tim Burton che sono state fondamentali per il mio immaginario personale".



"Io invece ho iniziato a giocare con i Pokémon dell'era DS. Console che tra l'altro mi aveva regalato mia nonna, nonostante qualche resistenza da parte della famiglia - afferma Marco/Drust - Ai tempi avevo catturato un Arceus per tutti i miei amici, ed ero anche un accanito collezionista di Pokemon shiny. Con due carissimi amici, Mario e Davide, giocavamo ovunque con Pokemon.

Andavamo in vacanza assieme, le nostre famiglie erano amiche, e quindi anche lì ventiquattrore su ventiquattro a giocare! Allo stesso modo mi sono chiuso su Crash of the Titans - aggiunge Marco - Dopo questa stagione intensa con la portatile di Nintendo, ho comprato Pokemon Zaffiro Omega e sono rimasto un sacco deluso. Proprio non mi sono andate giù le mega-evoluzioni così come l'ipervolo".

Passando a tempi più moderni, abbiamo chiesto al team quali giochi recenti sono stati di loro gradimento: "Ho vissuto l'ultima generazione di PlayStation assieme a mio fratello - ci dice Marco - comprando Infamous Second Son che ho finito con tutti e tre le varianti di karma. E quello per me è veramente una bomba, uno dei miei giochi preferiti sulla piattaforma, davvero splendido!" "Che gioco che hai tirato fuori - si inserisce Alessio - ma anche gli Infamous precedenti erano molto interessanti, e avevano qualche attinenza con il nostro immaginario. Ma mi piacciono tanto anche i Fallout e i Far Cry".



"Recentemente ho provato Doom 2016 e mi è molto piaciuto, così come Devil May Cry V che ho ho adorato in ogni suo aspetto - spiega Alessio - Poi va beh, anche se sono cambiati molto nel tempo, ho giocato a praticamente tutti gli Assassin's Creed e i Metal Gear Solid. Ci sono proprio cresciuto. E tra le delusioni più grandi che ho avuto c'è sicuramente Fallout 76".

Alla fine della nostra chiacchierata domandiamo agli Psicologi come mai invece non abbiamo mai parlato di gioco in cooperativa. "Non siamo del tutto estranei a questa tipologia di gioco, visto che anche io ho avuto il mio periodo Black Ops 3 - spiega Marco - però era più un modo per ritrovarsi online e parlare con gli amici. Non ci giocavamo seriamente. Alla fine per me conta molto la scrittura e la storia in un gioco, e quindi preferisco di gran lunga perdermi in un The Last of Us o in un Uncharted."



"Anche per me è così - sottolinea Alessio - senza dimenticare poi che per noi la possibilità di giocare in co-op è arrivata tardi, perché non tutti potevano contare su una connessione sufficientemente veloce".



Non ci resta insomma che giocare ancora una volta a "Escape from Today", disponibile sia per pc come per mac che per IOS e Android e attendere novità dagli Psicologi. Una volta che tutto questo sarà finito, magari andremo a sentire un loro concerto e gli chiederemo che cosa ne pensano di Death Stranding o di Cyberpunk 2077.