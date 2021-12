Le esclusive PS5 e PS4 più attese del 2022

Senza nulla togliere a titoli del calibro di Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart (qui trovate la nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart), il 2021 di PS4 e PS5 avrebbe dovuto riservarci molte più esclusive di quante invece se ne siano effettivamente viste nei negozi. Tra postici dell'ultimo minuto e finestre di lancio mai confermate, le opere più attese per le macchine a marchio Sony dovrebbero ora vedere la luce durante il 2022, ragion per cui abbiamo stilato come ogni anno l'elenco completo delle produzioni che nei prossimi dodici mesi rivestiranno un ruolo predominante nella comunicazione e nelle strategie del colosso nipponico.



Abbiamo incluso nella lista anche le esclusive console (ossia quel titoli che usciranno in esclusiva - anche temporale - su PlayStation e PC) e alcune produzioni sulla cui finestra di lancio siamo ancora incerti; resta fuori dal novero un titolo come Abandoned, sul quale preferiamo avere prima un'idea più chiara, dopo una comunicazione che definire "discutibile" è un eufemismo. Al termine di questo fugace balzo nel futuro ricordatevi di farci sapere quali siano i vostri personalissimi Most Wanted PS4 & PS5 attraverso lo spazio riservato ai commenti.

Babylon's Fall

In uscita su PC e console Sony il prossimo 3 marzo, Babylon's Fall è rimasto tre anni lontano dai riflettori, durante i quali il team di PlatinumGames ha trasformato il promettente action game presentatoci nel 2018 in un'esperienza multiplayer a sviluppo continuo. Come scoperto durante la beta di Babylon's Fall, il titolo non presenta nessuna velleità da stylish action e oltretutto è affetto da numerose problematiche di natura tecnica.

Ciononostante un paio di trovate piuttosto interessanti - come le protuberanze energetiche chiamate Gideon Arms, che appunto consentono di controllare più armi e ricorrere ai micidiali "Attacchi Spettrali" - ci spingono ad attendere con una punta di curiosità la nuova proposta nata dal connubio formato da Square Enix e PlatinumGames.

Deathverse: Let It Die

Annunciato a sorpresa in occasione dello State of Play di ottobre 2021, Deathverse: Let It Die è un survival action multiplayer free-to-play sviluppato da Supertrick Games e ambientato nel medesimo universo di Let It Die, un folle e brutale action game concepito dallo stravagante Goichi Suda (o Suda51, se preferite).

Cronologicamente collocabile dopo l'episodio originale, il sequel vedrà i giocatori partecipare al Death Jamboree, un reality show televisivo che, pur di raggiungere la fama, li spingerà ad affrontale innumerevoli pericoli con l'ausilio delle unità Wilson, ossia dei dispositivi tecnologici in grado di tramutarsi in armi meele e droni con funzionalità diverse. Il lancio su PS4 e PS5 attualmente previsto per la primavera del 2022.

DNF Duel

Realizzato dai creatori di Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Relink e Guilty Gear Strive, DNF Duel è un nuovo picchiaduro con protagonisti i personaggi di Dungeon Fighter Online, un MMORPG coreano che dal lontano 2005 ha tenuto incollati allo schermo ben 700 milioni di utenti. Abbracciando ancora una volta la filosofia "facile da imparare, difficile da padroneggiare", DNF Duel si preannuncia un picchiaduro accessibile e innovativo.

Mescolando elementi ruolistici all'ormai rodata formula che caratterizza i fighting game di Arc System Works, questo introdurrà ad esempio la meccanica chiamata Conversion, che come visto nella beta di DNF Duel consentirà di sacrificare i punti salute per ricaricare gli MP e scatenare delle mosse a dir poco devastanti.

Final Fantasy XVI

Sebbene Square Enix non abbia mai comunicato alcuna finestra di lancio ufficiale, ma al contrario si è limitata a dichiarare di aver completato la trama della sua sedicesima fantasia finale, nel corso dell'anno abbiamo perso il conto dei rumor secondo cui Final Fantasy XVI potrebbe esordire già nel 2022.

