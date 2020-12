Esclusive Nintendo Switch: i giochi più attesi del 2021

La notizia è inequivocabile: Nintendo Switch non molla. A dispetto delle difficoltà legate alla pandemia, dell'uscita di una nuova generazione di console e del vociferato Switch Pro (che potrebbe vedere la luce proprio nel 2021), la grande N se ne infischia e va avanti dritta per la sua strada. Sarà un'annata cruciale per il futuro dalla fortunata console ibrida a marchio Nintendo, che entra ormai a pieno regime nella sua fase della maturità. Se alcune uscite, da Bayonetta 3 a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, sono tutt'altro che confermate, il 2021 di Switch si prospetta comunque tutt'altro che privo di uscite di rilievo. Sarà anche l'anno dell'atteso ritorno dei canonici Nintendo Direct? Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma nel frattempo fateci sapere nello spazio riservato ai commenti quali sono i vostri personalissimi most wanted da gustare tramite Joy-Con.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 12 febbraio

Super Mario 3D World si prepara a tornare su Nintendo Switch con una edizione Deluxe, godendo dello stesso trattamento riservato ad altri giochi per Wii U come Pikmin 3 (per approfondire, qui la nostra recensione di Pikmin 3 Deluxe), New Super Mario Bros U, Donkey Kong Countey Tropical Freeze e Hyrule Warriors.

Oltre a tutti i contenuti originali per single e multiplayer, questa nuova edizione includerà il DLC Bowser's Fury, focalizzato come si può intuire dal titolo sul celebre nemico della mascotte Nintendo. Un pacchetto extra che renderà Super mario 3D World + Bowser's Fury interessante anche per coloro che hanno già giocato la versione originale dell'avventura Nintendo.

Ghost 'n Goblins Resurrection - 25 febbraio

Capcom rispolvera la storica serie Ghost 'n Goblins con Ghost 'n Goblins Resurrection, una vera e propria reinterpretazione della saga di Arthur. Molto popolare negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90, Ghost 'n Goblins ha conosciuto poi un periodo di appannamento e gli ultimi episodi risalgono ai primi anni ‘10, pubblicati esclusivamente su mobile.

Che Resurrection possa rappresentare, come auspicato anche dal nome, l'inizio di una vera e propria seconda vita per il cavaliere smutandato di Capcom? Nonostante i valori produttivi in campo siano piuttosto contenuti, Ghost 'n Goblins Resurrection potrebbe essere la chiave giusta per far conoscere il brand anche ai nuovi giocatori.

Bravely Default 2 - 26 febbraio

Dopo una demo pubblicata su Switch a marzo scorso, Bravely default 2 si prepara ad arrivare, esclusivamente sulla console di Nintendo, il 26 febbraio del prossimo anno.

Si tratta di un gioco di ruolo con combattimento a turni che seguirà le vicende di quattro personaggi: un marinaio di nome Seth, una mercenaria chiamata Adelle, uno studioso errante di nome Elvis e Gloria, una principessa in esilio.

Monster Hunter Rise - 26 marzo

Monster Hunter: Rise è il primo titolo della serie a essere sviluppato esclusivamente per Nintendo Switch. Per l'occasione, Capcom ha deciso di sfruttare il malleabile RE Engine.

In Rise ritorna la classica formula tanto cara agli appassionati, a base di combattimenti contro mostri sempre più temibili e personalizzazione del proprio cacciatore. In questo capitolo è stato anche introdotto il Canyne, una sorta di lupo che il protagonista può cavalcare per raggiungere più velocemente le prede. Se volete saperne di più, eccovi la nostra anteprima di Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin - estate

Il 2021 vedrà l'uscita di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch ma non solo, in quanto Capcom pubblicherà durante l'estate del prossimo anno anche Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, sequel del capitolo originale pubblicato su Nintendo 3DS (qui trovate la recensione di Monster Hunter Stories).

Monster Hunter Stories 2 unisce le celebri meccaniche di caccia a elementi RPG per offrire un focus maggiormente basato sulla trama e la narrazione. Il gioco si presenta come un buon mix tra un gioco di ruolo ed un hunting game, con un design dei personaggi in stile anime e una storia ricca di colpi di scena, raccontata (anche) tramite l'uso di lunghe cutscene.

