Le esclusive PC più attese del 2022: da Total War Warhammer 3 a Lost Ark

Il confine che separare il mondo del computer da quello console è ormai diventato sottilissimo (specie dopo l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X), eppure il PC continua imperterrito a godere di generi difficilmente trovabili altrove ed esperienze ludiche esclusive da non sottovalutare, come l'acclamata quarta incarnazione di Age of Empires (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Age of Empires IV). Essendo ormai alle porte del nuovo anno, vi proponiamo di seguito un primo assaggio delle produzioni esclusive che dovrebbero esordire su PC nel corso del 2022 e oltre, invitandovi come di consueto a indicare attraverso lo spazio riservato ai commenti quali siano i vostri personalissimi Most Wanted per l'anno venturo!

Baldur's Gate III

Disponibile in Early Access già dal mese di ottobre 2021, la versione definitiva di Baldur's Gate III non dispone ancora di una finestra di lancio, ma stando a quanto dichiarato dal team di Larian Studios durante la scorsa estate, questa potrebbe vedere la luce "ad un certo punto del 2022". Nel frattempo, la patch numero sei ha alzato il sipario sull'inedita regione di Grymforge, una location legata in maniera indissolubile al reame di Underdark e costituita prevalentemente da un'antica fortezza dedicata al culto della Dea della Notte, Shar.

L'aggiornamento ha inoltre introdotto il Sorcerer, una classe magica i cui appartenenti si tramandano per linea di sangue la capacità di lanciare incantesimi ancestrali molto potenti (per tutti i dettagli consultate il nostro provato di Baldur's Gate III).

Company of Heroes 3

Ambientato nei Paesi del Mediterraneo, il terzo episodio del franchise strategico di Relic Entertainment ispirato alla Seconda Guerra Mondiale trascinerà gli utenti sui teatri di guerra italiani e nordafricani. A proposito della Campagna, lo sviluppatore canadese ha recentemente spiegato le missioni della componente singleplayer saranno contraddistinte da mappe dinamiche, similmente a quanto visto nell'espansione Ardennes Assault di Company of Heroes 2.

Pertanto, non solo l'IA dei nazisti sarà sempre fedele al contesto storico, ma reagirà di conseguenza alle varie strategie che decideremo di adottare. Atteso negli online store verso la fine del 2022, Company of Heroes 3 si avvarrà di una versione aggiornata e ottimizzata per DirectX 12 e CPU multi-core del motore grafico Essence Engine, al fine di inscenare un'azione cinematografica di altissimo livello.

Dune: Spice Wars

Ambientato nell'universo letterario di Dune, romanzo di Frank Herbert dal quale è stato recentemente tratta l'omonima pellicola diretta da Denis Villeneuve, Dune: Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X.

Poiché questo includerà diverse fazioni, come ad esempio le casate degli Atreides e degli Harkonnen, Dune: Spice Wars incaricherà i giocatori di guidare le proprie frange, raggirare gli avversari con intrighi politici e danneggiarli con una vasta di spie per raggiungere l'agognato obiettivo finale: sottomettere e dominare il desertico pianeta di Arrakis. Sfortunatamente il prodotto non dispone di una finestra di lancio confermata, ma nel 2022 verrà quantomeno lanciato in Early Access su Steam.

Lost Ark

Sviluppato da Tripod Studio e Smilegate, l'action RPG con elementi da MMO pubblicato da Amazon avrebbe dovuto esordire durante l'anno corrente, ma la volontà del team di innalzare l'asticella qualitativa del comparto tecnico ha spinto il colosso a posticiparlo al prossimo 11 febbraio.

Ispirato a Diablo, Lost Ark sarà quindi pubblicato in esclusiva su Steam come free-to-play, ciononostante gli interessati potranno acquistare uno dei Founder's Pack sugli store di Amazon e Valve per ricevere sia dei bonus in-game che la possibilità di accedere al "MMOARPG" con tre giorni di vantaggio rispetto agli altri utenti.

Sons of the Forest

Atteso per il 20 maggio 2022 su PC e in futuro anche su console non meglio specificate, Sons of the Forest è il nuovo survival horror sviluppato dallo studio canadese Endnight Games.

Rielaborando le atmosfere disturbanti di The Forest, il sequel alternerà scene di combattimento con armi da fuoco contro spaventose creature di ogni tipo a sequenze tipiche del genere survival in cui dovremo cercare e raccogliere risorse, esplorare ampie zone e costruire degli avamposti necessari per respingere gli inquietanti mostri che si annidano nella foresta. Rispetto al primo episodio, Sons of the Forest potrà contare su un canovaccio narrativo meglio strutturato e con tante missioni da portare a termine.