Quel che sappiamo per certo è che il gioco più bramato dai lettori di Famitsu ha abbracciato totalmente la via dell'action per proporre ai fan della saga un sistema di combattimento alquanto tecnico e stylish. Un tragico evento non meglio specificato e in qualche modo legato al risveglio dell'Eikon oscuro Ifrit instraderà il protagonista Clive Rosefield sulla via della vendetta, accendendo nel suo cuore un odio smisurato verso i Cristalli.

Forspoken

Sviluppato dal team di Luminous Productions, Forspoken è l'action RPG in salsa open world che il 24 maggio 2022 esordirà su PC e PlayStation 5. La protagonista Frey Holland è una sfortunata orfana che sin dalla tenera età ha potuto contare solo su sé stessa e che oggi sogna di abbandonare New York per iniziare una nuova vista in un altro luogo.

Il suo radicato desiderio si avvera di colpo quando una voce sconosciuta la convoca improvvisamente in un'altra dimensione, affinché la ragazza possa salvare la terra e il popolo di Athia dal giogo di Tanta Sila, una formidabile guerriera che da tempo governa col pugno di ferro il nuovo mondo in cui la newyorkese interpretata da Ella Balinska dovrà imparare a usare la magia (troverete maggiori dettagli nella nostra più recente anteprima di Forspoken).

Ghostwire: Tokyo

Plasmato da Shinji Mikami, ossia il leggendario creatore di Resident Evil, Ghostwire Tokyo è un intrigante produzione Bethesda che a inizio 2022 dovrebbe arrivare su PC e in esclusiva temporale su PlayStation 5. Ambientato tra le strade della capitale nipponica, il nuovo horror game in prima persona trascinerà sui nostri schermi delle creature mostruose, che di volta in volta dovremo superare con movimenti acrobatici o ricorrendo ad armi non convenzionali, come ad esempio fiamme, ghiaccio o proiettili spirituali sprigionati dai palmi delle mani.

Che si tratti di strumenti tradizionali o di poteri sovrannaturali, Tango Gameworks ha promesso che i grilletti adattivi del DualSense restituiranno sensazioni diverse a seconda delle armi utilizzate, mentre il feedback aptico dovrebbe aumentare complessivamente l'immersività.

God of War: Ragnarok

L'attesissimo Ragnarok segnerà la fine della saga norrena di God of War, ma sfortunatamente non sappiamo ancora quando si compirà la profetizzata caduta degli Dei, in quanto il lancio del titolo confezionato dal team di Santa Monica è previsto per un generico 2022. In compenso nella seconda metà dell'anno corrente abbiamo appreso che il nuovo God of War permetterà al nostro Kratos di raggiungere anche Vanaheim, Svartalfheim e Asgard (i tre regni non esplorabili nel gioco precedente), dando in pasto ai giocatori la più ampia varietà d'ambientazioni mai offerta da un capitolo del longevo franchise.

Padre e figlio dovranno quindi fare in conti con un sorprendente numero di minacce, e stando al sito ufficiale del progetto il loro viaggio li porterà a dover scegliere tra salvare la famiglia o gli stessi nove regni... Un finale epico, insomma, si profila già all'orizzonte!

Gran Turismo 7

Stando a quanto dichiarato da Polyphony Digital, la nuova incarnazione del franchise di Gran Turismo sarà quella col maggior numero di componenti per il tuning, non a caso dei dati non ufficiali parlano addirittura di 130 tipologie di pneumatici e 600 oggetti aerodinamici con cui personalizzare i propri bolidi e ricercare le configurazioni ideali per ciascun circuito.

Attento al benché minimo dettaglio, a detta di Kazunori Yamauchi (l'amministratore delegato della software house giapponese) Gran Turismo 7 dovrebbe garantire un livello di realismo praticamente "tangibile", specie se teniamo in considerazione gli effetti che il sistema di meteo dinamico avrà sulle piste.