No More Heroes 3

Suda 51 torna a lavorare su una delle serie più importanti della sua carriera: No More Heroes 3, atteso in esclusiva su Switch, riprenderà le vicende di Travis Touchdown, ora alle prese con un pericolo molto insidioso.

Pare infatti che otto anni prima degli eventi del gioco, un giovane ragazzo avesse preso in cura un piccolo alieno ferito di nome FU, che in seguito, dopo essersi ristabilito, salutò il suo salvatore con la promessa di fargli visita. Promessa rispettata in pieno, visto che ora FU è tornato per minacciare l'intero pianeta con i suoi spaventosi poteri.

Baldo

Produzione interamente italiana, firmata dagli autori messinesi di Naps Team, Baldo ha potuto presentarsi al pubblico su di un palco virtuale decisamente prestigioso. L'ambizioso indie ha infatti compiuto il suo debutto nel corso di un Nintendo Direct, incantando il pubblico un reveal trailer che ha rapidamente evocato immaginari à la Studio Ghibli e The Legend of Zelda.

Action Adventure con elementi puzzle, il titolo dipinge con devozione un mondo magico popolato di eroi, bizzarre creature e, ovviamente, pericolose insidie. In origine atteso nel corso del 2020, Baldo è stato oggetto di posticipo: per scoprire cosa hanno in serbo gli autori siciliani, toccherà attendere il 2021.

Shin Megami Tensei V

Annunciato nel gennaio 2017 durante l'evento di presentazione di Nintendo Switch, di Shin Megami Tensei V si sono perse le tracce fino al luglio 2020, quando il gioco è apparso nel Direct estivo della casa di Kyoto. In questa occasione Atlus ha pubblicato un breve trailer confermando la pubblicazione nel corso del 2021.

SMT V sembra mantenere inalterato lo spirito della saga, elevando quelle che sono le caratteristiche principali della serie come l'ottima caratterizzazione dei personaggi, le atmosfere oscure e una trama ricca di colpi di scena, il tutto unito ad un gameplay di stampo tradizionale e ormai ampiamente collaudato.

Bayonetta 3

Sono passati diversi anni dalla presentazione di Bayonetta 3 ma da allora Platinum Games e Nintendo non hanno mostrato praticamente nulla del gioco, il quale resta avvolto nel mistero. Il 2021 potrebbe (dovrebbe, a rigor di logica) essere l'anno giusto per il ritorno della strega che ammalia, in esclusiva su Nintendo Switch.

Speriamo di saperne di più nei primi mesi del prossimo anno: come se non bastasse già il valore indiscusso della saga, dopo un progetto come Astral Chain (per inciso, la recensione di Astral Chain è a un click da voi) le aspettative per il nuovo gioco Platinum Games sono davvero alle stelle.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Cogliendo l'intera platea videoludica in contropiede, in occasione dell'E3 2019 Nintendo annunciava di essere al lavoro su di un sequel dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La comunicazione fu accompagnata da un suggestivo teaser trailer, al quale non ha tuttavia mai fatto seguito alcuna ulteriore informazione ufficiale.

Ancora oggi, l'attesissima produzione è priva di un titolo definitivo e non è chiaro quando vedrà la luce su Nintendo Switch. I rumor più recenti puntano su di un ritorno di Link in occasione del Natale 2021: in attesa di un'eventuale ufficialità, i giocatori possono ingannare l'attesa con Hyrule Warriors L'Era della Calamità, prequel dello stesso Breath of the Wild.

New Pokemon Snap

Altro gioco annunciato e poi scomparso dai radar, New Pokemon Snap potrebbe essere pronto a fare il suo debutto su Nintendo Switch nel corso del 2021.

New Pokemon Snap non è un remake del gioco uscito nel 1999 su Nintendo 64 bensì un'avventura tutta nuova solo parzialmente ispirata al suo predecessore, in questo caso ci troveremo di fronte a nuove location da esplorare tantissimi Pokemon selvatici da fotografare con l'obiettivo di completare il "Fotodex", il Pokedex fotografico dei mostriciattoli.