Starship Troopers - Terran Command

Ispirato al romanzo di Robert A. Heinlein, il nuovo strategico in tempo reale di Slitherine e The Aristocrats - uno studio belga che in passato ha contribuito alla serie Order of Battle - affiderà agli appassionati del genere il compito di ostacolare l'avanzata degli Arachnid. Se nelle fasi iniziali dell'RTS potremo contare soltanto su novellini appena arruolati, che finiranno inevitabilmente per essere sacrificati, nelle fasi avanzate avremo invece accesso a veterani di guerra e dovremo guidare l'intera Federazione pur di garantire un futuro al genere umano.

Appurata la superiorità numerica degli Arachnid, il gameplay di Starship Troopers - Terran Command ruoterà attorno alle meccaniche difensive, tant'è che le missioni di una campagna dinamica e dagli obiettivi improvvisi ci chiederà spesso di proteggere le mura degli insediamenti federali assediati dalle creature (troverete maggiori informazioni sul gameplay nella nostra anteprima di Starship Troopers - Terran Command).

Syberia: The World Before

Annunciato alla Gamescom 2019 dal publisher francese Microids, il quarto episodio della serie funge in realtà da prequel per il primo Syberia e al contempo da sequel per il terzo, in quanto presenta due diverse protagoniste per giunta interpretabili in periodi storici profondamente differenti.

Se nel 1937 la brillante pianista diciassette Dana Roze vedrà crollare le proprie ambizioni e certezze di vita a causa dell'organizzazione politica nota come Ombra Bruna, nel 2004 Kate Walker cercherà invece di sopravvivere e fuggire dalla miniera di sale in cui, in seguito agli eventi conclusivi di Syberia 3, è stata obbligata a svolgere dei lavori massacranti. Quella proposta da Syberia: The World Before sarà insomma un'avventura attraverso le epoche e i continenti, che porterà i fan della saga a svelare dei segreti sepolti da tempo immemore.

The Sandbox

Definire The Sandbox come un semplice videogioco sarebbe dannatamente riduttivo, data la portata e le ambizioni del progetto in via di sviluppo presso le fucine dell'omonima azienda co-fondata da Sebastien Borget. Del resto, il Metaverso di The Sandbox non si limiterà a proporre soltanto esperienze ludiche, ma offrirà una sconfinata serie di attività sociali o addirittura spettatoriali, permettendo agli utenti di visitare delle gallerie d'arte e partecipare a eventi esclusivi.

The Sandbox includerà infatti dei veri e propri "mondi virtuali" in cui, tra le altre cose, sarà possibile interagire coi Puffi o affrontare i raccapriccianti zombie di The Walking Dead, senza dimenticare lo spazio espositivo di Adidas o la dimensione interattiva gestita dal disc jockey e produttore discografico Steve Aoki.

The Waylanders

Palesemente ispirato ai grandi classici del genere, come gli indimenticabili Baldur's Gate e Dragon Age: Origin, The Waylanders è un gioco di ruolo dall'ambientazione legata all'universo celtico. Secondo quanto anticipato da Gato Studio, il racconto del prodotto partirà dal tanto atteso incontro tra i celti e le loro divinità, i Tuatha de Danaan, ma per qualche motivo che ancora ignoriamo il suddetto non sarà affatto un lieto evento.

Al contrario, l'incontro scatenerà un autentico cataclisma che distruggerà la regione di Kaltia. Scampato alla morte, il protagonista della campagna realizzerà che una misteriosa corruzione magica ha invaso il suo regno e che il trono di Kaltia è ormai conteso dalle diverse fazioni sorte in seguito al catastrofico evento.

Total War: Warhammer III

Disponibile anche su Xbox Game Pass per PC sin dal lancio, l'episodio conclusivo della trilogia nata dalla collaborazione tra Creative Assembly e Games Workshop sbarcherà su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 17 febbraio 2022. Il titolo offrirà la possibilità di esplorare il Regno del Caos, radunare una grande armata per sfidare la corruzione demoniaca disseminata dai quattro Poteri Perniciosi e deciderne le sorti.

Come spiegato nel nostro provato di Total War: Warhammer III, lo strategico di Creative Assembly introdurrà le cosiddette Survival Battle, ossia degli scontri incredibilmente lunghi e che fungeranno da climax ludico e narrativo per i percorsi legati alle diverse fazioni in gioco. Dovendo fare i conti con un impressionante quantitativo di demoni e con un potente boss finale, queste richiederanno delle adeguate dosi di pianificazione e lungimiranza.