Granblue Fantasy: Relink

Lo spin-off del fortunato titolo mobile avrà anche avuto uno sviluppo dannatamente travagliato, ma il momento di salire sulla Grandcypher e solcare le isole fluttuanti del Regno dei Cieli in compagnia di Gran, Djeeta, Lyria e tutti gli altri eroi di Granblue Fantasy: Relink è ormai prossimo. L'action RPG atterrerà su PC, PS4 e PS5 durante l'anno venturo, al fine di condurre i giocatori nella terra di Zegagrande e raccontare un episodio ancora inedito del turbolento viaggio compiuto dall'aeronave Grandcypher.

A proposito di Relink, recentemente abbiamo preso che questo includerà due diverse modalità: rigorosamente offline, la principale si focalizzerà sulla componente narrativa, mentre la seconda permetterà ad un massimo di quattro utenti di formare un party e partecipare a esaltanti e impegnative missioni co-op.

Horizon: Forbidden West

A febbraio saremo chiamati a tornare nell'immaginario post-apocalittico dipingo da Guerrilla Games per accompagnare Aloy nell'Ovest Proibito.

Il sequel dell'originale Horizon: Zero Dawn ci trascinerà infatti in una terra di frontiera più pericolosa di quella visitata qualche anno fa, non a caso troveremo al suo interno delle Macchine micidiali come il mastodontico Tremorzanna: un mammut da guerra in possesso di un armamentario sorprendente e dotato di una vasta gamma di pattern di attacco. La sfida con le Macchine avrà ufficialmente inizio il 18 febbraio 2022 (nel frattempo vi suggeriamo un nostro video con tanti nuovi dettagli sul gameplay di Horizon: Forbidden West).

Lost Soul Aside

Nato come un ibrido tra lo stile di Final Fantasy XV e il combat system di Devil May Cry, Lost Soul Aside è uno spettacolare tributo agli action RPG realizzato dallo sviluppatore cinese Bing Yang sotto l'etichetta UltiZero Games. Simile a Noctis nell'aspetto e furioso come Dante durante i combattimenti, il protagonista Kazer si muove con grandissima agilità all'interno dell'open world orchestrato dal team di sviluppo, supportato in combattimento da una bizzarra creatura di cristallo mutaforma.

Grazie al suo aiuto, il guerriero può modificare spesso I pattern d'attacco, annientando i nemici con una vasta gamma di combo, il tutto all'insegna di una sfrenata spettacolarità. L'uscita è ancora incerta, ma dopo anni di attesa ci auguriamo che il 2022 possa finalmente segnare l'esordio di questo promettente gioco di ruolo.

Tchia

Annunciato ai The Game Awards 2020 e palesemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a primavera l'open world ispirato alla Nuova Caledonia accoglierà tra le sue atmosfere caraibiche tutti i possessori di PS4, PS5 e PC. Secondo quanto ribadito dallo sviluppatore Awaceb, il pittoresco microcosmo digitale di Tchia potrà essere perlustrato liberamente, dando ai giocatori un assaggio del folklore, della musica e della cultura tipica della Nuova Caledonia.

Dotata di grandi poteri magici, la protagonista dell'avventura sarà in grado di assumere le sembianze di svariati animali locali per esplorare la propria terra natale e indagare sui molteplici segreti celati dai suoi abitanti.

Salt and Sacrifice

Dopo l'apprezzato Salt and Sanctuary, il team Ska Studios torna nel reame dei soulslike con il sequel Salt and Sacrifice.

Caratterizzato nuovamente da un comparto stilistico squisitamente bidimensionale, l'opera promette di ampliare le già notevoli doti ludiche e artistiche del predecessore, proponendo impegnative boss fight, un sistema di crafting e una componente multiplayer grazie alla quale affrontare l'avventura affiancati da uno o due compagni, sia di sfidare gli altri giocatori in qualità di invasori. Attualmente non si conosce una finestra di lancio precisa, ma gli appassionati dei lavori di From Software farebbero meglio a tenere d'occhio questa intrigante produzione.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Mentre i fan del medium attendono con ansia l'esordio nelle sale cinematografiche del lungometraggio prequel con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, il 28 gennaio assisteremo al lancio di Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un pacchetto che includerà le versioni PS5 del quarto episodio della saga dedicata al famosissimo ladro Nathan Drake e l'espansione con protagonista l'esploratrice Chloe Frazer.

Le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'eredità Perduta presenteranno tre modalità grafiche che, a seconda delle preferenze degli utenti, privilegeranno la risoluzione in 4K e il frame rate, e soprattutto si avvarranno dell'SSD iperveloce di PlayStation 5 per abbattere i tempi di caricamento. Quale occasione migliore per rivivere ancora una volta l'ultima avventura di Nathan Drake?

Sifu

Il nuovo titolo sviluppato dagli autori di Absolver è un'autentica lettera d'amore alle arti marziali e alle produzioni cinematografiche basate sulle legnate. Del resto, gli sceneggiatori di Slocap hanno attinto ai temi classici del genere per allestire una componente narrativa che potesse far vestire ai giocatori i panni di un giovane lottatore determinato a vendicare la propria famiglia, barbaramente sterminata da una spietata organizzazione criminale.

Come emerso durante la nostra prova di Sifu, il principale punto di forza del prodotto è però rappresentato da un impianto ludico equilibrato e accessibile, che dall'8 febbraio 2022 inviterà gli utenti PS4, PS5 e PC a tempestare di combo i killer, i picchiatori professionisti o i semplici scagnozzi inviati dall'odiata organizzazione malavitosa.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Nonostante siano già trascorsi la bellezza di diciotto anni dal suo esordio sulla scena, l'originale Star Wars: Knights of the Old Republic continua ad essere considerato da molti come il migliore tie-in videoludico di Guerre Stellari, e non sorprende che Electronic Arts ne abbia infine messo in cantiere un remake vero e proprio. Il mancato coinvolgimento di BioWare nel progetto ha fatto storcere il naso a molti fan dell'originale, anche perché la scelta di affidare il rifacimento al team di Aspyr Media appare un tantino azzardata.

Ciononostante, se consideriamo che questo ha collaborato allo sviluppo di titoli come Civilization 6, Mafia III, Layers of Fear e Borderlands The Pre-Sequel, la decisione di EA potrebbe sorprenderci e rivelarsi vincente. Non resta che attendere e augurarci che nuove informazioni sul remake vengano svelate quanto prima.

Stray

Presentato nell'estate del 2020, l'anno venturo il titolo plasmato da BlueTwelve sotto l'egida di Annapurna Interactive ci vedrà assumere le sembianze di un gatto randagio e gironzolare in una metropoli interamente governata dai robot. Il nostro compito sarà quello di rintracciare la famiglia del felino, cercando al contempo di non cadere nelle numerose insidie di cui la città traboccherà, sfuggire o affrontare i pericoli Zurk, e di tanto in tato risolvere qualche enigma ambientale.

Costruito in Unreal Engine 4, Stray ci trascinerà in una realtà decadente e affascinante, in cui fiumi di luci al neon si mescoleranno per garantire un impatto scenico di altissimo livello.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Dopo una fase ad accesso anticipato su PC, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt si prepara ad approdare gratuitamente anche su PS5 nel 2022. Si tratta di un peculiare battle royale a base di famelici vampiri, in cui le abilità dei succhiasangue occupano un ruolo di assoluto rilievo.

Buona parte del gameplay fa leva sulla verticalità dell'ambientazione, dal momento che l'agilità delle creature permetterà ai giocatori di muoversi rapidamente lungo i tetti, compiere grandi salti e scalare ogni superficie, dando vita a scontri piuttosto rapidi e frenetici. Le premesse sono intriganti, e occorrerà comprendere dalla versione finale quanto il bilanciamento tra le classi di vampiri riuscirà a garantire un buon equilibrio alla componente ludica.